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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 183184185186> Додано: П'ят 21 жов, 2022 13:12 Re: Еміграція, заробітчанство airmax78 написав: Аірмакса вже давно по заробітній платні даунгрейдили 2 девальвації. Тому зараз від тих 100куе залишились ... сльози гірки. Аірмакса вже давно по заробітній платні даунгрейдили 2 девальвації. Тому зараз від тих 100куе залишились ... сльози гірки.

То Вас з 8 куе/міс доунгрейднули до 4 куе/міс? То Вас з 8 куе/міс доунгрейднули до 4 куе/міс? BIGor

Повідомлень: 6740 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1056 раз. Подякували: 1434 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 жов, 2022 13:16 airmax78 написав: Аірмакса вже давно по заробітній платні даунгрейдили 2 девальвації. Тому зараз від тих 100куе залишились ... сльози гірки. Не треба рівнятись на аірмакса - вам своє робити. Плінтуси і двері в цоколі робіть зіичайні. Економте. "Тяжеееелые годы ухооооодят, борьбыыы за свобоооооду страны! За ними другииие прихооодят - они будут тоооо жееее трудны." Аірмакса вже давно по заробітній платні даунгрейдили 2 девальвації. Тому зараз від тих 100куе залишились ... сльози гірки. Не треба рівнятись на аірмакса - вам своє робити. Плінтуси і двері в цоколі робіть зіичайні. Економте. "Тяжеееелые годы ухооооодят, борьбыыы за свобоооооду страны! За ними другииие прихооодят - они будут тоооо жееее трудны."

Не тільки українці вміють прибіднятися як одесити. Так що не плачтеся про даунгрейди.



А от мені нема куда вжиматися (чи як пише Франт- різати осетра), і так мінімум міноре.



Це ви жируєте, а мені ще ремонт кавалірки закінчувати та іншої починати, а ремонти дорогі, не по довоєнним цінам, це аірмаксу штори лише залишилося повісити.

А в мене стан після будівельників.



От піде оренда, тоді почну гулять так гулять. Не тільки українці вміють прибіднятися як одесити. Так що не плачтеся про даунгрейди.А от мені нема куда вжиматися (чи як пише Франт- різати осетра), і так мінімум міноре.Це ви жируєте, а мені ще ремонт кавалірки закінчувати та іншої починати, а ремонти дорогі, не по довоєнним цінам, це аірмаксу штори лише залишилося повісити.А в мене стан після будівельників.От піде оренда, тоді почну гулять так гулять. Востаннє редагувалось flyman в П'ят 21 жов, 2022 14:32, всього редагувалось 1 раз. flyman

Повідомлень: 29686 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1428 раз. Подякували: 2556 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 жов, 2022 14:32 BIGor написав: airmax78 написав: Аірмакса вже давно по заробітній платні даунгрейдили 2 девальвації. Тому зараз від тих 100куе залишились ... сльози гірки. Аірмакса вже давно по заробітній платні даунгрейдили 2 девальвації. Тому зараз від тих 100куе залишились ... сльози гірки.

То Вас з 8 куе/міс доунгрейднули до 4 куе/міс? То Вас з 8 куе/міс доунгрейднули до 4 куе/міс?

Мені дуже боляче про це говорити. Мені дуже боляче про це говорити. airmax78 Повідомлень: 41116 З нами з: 25.10.12 Подякував: 950 раз. Подякували: 5089 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 жов, 2022 14:47 BIGor написав: rjkz написав: Подозреваю, что в кои-то веки снизилась ваканстность на низкооплачиваемые работы. Подозреваю, что в кои-то веки снизилась ваканстность на низкооплачиваемые работы.

До речі, був дуже здивований деяким вакансіям на низькооплачувану роботу в Польщі - на хвилиночку до зарплати касира (3000 зл бруто + премії) дадають ще абонемент в жим і приватну страховку. В Україні таке бачив тільки в велики ІТ компаніях... До речі, був дуже здивований деяким вакансіям на низькооплачувану роботу в Польщі - на хвилиночку до зарплати касира (3000 зл бруто + премії) дадають ще абонемент в жим і приватну страховку. В Україні таке бачив тільки в велики ІТ компаніях...



