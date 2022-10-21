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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 181182183184
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 06:08

  rjkz написав:"Девочки не ссортесь"(с)

Это махачкалинское чудо, мечтающее об 1-к квартире за МКАД, целый год рассказывало на форуме, что я "девочка из АДЫГЕИ".
Он сам из Махачкалы - родной для каждого в эти дни убитого украинца и его ребёнка.
ПРОСТО ЧТОБЫ ВСЕ ЗНАЛИ, КТО ТУТ БРОДИТ ПО ФОРУМУ.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 06:13

  akurt написав:
  rjkz написав:"Девочки не ссортесь"(с)

Это махачкалинсоке чудо, мечтаюшщее об 1-к квартире за МКАД, целый год рассказывало на форуме, что я "девочка их АДЫГЕИ".
Он сам из Махачкалы - родной для каждого в эти дни убитого украинца.

мне кажется ты полный идиот. Я родился в Киеве, я учился и рос в Киеве. При чем эдесь Махачкала? Совсем тупенький стал? :mrgreen: В отличии от тебя жмота, я задонатил офигенные бабки на ВСУ. Свой годовой бонус. И тут какой-то хам мне начинает что-то гавкать.
Если ты начинаеш хамить уж так откровенно, мне кажется, пора выставлять скрины, где ты рассказывал как у ВСУ кое что через забор по ночам брал. Многие на втои откроыения иначе теперь могут посмотреть :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 06:15

Я это знаю, что я полный идиот.
Старайся дальше гадить.
Квартиру в Москве все же взял или нет?
Подождешь и возьмешь в Киеве или в Херсоне? За бесплатно? Отожмешь или просто вселишься в чужую кровать?
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 06:22

  akurt написав:Я это знаю, что я полный идиот.
Старайся дальше гадить.
Квартиру в Москве все же взял или нет?
Подождешь и возьмешь в Киеве или в Херсоне? За бесплатно? Отожмешь или просто вселишься в чужую кровать?

Я гражданин и патриот Украины. Жилья в РФ не имел, и до момента когда Украина победит в данной войне, не планирую брать жилье вообще в Евразии. :mrgreen: Но вот ты явно распереживался. :mrgreen:
А вот твои потуги в помощи отмытия финансов граждан РФ по миру и то, что ты делал с ВСУ, являются не оспоримыми фактами. :mrgreen: выкладывать скрины?
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 06:49

Чего то я думал, что есть шанс у вас стать человеком или чем-то похожим.
Но трудные условия жизни в Махачкале среди бравых Кавказских горячих с волосатой грудью парней налагает на моск конечно отпечаток.
Плюс к этому третья жена из Белоруссии, братья которой в эти дни готовятся истреблять форумчан этого форума. И их детей, и жен, и родителей.
Понимаю. Удивляюсь.
Уже не удивляюсь. После уничтожения вашими родственниками родственников форумчан. Диагноз.

P.S. Чем все закончилось: Вы, Понаехал, взяли - как планировали - на подставное лицо домик в родной Махачкале, завезли туда отжатые у форумчан после убийства родных форумчани вашими одноклассниками простыни, стиралки, унитазы и посудомойки? Рулоны с туалетной бумагой тоже взяли из грабленных квартир, или ваши родственники не знают, что это?
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 21 жов, 2022 07:06, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 07:00

я забанил акурта за деменцию: человек уже не помнит, что писал слова водка и пиво на форуме.
Я смотрю, он и эту тему решил испортить :x
Наверно, он - чемпион по кол-ву форумчан, с которыми поругался на форуме
San
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 07:10

San! Пишите дальше, прикольно читать измышления жителя Запорожья.
Я вам уже написал: я не знаю, что такое водка, не знаю уровень цен вообще. Не покупал давно ибо живу там, где водка вообще не продаётся (кажется).
Я не знаю почти, что такое пиво, последний раз покупал в Румынии 02 сентября 2022 пару банок.
Я понимаю, что вам хреново, и вы всю жизнь пустили в унитаз, но я в этом не виноват никак.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 07:13

  San написав:я забанил акурта за деменцию: человек уже не помнит, что писал слова водка и пиво на форуме.
Я смотрю, он и эту тему решил испортить :x
Наверно, он - чемпион по кол-ву форумчан, с которыми поругался на форуме

Не.. меня больше впечатляет, что заявляет что у меня гарем жен. И его, особенно, беспокоит 3я жена. У человека явно больная фантазия. То есть к 1,2,4,5 вопрос хоть не имеет. :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 07:18

Вот! Понаехал, вам и карты в руки!
Возьмите к себе на прожитие San.
Слабо? Не думаю. Сделайте хоть раз в жизни что-то приятное/нормальное для украинца.
Водка техасская ещё есть? По чем она сейчас в Austin (ТХ)?
Помнится, вы все форумчанам ее очень рекомендовали.
Возьмёте San на работу по стандартной нынче ставке 18,5$ в час?
akurt
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