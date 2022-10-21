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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 182183184185
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 08:48

  rjkz написав:
  airmax78 написав:Невже ви всі огиду до себе не відчуваєте? Я - відчуваю. Хоча й виїхав законно.


С какого?
Я выехал не только законно, но и за несколько лет до вас.
Меня даже с этической точки зрения нельзя порицать, что "сбежал от войны".
Хотя именно это я и сделал.
Вы выехали может, вполне допускаю, и законно, но Франт против.
Он считает, что все должны в равной мере рисковать.

Обычно те кто не подпадают под мобилизацию - самые агрессивные - такие бы всех отправили на фронт в окопы освобождать Крым.
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