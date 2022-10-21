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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 21 жов, 2022 06:01
rjkz написав:
Кстати, в НЙ тоже в продуктовом из алкоголя только пиво продается.
Почему так?
Я вино-бы к порицательному продукту-бы не относил.
У нас вино и пиво есть в продуктовых. Вроде в воскресенье было ограничение на продажу вина и пива, но его вроде сняли. Я вино, за очень редким исключением, только в маринад употребляю. Пива, наверное, лет 5-6 не пил.
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 07:00
я забанил акурта за деменцию: человек уже не помнит, что писал слова водка и пиво на форуме.
Я смотрю, он и эту тему решил испортить
Наверно, он - чемпион по кол-ву форумчан, с которыми поругался на форуме
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 08:45
rjkz написав:
Подозреваю, что в кои-то веки снизилась ваканстность на низкооплачиваемые работы.
До речі, був дуже здивований деяким вакансіям на низькооплачувану роботу в Польщі - на хвилиночку до зарплати касира (3000 зл бруто + премії) дадають ще абонемент в жим і приватну страховку. В Україні таке бачив тільки в велики ІТ компаніях...
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 08:48
rjkz написав: airmax78 написав:
Невже ви всі огиду до себе не відчуваєте? Я - відчуваю. Хоча й виїхав законно.
С какого?
Я выехал не только законно, но и за несколько лет до вас.
Меня даже с этической точки зрения нельзя порицать, что "сбежал от войны".
Хотя именно это я и сделал.
Вы выехали может, вполне допускаю, и законно, но Франт против.
Он считает, что все должны в равной мере
рисковать.
Обычно те кто не подпадают под мобилизацию - самые агрессивные - такие бы всех отправили на фронт в окопы освобождать Крым.
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 09:47
rjkz написав: BIGor написав:
Ну не дарма існує таке поняття "Київ Фейслеса"
. В Вас одна ситуація, а в мене реальність завсім інша. Кому повезло - купили, кому не повезло - стали емігрантами.
Кому повезло - стали эмигрантами.
На самом деле такая разница не только в финансовых возможностях, но и в других аспектах жизни, что сказать, что "повезло" тем кто остался, даже язык не поворачивается. Я не был, наверное, самым бедным в Украине.
Когда-то где-то встретил фразу:
"Эмигрировавшие из Украины, попадают в лучший мир еще при жизни" .
Дивлячись куди емігрували
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 10:45
rjkz написав: BIGor написав: rjkz написав:
Продать-то можно, но фактически нет смысла при аннуитете брать на короткий срок.Попандос на риелтора, на фи банка,и еще мелкие платежи.
А для "сдать" - тоже не всегда можно.
Да, понятно, всякие страховки, оценки, брокеры итд. На ипотеку нужно решаться очень взвешенно. Жилье это не покупка хлеба - покупается раз в жизни.
А аннуитет - это кабала, я бы в жизни на такое не согласился. На местном рынке еще не узнавал, есть ли классическая схема.
Знакомый покупает под аренду маленькие квартирки, там примерно платеж по мортгиджу БЫЛ равен ренту.
Арендаторы оплачивают мортгидж. Его только даун.
Сейчас интерес рейт дурной, смысла особого нет.
Надо дождаться снижения учетки и на начинающем расти рынке брать под аренду.
В моем случае проблема в том, что я смотрю под аренду то, что потом смогу использовать как собственное жилье. А такое пока не подешевело или есть ограничения типа "сдавать можно после 2-3 лет собственного проживания". Мне как раз наоборот надо. Чтобы посдавать, а потом жить самому.
Разница-же между тем, что можно купить и сдать и купить и жить примерно 200 куе. То есть, вообще нет смысла сдавать.
Наскільки я знаю, то в США "для себе, а не в оренду", то %% в банку нижчі (в оренду під іпотеку - то вже бізнес).
Тому алгоритм такий, що іпотека "для себе", а через рік два (чи скільки там згідно договору з банком) вона здається в оренду, а наступна знову "для себе".
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 10:48
slonomag написав: BIGor написав: slonomag написав:
например у меня php, js, vue, java, swift, kotlin.
