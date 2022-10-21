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#<1 ... 182183184185> Додано: П'ят 21 жов, 2022 11:15 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: $100К в рік буде? хоча би після податків



Чи на словах ти Лєв Толстой, а на ділі гіт пустой. $100К в рік буде? хоча би після податківЧи на словах ти Лєв Толстой, а на ділі гіт пустой.

На 30-40уе/час 100к за год не набьешь калькулятор вам в помощь На 30-40уе/час 100к за год не набьешькалькулятор вам в помощь slonomag Повідомлень: 123 З нами з: 23.11.17 Подякував: 5 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 жов, 2022 11:18 rjkz написав: Понаехал написав: rjkz написав: Старая школа преподов ушла, кто на пенсию кто еще дальше Старая школа преподов ушла, кто на пенсию кто еще дальше

Где-то ушла, а вот в моей almamater старая школа на месте. Всё как всегда Поляна для пива, Жуйков Валера не месте(ох как хорошо его помню за идеи меня отчислить...Не нравилось видите ли ему что курю в туалете. Благо родная кафедрка вступилась ).

Миша Згуровский тоже в норме. Глыбы!



ПС. ФЭЛ всех и**л! Где-то ушла, а вот в моей almamater старая школа на месте. Всё как всегдаПоляна для пива, Жуйков Валера не месте(ох как хорошо его помню за идеи меня отчислить...Не нравилось видите ли ему что курю в туалете.Благо родная кафедрка вступилась).Миша Згуровский тоже в норме. Глыбы!ПС. ФЭЛ всех и**л!



Я в 96 градуэйтнулся.

Уже в то время большинство преподов были предпенсионного и пенсионного возраста.

Декана нащего покойного ныне ничто так не радовало, как сказать студенту лично "ВЫ отчислены". Сопромат из группы с первого раза сдавало человека 3 круглых отличников, остальные с третьего раза. Даже очень толковые студенты.

У меня была неделя выхода на сессию, когда я в общей сложности спал 9 часов. Еще раз! 9 часов сна за неделю. Я начала лысеть в институте и поступал с отличным зрением, закончил с очками и двумя операциями на глаза. И то и другое - не я один. Я в 96 градуэйтнулся.Уже в то время большинство преподов были предпенсионного и пенсионного возраста.Декана нащего покойного ныне ничто так не радовало, как сказать студенту лично "ВЫ отчислены". Сопромат из группы с первого раза сдавало человека 3 круглых отличников, остальные с третьего раза. Даже очень толковые студенты.У меня была неделя выхода на сессию, когда я в общей сложности спал 9 часов. Еще раз! 9 часов сна за неделю.в институте и поступал с отличным зрением, закончил с очками и двумя операциями на глаза. И то и другое - не я один.



виділене - опечатка?



берегти себе таки треба.



В мене єдина 3ка за сопромат, зданий з першого разу, а так би був краснодипломником і пішов би аспірантуру. виділене - опечатка?берегти себе таки треба.В мене єдина 3ка за сопромат, зданий з першого разу, а так би був краснодипломником і пішов би аспірантуру. flyman

Повідомлень: 29685 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1428 раз. Подякували: 2556 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 жов, 2022 11:26 slonomag написав: flyman написав: $100К в рік буде? хоча би після податків



Чи на словах ти Лєв Толстой, а на ділі гіт пустой. $100К в рік буде? хоча би після податківЧи на словах ти Лєв Толстой, а на ділі гіт пустой.

На 30-40уе/час 100к за год не набьешь калькулятор вам в помощь На 30-40уе/час 100к за год не набьешькалькулятор вам в помощь

$60..80К. А ще іспаньскі податки. Навіть не знаю, чи варто було їхати.



Не густо. На укрогалерах стільки можна клепати і не паритися.



В старій ЄС мало би бути 60...100 євро-година.

