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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 181182183184185> Додано: П'ят 21 жов, 2022 06:01 rjkz написав:

Кстати, в НЙ тоже в продуктовом из алкоголя только пиво продается.

Почему так?

Я вино-бы к порицательному продукту-бы не относил. Кстати, в НЙ тоже в продуктовом из алкоголя только пиво продается.Почему так?Я вино-бы к порицательному продукту-бы не относил.

У нас вино и пиво есть в продуктовых. Вроде в воскресенье было ограничение на продажу вина и пива, но его вроде сняли. Я вино, за очень редким исключением, только в маринад употребляю. Пива, наверное, лет 5-6 не пил. У нас вино и пиво есть в продуктовых. Вроде в воскресенье было ограничение на продажу вина и пива, но его вроде сняли. Я вино, за очень редким исключением, только в маринад употребляю. Пива, наверное, лет 5-6 не пил. Понаехал

Повідомлень: 4056 З нами з: 22.05.16 Подякував: 79 раз. Подякували: 178 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 жов, 2022 07:00

Я смотрю, он и эту тему решил испортить

Наверно, он - чемпион по кол-ву форумчан, с которыми поругался на форуме я забанил акурта за деменцию: человек уже не помнит, что писал слова водка и пиво на форуме.Я смотрю, он и эту тему решил испортитьНаверно, он - чемпион по кол-ву форумчан, с которыми поругался на форуме San

Повідомлень: 33460 З нами з: 08.04.08 Подякував: 2318 раз. Подякували: 2577 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 жов, 2022 08:45 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Подозреваю, что в кои-то веки снизилась ваканстность на низкооплачиваемые работы. Подозреваю, что в кои-то веки снизилась ваканстность на низкооплачиваемые работы.

До речі, був дуже здивований деяким вакансіям на низькооплачувану роботу в Польщі - на хвилиночку до зарплати касира (3000 зл бруто + премії) дадають ще абонемент в жим і приватну страховку. В Україні таке бачив тільки в велики ІТ компаніях... До речі, був дуже здивований деяким вакансіям на низькооплачувану роботу в Польщі - на хвилиночку до зарплати касира (3000 зл бруто + премії) дадають ще абонемент в жим і приватну страховку. В Україні таке бачив тільки в велики ІТ компаніях... BIGor

Повідомлень: 6739 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1056 раз. Подякували: 1433 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 жов, 2022 08:48 rjkz написав: airmax78 написав: Невже ви всі огиду до себе не відчуваєте? Я - відчуваю. Хоча й виїхав законно. Невже ви всі огиду до себе не відчуваєте? Я - відчуваю. Хоча й виїхав законно.



С какого?

Я выехал не только законно, но и за несколько лет до вас.

Меня даже с этической точки зрения нельзя порицать, что "сбежал от войны".

Хотя именно это я и сделал.

Вы выехали может, вполне допускаю, и законно, но Франт против.

Он считает, что все должны в равной мере рисковать. С какого?Я выехал не только законно, но и за несколько лет до вас.Меня даже с этической точки зрения нельзя порицать, что "сбежал от войны".Хотя именно это я и сделал.Вы выехали может, вполне допускаю, и законно, но Франт против.Он считает, что все должнырисковать.

Обычно те кто не подпадают под мобилизацию - самые агрессивные - такие бы всех отправили на фронт в окопы освобождать Крым. Обычно те кто не подпадают под мобилизацию - самые агрессивные - такие бы всех отправили на фронт в окопы освобождать Крым. BIGor

Повідомлень: 6739 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1056 раз. Подякували: 1433 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 жов, 2022 09:47 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: BIGor написав: Ну не дарма існує таке поняття "Київ Фейслеса" . В Вас одна ситуація, а в мене реальність завсім інша. Кому повезло - купили, кому не повезло - стали емігрантами. Ну не дарма існує таке поняття "Київ Фейслеса". В Вас одна ситуація, а в мене реальність завсім інша. Кому повезло - купили, кому не повезло - стали емігрантами.



Кому повезло - стали эмигрантами.

На самом деле такая разница не только в финансовых возможностях, но и в других аспектах жизни, что сказать, что "повезло" тем кто остался, даже язык не поворачивается. Я не был, наверное, самым бедным в Украине.

