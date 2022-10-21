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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 21 жов, 2022 11:15
flyman написав:
$100К в рік буде? хоча би після податків
Чи на словах ти Лєв Толстой, а на ділі гіт пустой.
На 30-40уе/час 100к за год не набьешь
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 11:18
rjkz написав: Понаехал написав: rjkz написав:
Старая школа преподов ушла, кто на пенсию кто еще дальше
Где-то ушла, а вот в моей almamater старая школа на месте. Всё как всегда
Поляна для пива, Жуйков Валера не месте(ох как хорошо его помню за идеи меня отчислить...Не нравилось видите ли ему что курю в туалете.
Благо родная кафедрка вступилась
).
Миша Згуровский тоже в норме. Глыбы!
ПС. ФЭЛ всех и**л!
Я в 96 градуэйтнулся.
Уже в то время большинство преподов были предпенсионного и пенсионного возраста.
Декана нащего покойного ныне ничто так не радовало, как сказать студенту лично "ВЫ отчислены". Сопромат из группы с первого раза сдавало человека 3 круглых отличников, остальные с третьего раза. Даже очень толковые студенты.
У меня была неделя выхода на сессию, когда я в общей сложности спал 9 часов. Еще раз! 9 часов сна за неделю. Я начала лысеть
в институте и поступал с отличным зрением, закончил с очками и двумя операциями на глаза. И то и другое - не я один.
виділене - опечатка?
берегти себе таки треба.
В мене єдина 3ка за сопромат, зданий з першого разу, а так би був краснодипломником і пішов би аспірантуру.
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 11:26
slonomag написав: flyman написав:
$100К в рік буде? хоча би після податків
Чи на словах ти Лєв Толстой, а на ділі гіт пустой.
На 30-40уе/час 100к за год не набьешь
калькулятор вам в помощь
$60..80К. А ще іспаньскі податки. Навіть не знаю, чи варто було їхати.
Не густо. На укрогалерах стільки можна клепати і не паритися.
В старій ЄС мало би бути 60...100 євро-година.
В Польщі десь 130 злотих.
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 11:37
rjkz написав: airmax78 написав:
В дитинстві всі ми дивились одні й ті самі фільми. І в кіно про війну таких як ми називали тилові криси. І я дивувся, що як же ж так, як можна було відсиджуватись в тилу, коли вся країна воювала? А зараз вже розумію як. Але ж від цього розуміння сутність не змінюється. Це було огидно в дитинстві, це залишається огидним і зараз. Не розумію як по-діловому можна в такий час обговорювати як себе краще влаштувати за кордоном.
Восточная диктаторская идеология ставит интересы государства над интересами личности.
Западная ментальность направлена на интересы личности.
Развивайтесь в нужном направлении.
ЗЫ: Перечитал в детстве сотни книг о войне, пересмотрел десятки фильмов.
И почему-то стал антисоветчиком. В школе отказался вступать в комсомол, был грандиозный скандал, я был одним из лучших учеников школы. Премировали путевкой в Артек, но за отказ вступать в комсомол ее отдали другому.
По поводу начала второй мировой войны еще в школе у меня начались вопросы, на которые не могли учителя истории ответить.
Так что, если вы в душе комсомолец, то я вас понять могу, но позицию не разделяю. Да вы и сами ее не разделяете. Иначе не в Вене оборону держали, а под Бахмутом.
rjkz, очень удобная позиция: брать от Западной цивилизации только то, что тебе подходит в данный момент. Но если бы Запад был таким сборищем ссыкливых ублюдков, то британцы погрузились бы на пароходы в 1940м и дружно отплыли бы в свои бывшие колонии от ужасов войны и необходимости "защиты государства". А американцы просто положили бы х на все что творилось в Европе. Поэтому впитывая западные ценности, важно впитывать их полностью, а не выборочно. А то ни западных ценностей не будет ни восточных.
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 11:39
flyman написав:
$100К в рік буде? хоча би після податків
Чи на словах ти Лєв Толстой, а на ділі гіт пустой.
Ну и манера разговора. Такими темпами очередной банан будет уже сегодня.
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 11:41
Понаехал написав: rjkz написав:
Я в 96 градуэйтнулся.
Я в 2007м. Очень хорошие воспоминания. Учеба в меру сложная, при том что я на полной ставке работал с 3го курса. 1й-2й на пол ставки. Вот только все тяжело было выбрать между девченками с социологии КПИ и ближайшим медом )
Поэтому просто др*чил? И правильно делал.
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 11:54
flyman написав: slonomag написав: flyman написав:
$100К в рік буде? хоча би після податків
Чи на словах ти Лєв Толстой, а на ділі гіт пустой.
На 30-40уе/час 100к за год не набьешь
калькулятор вам в помощь
$60..80К. А ще іспаньскі податки. Навіть не знаю, чи варто було їхати.
Не густо. На укрогалерах стільки можна клепати і не паритися.
В старій ЄС мало би бути 60...100 євро-година.
В Польщі десь 130 злотих.
На укрогалеры бомбы нападают, маленький нюанс. А так да, согласен, что с таким заработком в Украине жить комфортнее чем будет в Испании. Хотя вообще я так смотрю нифига тут нет 60...100 євро-година, разве что где-то в Барселоне. Средняя зп тут 12-15евро в час у большинства.
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 12:02
BIGor написав: rjkz написав: airmax78 написав:
Невже ви всі огиду до себе не відчуваєте? Я - відчуваю. Хоча й виїхав законно.
С какого?
Я выехал не только законно, но и за несколько лет до вас.
Меня даже с этической точки зрения нельзя порицать, что "сбежал от войны".
Хотя именно это я и сделал.
Вы выехали может, вполне допускаю, и законно, но Франт против.
Он считает, что все должны в равной мере
рисковать.
Обычно те кто не подпадают под мобилизацию - самые агрессивные - такие бы всех отправили на фронт в окопы освобождать Крым.
А я что, кого-то призываю в атаку идти? Я говорю что это аморально обсуждать тут куда лучше сдрыснуть и где вкуснее кормят, в то время когда твоя страна в огне. И это отдельная трагедия, что многие уже даже таких простых вещей не понимают.
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 12:08
slonomag написав: flyman написав: slonomag написав:
На 30-40уе/час 100к за год не набьешь
калькулятор вам в помощь
$60..80К. А ще іспаньскі податки. Навіть не знаю, чи варто було їхати.
Не густо. На укрогалерах стільки можна клепати і не паритися.
В старій ЄС мало би бути 60...100 євро-година.
В Польщі десь 130 злотих.
На укрогалеры бомбы нападают, маленький нюанс. А так да, согласен, что с таким заработком в Украине жить комфортнее чем будет в Испании. Хотя вообще я так смотрю нифига тут нет 60...100 євро-година, разве что где-то в Барселоне. Средняя зп тут 12-15евро в час у большинства.
В Ужгороді, Франеку, Тернополі теж не падають.
Я не розумію, в чому досягнення?
В тому що виїхав з України?
В тому що відкрив ІП в Іспанії (який % податку)?
В тому що 30..40 євро за погодинний рейт?
Що можна буде через півроку почати процедуру оформлення іпотеки на квартиру в Аліканте?
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 12:13
airmax78 написав:
А я что, кого-то призываю в атаку идти? Я говорю что это аморально обсуждать тут куда лучше сдрыснуть и где вкуснее кормят, в то время когда твоя страна в огне. И это отдельная трагедия, что многие уже даже таких простых вещей не понимают.
Т.е. сдрыснуть - не аморально, а обсуждать - аморально? Какое-то лицемерие.
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