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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 182183184185
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 12:14

  BIGor написав:
  airmax78 написав:А я что, кого-то призываю в атаку идти? Я говорю что это аморально обсуждать тут куда лучше сдрыснуть и где вкуснее кормят, в то время когда твоя страна в огне. И это отдельная трагедия, что многие уже даже таких простых вещей не понимают.

Т.е. сдрыснуть - не аморально, а обсуждать - аморально? Какое-то лицемерие.

А Ви майновий ценз навіть не проходите. І що?
Як там в батальоні Краків, суп доливають?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 12:23

  flyman написав:
  BIGor написав:
  airmax78 написав:А я что, кого-то призываю в атаку идти? Я говорю что это аморально обсуждать тут куда лучше сдрыснуть и где вкуснее кормят, в то время когда твоя страна в огне. И это отдельная трагедия, что многие уже даже таких простых вещей не понимают.

Т.е. сдрыснуть - не аморально, а обсуждать - аморально? Какое-то лицемерие.

А Ви майновий ценз навіть не проходите. І що?
Як там в батальоні Краків, суп доливають?

Щоб на гілці КРЖН писати взагалі мановий ценз не проходив. А тут можна вільно спілкуватися.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 12:29

Re: Еміграція, заробітчанство

  flyman написав:В Ужгороді, Франеку, Тернополі теж не падають.
Я не розумію, в чому досягнення?
В тому що виїхав з України?
В тому що відкрив ІП в Іспанії (який % податку)?
В тому що 30..40 євро за погодинний рейт?
Що можна буде через півроку почати процедуру оформлення іпотеки на квартиру в Аліканте?

Блин, у нас тут что, конкурс достижений? vladimir07 и BIGor задали вопросы, я ответил, все. Где я написал что "Вот смотрите какой я молодец, уехал в Испанию"? 90% моих постов это ответы на вопросы.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 12:32

  slonomag написав:
  flyman написав:В Ужгороді, Франеку, Тернополі теж не падають.
Я не розумію, в чому досягнення?
В тому що виїхав з України?
В тому що відкрив ІП в Іспанії (який % податку)?
В тому що 30..40 євро за погодинний рейт?
Що можна буде через півроку почати процедуру оформлення іпотеки на квартиру в Аліканте?

Блин, у нас тут что, конкурс достижений? vladimir07 и BIGor задали вопросы, я ответил, все. Где я написал что "Вот смотрите какой я молодец, уехал в Испанию"? 90% моих постов это ответы на вопросы.

Судячи з того що писав, там проскакувало, який я маладєц, вах, в Аліканте, іпотєка скоро, фрілансер а не галєрщік, який тільки і вміє пиляти одну мову.
З тої легенди в мене склалося враження, що мав би мати не менше як аірмакс в прачєчній
flyman
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