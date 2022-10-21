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#<1 ... 184185186187> Додано: П'ят 21 жов, 2022 16:24 airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав: rjkz, очень удобная позиция: брать от Западной цивилизации только то, что тебе подходит в данный момент. Но если бы Запад был таким сборищем ссыкливых ублюдков, то британцы погрузились бы на пароходы в 1940м и дружно отплыли бы в свои бывшие колонии от ужасов войны и необходимости "защиты государства". А американцы просто положили бы х на все что творилось в Европе. Поэтому впитывая западные ценности, важно впитывать их полностью, а не выборочно. А то ни западных ценностей не будет ни восточных. rjkz, очень удобная позиция: брать от Западной цивилизации только то, что тебе подходит в данный момент. Но если бы Запад был таким сборищем ссыкливых ублюдков, то британцы погрузились бы на пароходы в 1940м и дружно отплыли бы в свои бывшие колонии от ужасов войны и необходимости "защиты государства". А американцы просто положили бы х на все что творилось в Европе. Поэтому впитывая западные ценности, важно впитывать их полностью, а не выборочно. А то ни западных ценностей не будет ни восточных.



Как вы себя позиционируете в контексте выщеизложенного, отчалив в Вену, а не под Бахмут?

Наверное осуществляете стратегическое командование? Как вы себя позиционируете в контексте выщеизложенного, отчалив в Вену, а не под Бахмут?Наверное осуществляете стратегическое командование?

Вы же знаете, что я выехал когда уже другого выхода не было: или едешь или давай досвидания. До этого выезжать категорически отказывался и выехал уже после начала войны. При этом я все равно чувствую себя хреново. Хотя оставшись - все равно не был бы призван - просто работу потерял бы. Но если бы на границе меня с моими документами завернули - я бы развернулся и вернулся в Киев.

Неужели это надо объяснять, что вот это вот всеми правдами и неправдами тикать из Украины в то время как твои соотечественники погибают на фронте - это х*ево в любой системе ценностей: что в западной, что в ордынской (в ордынской за такое вообще смерть полагается). А вы тут обсуждаете это как ни в чем не бывало. Типа как само собой разумеющееся. Вы же знаете, что я выехал когда уже другого выхода не было: или едешь или давай досвидания. До этого выезжать категорически отказывался и выехал уже после начала войны. При этом я все равно чувствую себя хреново. Хотя оставшись - все равно не был бы призван - просто работу потерял бы. Но если бы на границе меня с моими документами завернули - я бы развернулся и вернулся в Киев.Неужели это надо объяснять, что вот это вот всеми правдами и неправдами тикать из Украины в то время как твои соотечественники погибают на фронте - это х*ево в любой системе ценностей: что в западной, что в ордынской (в ордынской за такое вообще смерть полагается). А вы тут обсуждаете это как ни в чем не бывало. Типа как само собой разумеющееся.

Я не можу зрозуміти, Ви втікли, і що хочете з того? Ввести цензуру що типу цього не було? Чи як? Я не можу зрозуміти, Ви втікли, і що хочете з того? Ввести цензуру що типу цього не було? Чи як? BIGor

Повідомлень: 6740 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1056 раз. Подякували: 1435 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 жов, 2022 16:37 BIGor написав: Я не можу зрозуміти, Ви втікли, і що хочете з того? Ввести цензуру що типу цього не було? Чи як? Я не можу зрозуміти, Ви втікли, і що хочете з того? Ввести цензуру що типу цього не було? Чи як?

Ви якщо досі не зрозуміли - то вже не зрозумієте. Ви якщо досі не зрозуміли - то вже не зрозумієте. airmax78 Повідомлень: 41120 З нами з: 25.10.12 Подякував: 950 раз. Подякували: 5089 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 жов, 2022 18:14 airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав: rjkz, очень удобная позиция: брать от Западной цивилизации только то, что тебе подходит в данный момент. Но если бы Запад был таким сборищем ссыкливых ублюдков, то британцы погрузились бы на пароходы в 1940м и дружно отплыли бы в свои бывшие колонии от ужасов войны и необходимости "защиты государства". А американцы просто положили бы х на все что творилось в Европе. Поэтому впитывая западные ценности, важно впитывать их полностью, а не выборочно. А то ни западных ценностей не будет ни восточных. rjkz, очень удобная позиция: брать от Западной цивилизации только то, что тебе подходит в данный момент. Но если бы Запад был таким сборищем ссыкливых ублюдков, то британцы погрузились бы на пароходы в 1940м и дружно отплыли бы в свои бывшие колонии от ужасов войны и необходимости "защиты государства". А американцы просто положили бы х на все что творилось в Европе. Поэтому впитывая западные ценности, важно впитывать их полностью, а не выборочно. А то ни западных ценностей не будет ни восточных.



