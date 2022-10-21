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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 182183184185
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 13:12

Re: Еміграція, заробітчанство

  airmax78 написав:Аірмакса вже давно по заробітній платні даунгрейдили 2 девальвації. Тому зараз від тих 100куе залишились ... сльози гірки.

То Вас з 8 куе/міс доунгрейднули до 4 куе/міс?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 13:16

  airmax78 написав:Аірмакса вже давно по заробітній платні даунгрейдили 2 девальвації. Тому зараз від тих 100куе залишились ... сльози гірки. Не треба рівнятись на аірмакса - вам своє робити. Плінтуси і двері в цоколі робіть зіичайні. Економте. "Тяжеееелые годы ухооооодят, борьбыыы за свобоооооду страны! За ними другииие прихооодят - они будут тоооо жееее трудны."

Не тільки українці вміють прибіднятися як одесити. Так що не плачтеся про даунгрейди.

А от мені нема куда вжиматися (чи як пише Франт- різати осетра), і так мінімум міноре.

Це ви жируєте, а мені ще ремонт кавалірки закінчувати та іншої починати, а ремонти дорогі, не по довоєнним цінам, це аірмаксу штори лише залишилося повісити.
А в мене стан після будівельників.

От піде оренда, тоді почну гулять так гулять.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 13:31

  flyman написав:
  airmax78 написав:Аірмакса вже давно по заробітній платні даунгрейдили 2 девальвації. Тому зараз від тих 100куе залишились ... сльози гірки. Не треба рівнятись на аірмакса - вам своє робити. Плінтуси і двері в цоколі робіть зіичайні. Економте. "Тяжеееелые годы ухооооодят, борьбыыы за свобоооооду страны! За ними другииие прихооодят - они будут тоооо жееее трудны."

Не тільки українці вміють прибіднятися як одесити. Так що не плачтеся про даунгрейди.

А от мені нема куда вжиматися (чи як пише Франт- різати осетра), і так мінімум міноре.

Це ви жируєте, а мені ще ремонт кавалірки закінчувати та іншої починати, а ремонти дорогі, не по довоєнним цінам, це аірмаксу штори лише залишилося повісити.
А в мене стан після будівельників.

От піде оренда, тоді почну гулять так гулять.

Що ви на цій гілці робите, окрім офтопу?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 13:51

  BIGor написав:
  flyman написав:
  airmax78 написав:Аірмакса вже давно по заробітній платні даунгрейдили 2 девальвації. Тому зараз від тих 100куе залишились ... сльози гірки. Не треба рівнятись на аірмакса - вам своє робити. Плінтуси і двері в цоколі робіть зіичайні. Економте. "Тяжеееелые годы ухооооодят, борьбыыы за свобоооооду страны! За ними другииие прихооодят - они будут тоооо жееее трудны."

Не тільки українці вміють прибіднятися як одесити. Так що не плачтеся про даунгрейди.

А от мені нема куда вжиматися (чи як пише Франт- різати осетра), і так мінімум міноре.

Це ви жируєте, а мені ще ремонт кавалірки закінчувати та іншої починати, а ремонти дорогі, не по довоєнним цінам, це аірмаксу штори лише залишилося повісити.
А в мене стан після будівельників.

От піде оренда, тоді почну гулять так гулять.

Що ви на цій гілці робите, окрім офтопу?


Маю кавалірки в Києві вздовш основних гілок ШРТ та роблю ремонти, та збираюся здавати в оренду, а що робите ви, крім того що флудите офтоп?
В Кракові теж блекаут?

Маю ще карту поляка, і працюю віддалено на польську фірму, а що має пан Бігор?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 13:58

flyman то що Ви тут робите крім оффтопу та бахвальства?
BIGor
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