Одна из самых низкооплачиваемых, но всегда востребованных профессий - хоуматтендант. Уход за пожилыми на дому. Не сиделка.

Было 15,5-19,09 в час. Плюс всякие плюшки.

Сейчас то-ли профсоюз то-ли медикейт, потребовали увеличить до 20.

Агентства, которые между страховой и работником, обиделись и поснимали плюшки.

Подозреваю, только "русские". Одна из самых низкооплачиваемых, но всегда востребованных профессий - хоуматтендант. Уход за пожилыми на дому. Не сиделка.Было 15,5-19,09 в час. Плюс всякие плюшки.Сейчас то-ли профсоюз то-ли медикейт, потребовали увеличить до 20.Агентства, которые между страховой и работником, обиделись и поснимали плюшки.Подозреваю, только "русские". rjkz

Повідомлень: 13825 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7216 раз. Подякували: 4289 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 жов, 2022 14:48 Faceless написав: rjkz написав: BIGor написав: Ну не дарма існує таке поняття "Київ Фейслеса" . В Вас одна ситуація, а в мене реальність завсім інша. Кому повезло - купили, кому не повезло - стали емігрантами. Ну не дарма існує таке поняття "Київ Фейслеса". В Вас одна ситуація, а в мене реальність завсім інша. Кому повезло - купили, кому не повезло - стали емігрантами.



Кому повезло - стали эмигрантами.

На самом деле такая разница не только в финансовых возможностях, но и в других аспектах жизни, что сказать, что "повезло" тем кто остался, даже язык не поворачивается. Я не был, наверное, самым бедным в Украине.

Когда-то где-то встретил фразу:

"Эмигрировавшие из Украины, попадают в лучший мир еще при жизни" . Кому повезло - стали эмигрантами.На самом деле такая разница не только в финансовых возможностях, но и в других аспектах жизни, что сказать, что "повезло" тем кто остался, даже язык не поворачивается. Я не был, наверное, самым бедным в Украине.Когда-то где-то встретил фразу:"Эмигрировавшие из Украины, попадают в лучший мир еще при жизни" .

Дивлячись куди емігрували Дивлячись куди емігрували



Ну да.

Конечно не в что-то типа страны-заправки или Мозамбик. Ну да.Конечно не в что-то типа страны-заправки или Мозамбик. rjkz

Повідомлень: 13825 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7216 раз. Подякували: 4289 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 жов, 2022 14:51 airmax78 написав: Тому і пропоную тему закрити. Не на часі. Хто хоче втікти - нехай втікає. Але тут досвідом ділитись та поради давати як і куди краще в такий час - це дно. Тому і пропоную тему закрити. Не на часі. Хто хоче втікти - нехай втікає. Але тут досвідом ділитись та поради давати як і куди краще в такий час - це дно.

Для когось є період "у такий час", а для когось ні?

Тобто, ви чисто по місцевому про себе подумали, себе убезпечили, і навіть не сумніваюся, що не без допомоги, а далі увімкнули праведника не просто показуєте, що справ ні до кого більше немаєте, а й треба плюнути у бік тих, хто залишився, хай собі вибираються, як знають чи гинуть.

Ось цей верх цинізму і є – дно. Ось від подібної взаємодопомоги, під гаслами і ділилася країна на тих і цих. Ось це справді бридко.

Благо є ще люди, які тут несуть дійсно щось потрібне, що є реальними цінностями та відкриває корисні гілки, за що їм і дякую.

Для Вас якщо вже не на часі, то й мовчки моліться. Для когось є період "у такий час", а для когось ні?Тобто, ви чисто по місцевому про себе подумали, себе убезпечили, і навіть не сумніваюся, що не без допомоги, а далі увімкнули праведника не просто показуєте, що справ ні до кого більше немаєте, а й треба плюнути у бік тих, хто залишився, хай собі вибираються, як знають чи гинуть.Ось цей верх цинізму і є – дно. Ось від подібної взаємодопомоги, під гаслами і ділилася країна на тих і цих. Ось це справді бридко.Благо є ще люди, які тут несуть дійсно щось потрібне, що є реальними цінностями та відкриває корисні гілки, за що їм і дякую.Для Вас якщо вже не на часі, то й мовчки моліться. копейка

Повідомлень: 556 З нами з: 31.07.19 Подякував: 360 раз. Подякували: 83 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 жов, 2022 14:51 flyman написав: rjkz написав: BIGor написав: Да, понятно, всякие страховки, оценки, брокеры итд. На ипотеку нужно решаться очень взвешенно. Жилье это не покупка хлеба - покупается раз в жизни.

