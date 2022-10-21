slonomag написав:
Ну я еще с С# и as3 начинал (флеш игры вконтакте мб помните, пара из них мои). За 15 лет мне впринципе уже пофиг какой язык. Свифт кстати вообще учил делая заказ ) посмотрел доки что там легко (особенно когда уже изучил android разработку), взял заказ на небольшое приложение к онлайн магазину (просто выводить все то, что на сайте) и сразу в браузере доки, в альт-табе xcode и делаешь приложение. Тем более что там половина работы это верстка в эдиторе, самого кода в разы меньше чем в других языках.
Я так розумію, що пан Чінгачкуг-МастерСпорта-Полковнік Гогашвілі за півроку вже би міг брати на всі квариру в Аліканте чи Більбао, а не в іпотеку.
slonomag написав:Самый "нуб" 8 лет опыта. Джуном его между собой называем ) Ну например у меня php, js, vue, java, swift, kotlin. Ну и по мелочи всякая фигня, то что меньше 2х лет активного использования я не считаю. Остальные +/- такие же. Ну некоторые чисто на вебе, тоесть у них вместо java, swift, kotlin какой-то react и node например.
Уходят те у кого 1-2 технологии. Таким лучше в продуктовых компаниях. Сидишь себе и пилишь фотошоп 48 на одном языке в течении 15 лет. Я так не могу, но некоторых это устраивает, С - Стабильность
$100К в рік буде? хоча би після податків
Чи на словах ти Лєв Толстой, а на ділі гіт пустой.