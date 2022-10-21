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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 21 жов, 2022 11:37
rjkz написав: airmax78 написав:
В дитинстві всі ми дивились одні й ті самі фільми. І в кіно про війну таких як ми називали тилові криси. І я дивувся, що як же ж так, як можна було відсиджуватись в тилу, коли вся країна воювала? А зараз вже розумію як. Але ж від цього розуміння сутність не змінюється. Це було огидно в дитинстві, це залишається огидним і зараз. Не розумію як по-діловому можна в такий час обговорювати як себе краще влаштувати за кордоном.
Восточная диктаторская идеология ставит интересы государства над интересами личности.
Западная ментальность направлена на интересы личности.
Развивайтесь в нужном направлении.
ЗЫ: Перечитал в детстве сотни книг о войне, пересмотрел десятки фильмов.
И почему-то стал антисоветчиком. В школе отказался вступать в комсомол, был грандиозный скандал, я был одним из лучших учеников школы. Премировали путевкой в Артек, но за отказ вступать в комсомол ее отдали другому.
По поводу начала второй мировой войны еще в школе у меня начались вопросы, на которые не могли учителя истории ответить.
Так что, если вы в душе комсомолец, то я вас понять могу, но позицию не разделяю. Да вы и сами ее не разделяете. Иначе не в Вене оборону держали, а под Бахмутом.
rjkz, очень удобная позиция: брать от Западной цивилизации только то, что тебе подходит в данный момент. Но если бы Запад был таким сборищем ссыкливых ублюдков, то британцы погрузились бы на пароходы в 1940м и дружно отплыли бы в свои бывшие колонии от ужасов войны и необходимости "защиты государства". А американцы просто положили бы х на все что творилось в Европе. Поэтому впитывая западные ценности, важно впитывать их полностью, а не выборочно. А то ни западных ценностей не будет ни восточных.
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 11:39
flyman написав:
$100К в рік буде? хоча би після податків
Чи на словах ти Лєв Толстой, а на ділі гіт пустой.
Ну и манера разговора. Такими темпами очередной банан будет уже сегодня.
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 11:41
Понаехал написав: rjkz написав:
Я в 96 градуэйтнулся.
Я в 2007м. Очень хорошие воспоминания. Учеба в меру сложная, при том что я на полной ставке работал с 3го курса. 1й-2й на пол ставки. Вот только все тяжело было выбрать между девченками с социологии КПИ и ближайшим медом )
Поэтому просто др*чил? И правильно делал.
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 11:54
flyman написав: slonomag написав: flyman написав:
$100К в рік буде? хоча би після податків
Чи на словах ти Лєв Толстой, а на ділі гіт пустой.
На 30-40уе/час 100к за год не набьешь
калькулятор вам в помощь
$60..80К. А ще іспаньскі податки. Навіть не знаю, чи варто було їхати.
Не густо. На укрогалерах стільки можна клепати і не паритися.
В старій ЄС мало би бути 60...100 євро-година.
В Польщі десь 130 злотих.
На укрогалеры бомбы нападают, маленький нюанс. А так да, согласен, что с таким заработком в Украине жить комфортнее чем будет в Испании. Хотя вообще я так смотрю нифига тут нет 60...100 євро-година, разве что где-то в Барселоне. Средняя зп тут 12-15евро в час у большинства.
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 12:02
BIGor написав: rjkz написав: airmax78 написав:
Невже ви всі огиду до себе не відчуваєте? Я - відчуваю. Хоча й виїхав законно.
С какого?
Я выехал не только законно, но и за несколько лет до вас.
Меня даже с этической точки зрения нельзя порицать, что "сбежал от войны".
Хотя именно это я и сделал.
Вы выехали может, вполне допускаю, и законно, но Франт против.
Он считает, что все должны в равной мере
рисковать.
Обычно те кто не подпадают под мобилизацию - самые агрессивные - такие бы всех отправили на фронт в окопы освобождать Крым.
А я что, кого-то призываю в атаку идти? Я говорю что это аморально обсуждать тут куда лучше сдрыснуть и где вкуснее кормят, в то время когда твоя страна в огне. И это отдельная трагедия, что многие уже даже таких простых вещей не понимают.
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 12:14
BIGor написав: airmax78 написав:
А я что, кого-то призываю в атаку идти? Я говорю что это аморально обсуждать тут куда лучше сдрыснуть и где вкуснее кормят, в то время когда твоя страна в огне. И это отдельная трагедия, что многие уже даже таких простых вещей не понимают.
