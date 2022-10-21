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#<1 ... 181182183184 Додано: П'ят 21 жов, 2022 10:48 slonomag написав: BIGor написав: slonomag написав: например у меня php, js, vue, java, swift, kotlin. например у меня php, js, vue, java, swift, kotlin.

Як Ви це все переварюєте? Особливо swift та kotlin? Це ж зовсім інші галактики. Мені поки тільки одна мова дається. Як Ви це все переварюєте? Особливо swift та kotlin? Це ж зовсім інші галактики. Мені поки тільки одна мова дається.

Ну я еще с С# и as3 начинал (флеш игры вконтакте мб помните, пара из них мои). За 15 лет мне впринципе уже пофиг какой язык. Свифт кстати вообще учил делая заказ ) посмотрел доки что там легко (особенно когда уже изучил android разработку), взял заказ на небольшое приложение к онлайн магазину (просто выводить все то, что на сайте) и сразу в браузере доки, в альт-табе xcode и делаешь приложение. Тем более что там половина работы это верстка в эдиторе, самого кода в разы меньше чем в других языках. Ну я еще с С# и as3 начинал (флеш игры вконтакте мб помните, пара из них мои). За 15 лет мне впринципе уже пофиг какой язык. Свифт кстати вообще учил делая заказ ) посмотрел доки что там легко (особенно когда уже изучил android разработку), взял заказ на небольшое приложение к онлайн магазину (просто выводить все то, что на сайте) и сразу в браузере доки, в альт-табе xcode и делаешь приложение. Тем более что там половина работы это верстка в эдиторе, самого кода в разы меньше чем в других языках.

Я так розумію, що пан Чінгачкуг-МастерСпорта-Полковнік Гогашвілі за півроку вже би міг брати на всі квариру в Аліканте чи Більбао, а не в іпотеку.



slonomag написав: Самый "нуб" 8 лет опыта. Джуном его между собой называем ) Ну например у меня php, js, vue, java, swift, kotlin. Ну и по мелочи всякая фигня, то что меньше 2х лет активного использования я не считаю. Остальные +/- такие же. Ну некоторые чисто на вебе, тоесть у них вместо java, swift, kotlin какой-то react и node например.

Уходят те у кого 1-2 технологии. Таким лучше в продуктовых компаниях. Сидишь себе и пилишь фотошоп 48 на одном языке в течении 15 лет. Я так не могу, но некоторых это устраивает, С - Стабильность Самый "нуб" 8 лет опыта. Джуном его между собой называем ) Ну например у меня php, js, vue, java, swift, kotlin. Ну и по мелочи всякая фигня, то что меньше 2х лет активного использования я не считаю. Остальные +/- такие же. Ну некоторые чисто на вебе, тоесть у них вместо java, swift, kotlin какой-то react и node например.Уходят те у кого 1-2 технологии. Таким лучше в продуктовых компаниях. Сидишь себе и пилишь фотошоп 48 на одном языке в течении 15 лет. Я так не могу, но некоторых это устраивает, С - Стабильность



$100К в рік буде? хоча би після податків



Чи на словах ти Лєв Толстой, а на ділі гіт пустой. Я так розумію, що пан Чінгачкуг-МастерСпорта-Полковнік Гогашвілі за півроку вже би міг брати на всі квариру в Аліканте чи Більбао, а не в іпотеку.$100К в рік буде? хоча би після податківЧи на словах ти Лєв Толстой, а на ділі гіт пустой. flyman

Повідомлень: 29670 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1427 раз. Подякували: 2556 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 181182183184 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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