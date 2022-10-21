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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 21 жов, 2022 16:24
airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав:
rjkz, очень удобная позиция: брать от Западной цивилизации только то, что тебе подходит в данный момент. Но если бы Запад был таким сборищем ссыкливых ублюдков, то британцы погрузились бы на пароходы в 1940м и дружно отплыли бы в свои бывшие колонии от ужасов войны и необходимости "защиты государства". А американцы просто положили бы х на все что творилось в Европе. Поэтому впитывая западные ценности, важно впитывать их полностью, а не выборочно. А то ни западных ценностей не будет ни восточных.
Как вы себя позиционируете в контексте выщеизложенного, отчалив в Вену, а не под Бахмут?
Наверное осуществляете стратегическое командование?
Вы же знаете, что я выехал когда уже другого выхода не было: или едешь или давай досвидания. До этого выезжать категорически отказывался и выехал уже после начала войны. При этом я все равно чувствую себя хреново. Хотя оставшись - все равно не был бы призван - просто работу потерял бы. Но если бы на границе меня с моими документами завернули - я бы развернулся и вернулся в Киев.
Неужели это надо объяснять, что вот это вот всеми правдами и неправдами тикать из Украины в то время как твои соотечественники погибают на фронте - это х*ево в любой системе ценностей: что в западной, что в ордынской (в ордынской за такое вообще смерть полагается). А вы тут обсуждаете это как ни в чем не бывало. Типа как само собой разумеющееся.
Я не можу зрозуміти, Ви втікли, і що хочете з того? Ввести цензуру що типу цього не було? Чи як?
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BIGor
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 16:37
BIGor написав:
Я не можу зрозуміти, Ви втікли, і що хочете з того? Ввести цензуру що типу цього не було? Чи як?
Ви якщо досі не зрозуміли - то вже не зрозумієте.
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airmax78
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 18:14
airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав:
rjkz, очень удобная позиция: брать от Западной цивилизации только то, что тебе подходит в данный момент. Но если бы Запад был таким сборищем ссыкливых ублюдков, то британцы погрузились бы на пароходы в 1940м и дружно отплыли бы в свои бывшие колонии от ужасов войны и необходимости "защиты государства". А американцы просто положили бы х на все что творилось в Европе. Поэтому впитывая западные ценности, важно впитывать их полностью, а не выборочно. А то ни западных ценностей не будет ни восточных.
Как вы себя позиционируете в контексте выщеизложенного, отчалив в Вену, а не под Бахмут?
Наверное осуществляете стратегическое командование?
Вы же знаете, что я выехал когда уже другого выхода не было: или едешь или давай досвидания. До этого выезжать категорически отказывался и выехал уже после начала войны. При этом я все равно чувствую себя хреново. Хотя оставшись - все равно не был бы призван - просто работу потерял бы. Но если бы на границе меня с моими документами завернули - я бы развернулся и вернулся в Киев.
Неужели это надо объяснять, что вот это вот всеми правдами и неправдами тикать из Украины в то время как твои соотечественники погибают на фронте - это х*ево в любой системе ценностей: что в западной, что в ордынской (в ордынской за такое вообще смерть полагается). А вы тут обсуждаете это как ни в чем не бывало. Типа как само собой разумеющееся.
Силою вивезли, через прикордонні кордони, з одною дитиною на руках і жінкою. Але аірмакс опирався скільки міг.
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flyman
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 18:37
flyman написав: airmax78 написав: rjkz написав:
Как вы себя позиционируете в контексте выщеизложенного, отчалив в Вену, а не под Бахмут?
Наверное осуществляете стратегическое командование?
Вы же знаете, что я выехал когда уже другого выхода не было: или едешь или давай досвидания. До этого выезжать категорически отказывался и выехал уже после начала войны. При этом я все равно чувствую себя хреново. Хотя оставшись - все равно не был бы призван - просто работу потерял бы. Но если бы на границе меня с моими документами завернули - я бы развернулся и вернулся в Киев.
Неужели это надо объяснять, что вот это вот всеми правдами и неправдами тикать из Украины в то время как твои соотечественники погибают на фронте - это х*ево в любой системе ценностей: что в западной, что в ордынской (в ордынской за такое вообще смерть полагается). А вы тут обсуждаете это как ни в чем не бывало. Типа как само собой разумеющееся.
Силою вивезли, через прикордонні кордони, з одною дитиною на руках і жінкою. Але аірмакс опирався скільки міг.
Саме так. Майже силою. Тричі до початку війни відмовлявся. З трьома жінками та дитиною.
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 19:28
Аірмакс, як будете вертатися готуйте 18% + ВЗ
з 18:30
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flyman
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 19:46
Кто кому должен будет 20%?
Кто и как докажет что €йр там хоть что то заработал, а если и капнуло - то налоги с этого на вермахт и гЭстапо не оплатил?
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барабашов
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 19:50
flyman
Не будет он никуда возвращаться. Даже прелесть иначе как по доверенности продавать не будет.
Судя по его крайним постам, Макс откровенно стебется, угорая в душе над теми, кто его высказывания принимает за чистую монету.
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 20:13
барабашов написав:
Кто кому должен будет 20%?
Кто и как докажет что €йр там хоть что то заработал, а если и капнуло - то налоги с этого на вермахт и гЭстапо не оплатил?
так запрацює обмін фінінфою
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flyman
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