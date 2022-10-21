airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав:
rjkz, очень удобная позиция: брать от Западной цивилизации только то, что тебе подходит в данный момент. Но если бы Запад был таким сборищем ссыкливых ублюдков, то британцы погрузились бы на пароходы в 1940м и дружно отплыли бы в свои бывшие колонии от ужасов войны и необходимости "защиты государства". А американцы просто положили бы х на все что творилось в Европе. Поэтому впитывая западные ценности, важно впитывать их полностью, а не выборочно. А то ни западных ценностей не будет ни восточных.
Как вы себя позиционируете в контексте выщеизложенного, отчалив в Вену, а не под Бахмут?
Наверное осуществляете стратегическое командование?
Вы же знаете, что я выехал когда уже другого выхода не было: или едешь или давай досвидания. До этого выезжать категорически отказывался и выехал уже после начала войны. При этом я все равно чувствую себя хреново. Хотя оставшись - все равно не был бы призван - просто работу потерял бы. Но если бы на границе меня с моими документами завернули - я бы развернулся и вернулся в Киев.
Неужели это надо объяснять, что вот это вот всеми правдами и неправдами тикать из Украины в то время как твои соотечественники погибают на фронте - это х*ево в любой системе ценностей: что в западной, что в ордынской (в ордынской за такое вообще смерть полагается). А вы тут обсуждаете это как ни в чем не бывало. Типа как само собой разумеющееся.
А что со мной не так?
Да, я уехал\убежал от этой войны.
Но за несколько лет до ее начала.
В конце 2015 или начале 2016 смотрю по ящику на развалины Алеппо и как паззл в голове сложился. Говорю жене - "нам надо уезжать". Она на меня глаза выпучила - "Зачем? У нас тут все нормально". Я на яшик показываю - "У нас скоро будет такое-же". Она поверила и согласилась.
Итак, я понял, что будет большая война. У меня на руках двое маленьких детей. Все заботы о содержании семьи на мне. Риски войны мгновенно помножат мои доходы на ноль. Мне=бы никто не слал чеки из-за океана как вам.
Что мне делать в этой ситуации. Будет война. Когда? Не знал на тот момент.
Смысла заниматься бизнесом не было, планировать будущее детей в Украине?
Я в большей мере патриот своей семьи, пардоньте. Лучше моя семья будет в безопасности, чем пополнит печальную статистику.
Начал искать пути в США или Канаду.
В 2016 спрашивал вашего совета по поводу курсов языка, во второй половине 2016 первый раз в жизни увидел английский алфавит и начал учить первые слова.
через 2,6 года у меня был завершенный интемидиэйт как минимум.
Мне это не легко совсем далось. Доходило до 18 часов в сутки самостоятельных занятий кроме курсов. Перепрыгивал из группы в группу, потому что обгонял свои группы. Жена пошла на курсы, старший ребенок тогда еще дошкольного возраста.
Был момент, ходил одновременно на 2 курсов. Посещал все что предлагалось.
В месяц семья тратила на Инглиш сумму в размере месячной аренды недорогой квартиры в Киеве. Я когда обмолвился об этом, надо мной ржал весь форум. Нахера?
Параллельно шли поиски пути. Когда все было найдено - уехал.
Вам в личке несколько раз писал чтобы релокейтились, но вам комфортнее было чувствовать себя избранным в Украине, чем таким как все в США.
Но с началом войны вы попытались воспользоваться статусом своей визы в США, но как оказалось, это не сработало. Но вы пытались.
СПустя какое-то время вы оказались в Вене. И начали петь, что вас ЗАСТАВИЛИ.
Чуть-ли не силой. Боялись потерять супер-пупер работу. Люди сейчас жизни теряют тысячами в день. Работа!
Я себе представляю, пришла вам повестка. " Я не могу, мне утром на работу".
Мой друг 2-е суток отстоял в очереди в военкомат. С первого раза не взяли. Пошел потом еще раз. СО второго взяли. Семью в Германию отправил, закрыл квартиры и пошел в военкомат. И про работу не думал совсем.
И вот сидите вы в Вене и рассказываете какие все вокруг 3,14дарасы, и только вы один Д`Артаньян. Не призовут вас. Вы - сын пескова? "Решение о моей мобилизации будет приниматься на другом уровне" (с) С чего вас не мобилизовать? Примерное количество конечностей равно 4? Годен! Вперед! В окопы! Да не на запад! В ВЕне нет окопов!