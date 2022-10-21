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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 21 жов, 2022 13:12
airmax78 написав:
Аірмакса вже давно по заробітній платні даунгрейдили 2 девальвації. Тому зараз від тих 100куе залишились ... сльози гірки.
То Вас з 8 куе/міс доунгрейднули до 4 куе/міс?
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BIGor
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 13:16
airmax78 написав:
Аірмакса вже давно по заробітній платні даунгрейдили 2 девальвації. Тому зараз від тих 100куе залишились ... сльози гірки. Не треба рівнятись на аірмакса - вам своє робити. Плінтуси і двері в цоколі робіть зіичайні. Економте. "Тяжеееелые годы ухооооодят, борьбыыы за свобоооооду страны! За ними другииие прихооодят - они будут тоооо жееее трудны."
Не тільки українці вміють прибіднятися як одесити. Так що не плачтеся про даунгрейди.
А от мені нема куда вжиматися (чи як пише Франт- різати осетра), і так мінімум міноре.
Це ви жируєте, а мені ще ремонт кавалірки закінчувати та іншої починати, а ремонти дорогі, не по довоєнним цінам, це аірмаксу штори лише залишилося повісити.
А в мене стан після будівельників.
От піде оренда, тоді почну гулять так гулять.
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flyman
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 13:31
flyman написав: airmax78 написав:
Аірмакса вже давно по заробітній платні даунгрейдили 2 девальвації. Тому зараз від тих 100куе залишились ... сльози гірки. Не треба рівнятись на аірмакса - вам своє робити. Плінтуси і двері в цоколі робіть зіичайні. Економте. "Тяжеееелые годы ухооооодят, борьбыыы за свобоооооду страны! За ними другииие прихооодят - они будут тоооо жееее трудны."
Не тільки українці вміють прибіднятися як одесити. Так що не плачтеся про даунгрейди.
А от мені нема куда вжиматися (чи як пише Франт- різати осетра), і так мінімум міноре.
Це ви жируєте, а мені ще ремонт кавалірки закінчувати та іншої починати, а ремонти дорогі, не по довоєнним цінам, це аірмаксу штори лише залишилося повісити.
А в мене стан після будівельників.
От піде оренда, тоді почну гулять так гулять.
Що ви на цій гілці робите, окрім офтопу?
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BIGor
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 13:51
BIGor написав: flyman написав: airmax78 написав:
Аірмакса вже давно по заробітній платні даунгрейдили 2 девальвації. Тому зараз від тих 100куе залишились ... сльози гірки. Не треба рівнятись на аірмакса - вам своє робити. Плінтуси і двері в цоколі робіть зіичайні. Економте. "Тяжеееелые годы ухооооодят, борьбыыы за свобоооооду страны! За ними другииие прихооодят - они будут тоооо жееее трудны."
Не тільки українці вміють прибіднятися як одесити. Так що не плачтеся про даунгрейди.
А от мені нема куда вжиматися (чи як пише Франт- різати осетра), і так мінімум міноре.
Це ви жируєте, а мені ще ремонт кавалірки закінчувати та іншої починати, а ремонти дорогі, не по довоєнним цінам, це аірмаксу штори лише залишилося повісити.
А в мене стан після будівельників.
От піде оренда, тоді почну гулять так гулять.
Що ви на цій гілці робите, окрім офтопу?
Маю кавалірки в Києві вздовш основних гілок ШРТ та роблю ремонти, та збираюся здавати в оренду, а що робите ви, крім того що флудите офтоп?
В Кракові теж блекаут?
Маю ще карту поляка, і працюю віддалено на польську фірму, а що має пан Бігор?
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flyman
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 13:58
flyman то що Ви тут робите крім оффтопу та бахвальства?
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BIGor
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