Як Ви це все переварюєте? Особливо swift та kotlin? Це ж зовсім інші галактики. Мені поки тільки одна мова дається.
Ну я еще с С# и as3 начинал (флеш игры вконтакте мб помните, пара из них мои). За 15 лет мне впринципе уже пофиг какой язык. Свифт кстати вообще учил делая заказ ) посмотрел доки что там легко (особенно когда уже изучил android разработку), взял заказ на небольшое приложение к онлайн магазину (просто выводить все то, что на сайте) и сразу в браузере доки, в альт-табе xcode и делаешь приложение. Тем более что там половина работы это верстка в эдиторе, самого кода в разы меньше чем в других языках.
Я так розумію, що пан Чінгачкуг-МастерСпорта-Полковнік Гогашвілі за півроку вже би міг брати на всі квариру в Аліканте чи Більбао, а не в іпотеку.
slonomag написав:
Самый "нуб" 8 лет опыта. Джуном его между собой называем ) Ну например у меня php, js, vue, java, swift, kotlin. Ну и по мелочи всякая фигня, то что меньше 2х лет активного использования я не считаю. Остальные +/- такие же. Ну некоторые чисто на вебе, тоесть у них вместо java, swift, kotlin какой-то react и node например.
Уходят те у кого 1-2 технологии. Таким лучше в продуктовых компаниях. Сидишь себе и пилишь фотошоп 48 на одном языке в течении 15 лет. Я так не могу, но некоторых это устраивает, С - Стабильность
$100К в рік буде? хоча би після податків
Чи на словах ти Лєв Толстой, а на ділі гіт пустой.
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 10:58
airmax78 написав:
Я пропоную закрити цю тему на період війни. Якось вона дуже цинічно виглядає зараз. Тим більше що жінки тут майже нічого не пишуть.
Я серьозно, давайте цю тему заблокуємо.
аірмакс, Вам же прачєчна платить 100куе на ФОПа, а у Відні знімає квартиру, дає талони на обіди в столові та проїзний на ГТ ... а Ви не можете купити квартиру в Аліканте і відселити жіночу половину рідні вашої половини
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 11:02
rjkz написав: BIGor написав: Faceless написав:
Надто мала вибірка насправді, щоб робити такі висновки.
Я бачу цілком протилежну ситуацію, і по друзям/знайомим - люди придбали власну нерухомість, плюс під оренду, авто і т п. Тобто це цілком реально в Україні, причому цілком легально, без якоїсь корупції, і в різних галузях.
Ну не дарма існує таке поняття "Київ Фейслеса"
. В Вас одна ситуація, а в мене реальність завсім інша. Кому повезло - купили, кому не повезло - стали емігрантами.
Кому повезло - стали эмигрантами.
На самом деле такая разница не только в финансовых возможностях, но и в других аспектах жизни, что сказать, что "повезло" тем кто остался, даже язык не поворачивается. Я не был, наверное, самым бедным в Украине.
Когда-то где-то встретил фразу:
"Эмигрировавшие из Украины, попадают в лучший мир еще при жизни" .
Оптимісти переконані, що живуть в найкращому із світів,
Песимісти надіються що так воно і є.
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 11:12
akurt написав:
Час дійсно важкий та нервовий.
Надважкий та наднервовий.
Але Вам особисто, пане airmax78
, слід визнати свої помилки.
То для всіх наука.
Ви нас розважали роками, підводячи в десятий ступінь "понти
".Понти виявилися більше, ніж понтами.
То наука для всіх.
І ми пам"ятаємо Ваш допис про інвестиції в закордонну нерухоімсть: "Впаде в ціні на 50%
".Це Ви, а не хтось інший писав.
Тому тему закривати НЕ варто. Вже одну - завдячуючи і Вам особисто - закрили.
Результат?P.S.
У нас з Вами по одній золотій медалі.
Ваша із статусом вище за мою: Ґуру...Ґуру
в прямому сенсі є не вчителем, що передає будь-яку інформацію, а тим, хто направляє і живить пробудження учня.
Часто словом «ґуру» називають професіоналів, віртуозів, майстрів своєї справи.
То вже будьте Ґуру
... учні пробуджуються...
Гуру гумору дешевого пошиба.
Акурту +
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