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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 181182183184>
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 06:01

  rjkz написав:
Кстати, в НЙ тоже в продуктовом из алкоголя только пиво продается.
Почему так?
Я вино-бы к порицательному продукту-бы не относил.

У нас вино и пиво есть в продуктовых. Вроде в воскресенье было ограничение на продажу вина и пива, но его вроде сняли. Я вино, за очень редким исключением, только в маринад употребляю. Пива, наверное, лет 5-6 не пил.
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 06:49

Чего то я думал, что есть шанс у вас стать человеком или чем-то похожим.
Но трудные условия жизни в Махачкале среди бравых Кавказских горячих с волосатой грудью парней налагает на моск конечно отпечаток.
Плюс к этому третья жена из Белоруссии, братья которой в эти дни готовятся истреблять форумчан этого форума. И их детей, и жен, и родителей.
Понимаю. Удивляюсь.
Уже не удивляюсь. После уничтожения вашими родственниками родственников форумчан. Диагноз.

P.S. Чем все закончилось: Вы, Понаехал, взяли - как планировали - на подставное лицо домик в родной Махачкале, завезли туда отжатые у форумчан после убийства родных форумчани вашими одноклассниками простыни, стиралки, унитазы и посудомойки? Рулоны с туалетной бумагой тоже взяли из грабленных квартир, или ваши родственники не знают, что это?
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 21 жов, 2022 07:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 07:00

я забанил акурта за деменцию: человек уже не помнит, что писал слова водка и пиво на форуме.
Я смотрю, он и эту тему решил испортить :x
Наверно, он - чемпион по кол-ву форумчан, с которыми поругался на форуме
San
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 07:10

San! Пишите дальше, прикольно читать измышления жителя Запорожья.
Я вам уже написал: я не знаю, что такое водка, не знаю уровень цен вообще. Не покупал давно ибо живу там, где водка вообще не продаётся (кажется).
Я не знаю почти, что такое пиво, последний раз покупал в Румынии 02 сентября 2022 пару банок.
Я понимаю, что вам хреново, и вы всю жизнь пустили в унитаз, но я в этом не виноват никак.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 07:13

  San написав:я забанил акурта за деменцию: человек уже не помнит, что писал слова водка и пиво на форуме.
Я смотрю, он и эту тему решил испортить :x
Наверно, он - чемпион по кол-ву форумчан, с которыми поругался на форуме

Не.. меня больше впечатляет, что заявляет что у меня гарем жен. И его, особенно, беспокоит 3я жена. У человека явно больная фантазия. То есть к 1,2,4,5 вопрос хоть не имеет. :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 07:18

Вот! Понаехал, вам и карты в руки!
Возьмите к себе на прожитие San.
Слабо? Не думаю. Сделайте хоть раз в жизни что-то приятное/нормальное для украинца.
Водка техасская ещё есть? По чем она сейчас в Austin (ТХ)?
Помнится, вы все форумчанам ее очень рекомендовали.
Возьмёте San на работу по стандартной нынче ставке 18,5$ в час?
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 08:45

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Подозреваю, что в кои-то веки снизилась ваканстность на низкооплачиваемые работы.

До речі, був дуже здивований деяким вакансіям на низькооплачувану роботу в Польщі - на хвилиночку до зарплати касира (3000 зл бруто + премії) дадають ще абонемент в жим і приватну страховку. В Україні таке бачив тільки в велики ІТ компаніях...
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 08:48

  rjkz написав:
  airmax78 написав:Невже ви всі огиду до себе не відчуваєте? Я - відчуваю. Хоча й виїхав законно.


С какого?
Я выехал не только законно, но и за несколько лет до вас.
Меня даже с этической точки зрения нельзя порицать, что "сбежал от войны".
Хотя именно это я и сделал.
Вы выехали может, вполне допускаю, и законно, но Франт против.
Он считает, что все должны в равной мере рисковать.

Обычно те кто не подпадают под мобилизацию - самые агрессивные - такие бы всех отправили на фронт в окопы освобождать Крым.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 09:47

Re: Еміграція, заробітчанство

rjkz написав:
  BIGor написав:Ну не дарма існує таке поняття "Київ Фейслеса" :D. В Вас одна ситуація, а в мене реальність завсім інша. Кому повезло - купили, кому не повезло - стали емігрантами.


Кому повезло - стали эмигрантами.
На самом деле такая разница не только в финансовых возможностях, но и в других аспектах жизни, что сказать, что "повезло" тем кто остался, даже язык не поворачивается. Я не был, наверное, самым бедным в Украине.
Когда-то где-то встретил фразу:
"Эмигрировавшие из Украины, попадают в лучший мир еще при жизни" .

Дивлячись куди емігрували
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 10:45

  rjkz написав:
  BIGor написав:
  rjkz написав:Продать-то можно, но фактически нет смысла при аннуитете брать на короткий срок.
Попандос на риелтора, на фи банка,и еще мелкие платежи.
А для "сдать" - тоже не всегда можно.

Да, понятно, всякие страховки, оценки, брокеры итд. На ипотеку нужно решаться очень взвешенно. Жилье это не покупка хлеба - покупается раз в жизни.
А аннуитет - это кабала, я бы в жизни на такое не согласился. На местном рынке еще не узнавал, есть ли классическая схема.


Знакомый покупает под аренду маленькие квартирки, там примерно платеж по мортгиджу БЫЛ равен ренту.
Арендаторы оплачивают мортгидж. Его только даун.
Сейчас интерес рейт дурной, смысла особого нет.
Надо дождаться снижения учетки и на начинающем расти рынке брать под аренду.
В моем случае проблема в том, что я смотрю под аренду то, что потом смогу использовать как собственное жилье. А такое пока не подешевело или есть ограничения типа "сдавать можно после 2-3 лет собственного проживания". Мне как раз наоборот надо. Чтобы посдавать, а потом жить самому.
Разница-же между тем, что можно купить и сдать и купить и жить примерно 200 куе. То есть, вообще нет смысла сдавать.

Наскільки я знаю, то в США "для себе, а не в оренду", то %% в банку нижчі (в оренду під іпотеку - то вже бізнес).
Тому алгоритм такий, що іпотека "для себе", а через рік два (чи скільки там згідно договору з банком) вона здається в оренду, а наступна знову "для себе".
flyman
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