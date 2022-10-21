airmax78 написав:rjkz написав:airmax78 написав:rjkz, очень удобная позиция: брать от Западной цивилизации только то, что тебе подходит в данный момент. Но если бы Запад был таким сборищем ссыкливых ублюдков, то британцы погрузились бы на пароходы в 1940м и дружно отплыли бы в свои бывшие колонии от ужасов войны и необходимости "защиты государства". А американцы просто положили бы х на все что творилось в Европе. Поэтому впитывая западные ценности, важно впитывать их полностью, а не выборочно. А то ни западных ценностей не будет ни восточных.
Как вы себя позиционируете в контексте выщеизложенного, отчалив в Вену, а не под Бахмут?
Наверное осуществляете стратегическое командование?
Вы же знаете, что я выехал когда уже другого выхода не было: или едешь или давай досвидания. До этого выезжать категорически отказывался и выехал уже после начала войны. При этом я все равно чувствую себя хреново. Хотя оставшись - все равно не был бы призван - просто работу потерял бы. Но если бы на границе меня с моими документами завернули - я бы развернулся и вернулся в Киев.
Неужели это надо объяснять, что вот это вот всеми правдами и неправдами тикать из Украины в то время как твои соотечественники погибают на фронте - это х*ево в любой системе ценностей: что в западной, что в ордынской (в ордынской за такое вообще смерть полагается). А вы тут обсуждаете это как ни в чем не бывало. Типа как само собой разумеющееся.
Я не можу зрозуміти, Ви втікли, і що хочете з того? Ввести цензуру що типу цього не було? Чи як?