Как вы себя позиционируете в контексте выщеизложенного, отчалив в Вену, а не под Бахмут?

Наверное осуществляете стратегическое командование? Как вы себя позиционируете в контексте выщеизложенного, отчалив в Вену, а не под Бахмут?Наверное осуществляете стратегическое командование?

Вы же знаете, что я выехал когда уже другого выхода не было: или едешь или давай досвидания. До этого выезжать категорически отказывался и выехал уже после начала войны. При этом я все равно чувствую себя хреново. Хотя оставшись - все равно не был бы призван - просто работу потерял бы. Но если бы на границе меня с моими документами завернули - я бы развернулся и вернулся в Киев.

Неужели это надо объяснять, что вот это вот всеми правдами и неправдами тикать из Украины в то время как твои соотечественники погибают на фронте - это х*ево в любой системе ценностей: что в западной, что в ордынской (в ордынской за такое вообще смерть полагается). А вы тут обсуждаете это как ни в чем не бывало. Типа как само собой разумеющееся. Вы же знаете, что я выехал когда уже другого выхода не было: или едешь или давай досвидания. До этого выезжать категорически отказывался и выехал уже после начала войны. При этом я все равно чувствую себя хреново. Хотя оставшись - все равно не был бы призван - просто работу потерял бы. Но если бы на границе меня с моими документами завернули - я бы развернулся и вернулся в Киев.Неужели это надо объяснять, что вот это вот всеми правдами и неправдами тикать из Украины в то время как твои соотечественники погибают на фронте - это х*ево в любой системе ценностей: что в западной, что в ордынской (в ордынской за такое вообще смерть полагается). А вы тут обсуждаете это как ни в чем не бывало. Типа как само собой разумеющееся.

Силою вивезли, через прикордонні кордони, з одною дитиною на руках і жінкою. Але аірмакс опирався скільки міг. Силою вивезли, через прикордонні кордони, з одною дитиною на руках і жінкою. Але аірмакс опирався скільки міг. flyman

Повідомлень: 29694 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1429 раз. Подякували: 2557 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 жов, 2022 18:37 flyman написав: airmax78 написав: rjkz написав: Как вы себя позиционируете в контексте выщеизложенного, отчалив в Вену, а не под Бахмут?

Наверное осуществляете стратегическое командование? Как вы себя позиционируете в контексте выщеизложенного, отчалив в Вену, а не под Бахмут?Наверное осуществляете стратегическое командование?

Вы же знаете, что я выехал когда уже другого выхода не было: или едешь или давай досвидания. До этого выезжать категорически отказывался и выехал уже после начала войны. При этом я все равно чувствую себя хреново. Хотя оставшись - все равно не был бы призван - просто работу потерял бы. Но если бы на границе меня с моими документами завернули - я бы развернулся и вернулся в Киев.

Неужели это надо объяснять, что вот это вот всеми правдами и неправдами тикать из Украины в то время как твои соотечественники погибают на фронте - это х*ево в любой системе ценностей: что в западной, что в ордынской (в ордынской за такое вообще смерть полагается). А вы тут обсуждаете это как ни в чем не бывало. Типа как само собой разумеющееся. Вы же знаете, что я выехал когда уже другого выхода не было: или едешь или давай досвидания. До этого выезжать категорически отказывался и выехал уже после начала войны. При этом я все равно чувствую себя хреново. Хотя оставшись - все равно не был бы призван - просто работу потерял бы. Но если бы на границе меня с моими документами завернули - я бы развернулся и вернулся в Киев.Неужели это надо объяснять, что вот это вот всеми правдами и неправдами тикать из Украины в то время как твои соотечественники погибают на фронте - это х*ево в любой системе ценностей: что в западной, что в ордынской (в ордынской за такое вообще смерть полагается). А вы тут обсуждаете это как ни в чем не бывало. Типа как само собой разумеющееся.

Силою вивезли, через прикордонні кордони, з одною дитиною на руках і жінкою. Але аірмакс опирався скільки міг. Силою вивезли, через прикордонні кордони, з одною дитиною на руках і жінкою. Але аірмакс опирався скільки міг.