А аннуитет - это кабала, я бы в жизни на такое не согласился. На местном рынке еще не узнавал, есть ли классическая схема. Да, понятно, всякие страховки, оценки, брокеры итд. На ипотеку нужно решаться очень взвешенно. Жилье это не покупка хлеба - покупается раз в жизни.А аннуитет - это кабала, я бы в жизни на такое не согласился. На местном рынке еще не узнавал, есть ли классическая схема.



Знакомый покупает под аренду маленькие квартирки, там примерно платеж по мортгиджу БЫЛ равен ренту.

Арендаторы оплачивают мортгидж. Его только даун.

Сейчас интерес рейт дурной, смысла особого нет.

Надо дождаться снижения учетки и на начинающем расти рынке брать под аренду.

В моем случае проблема в том, что я смотрю под аренду то, что потом смогу использовать как собственное жилье. А такое пока не подешевело или есть ограничения типа "сдавать можно после 2-3 лет собственного проживания". Мне как раз наоборот надо. Чтобы посдавать, а потом жить самому.

Разница-же между тем, что можно купить и сдать и купить и жить примерно 200 куе. То есть, вообще нет смысла сдавать. Знакомый покупает под аренду маленькие квартирки, там примерно платеж по мортгиджу БЫЛ равен ренту.Арендаторы оплачивают мортгидж. Его только даун.Сейчас интерес рейт дурной, смысла особого нет.Надо дождаться снижения учетки и на начинающем расти рынке брать под аренду.В моем случае проблема в том, что я смотрю под аренду то, что потом смогу использовать как собственное жилье. А такое пока не подешевело или есть ограничения типа "сдавать можно после 2-3 лет собственного проживания". Мне как раз наоборот надо. Чтобы посдавать, а потом жить самому.Разница-же между тем, что можно купить и сдать и купить и жить примерно 200 куе. То есть, вообще нет смысла сдавать.

Наскільки я знаю, то в США "для себе, а не в оренду", то %% в банку нижчі (в оренду під іпотеку - то вже бізнес).

Тому алгоритм такий, що іпотека "для себе", а через рік два (чи скільки там згідно договору з банком) вона здається в оренду, а наступна знову "для себе". Наскільки я знаю, то в США "для себе, а не в оренду", то %% в банку нижчі (в оренду під іпотеку - то вже бізнес).Тому алгоритм такий, що іпотека "для себе", а через рік два (чи скільки там згідно договору з банком) вона здається в оренду, а наступна знову "для себе".



Да, выше.

Но пока он придумывает разные истории для банка почему это для себя.

И банку на самом деле пофиг правда жто или нет.

Но жаловался что придумывать что-то новое с каждым разом все сложнее. Да, выше.Но пока он придумывает разные истории для банка почему это для себя.И банку на самом деле пофиг правда жто или нет.Но жаловался что придумывать что-то новое с каждым разом все сложнее. rjkz

Повідомлень: 13825 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7216 раз. Подякували: 4289 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 жов, 2022 14:57 flyman написав: rjkz написав: Понаехал написав: Где-то ушла, а вот в моей almamater старая школа на месте. Всё как всегда Поляна для пива, Жуйков Валера не месте(ох как хорошо его помню за идеи меня отчислить...Не нравилось видите ли ему что курю в туалете. Благо родная кафедрка вступилась ).

Миша Згуровский тоже в норме. Глыбы!



ПС. ФЭЛ всех и**л! Где-то ушла, а вот в моей almamater старая школа на месте. Всё как всегдаПоляна для пива, Жуйков Валера не месте(ох как хорошо его помню за идеи меня отчислить...Не нравилось видите ли ему что курю в туалете.Благо родная кафедрка вступилась ).Миша Згуровский тоже в норме. Глыбы!ПС. ФЭЛ всех и**л!