Т.е. сдрыснуть - не аморально, а обсуждать - аморально? Какое-то лицемерие.
А Ви майновий ценз навіть не проходите. І що?
Як там в батальоні Краків, суп доливають?
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 12:29
flyman написав:
В Ужгороді, Франеку, Тернополі теж не падають.
Я не розумію, в чому досягнення?
В тому що виїхав з України?
В тому що відкрив ІП в Іспанії (який % податку)?
В тому що 30..40 євро за погодинний рейт?
Що можна буде через півроку почати процедуру оформлення іпотеки на квартиру в Аліканте?
Блин, у нас тут что, конкурс достижений? vladimir07 и BIGor задали вопросы, я ответил, все. Где я написал что "Вот смотрите какой я молодец, уехал в Испанию"? 90% моих постов это ответы на вопросы.
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 12:48
flyman написав:
Судячи з того що писав, там проскакувало, який я маладєц, вах, в Аліканте, іпотєка скоро, фрілансер а не галєрщік, який тільки і вміє пиляти одну мову.
З тої легенди в мене склалося враження, що мав би мати не менше як аірмакс в прачєчній (100К у Відні в рік, на корпоративній маліні із оплачуваним проїздом і обідами). Я на нього рівняюся, навіть в цоколі хочу плінтуси прихованого монтажу
Мне до аирмакса еще далеко
Даже если я возьму в ипотеку квартиру за 150к, она и рядом не будет стоять с его прелестью за 400к в Киеве.
Ну да, мне фрилансить на разных проектах с разными технологиями больше нравится чем пилить 1 софт 18 лет на 1м языке. Вам нравится такое - ок, ваше право.
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 12:57
flyman написав: slonomag написав: flyman написав:
В Ужгороді, Франеку, Тернополі теж не падають.
Я не розумію, в чому досягнення?
В тому що виїхав з України?
В тому що відкрив ІП в Іспанії (який % податку)?
В тому що 30..40 євро за погодинний рейт?
Що можна буде через півроку почати процедуру оформлення іпотеки на квартиру в Аліканте?
Блин, у нас тут что, конкурс достижений? vladimir07 и BIGor задали вопросы, я ответил, все. Где я написал что "Вот смотрите какой я молодец, уехал в Испанию"? 90% моих постов это ответы на вопросы.
Судячи з того що писав, там проскакувало, який я маладєц, вах, в Аліканте, іпотєка скоро, фрілансер а не галєрщік, який тільки і вміє пиляти одну мову.
З тої легенди в мене склалося враження, що мав би мати не менше як аірмакс в прачєчній (100К у Відні в рік, на корпоративній маліні із оплачуваним проїздом в ГТ і обідами). Я на нього рівняюся, навіть в цоколі хочу плінтуси прихованого монтажу
Аірмакса вже давно по заробітній платні даунгрейдили 2 девальвації. Тому зараз від тих 100куе залишились ... сльози гірки. Не треба рівнятись на аірмакса - вам своє робити. Плінтуси і двері в цоколі робіть зіичайні. Економте. "Тяжеееелые годы ухооооодят, борьбыыы за свобоооооду страны! За ними другииие прихооодят - они будут тоооо жееее трудны."
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 13:10
slonomag написав: flyman написав:
Судячи з того що писав, там проскакувало, який я маладєц, вах, в Аліканте, іпотєка скоро, фрілансер а не галєрщік, який тільки і вміє пиляти одну мову.
З тої легенди в мене склалося враження, що мав би мати не менше як аірмакс в прачєчній (100К у Відні в рік, на корпоративній маліні із оплачуваним проїздом і обідами). Я на нього рівняюся, навіть в цоколі хочу плінтуси прихованого монтажу
Мне до аирмакса еще далеко
Даже если я возьму в ипотеку квартиру за 150к, она и рядом не будет стоять с его прелестью за 400к в Киеве.
Ну да, мне фрилансить на разных проектах с разными технологиями больше нравится чем пилить 1 софт 18 лет на 1м языке. Вам нравится такое - ок, ваше право.
ну от не надо за 1 софт на 1 мові, це ж не унилий продукт...
на галері стрьомній тобі або кажуть гудбай, проектів нема, або на більш надійній в тебе тільки змінюються клієнти, так що виходить кілька мов програмування та предметних областей компетенції, тільки клієнтами займаються спеціально навчені сейли.
З.І.
Я би в ЄС їхав би на $100К в рік, єслі чьо.
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