Саме так. Майже силою. Тричі до початку війни відмовлявся. З трьома жінками та дитиною. Саме так. Майже силою. Тричі до початку війни відмовлявся. З трьома жінками та дитиною. airmax78 Повідомлень: 41120 З нами з: 25.10.12 Подякував: 950 раз. Подякували: 5089 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 жов, 2022 19:46 Re: Еміграція, заробітчанство Кто кому должен будет 20%?

Кто и как докажет что €йр там хоть что то заработал, а если и капнуло - то налоги с этого на вермахт и гЭстапо не оплатил? барабашов Повідомлень: 2611 З нами з: 16.06.15 Подякував: 235 раз. Подякували: 256 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 жов, 2022 20:13 барабашов написав: Кто кому должен будет 20%?

Кто и как докажет что €йр там хоть что то заработал, а если и капнуло - то налоги с этого на вермахт и гЭстапо не оплатил? Кто кому должен будет 20%?Кто и как докажет что €йр там хоть что то заработал, а если и капнуло - то налоги с этого на вермахт и гЭстапо не оплатил?

так запрацює обмін фінінфою так запрацює обмін фінінфою flyman

Повідомлень: 29694 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1429 раз. Подякували: 2557 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 жов, 2022 20:20 airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав: rjkz, очень удобная позиция: брать от Западной цивилизации только то, что тебе подходит в данный момент. Но если бы Запад был таким сборищем ссыкливых ублюдков, то британцы погрузились бы на пароходы в 1940м и дружно отплыли бы в свои бывшие колонии от ужасов войны и необходимости "защиты государства". А американцы просто положили бы х на все что творилось в Европе. Поэтому впитывая западные ценности, важно впитывать их полностью, а не выборочно. А то ни западных ценностей не будет ни восточных. rjkz, очень удобная позиция: брать от Западной цивилизации только то, что тебе подходит в данный момент. Но если бы Запад был таким сборищем ссыкливых ублюдков, то британцы погрузились бы на пароходы в 1940м и дружно отплыли бы в свои бывшие колонии от ужасов войны и необходимости "защиты государства". А американцы просто положили бы х на все что творилось в Европе. Поэтому впитывая западные ценности, важно впитывать их полностью, а не выборочно. А то ни западных ценностей не будет ни восточных.



Как вы себя позиционируете в контексте выщеизложенного, отчалив в Вену, а не под Бахмут?

Наверное осуществляете стратегическое командование? Как вы себя позиционируете в контексте выщеизложенного, отчалив в Вену, а не под Бахмут?Наверное осуществляете стратегическое командование?

Вы же знаете, что я выехал когда уже другого выхода не было: или едешь или давай досвидания. До этого выезжать категорически отказывался и выехал уже после начала войны. При этом я все равно чувствую себя хреново. Хотя оставшись - все равно не был бы призван - просто работу потерял бы. Но если бы на границе меня с моими документами завернули - я бы развернулся и вернулся в Киев.

Неужели это надо объяснять, что вот это вот всеми правдами и неправдами тикать из Украины в то время как твои соотечественники погибают на фронте - это х*ево в любой системе ценностей: что в западной, что в ордынской (в ордынской за такое вообще смерть полагается). А вы тут обсуждаете это как ни в чем не бывало. Типа как само собой разумеющееся. Вы же знаете, что я выехал когда уже другого выхода не было: или едешь или давай досвидания. До этого выезжать категорически отказывался и выехал уже после начала войны. При этом я все равно чувствую себя хреново. Хотя оставшись - все равно не был бы призван - просто работу потерял бы. Но если бы на границе меня с моими документами завернули - я бы развернулся и вернулся в Киев.Неужели это надо объяснять, что вот это вот всеми правдами и неправдами тикать из Украины в то время как твои соотечественники погибают на фронте - это х*ево в любой системе ценностей: что в западной, что в ордынской (в ордынской за такое вообще смерть полагается). А вы тут обсуждаете это как ни в чем не бывало. Типа как само собой разумеющееся.



А что со мной не так?

Да, я уехал\убежал от этой войны.

Но за несколько лет до ее начала.

В конце 2015 или начале 2016 смотрю по ящику на развалины Алеппо и как паззл в голове сложился. Говорю жене - "нам надо уезжать". Она на меня глаза выпучила - "Зачем? У нас тут все нормально". Я на яшик показываю - "У нас скоро будет такое-же". Она поверила и согласилась.

Итак, я понял, что будет большая война. У меня на руках двое маленьких детей. Все заботы о содержании семьи на мне. Риски войны мгновенно помножат мои доходы на ноль. Мне=бы никто не слал чеки из-за океана как вам.

Что мне делать в этой ситуации. Будет война. Когда? Не знал на тот момент.