Я в 96 градуэйтнулся.

Уже в то время большинство преподов были предпенсионного и пенсионного возраста.

Декана нащего покойного ныне ничто так не радовало, как сказать студенту лично "ВЫ отчислены". Сопромат из группы с первого раза сдавало человека 3 круглых отличников, остальные с третьего раза. Даже очень толковые студенты.

У меня была неделя выхода на сессию, когда я в общей сложности спал 9 часов. Еще раз! 9 часов сна за неделю. Я начала лысеть в институте и поступал с отличным зрением, закончил с очками и двумя операциями на глаза. И то и другое - не я один. Я в 96 градуэйтнулся.Уже в то время большинство преподов были предпенсионного и пенсионного возраста.Декана нащего покойного ныне ничто так не радовало, как сказать студенту лично "ВЫ отчислены". Сопромат из группы с первого раза сдавало человека 3 круглых отличников, остальные с третьего раза. Даже очень толковые студенты.У меня была неделя выхода на сессию, когда я в общей сложности спал 9 часов. Еще раз! 9 часов сна за неделю.в институте и поступал с отличным зрением, закончил с очками и двумя операциями на глаза. И то и другое - не я один.



виділене - опечатка?



берегти себе таки треба.



. виділене - опечатка?берегти себе таки треба.





Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу.

А потом оказывается, что это была радистка Кэт.

Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу.А потом оказывается, что это была радистка Кэт. rjkz

Повідомлень: 13825 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7216 раз. Подякували: 4289 раз. Профіль 3 3 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 жов, 2022 15:00 airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав: В дитинстві всі ми дивились одні й ті самі фільми. І в кіно про війну таких як ми називали тилові криси. І я дивувся, що як же ж так, як можна було відсиджуватись в тилу, коли вся країна воювала? А зараз вже розумію як. Але ж від цього розуміння сутність не змінюється. Це було огидно в дитинстві, це залишається огидним і зараз. Не розумію як по-діловому можна в такий час обговорювати як себе краще влаштувати за кордоном. В дитинстві всі ми дивились одні й ті самі фільми. І в кіно про війну таких як ми називали тилові криси. І я дивувся, що як же ж так, як можна було відсиджуватись в тилу, коли вся країна воювала? А зараз вже розумію як. Але ж від цього розуміння сутність не змінюється. Це було огидно в дитинстві, це залишається огидним і зараз. Не розумію як по-діловому можна в такий час обговорювати як себе краще влаштувати за кордоном.



Восточная диктаторская идеология ставит интересы государства над интересами личности.

Западная ментальность направлена на интересы личности.

Развивайтесь в нужном направлении.



ЗЫ: Перечитал в детстве сотни книг о войне, пересмотрел десятки фильмов.

И почему-то стал антисоветчиком. В школе отказался вступать в комсомол, был грандиозный скандал, я был одним из лучших учеников школы. Премировали путевкой в Артек, но за отказ вступать в комсомол ее отдали другому.

По поводу начала второй мировой войны еще в школе у меня начались вопросы, на которые не могли учителя истории ответить.

Так что, если вы в душе комсомолец, то я вас понять могу, но позицию не разделяю. Да вы и сами ее не разделяете. Иначе не в Вене оборону держали, а под Бахмутом. Восточная диктаторская идеология ставит интересы государства над интересами личности.Западная ментальность направлена на интересы личности.Развивайтесь в нужном направлении.ЗЫ: Перечитал в детстве сотни книг о войне, пересмотрел десятки фильмов.И почему-то стал антисоветчиком. В школе отказался вступать в комсомол, был грандиозный скандал, я был одним из лучших учеников школы. Премировали путевкой в Артек, но за отказ вступать в комсомол ее отдали другому.По поводу начала второй мировой войны еще в школе у меня начались вопросы, на которые не могли учителя истории ответить.Так что, если вы в душе комсомолец, то я вас понять могу, но позицию не разделяю. Да вы и сами ее не разделяете. Иначе не в Вене оборону держали, а под Бахмутом.

