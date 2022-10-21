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#<1 ... 181182183184 Додано: П'ят 21 жов, 2022 06:08 rjkz написав: "Девочки не ссортесь"(с) "Девочки не ссортесь"(с)

Это махачкалинское чудо, мечтающее об 1-к квартире за МКАД, целый год рассказывало на форуме, что я "девочка из АДЫГЕИ".

Он сам из Махачкалы - родной для каждого в эти дни убитого украинца и его ребёнка.

ПРОСТО ЧТОБЫ ВСЕ ЗНАЛИ, КТО ТУТ БРОДИТ ПО ФОРУМУ. Это махачкалинское чудо, мечтающее об 1-к квартире, целый год рассказывало на форуме, что я "девочка из АДЫГЕИ".Он сам из Махачкалы - родной для каждого в эти дни убитого украинца и его ребёнка.ПРОСТО ЧТОБЫ ВСЕ ЗНАЛИ, КТО ТУТ БРОДИТ ПО ФОРУМУ. akurt

Повідомлень: 7017 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2754 раз. Подякували: 938 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 жов, 2022 06:13 akurt написав: rjkz написав: "Девочки не ссортесь"(с) "Девочки не ссортесь"(с)

Это махачкалинсоке чудо, мечтаюшщее об 1-к квартире за МКАД, целый год рассказывало на форуме, что я "девочка их АДЫГЕИ".

Он сам из Махачкалы - родной для каждого в эти дни убитого украинца. Это махачкалинсоке чудо, мечтаюшщее об 1-к квартире за МКАД, целый год рассказывало на форуме, что я "девочка их АДЫГЕИ".Он сам из Махачкалы - родной для каждого в эти дни убитого украинца.

мне кажется ты полный идиот. Я родился в Киеве, я учился и рос в Киеве. При чем эдесь Махачкала? Совсем тупенький стал? В отличии от тебя жмота, я задонатил офигенные бабки на ВСУ. Свой годовой бонус. И тут какой-то хам мне начинает что-то гавкать.

Если ты начинаеш хамить уж так откровенно, мне кажется, пора выставлять скрины, где ты рассказывал как у ВСУ кое что через забор по ночам брал. Многие на втои откроыения иначе теперь могут посмотреть мне кажется ты полный идиот. Я родился в Киеве, я учился и рос в Киеве. При чем эдесь Махачкала? Совсем тупенький стал?В отличии от тебя жмота, я задонатил офигенные бабки на ВСУ. Свой годовой бонус. И тут какой-то хам мне начинает что-то гавкать.Если ты начинаеш хамить уж так откровенно, мне кажется, пора выставлять скрины, где ты рассказывал как у ВСУ кое что через забор по ночам брал. Многие на втои откроыения иначе теперь могут посмотреть Понаехал

Повідомлень: 4065 З нами з: 22.05.16 Подякував: 79 раз. Подякували: 178 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 жов, 2022 06:15 Я это знаю, что я полный идиот.

Старайся дальше гадить.

Квартиру в Москве все же взял или нет?

Подождешь и возьмешь в Киеве или в Херсоне? За бесплатно? Отожмешь или просто вселишься в чужую кровать? akurt

Повідомлень: 7017 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2754 раз. Подякували: 938 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 жов, 2022 06:22 akurt написав: Я это знаю, что я полный идиот.

Старайся дальше гадить.

Квартиру в Москве все же взял или нет?

Подождешь и возьмешь в Киеве или в Херсоне? За бесплатно? Отожмешь или просто вселишься в чужую кровать? Я это знаю, что я полный идиот.Старайся дальше гадить.Квартиру в Москве все же взял или нет?Подождешь и возьмешь в Киеве или в Херсоне? За бесплатно? Отожмешь или просто вселишься в чужую кровать?

Я гражданин и патриот Украины. Жилья в РФ не имел, и до момента когда Украина победит в данной войне, не планирую брать жилье вообще в Евразии. Но вот ты явно распереживался.

