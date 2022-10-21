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#<1 ... 182183184185 Додано: П'ят 21 жов, 2022 12:14 BIGor написав: airmax78 написав: А я что, кого-то призываю в атаку идти? Я говорю что это аморально обсуждать тут куда лучше сдрыснуть и где вкуснее кормят, в то время когда твоя страна в огне. И это отдельная трагедия, что многие уже даже таких простых вещей не понимают. А я что, кого-то призываю в атаку идти? Я говорю что это аморально обсуждать тут куда лучше сдрыснуть и где вкуснее кормят, в то время когда твоя страна в огне. И это отдельная трагедия, что многие уже даже таких простых вещей не понимают.

Т.е. сдрыснуть - не аморально, а обсуждать - аморально? Какое-то лицемерие. Т.е. сдрыснуть - не аморально, а обсуждать - аморально? Какое-то лицемерие.

А Ви майновий ценз навіть не проходите. І що?

Як там в батальоні Краків, суп доливають? А Ви майновий ценз навіть не проходите. І що?Як там в батальоні Краків, суп доливають? flyman

Повідомлень: 29685 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1428 раз. Подякували: 2556 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 жов, 2022 12:23 flyman написав: BIGor написав: airmax78 написав: А я что, кого-то призываю в атаку идти? Я говорю что это аморально обсуждать тут куда лучше сдрыснуть и где вкуснее кормят, в то время когда твоя страна в огне. И это отдельная трагедия, что многие уже даже таких простых вещей не понимают. А я что, кого-то призываю в атаку идти? Я говорю что это аморально обсуждать тут куда лучше сдрыснуть и где вкуснее кормят, в то время когда твоя страна в огне. И это отдельная трагедия, что многие уже даже таких простых вещей не понимают.

Т.е. сдрыснуть - не аморально, а обсуждать - аморально? Какое-то лицемерие. Т.е. сдрыснуть - не аморально, а обсуждать - аморально? Какое-то лицемерие.

А Ви майновий ценз навіть не проходите. І що?

Як там в батальоні Краків, суп доливають? А Ви майновий ценз навіть не проходите. І що?Як там в батальоні Краків, суп доливають?

Щоб на гілці КРЖН писати взагалі мановий ценз не проходив. А тут можна вільно спілкуватися. Щоб на гілці КРЖН писати взагалі мановий ценз не проходив. А тут можна вільно спілкуватися. BIGor

Повідомлень: 6739 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1056 раз. Подякували: 1433 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 жов, 2022 12:29 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: В Ужгороді, Франеку, Тернополі теж не падають.

Я не розумію, в чому досягнення?

В тому що виїхав з України?

В тому що відкрив ІП в Іспанії (який % податку)?

В тому що 30..40 євро за погодинний рейт?

Що можна буде через півроку почати процедуру оформлення іпотеки на квартиру в Аліканте? В Ужгороді, Франеку, Тернополі теж не падають.Я не розумію, в чому досягнення?В тому що виїхав з України?В тому що відкрив ІП в Іспанії (який % податку)?В тому що 30..40 євро за погодинний рейт?Що можна буде через півроку почати процедуру оформлення іпотеки на квартиру в Аліканте?

Блин, у нас тут что, конкурс достижений? vladimir07 и BIGor задали вопросы, я ответил, все. Где я написал что "Вот смотрите какой я молодец, уехал в Испанию"? 90% моих постов это ответы на вопросы. Блин, у нас тут что, конкурс достижений? vladimir07 и BIGor задали вопросы, я ответил, все. Где я написал что "Вот смотрите какой я молодец, уехал в Испанию"? 90% моих постов это ответы на вопросы. slonomag Повідомлень: 123 З нами з: 23.11.17 Подякував: 5 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 жов, 2022 12:32 slonomag написав: flyman написав: В Ужгороді, Франеку, Тернополі теж не падають.

Я не розумію, в чому досягнення?

В тому що виїхав з України?

В тому що відкрив ІП в Іспанії (який % податку)?

В тому що 30..40 євро за погодинний рейт?

Що можна буде через півроку почати процедуру оформлення іпотеки на квартиру в Аліканте? В Ужгороді, Франеку, Тернополі теж не падають.Я не розумію, в чому досягнення?В тому що виїхав з України?В тому що відкрив ІП в Іспанії (який % податку)?В тому що 30..40 євро за погодинний рейт?Що можна буде через півроку почати процедуру оформлення іпотеки на квартиру в Аліканте?

Блин, у нас тут что, конкурс достижений? vladimir07 и BIGor задали вопросы, я ответил, все. Где я написал что "Вот смотрите какой я молодец, уехал в Испанию"? 90% моих постов это ответы на вопросы. Блин, у нас тут что, конкурс достижений? vladimir07 и BIGor задали вопросы, я ответил, все. Где я написал что "Вот смотрите какой я молодец, уехал в Испанию"? 90% моих постов это ответы на вопросы.

Судячи з того що писав, там проскакувало, який я маладєц, вах, в Аліканте, іпотєка скоро, фрілансер а не галєрщік, який тільки і вміє пиляти одну мову.

З тої легенди в мене склалося враження, що мав би мати не менше як аірмакс в прачєчній Судячи з того що писав, там проскакувало, який я маладєц, вах, в Аліканте, іпотєка скоро, фрілансер а не галєрщік, який тільки і вміє пиляти одну мову.З тої легенди в мене склалося враження, що мав би мати не менше як аірмакс в прачєчній flyman

Повідомлень: 29685 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1428 раз. Подякували: 2556 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 182183184185 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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