Когда-то где-то встретил фразу:

"Эмигрировавшие из Украины, попадают в лучший мир еще при жизни" . Кому повезло - стали эмигрантами.На самом деле такая разница не только в финансовых возможностях, но и в других аспектах жизни, что сказать, что "повезло" тем кто остался, даже язык не поворачивается. Я не был, наверное, самым бедным в Украине.Когда-то где-то встретил фразу:"Эмигрировавшие из Украины, попадают в лучший мир еще при жизни" .

Дивлячись куди емігрували Дивлячись куди емігрували Faceless

Модератор Повідомлень: 32162 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1357 раз. Подякували: 7603 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 жов, 2022 10:45 rjkz написав: BIGor написав: rjkz написав: Продать-то можно, но фактически нет смысла при аннуитете брать на короткий срок.

Попандос на риелтора, на фи банка,и еще мелкие платежи.

А для "сдать" - тоже не всегда можно. Продать-то можно, но фактически нет смысла при аннуитете брать на короткий срок.А для "сдать" - тоже не всегда можно.

Да, понятно, всякие страховки, оценки, брокеры итд. На ипотеку нужно решаться очень взвешенно. Жилье это не покупка хлеба - покупается раз в жизни.

А аннуитет - это кабала, я бы в жизни на такое не согласился. На местном рынке еще не узнавал, есть ли классическая схема. Да, понятно, всякие страховки, оценки, брокеры итд. На ипотеку нужно решаться очень взвешенно. Жилье это не покупка хлеба - покупается раз в жизни.А аннуитет - это кабала, я бы в жизни на такое не согласился. На местном рынке еще не узнавал, есть ли классическая схема.



Знакомый покупает под аренду маленькие квартирки, там примерно платеж по мортгиджу БЫЛ равен ренту.

Арендаторы оплачивают мортгидж. Его только даун.

Сейчас интерес рейт дурной, смысла особого нет.

Надо дождаться снижения учетки и на начинающем расти рынке брать под аренду.

В моем случае проблема в том, что я смотрю под аренду то, что потом смогу использовать как собственное жилье. А такое пока не подешевело или есть ограничения типа "сдавать можно после 2-3 лет собственного проживания". Мне как раз наоборот надо. Чтобы посдавать, а потом жить самому.

Разница-же между тем, что можно купить и сдать и купить и жить примерно 200 куе. То есть, вообще нет смысла сдавать. Знакомый покупает под аренду маленькие квартирки, там примерно платеж по мортгиджу БЫЛ равен ренту.Арендаторы оплачивают мортгидж. Его только даун.Сейчас интерес рейт дурной, смысла особого нет.Надо дождаться снижения учетки и на начинающем расти рынке брать под аренду.В моем случае проблема в том, что я смотрю под аренду то, что потом смогу использовать как собственное жилье. А такое пока не подешевело или есть ограничения типа "сдавать можно после 2-3 лет собственного проживания". Мне как раз наоборот надо. Чтобы посдавать, а потом жить самому.Разница-же между тем, что можно купить и сдать и купить и жить примерно 200 куе. То есть, вообще нет смысла сдавать.

Наскільки я знаю, то в США "для себе, а не в оренду", то %% в банку нижчі (в оренду під іпотеку - то вже бізнес).

Тому алгоритм такий, що іпотека "для себе", а через рік два (чи скільки там згідно договору з банком) вона здається в оренду, а наступна знову "для себе". Наскільки я знаю, то в США "для себе, а не в оренду", то %% в банку нижчі (в оренду під іпотеку - то вже бізнес).Тому алгоритм такий, що іпотека "для себе", а через рік два (чи скільки там згідно договору з банком) вона здається в оренду, а наступна знову "для себе". flyman

Повідомлень: 29685 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1428 раз. Подякували: 2556 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 жов, 2022 10:48 slonomag написав: BIGor написав: slonomag написав: например у меня php, js, vue, java, swift, kotlin. например у меня php, js, vue, java, swift, kotlin.