В Польщі десь 130 злотих. $60..80К. А ще іспаньскі податки. Навіть не знаю, чи варто було їхати.Не густо. На укрогалерах стільки можна клепати і не паритися.В старій ЄС мало би бути 60...100 євро-година.В Польщі десь 130 злотих. flyman

Повідомлень: 29685 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1428 раз. Подякували: 2556 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 жов, 2022 11:37 rjkz написав: airmax78 написав: В дитинстві всі ми дивились одні й ті самі фільми. І в кіно про війну таких як ми називали тилові криси. І я дивувся, що як же ж так, як можна було відсиджуватись в тилу, коли вся країна воювала? А зараз вже розумію як. Але ж від цього розуміння сутність не змінюється. Це було огидно в дитинстві, це залишається огидним і зараз. Не розумію як по-діловому можна в такий час обговорювати як себе краще влаштувати за кордоном. В дитинстві всі ми дивились одні й ті самі фільми. І в кіно про війну таких як ми називали тилові криси. І я дивувся, що як же ж так, як можна було відсиджуватись в тилу, коли вся країна воювала? А зараз вже розумію як. Але ж від цього розуміння сутність не змінюється. Це було огидно в дитинстві, це залишається огидним і зараз. Не розумію як по-діловому можна в такий час обговорювати як себе краще влаштувати за кордоном.



Восточная диктаторская идеология ставит интересы государства над интересами личности.

Западная ментальность направлена на интересы личности.

Развивайтесь в нужном направлении.



ЗЫ: Перечитал в детстве сотни книг о войне, пересмотрел десятки фильмов.

И почему-то стал антисоветчиком. В школе отказался вступать в комсомол, был грандиозный скандал, я был одним из лучших учеников школы. Премировали путевкой в Артек, но за отказ вступать в комсомол ее отдали другому.

По поводу начала второй мировой войны еще в школе у меня начались вопросы, на которые не могли учителя истории ответить.

Так что, если вы в душе комсомолец, то я вас понять могу, но позицию не разделяю. Да вы и сами ее не разделяете. Иначе не в Вене оборону держали, а под Бахмутом. Восточная диктаторская идеология ставит интересы государства над интересами личности.Западная ментальность направлена на интересы личности.Развивайтесь в нужном направлении.ЗЫ: Перечитал в детстве сотни книг о войне, пересмотрел десятки фильмов.И почему-то стал антисоветчиком. В школе отказался вступать в комсомол, был грандиозный скандал, я был одним из лучших учеников школы. Премировали путевкой в Артек, но за отказ вступать в комсомол ее отдали другому.По поводу начала второй мировой войны еще в школе у меня начались вопросы, на которые не могли учителя истории ответить.Так что, если вы в душе комсомолец, то я вас понять могу, но позицию не разделяю. Да вы и сами ее не разделяете. Иначе не в Вене оборону держали, а под Бахмутом.

rjkz, очень удобная позиция: брать от Западной цивилизации только то, что тебе подходит в данный момент. Но если бы Запад был таким сборищем ссыкливых ублюдков, то британцы погрузились бы на пароходы в 1940м и дружно отплыли бы в свои бывшие колонии от ужасов войны и необходимости "защиты государства". А американцы просто положили бы х на все что творилось в Европе. Поэтому впитывая западные ценности, важно впитывать их полностью, а не выборочно. А то ни западных ценностей не будет ни восточных. rjkz, очень удобная позиция: брать от Западной цивилизации только то, что тебе подходит в данный момент. Но если бы Запад был таким сборищем ссыкливых ублюдков, то британцы погрузились бы на пароходы в 1940м и дружно отплыли бы в свои бывшие колонии от ужасов войны и необходимости "защиты государства". А американцы просто положили бы х на все что творилось в Европе. Поэтому впитывая западные ценности, важно впитывать их полностью, а не выборочно. А то ни западных ценностей не будет ни восточных. airmax78 Повідомлень: 41111 З нами з: 25.10.12 Подякував: 950 раз. Подякували: 5089 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 жов, 2022 11:39 flyman написав: $100К в рік буде? хоча би після податків

Чи на словах ти Лєв Толстой, а на ділі гіт пустой. $100К в рік буде? хоча би після податківЧи на словах ти Лєв Толстой, а на ділі гіт пустой.



