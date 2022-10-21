У нас вино и пиво есть в продуктовых. Вроде в воскресенье было ограничение на продажу вина и пива, но его вроде сняли. Я вино, за очень редким исключением, только в маринад употребляю. Пива, наверное, лет 5-6 не пил.
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 06:01
У нас вино и пиво есть в продуктовых. Вроде в воскресенье было ограничение на продажу вина и пива, но его вроде сняли. Я вино, за очень редким исключением, только в маринад употребляю. Пива, наверное, лет 5-6 не пил.
Додано: П'ят 21 жов, 2022 06:49
Чего то я думал, что есть шанс у вас стать человеком или чем-то похожим.
Но трудные условия жизни в Махачкале среди бравых Кавказских горячих с волосатой грудью парней налагает на моск конечно отпечаток.
Плюс к этому третья жена из Белоруссии, братья которой в эти дни готовятся истреблять форумчан этого форума. И их детей, и жен, и родителей.
Понимаю. Удивляюсь.
Уже не удивляюсь. После уничтожения вашими родственниками родственников форумчан. Диагноз.
P.S. Чем все закончилось: Вы, Понаехал, взяли - как планировали - на подставное лицо домик в родной Махачкале, завезли туда отжатые у форумчан после убийства родных форумчани вашими одноклассниками простыни, стиралки, унитазы и посудомойки? Рулоны с туалетной бумагой тоже взяли из грабленных квартир, или ваши родственники не знают, что это?
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 21 жов, 2022 07:06, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 21 жов, 2022 07:00
я забанил акурта за деменцию: человек уже не помнит, что писал слова водка и пиво на форуме.
Я смотрю, он и эту тему решил испортить
Наверно, он - чемпион по кол-ву форумчан, с которыми поругался на форуме
Додано: П'ят 21 жов, 2022 07:10
San! Пишите дальше, прикольно читать измышления жителя Запорожья.
Я вам уже написал: я не знаю, что такое водка, не знаю уровень цен вообще. Не покупал давно ибо живу там, где водка вообще не продаётся (кажется).
Я не знаю почти, что такое пиво, последний раз покупал в Румынии 02 сентября 2022 пару банок.
Я понимаю, что вам хреново, и вы всю жизнь пустили в унитаз, но я в этом не виноват никак.
Додано: П'ят 21 жов, 2022 07:13
Не.. меня больше впечатляет, что заявляет что у меня гарем жен. И его, особенно, беспокоит 3я жена. У человека явно больная фантазия. То есть к 1,2,4,5 вопрос хоть не имеет.
Додано: П'ят 21 жов, 2022 07:18
Вот! Понаехал, вам и карты в руки!
Возьмите к себе на прожитие San.
Слабо? Не думаю. Сделайте хоть раз в жизни что-то приятное/нормальное для украинца.
Водка техасская ещё есть? По чем она сейчас в Austin (ТХ)?
Помнится, вы все форумчанам ее очень рекомендовали.
Возьмёте San на работу по стандартной нынче ставке 18,5$ в час?
Додано: П'ят 21 жов, 2022 08:45
Re: Еміграція, заробітчанство
До речі, був дуже здивований деяким вакансіям на низькооплачувану роботу в Польщі - на хвилиночку до зарплати касира (3000 зл бруто + премії) дадають ще абонемент в жим і приватну страховку. В Україні таке бачив тільки в велики ІТ компаніях...
Додано: П'ят 21 жов, 2022 08:48
Обычно те кто не подпадают под мобилизацию - самые агрессивные - такие бы всех отправили на фронт в окопы освобождать Крым.
Додано: П'ят 21 жов, 2022 09:47
Re: Еміграція, заробітчанство
Дивлячись куди емігрували
Додано: П'ят 21 жов, 2022 10:45
Наскільки я знаю, то в США "для себе, а не в оренду", то %% в банку нижчі (в оренду під іпотеку - то вже бізнес).
Тому алгоритм такий, що іпотека "для себе", а через рік два (чи скільки там згідно договору з банком) вона здається в оренду, а наступна знову "для себе".
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