Як Ви це все переварюєте? Особливо swift та kotlin? Це ж зовсім інші галактики. Мені поки тільки одна мова дається. Як Ви це все переварюєте? Особливо swift та kotlin? Це ж зовсім інші галактики. Мені поки тільки одна мова дається.

Ну я еще с С# и as3 начинал (флеш игры вконтакте мб помните, пара из них мои). За 15 лет мне впринципе уже пофиг какой язык. Свифт кстати вообще учил делая заказ ) посмотрел доки что там легко (особенно когда уже изучил android разработку), взял заказ на небольшое приложение к онлайн магазину (просто выводить все то, что на сайте) и сразу в браузере доки, в альт-табе xcode и делаешь приложение. Тем более что там половина работы это верстка в эдиторе, самого кода в разы меньше чем в других языках. Ну я еще с С# и as3 начинал (флеш игры вконтакте мб помните, пара из них мои). За 15 лет мне впринципе уже пофиг какой язык. Свифт кстати вообще учил делая заказ ) посмотрел доки что там легко (особенно когда уже изучил android разработку), взял заказ на небольшое приложение к онлайн магазину (просто выводить все то, что на сайте) и сразу в браузере доки, в альт-табе xcode и делаешь приложение. Тем более что там половина работы это верстка в эдиторе, самого кода в разы меньше чем в других языках.

Я так розумію, що пан Чінгачкуг-МастерСпорта-Полковнік Гогашвілі за півроку вже би міг брати на всі квариру в Аліканте чи Більбао, а не в іпотеку.



slonomag написав: Самый "нуб" 8 лет опыта. Джуном его между собой называем ) Ну например у меня php, js, vue, java, swift, kotlin. Ну и по мелочи всякая фигня, то что меньше 2х лет активного использования я не считаю. Остальные +/- такие же. Ну некоторые чисто на вебе, тоесть у них вместо java, swift, kotlin какой-то react и node например.

Уходят те у кого 1-2 технологии. Таким лучше в продуктовых компаниях. Сидишь себе и пилишь фотошоп 48 на одном языке в течении 15 лет. Я так не могу, но некоторых это устраивает, С - Стабильность Самый "нуб" 8 лет опыта. Джуном его между собой называем ) Ну например у меня php, js, vue, java, swift, kotlin. Ну и по мелочи всякая фигня, то что меньше 2х лет активного использования я не считаю. Остальные +/- такие же. Ну некоторые чисто на вебе, тоесть у них вместо java, swift, kotlin какой-то react и node например.Уходят те у кого 1-2 технологии. Таким лучше в продуктовых компаниях. Сидишь себе и пилишь фотошоп 48 на одном языке в течении 15 лет. Я так не могу, но некоторых это устраивает, С - Стабильность



$100К в рік буде? хоча би після податків



Чи на словах ти Лєв Толстой, а на ділі гіт пустой. Я так розумію, що пан Чінгачкуг-МастерСпорта-Полковнік Гогашвілі за півроку вже би міг брати на всі квариру в Аліканте чи Більбао, а не в іпотеку.$100К в рік буде? хоча би після податківЧи на словах ти Лєв Толстой, а на ділі гіт пустой. flyman

Повідомлень: 29685 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1428 раз. Подякували: 2556 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 жов, 2022 10:58 airmax78 написав: Я пропоную закрити цю тему на період війни. Якось вона дуже цинічно виглядає зараз. Тим більше що жінки тут майже нічого не пишуть.

Я серьозно, давайте цю тему заблокуємо. Я пропоную закрити цю тему на період війни. Якось вона дуже цинічно виглядає зараз. Тим більше що жінки тут майже нічого не пишуть.Я серьозно, давайте цю тему заблокуємо.

аірмакс, Вам же прачєчна платить 100куе на ФОПа, а у Відні знімає квартиру, дає талони на обіди в столові та проїзний на ГТ ... а Ви не можете купити квартиру в Аліканте і відселити жіночу половину рідні вашої половини аірмакс, Вам же прачєчна платить 100куе на ФОПа, а у Відні знімає квартиру, дає талони на обіди в столові та проїзний на ГТ ... а Ви не можете купити квартиру в Аліканте і відселити жіночу половину рідні вашої половини flyman

Повідомлень: 29685 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1428 раз. Подякували: 2556 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 жов, 2022 11:02 rjkz написав: BIGor написав: Faceless написав: Надто мала вибірка насправді, щоб робити такі висновки.