rjkz, очень удобная позиция: брать от Западной цивилизации только то, что тебе подходит в данный момент. Но если бы Запад был таким сборищем ссыкливых ублюдков, то британцы погрузились бы на пароходы в 1940м и дружно отплыли бы в свои бывшие колонии от ужасов войны и необходимости "защиты государства". А американцы просто положили бы х на все что творилось в Европе. Поэтому впитывая западные ценности, важно впитывать их полностью, а не выборочно. А то ни западных ценностей не будет ни восточных. rjkz, очень удобная позиция: брать от Западной цивилизации только то, что тебе подходит в данный момент. Но если бы Запад был таким сборищем ссыкливых ублюдков, то британцы погрузились бы на пароходы в 1940м и дружно отплыли бы в свои бывшие колонии от ужасов войны и необходимости "защиты государства". А американцы просто положили бы х на все что творилось в Европе. Поэтому впитывая западные ценности, важно впитывать их полностью, а не выборочно. А то ни западных ценностей не будет ни восточных.



Как вы себя позиционируете в контексте выщеизложенного, отчалив в Вену, а не под Бахмут?

Наверное осуществляете стратегическое командование? Как вы себя позиционируете в контексте выщеизложенного, отчалив в Вену, а не под Бахмут?Наверное осуществляете стратегическое командование? rjkz

Повідомлень: 13825 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7216 раз. Подякували: 4289 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 жов, 2022 15:46 rjkz написав: airmax78 написав: rjkz, очень удобная позиция: брать от Западной цивилизации только то, что тебе подходит в данный момент. Но если бы Запад был таким сборищем ссыкливых ублюдков, то британцы погрузились бы на пароходы в 1940м и дружно отплыли бы в свои бывшие колонии от ужасов войны и необходимости "защиты государства". А американцы просто положили бы х на все что творилось в Европе. Поэтому впитывая западные ценности, важно впитывать их полностью, а не выборочно. А то ни западных ценностей не будет ни восточных. rjkz, очень удобная позиция: брать от Западной цивилизации только то, что тебе подходит в данный момент. Но если бы Запад был таким сборищем ссыкливых ублюдков, то британцы погрузились бы на пароходы в 1940м и дружно отплыли бы в свои бывшие колонии от ужасов войны и необходимости "защиты государства". А американцы просто положили бы х на все что творилось в Европе. Поэтому впитывая западные ценности, важно впитывать их полностью, а не выборочно. А то ни западных ценностей не будет ни восточных.



Как вы себя позиционируете в контексте выщеизложенного, отчалив в Вену, а не под Бахмут?

Наверное осуществляете стратегическое командование? Как вы себя позиционируете в контексте выщеизложенного, отчалив в Вену, а не под Бахмут?Наверное осуществляете стратегическое командование?

Вы же знаете, что я выехал когда уже другого выхода не было: или едешь или давай досвидания. До этого выезжать категорически отказывался и выехал уже после начала войны. При этом я все равно чувствую себя хреново. Хотя оставшись - все равно не был бы призван - просто работу потерял бы. Но если бы на границе меня с моими документами завернули - я бы развернулся и вернулся в Киев.

Неужели это надо объяснять, что вот это вот всеми правдами и неправдами тикать из Украины в то время как твои соотечественники погибают на фронте - это х*ево в любой системе ценностей: что в западной, что в ордынской (в ордынской за такое вообще смерть полагается). А вы тут обсуждаете это как ни в чем не бывало. Типа как само собой разумеющееся. Вы же знаете, что я выехал когда уже другого выхода не было: или едешь или давай досвидания. До этого выезжать категорически отказывался и выехал уже после начала войны. При этом я все равно чувствую себя хреново. Хотя оставшись - все равно не был бы призван - просто работу потерял бы. Но если бы на границе меня с моими документами завернули - я бы развернулся и вернулся в Киев.Неужели это надо объяснять, что вот это вот всеми правдами и неправдами тикать из Украины в то время как твои соотечественники погибают на фронте - это х*ево в любой системе ценностей: что в западной, что в ордынской (в ордынской за такое вообще смерть полагается). А вы тут обсуждаете это как ни в чем не бывало. Типа как само собой разумеющееся. airmax78 Повідомлень: 41116 З нами з: 25.10.12 Подякував: 950 раз. Подякували: 5089 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 183184185186> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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