Смысла заниматься бизнесом не было, планировать будущее детей в Украине?

Я в большей мере патриот своей семьи, пардоньте. Лучше моя семья будет в безопасности, чем пополнит печальную статистику.

Начал искать пути в США или Канаду.

В 2016 спрашивал вашего совета по поводу курсов языка, во второй половине 2016 первый раз в жизни увидел английский алфавит и начал учить первые слова.

через 2,6 года у меня был завершенный интемидиэйт как минимум.

Мне это не легко совсем далось. Доходило до 18 часов в сутки самостоятельных занятий кроме курсов. Перепрыгивал из группы в группу, потому что обгонял свои группы. Жена пошла на курсы, старший ребенок тогда еще дошкольного возраста.

Был момент, ходил одновременно на 2 курсов. Посещал все что предлагалось.

В месяц семья тратила на Инглиш сумму в размере месячной аренды недорогой квартиры в Киеве. Я когда обмолвился об этом, надо мной ржал весь форум. Нахера?

Параллельно шли поиски пути. Когда все было найдено - уехал.

Вам в личке несколько раз писал чтобы релокейтились, но вам комфортнее было чувствовать себя избранным в Украине, чем таким как все в США.

Но с началом войны вы попытались воспользоваться статусом своей визы в США, но как оказалось, это не сработало. Но вы пытались.

СПустя какое-то время вы оказались в Вене. И начали петь, что вас ЗАСТАВИЛИ.

Чуть-ли не силой. Боялись потерять супер-пупер работу. Люди сейчас жизни теряют тысячами в день. Работа!

Я себе представляю, пришла вам повестка. " Я не могу, мне утром на работу".

Мой друг 2-е суток отстоял в очереди в военкомат. С первого раза не взяли. Пошел потом еще раз. СО второго взяли. Семью в Германию отправил, закрыл квартиры и пошел в военкомат. И про работу не думал совсем.

И вот сидите вы в Вене и рассказываете какие все вокруг 3,14дарасы, и только вы один Д`Артаньян. Не призовут вас. Вы - сын пескова? "Решение о моей мобилизации будет приниматься на другом уровне" (с) С чего вас не мобилизовать? Примерное количество конечностей равно 4? Годен! Вперед! В окопы! Да не на запад! В ВЕне нет окопов! А что со мной не так?Да, я уехал\убежал от этой войны.Но за несколько лет до ее начала.В конце 2015 или начале 2016 смотрю по ящику на развалины Алеппо и как паззл в голове сложился. Говорю жене - "нам надо уезжать". Она на меня глаза выпучила - "Зачем? У нас тут все нормально". Я на яшик показываю - "У нас скоро будет такое-же". Она поверила и согласилась.Итак, я понял, что будет большая война. У меня на руках двое маленьких детей. Все заботы о содержании семьи на мне. Риски войны мгновенно помножат мои доходы на ноль. Мне=бы никто не слал чеки из-за океана как вам.Что мне делать в этой ситуации. Будет война. Когда? Не знал на тот момент.Смысла заниматься бизнесом не было, планировать будущее детей в Украине?Я в большей мере патриот своей семьи, пардоньте. Лучше моя семья будет в безопасности, чем пополнит печальную статистику.Начал искать пути в США или Канаду.В 2016 спрашивал вашего совета по поводу курсов языка, во второй половине 2016 первый раз в жизни увидел английский алфавит и начал учить первые слова.через 2,6 года у меня был завершенный интемидиэйт как минимум.Мне это не легко совсем далось. Доходило до 18 часов в сутки самостоятельных занятий кроме курсов. Перепрыгивал из группы в группу, потому что обгонял свои группы. Жена пошла на курсы, старший ребенок тогда еще дошкольного возраста.Был момент, ходил одновременно на 2 курсов. Посещал все что предлагалось.В месяц семья тратила на Инглиш сумму в размере месячной аренды недорогой квартиры в Киеве. Я когда обмолвился об этом, надо мной ржал весь форум. Нахера?Параллельно шли поиски пути. Когда все было найдено - уехал.Вам в личке несколько раз писал чтобы релокейтились, но вам комфортнее было чувствовать себя избранным в Украине, чем таким как все в США.Но с началом войны вы попытались воспользоваться статусом своей визы в США, но как оказалось, это не сработало. Но вы пытались.СПустя какое-то время вы оказались в Вене. И начали петь, что вас ЗАСТАВИЛИ.Чуть-ли не силой. Боялись потерять супер-пупер работу. Люди сейчас жизни теряют тысячами в день. Работа!Я себе представляю, пришла вам повестка. " Я не могу, мне утром на работу".Мой друг 2-е суток отстоял в очереди в военкомат. С первого раза не взяли. Пошел потом еще раз. СО второго взяли. Семью в Германию отправил, закрыл квартиры и пошел в военкомат. И про работу не думал совсем.И вот сидите вы в Вене и рассказываете какие все вокруг 3,14дарасы, и только вы один Д`Артаньян. Не призовут вас. Вы - сын пескова? "Решение о моей мобилизации будет приниматься на другом уровне" (с) С чего вас не мобилизовать? Примерное количество конечностей равно 4? Годен! Вперед! В окопы! Да не на запад! В ВЕне нет окопов! rjkz