А вот твои потуги в помощи отмытия финансов граждан РФ по миру и то, что ты делал с ВСУ, являются не оспоримыми фактами. выкладывать скрины? Я гражданин и патриот Украины. Жилья в РФ не имел, и до момента когда Украина победит в данной войне, не планирую брать жилье вообще в Евразии.Но вот ты явно распереживался.А вот твои потуги в помощи отмытия финансов граждан РФ по миру и то, что ты делал с ВСУ, являются не оспоримыми фактами.выкладывать скрины? Понаехал

Повідомлень: 4065 З нами з: 22.05.16 Подякував: 79 раз. Подякували: 178 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 жов, 2022 06:49 Чего то я думал, что есть шанс у вас стать человеком или чем-то похожим.

Но трудные условия жизни в Махачкале среди бравых Кавказских горячих с волосатой грудью парней налагает на моск конечно отпечаток.

Плюс к этому третья жена из Белоруссии, братья которой в эти дни готовятся истреблять форумчан этого форума. И их детей, и жен, и родителей.

Понимаю. Удивляюсь.

Уже не удивляюсь. После уничтожения вашими родственниками родственников форумчан. Диагноз.



P.S. Чем все закончилось: Вы, Понаехал, взяли - как планировали - на подставное лицо домик в родной Махачкале, завезли туда отжатые у форумчан после убийства родных форумчани вашими одноклассниками простыни, стиралки, унитазы и посудомойки? Рулоны с туалетной бумагой тоже взяли из грабленных квартир, или ваши родственники не знают, что это? Востаннє редагувалось akurt в П'ят 21 жов, 2022 07:06, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 7017 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2754 раз. Подякували: 938 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 жов, 2022 07:00

Я смотрю, он и эту тему решил испортить

Наверно, он - чемпион по кол-ву форумчан, с которыми поругался на форуме я забанил акурта за деменцию: человек уже не помнит, что писал слова водка и пиво на форуме.Я смотрю, он и эту тему решил испортитьНаверно, он - чемпион по кол-ву форумчан, с которыми поругался на форуме San

Повідомлень: 33460 З нами з: 08.04.08 Подякував: 2318 раз. Подякували: 2577 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 жов, 2022 07:10 San! Пишите дальше, прикольно читать измышления жителя Запорожья.

Я вам уже написал: я не знаю, что такое водка, не знаю уровень цен вообще. Не покупал давно ибо живу там, где водка вообще не продаётся (кажется).

Я не знаю почти, что такое пиво, последний раз покупал в Румынии 02 сентября 2022 пару банок.

Я понимаю, что вам хреново, и вы всю жизнь пустили в унитаз, но я в этом не виноват никак. akurt

Повідомлень: 7017 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2754 раз. Подякували: 938 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 жов, 2022 07:13 San написав: я забанил акурта за деменцию: человек уже не помнит, что писал слова водка и пиво на форуме.

Я смотрю, он и эту тему решил испортить

Наверно, он - чемпион по кол-ву форумчан, с которыми поругался на форуме я забанил акурта за деменцию: человек уже не помнит, что писал слова водка и пиво на форуме.Я смотрю, он и эту тему решил испортитьНаверно, он - чемпион по кол-ву форумчан, с которыми поругался на форуме

Не.. меня больше впечатляет, что заявляет что у меня гарем жен. И его, особенно, беспокоит 3я жена. У человека явно больная фантазия. То есть к 1,2,4,5 вопрос хоть не имеет. Не.. меня больше впечатляет, что заявляет что у меня гарем жен. И его, особенно, беспокоит 3я жена. У человека явно больная фантазия. То есть к 1,2,4,5 вопрос хоть не имеет. Понаехал

Повідомлень: 4065 З нами з: 22.05.16 Подякував: 79 раз. Подякували: 178 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 жов, 2022 07:18 Вот! Понаехал, вам и карты в руки!

Возьмите к себе на прожитие San.

Слабо? Не думаю. Сделайте хоть раз в жизни что-то приятное/нормальное для украинца.

Водка техасская ещё есть? По чем она сейчас в Austin (ТХ)?

Помнится, вы все форумчанам ее очень рекомендовали.

Возьмёте San на работу по стандартной нынче ставке 18,5$ в час? akurt

Повідомлень: 7017 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2754 раз. Подякували: 938 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 181182183184 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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