Я бачу цілком протилежну ситуацію, і по друзям/знайомим - люди придбали власну нерухомість, плюс під оренду, авто і т п. Тобто це цілком реально в Україні, причому цілком легально, без якоїсь корупції, і в різних галузях. Надто мала вибірка насправді, щоб робити такі висновки.Я бачу цілком протилежну ситуацію, і по друзям/знайомим - люди придбали власну нерухомість, плюс під оренду, авто і т п. Тобто це цілком реально в Україні, причому цілком легально, без якоїсь корупції, і в різних галузях.

Ну не дарма існує таке поняття "Київ Фейслеса" . В Вас одна ситуація, а в мене реальність завсім інша. Кому повезло - купили, кому не повезло - стали емігрантами. Ну не дарма існує таке поняття "Київ Фейслеса". В Вас одна ситуація, а в мене реальність завсім інша. Кому повезло - купили, кому не повезло - стали емігрантами.



Кому повезло - стали эмигрантами.

На самом деле такая разница не только в финансовых возможностях, но и в других аспектах жизни, что сказать, что "повезло" тем кто остался, даже язык не поворачивается. Я не был, наверное, самым бедным в Украине.

Когда-то где-то встретил фразу:

"Эмигрировавшие из Украины, попадают в лучший мир еще при жизни" . Кому повезло - стали эмигрантами.На самом деле такая разница не только в финансовых возможностях, но и в других аспектах жизни, что сказать, что "повезло" тем кто остался, даже язык не поворачивается. Я не был, наверное, самым бедным в Украине.Когда-то где-то встретил фразу:"Эмигрировавшие из Украины, попадают в лучший мир еще при жизни" .

Оптимісти переконані, що живуть в найкращому із світів,

Песимісти надіються що так воно і є. Оптимісти переконані, що живуть в найкращому із світів,Песимісти надіються що так воно і є. flyman

Повідомлень: 29685 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1428 раз. Подякували: 2556 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 жов, 2022 11:12 akurt написав: Час дійсно важкий та нервовий.

Надважкий та наднервовий.

Але Вам особисто, пане airmax78, слід визнати свої помилки.

То для всіх наука.

Ви нас розважали роками, підводячи в десятий ступінь "понти".

Понти виявилися більше, ніж понтами.

То наука для всіх.

І ми пам"ятаємо Ваш допис про інвестиції в закордонну нерухоімсть: "Впаде в ціні на 50%".

Це Ви, а не хтось інший писав.

Тому тему закривати НЕ варто. Вже одну - завдячуючи і Вам особисто - закрили.

Результат?



P.S. У нас з Вами по одній золотій медалі.

Ваша із статусом вище за мою: Ґуру...

Ґуру в прямому сенсі є не вчителем, що передає будь-яку інформацію, а тим, хто направляє і живить пробудження учня. Часто словом «ґуру» називають професіоналів, віртуозів, майстрів своєї справи.

То вже будьте Ґуру... учні пробуджуються... Час дійсно важкий та нервовий.Надважкий та наднервовий.Але Вам особисто, пане, слід визнати свої помилки.То для всіх наука.Ви нас розважали роками, підводячи в десятий ступінь "".То наука для всіх.І ми пам"ятаємо Ваш допис про інвестиції в закордонну нерухоімсть: "".Тому тему закривати НЕ варто. Вже одну - завдячуючи і Вам особисто - закрили.Результат?У нас з Вами по одній золотій медалі.Ваша із статусом вище за мою: Ґуру...в прямому сенсі є не вчителем, що передає будь-яку інформацію, а тим, хто направляє іЧасто словом «ґуру» називають професіоналів, віртуозів, майстрів своєї справи.То вже будьте... учні пробуджуються...

Гуру гумору дешевого пошиба.

Акурту + Гуру гумору дешевого пошиба.Акурту + flyman

Повідомлень: 29685 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1428 раз. Подякували: 2556 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 181182183184185> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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