RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 183184185186
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 16:24

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:rjkz, очень удобная позиция: брать от Западной цивилизации только то, что тебе подходит в данный момент. Но если бы Запад был таким сборищем ссыкливых ублюдков, то британцы погрузились бы на пароходы в 1940м и дружно отплыли бы в свои бывшие колонии от ужасов войны и необходимости "защиты государства". А американцы просто положили бы х на все что творилось в Европе. Поэтому впитывая западные ценности, важно впитывать их полностью, а не выборочно. А то ни западных ценностей не будет ни восточных.


Как вы себя позиционируете в контексте выщеизложенного, отчалив в Вену, а не под Бахмут?
Наверное осуществляете стратегическое командование?

Вы же знаете, что я выехал когда уже другого выхода не было: или едешь или давай досвидания. До этого выезжать категорически отказывался и выехал уже после начала войны. При этом я все равно чувствую себя хреново. Хотя оставшись - все равно не был бы призван - просто работу потерял бы. Но если бы на границе меня с моими документами завернули - я бы развернулся и вернулся в Киев.
Неужели это надо объяснять, что вот это вот всеми правдами и неправдами тикать из Украины в то время как твои соотечественники погибают на фронте - это х*ево в любой системе ценностей: что в западной, что в ордынской (в ордынской за такое вообще смерть полагается). А вы тут обсуждаете это как ни в чем не бывало. Типа как само собой разумеющееся.

Я не можу зрозуміти, Ви втікли, і що хочете з того? Ввести цензуру що типу цього не було? Чи як?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6740
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1056 раз.
Подякували: 1434 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 16:37

  BIGor написав:Я не можу зрозуміти, Ви втікли, і що хочете з того? Ввести цензуру що типу цього не було? Чи як?

Ви якщо досі не зрозуміли - то вже не зрозумієте.
airmax78
 
Повідомлень: 41119
З нами з: 25.10.12
Подякував: 950 раз.
Подякували: 5089 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 18:14

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:rjkz, очень удобная позиция: брать от Западной цивилизации только то, что тебе подходит в данный момент. Но если бы Запад был таким сборищем ссыкливых ублюдков, то британцы погрузились бы на пароходы в 1940м и дружно отплыли бы в свои бывшие колонии от ужасов войны и необходимости "защиты государства". А американцы просто положили бы х на все что творилось в Европе. Поэтому впитывая западные ценности, важно впитывать их полностью, а не выборочно. А то ни западных ценностей не будет ни восточных.


Как вы себя позиционируете в контексте выщеизложенного, отчалив в Вену, а не под Бахмут?
Наверное осуществляете стратегическое командование?

Вы же знаете, что я выехал когда уже другого выхода не было: или едешь или давай досвидания. До этого выезжать категорически отказывался и выехал уже после начала войны. При этом я все равно чувствую себя хреново. Хотя оставшись - все равно не был бы призван - просто работу потерял бы. Но если бы на границе меня с моими документами завернули - я бы развернулся и вернулся в Киев.
Неужели это надо объяснять, что вот это вот всеми правдами и неправдами тикать из Украины в то время как твои соотечественники погибают на фронте - это х*ево в любой системе ценностей: что в западной, что в ордынской (в ордынской за такое вообще смерть полагается). А вы тут обсуждаете это как ни в чем не бывало. Типа как само собой разумеющееся.

Силою вивезли, через прикордонні кордони, з одною дитиною на руках і жінкою. Але аірмакс опирався скільки міг.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29689
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1428 раз.
Подякували: 2556 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 18:37

  flyman написав:
  airmax78 написав:
  rjkz написав:Как вы себя позиционируете в контексте выщеизложенного, отчалив в Вену, а не под Бахмут?
Наверное осуществляете стратегическое командование?

Вы же знаете, что я выехал когда уже другого выхода не было: или едешь или давай досвидания. До этого выезжать категорически отказывался и выехал уже после начала войны. При этом я все равно чувствую себя хреново. Хотя оставшись - все равно не был бы призван - просто работу потерял бы. Но если бы на границе меня с моими документами завернули - я бы развернулся и вернулся в Киев.
Неужели это надо объяснять, что вот это вот всеми правдами и неправдами тикать из Украины в то время как твои соотечественники погибают на фронте - это х*ево в любой системе ценностей: что в западной, что в ордынской (в ордынской за такое вообще смерть полагается). А вы тут обсуждаете это как ни в чем не бывало. Типа как само собой разумеющееся.

Силою вивезли, через прикордонні кордони, з одною дитиною на руках і жінкою. Але аірмакс опирався скільки міг.

Саме так. Майже силою. Тричі до початку війни відмовлявся. З трьома жінками та дитиною.
airmax78
 
Повідомлень: 41119
З нами з: 25.10.12
Подякував: 950 раз.
Подякували: 5089 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 18:42

  airmax78 написав:Саме так. Майже силою. Тричі до початку війни відмовлявся. З трьома жінками та дитиною.

Четверту добрали у Відні.
Хоча Коран пише, що можна мати жінок чоловіку стільки, скільки може прогодувати.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29689
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1428 раз.
Подякували: 2556 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 183184185186
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, Google Adsense [Bot] і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (1908)
21.10.2022 19:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.