Ну и манера разговора. Такими темпами очередной банан будет уже сегодня. Ну и манера разговора. Такими темпами очередной банан будет уже сегодня. vladimir07 Повідомлень: 1741 З нами з: 30.01.14 Подякував: 51 раз. Подякували: 135 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 жов, 2022 11:41 Понаехал написав: rjkz написав: Я в 96 градуэйтнулся.

Я в 96 градуэйтнулся.

Я в 2007м. Очень хорошие воспоминания. Учеба в меру сложная, при том что я на полной ставке работал с 3го курса. 1й-2й на пол ставки. Вот только все тяжело было выбрать между девченками с социологии КПИ и ближайшим медом ) Я в 2007м. Очень хорошие воспоминания. Учеба в меру сложная, при том что я на полной ставке работал с 3го курса. 1й-2й на пол ставки.

Поэтому просто др*чил? И правильно делал. Поэтому просто др*чил? И правильно делал. airmax78 Повідомлень: 41111 З нами з: 25.10.12 Подякував: 950 раз. Подякували: 5089 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 жов, 2022 11:54 flyman написав: slonomag написав: flyman написав: $100К в рік буде? хоча би після податків



Чи на словах ти Лєв Толстой, а на ділі гіт пустой. $100К в рік буде? хоча би після податківЧи на словах ти Лєв Толстой, а на ділі гіт пустой.

На 30-40уе/час 100к за год не набьешь калькулятор вам в помощь На 30-40уе/час 100к за год не набьешькалькулятор вам в помощь

$60..80К. А ще іспаньскі податки. Навіть не знаю, чи варто було їхати.



Не густо. На укрогалерах стільки можна клепати і не паритися.



В старій ЄС мало би бути 60...100 євро-година.

В Польщі десь 130 злотих. $60..80К. А ще іспаньскі податки. Навіть не знаю, чи варто було їхати.Не густо. На укрогалерах стільки можна клепати і не паритися.В старій ЄС мало би бути 60...100 євро-година.В Польщі десь 130 злотих.

На укрогалеры бомбы нападают, маленький нюанс. А так да, согласен, что с таким заработком в Украине жить комфортнее чем будет в Испании. Хотя вообще я так смотрю нифига тут нет 60...100 євро-година, разве что где-то в Барселоне. Средняя зп тут 12-15евро в час у большинства. На укрогалеры бомбы нападают, маленький нюанс. А так да, согласен, что с таким заработком в Украине жить комфортнее чем будет в Испании. Хотя вообще я так смотрю нифига тут нет 60...100 євро-година, разве что где-то в Барселоне. Средняя зп тут 12-15евро в час у большинства. slonomag Повідомлень: 123 З нами з: 23.11.17 Подякував: 5 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 жов, 2022 12:02 BIGor написав: rjkz написав: airmax78 написав: Невже ви всі огиду до себе не відчуваєте? Я - відчуваю. Хоча й виїхав законно. Невже ви всі огиду до себе не відчуваєте? Я - відчуваю. Хоча й виїхав законно.



С какого?

Я выехал не только законно, но и за несколько лет до вас.

Меня даже с этической точки зрения нельзя порицать, что "сбежал от войны".

Хотя именно это я и сделал.

Вы выехали может, вполне допускаю, и законно, но Франт против.

Он считает, что все должны в равной мере рисковать. С какого?Я выехал не только законно, но и за несколько лет до вас.Меня даже с этической точки зрения нельзя порицать, что "сбежал от войны".Хотя именно это я и сделал.Вы выехали может, вполне допускаю, и законно, но Франт против.Он считает, что все должнырисковать.