Повідомлень: 13828 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7217 раз. Подякували: 4291 раз. Профіль 3 3 2 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 жов, 2022 20:24 airmax78 написав: flyman написав: airmax78 написав: Вы же знаете, что я выехал когда уже другого выхода не было: или едешь или давай досвидания. До этого выезжать категорически отказывался и выехал уже после начала войны. При этом я все равно чувствую себя хреново. Хотя оставшись - все равно не был бы призван - просто работу потерял бы. Но если бы на границе меня с моими документами завернули - я бы развернулся и вернулся в Киев.

Неужели это надо объяснять, что вот это вот всеми правдами и неправдами тикать из Украины в то время как твои соотечественники погибают на фронте - это х*ево в любой системе ценностей: что в западной, что в ордынской (в ордынской за такое вообще смерть полагается). А вы тут обсуждаете это как ни в чем не бывало. Типа как само собой разумеющееся. Вы же знаете, что я выехал когда уже другого выхода не было: или едешь или давай досвидания. До этого выезжать категорически отказывался и выехал уже после начала войны. При этом я все равно чувствую себя хреново. Хотя оставшись - все равно не был бы призван - просто работу потерял бы. Но если бы на границе меня с моими документами завернули - я бы развернулся и вернулся в Киев.Неужели это надо объяснять, что вот это вот всеми правдами и неправдами тикать из Украины в то время как твои соотечественники погибают на фронте - это х*ево в любой системе ценностей: что в западной, что в ордынской (в ордынской за такое вообще смерть полагается). А вы тут обсуждаете это как ни в чем не бывало. Типа как само собой разумеющееся.

Силою вивезли, через прикордонні кордони, з одною дитиною на руках і жінкою. Але аірмакс опирався скільки міг. Силою вивезли, через прикордонні кордони, з одною дитиною на руках і жінкою. Але аірмакс опирався скільки міг.

Саме так. Майже силою. Тричі до початку війни відмовлявся. З трьома жінками та дитиною. Саме так. Майже силою. Тричі до початку війни відмовлявся. З трьома жінками та дитиною.



Читаю и плАчу!

Какой героизм!

И какое лицемерие. Читаю и плАчу!Какой героизм!И какое лицемерие. rjkz

Повідомлень: 13828 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7217 раз. Подякували: 4291 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 жов, 2022 20:26 antey1969 написав: flyman

Не будет он никуда возвращаться. Даже прелесть иначе как по доверенности продавать не будет.

Судя по его крайним постам, Макс откровенно стебется, угорая в душе над теми, кто его высказывания принимает за чистую монету. Не будет он никуда возвращаться. Даже прелесть иначе как по доверенности продавать не будет.Судя по его крайним постам, Макс откровенно стебется, угорая в душе над теми, кто его высказывания принимает за чистую монету.



Конечно он стебется.

И тем циничнее этот "плач Ярославны". Конечно он стебется.И тем циничнее этот "плач Ярославны". rjkz

Повідомлень: 13828 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7217 раз. Подякували: 4291 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 жов, 2022 22:11 BIGor написав: До речі, був дуже здивований деяким вакансіям на низькооплачувану роботу в Польщі - на хвилиночку до зарплати касира (3000 зл бруто + премії) дадають ще абонемент в жим і приватну страховку. В Україні таке бачив тільки в велики ІТ компаніях... До речі, був дуже здивований деяким вакансіям на низькооплачувану роботу в Польщі - на хвилиночку до зарплати касира (3000 зл бруто + премії) дадають ще абонемент в жим і приватну страховку. В Україні таке бачив тільки в велики ІТ компаніях...

Так воно копійки коштує - чого б не дати? Так воно копійки коштує - чого б не дати? Gastarbaiter Повідомлень: 2214 З нами з: 26.02.18 Подякував: 607 раз. Подякували: 336 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 184185186187> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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