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#<1 ... 182183184185 Додано: П'ят 21 жов, 2022 13:12 Re: Еміграція, заробітчанство airmax78 написав: Аірмакса вже давно по заробітній платні даунгрейдили 2 девальвації. Тому зараз від тих 100куе залишились ... сльози гірки. Аірмакса вже давно по заробітній платні даунгрейдили 2 девальвації. Тому зараз від тих 100куе залишились ... сльози гірки.

То Вас з 8 куе/міс доунгрейднули до 4 куе/міс? То Вас з 8 куе/міс доунгрейднули до 4 куе/міс? BIGor

Повідомлень: 6740 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1056 раз. Подякували: 1433 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 жов, 2022 13:16 airmax78 написав: Аірмакса вже давно по заробітній платні даунгрейдили 2 девальвації. Тому зараз від тих 100куе залишились ... сльози гірки. Не треба рівнятись на аірмакса - вам своє робити. Плінтуси і двері в цоколі робіть зіичайні. Економте. "Тяжеееелые годы ухооооодят, борьбыыы за свобоооооду страны! За ними другииие прихооодят - они будут тоооо жееее трудны." Аірмакса вже давно по заробітній платні даунгрейдили 2 девальвації. Тому зараз від тих 100куе залишились ... сльози гірки. Не треба рівнятись на аірмакса - вам своє робити. Плінтуси і двері в цоколі робіть зіичайні. Економте. "Тяжеееелые годы ухооооодят, борьбыыы за свобоооооду страны! За ними другииие прихооодят - они будут тоооо жееее трудны."

Не тільки українці вміють прибіднятися як одесити. Так що не плачтеся про даунгрейди.



А от мені нема куда вжиматися (чи як пише Франт- різати осетра), і так мінімум міноре.



Це ви жируєте, а мені ще ремонт кавалірки закінчувати та іншої починати, а ремонти дорогі, не по довоєнним цінам, це аірмаксу штори лише залишилося повісити.

А в мене стан після будівельників.



От піде оренда, тоді почну гулять так гулять. Не тільки українці вміють прибіднятися як одесити. Так що не плачтеся про даунгрейди.А от мені нема куда вжиматися (чи як пише Франт- різати осетра), і так мінімум міноре.Це ви жируєте, а мені ще ремонт кавалірки закінчувати та іншої починати, а ремонти дорогі, не по довоєнним цінам, це аірмаксу штори лише залишилося повісити.А в мене стан після будівельників.От піде оренда, тоді почну гулять так гулять. flyman

Повідомлень: 29685 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1428 раз. Подякували: 2556 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 жов, 2022 13:31 flyman написав: airmax78 написав: Аірмакса вже давно по заробітній платні даунгрейдили 2 девальвації. Тому зараз від тих 100куе залишились ... сльози гірки. Не треба рівнятись на аірмакса - вам своє робити. Плінтуси і двері в цоколі робіть зіичайні. Економте. "Тяжеееелые годы ухооооодят, борьбыыы за свобоооооду страны! За ними другииие прихооодят - они будут тоооо жееее трудны." Аірмакса вже давно по заробітній платні даунгрейдили 2 девальвації. Тому зараз від тих 100куе залишились ... сльози гірки. Не треба рівнятись на аірмакса - вам своє робити. Плінтуси і двері в цоколі робіть зіичайні. Економте. "Тяжеееелые годы ухооооодят, борьбыыы за свобоооооду страны! За ними другииие прихооодят - они будут тоооо жееее трудны."

Не тільки українці вміють прибіднятися як одесити. Так що не плачтеся про даунгрейди.



А от мені нема куда вжиматися (чи як пише Франт- різати осетра), і так мінімум міноре.



Це ви жируєте, а мені ще ремонт кавалірки закінчувати та іншої починати, а ремонти дорогі, не по довоєнним цінам, це аірмаксу штори лише залишилося повісити.

А в мене стан після будівельників.



От піде оренда, тоді почну гулять так гулять. Не тільки українці вміють прибіднятися як одесити. Так що не плачтеся про даунгрейди.А от мені нема куда вжиматися (чи як пише Франт- різати осетра), і так мінімум міноре.Це ви жируєте, а мені ще ремонт кавалірки закінчувати та іншої починати, а ремонти дорогі, не по довоєнним цінам, це аірмаксу штори лише залишилося повісити.А в мене стан після будівельників.От піде оренда, тоді почну гулять так гулять.

Що ви на цій гілці робите, окрім офтопу? Що ви на цій гілці робите, окрім офтопу? BIGor

Повідомлень: 6740 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1056 раз. Подякували: 1433 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 жов, 2022 13:51 BIGor написав: flyman написав: airmax78 написав: Аірмакса вже давно по заробітній платні даунгрейдили 2 девальвації. Тому зараз від тих 100куе залишились ... сльози гірки. Не треба рівнятись на аірмакса - вам своє робити. Плінтуси і двері в цоколі робіть зіичайні. Економте. "Тяжеееелые годы ухооооодят, борьбыыы за свобоооооду страны! За ними другииие прихооодят - они будут тоооо жееее трудны." Аірмакса вже давно по заробітній платні даунгрейдили 2 девальвації. Тому зараз від тих 100куе залишились ... сльози гірки. Не треба рівнятись на аірмакса - вам своє робити. Плінтуси і двері в цоколі робіть зіичайні. Економте. "Тяжеееелые годы ухооооодят, борьбыыы за свобоооооду страны! За ними другииие прихооодят - они будут тоооо жееее трудны."

Не тільки українці вміють прибіднятися як одесити. Так що не плачтеся про даунгрейди.



А от мені нема куда вжиматися (чи як пише Франт- різати осетра), і так мінімум міноре.



Це ви жируєте, а мені ще ремонт кавалірки закінчувати та іншої починати, а ремонти дорогі, не по довоєнним цінам, це аірмаксу штори лише залишилося повісити.

А в мене стан після будівельників.



От піде оренда, тоді почну гулять так гулять. Не тільки українці вміють прибіднятися як одесити. Так що не плачтеся про даунгрейди.А от мені нема куда вжиматися (чи як пише Франт- різати осетра), і так мінімум міноре.Це ви жируєте, а мені ще ремонт кавалірки закінчувати та іншої починати, а ремонти дорогі, не по довоєнним цінам, це аірмаксу штори лише залишилося повісити.А в мене стан після будівельників.От піде оренда, тоді почну гулять так гулять.

Що ви на цій гілці робите, окрім офтопу? Що ви на цій гілці робите, окрім офтопу?



Маю кавалірки в Києві вздовш основних гілок ШРТ та роблю ремонти, та збираюся здавати в оренду, а що робите ви, крім того що флудите офтоп?

В Кракові теж блекаут?



Маю ще карту поляка, і працюю віддалено на польську фірму, а що має пан Бігор? Маю кавалірки в Києві вздовш основних гілок ШРТ та роблю ремонти, та збираюся здавати в оренду, а що робите ви, крім того що флудите офтоп?В Кракові теж блекаут?Маю ще карту поляка, і працюю віддалено на польську фірму, а що має пан Бігор? flyman

Повідомлень: 29685 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1428 раз. Подякували: 2556 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 жов, 2022 13:58 flyman то що Ви тут робите крім оффтопу та бахвальства? BIGor

Повідомлень: 6740 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1056 раз. Подякували: 1433 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 182183184185 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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