Обычно те кто не подпадают под мобилизацию - самые агрессивные - такие бы всех отправили на фронт в окопы освобождать Крым. Обычно те кто не подпадают под мобилизацию - самые агрессивные - такие бы всех отправили на фронт в окопы освобождать Крым.

А я что, кого-то призываю в атаку идти? Я говорю что это аморально обсуждать тут куда лучше сдрыснуть и где вкуснее кормят, в то время когда твоя страна в огне. И это отдельная трагедия, что многие уже даже таких простых вещей не понимают. А я что, кого-то призываю в атаку идти? Я говорю что это аморально обсуждать тут куда лучше сдрыснуть и где вкуснее кормят, в то время когда твоя страна в огне. И это отдельная трагедия, что многие уже даже таких простых вещей не понимают. airmax78 Повідомлень: 41111 З нами з: 25.10.12 Подякував: 950 раз. Подякували: 5089 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 жов, 2022 12:08 slonomag написав: flyman написав: slonomag написав: На 30-40уе/час 100к за год не набьешь калькулятор вам в помощь На 30-40уе/час 100к за год не набьешькалькулятор вам в помощь

$60..80К. А ще іспаньскі податки. Навіть не знаю, чи варто було їхати.



Не густо. На укрогалерах стільки можна клепати і не паритися.



В старій ЄС мало би бути 60...100 євро-година.

В Польщі десь 130 злотих. $60..80К. А ще іспаньскі податки. Навіть не знаю, чи варто було їхати.Не густо. На укрогалерах стільки можна клепати і не паритися.В старій ЄС мало би бути 60...100 євро-година.В Польщі десь 130 злотих.

На укрогалеры бомбы нападают, маленький нюанс. А так да, согласен, что с таким заработком в Украине жить комфортнее чем будет в Испании. Хотя вообще я так смотрю нифига тут нет 60...100 євро-година, разве что где-то в Барселоне. Средняя зп тут 12-15евро в час у большинства. На укрогалеры бомбы нападают, маленький нюанс. А так да, согласен, что с таким заработком в Украине жить комфортнее чем будет в Испании. Хотя вообще я так смотрю нифига тут нет 60...100 євро-година, разве что где-то в Барселоне. Средняя зп тут 12-15евро в час у большинства.

В Ужгороді, Франеку, Тернополі теж не падають.

Я не розумію, в чому досягнення?

В тому що виїхав з України?

В тому що відкрив ІП в Іспанії (який % податку)?

В тому що 30..40 євро за погодинний рейт?

Що можна буде через півроку почати процедуру оформлення іпотеки на квартиру в Аліканте? В Ужгороді, Франеку, Тернополі теж не падають.Я не розумію, в чому досягнення?В тому що виїхав з України?В тому що відкрив ІП в Іспанії (який % податку)?В тому що 30..40 євро за погодинний рейт?Що можна буде через півроку почати процедуру оформлення іпотеки на квартиру в Аліканте? flyman

Повідомлень: 29685 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1428 раз. Подякували: 2556 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 жов, 2022 12:13 Re: Еміграція, заробітчанство airmax78 написав: А я что, кого-то призываю в атаку идти? Я говорю что это аморально обсуждать тут куда лучше сдрыснуть и где вкуснее кормят, в то время когда твоя страна в огне. И это отдельная трагедия, что многие уже даже таких простых вещей не понимают. А я что, кого-то призываю в атаку идти? Я говорю что это аморально обсуждать тут куда лучше сдрыснуть и где вкуснее кормят, в то время когда твоя страна в огне. И это отдельная трагедия, что многие уже даже таких простых вещей не понимают.

Т.е. сдрыснуть - не аморально, а обсуждать - аморально? Какое-то лицемерие. Т.е. сдрыснуть - не аморально, а обсуждать - аморально? Какое-то лицемерие. BIGor

Повідомлень: 6739 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1056 раз. Подякували: 1433 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 182183184185> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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