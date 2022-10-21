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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 184185186187>
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 16:24

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:rjkz, очень удобная позиция: брать от Западной цивилизации только то, что тебе подходит в данный момент. Но если бы Запад был таким сборищем ссыкливых ублюдков, то британцы погрузились бы на пароходы в 1940м и дружно отплыли бы в свои бывшие колонии от ужасов войны и необходимости "защиты государства". А американцы просто положили бы х на все что творилось в Европе. Поэтому впитывая западные ценности, важно впитывать их полностью, а не выборочно. А то ни западных ценностей не будет ни восточных.


Как вы себя позиционируете в контексте выщеизложенного, отчалив в Вену, а не под Бахмут?
Наверное осуществляете стратегическое командование?

Вы же знаете, что я выехал когда уже другого выхода не было: или едешь или давай досвидания. До этого выезжать категорически отказывался и выехал уже после начала войны. При этом я все равно чувствую себя хреново. Хотя оставшись - все равно не был бы призван - просто работу потерял бы. Но если бы на границе меня с моими документами завернули - я бы развернулся и вернулся в Киев.
Неужели это надо объяснять, что вот это вот всеми правдами и неправдами тикать из Украины в то время как твои соотечественники погибают на фронте - это х*ево в любой системе ценностей: что в западной, что в ордынской (в ордынской за такое вообще смерть полагается). А вы тут обсуждаете это как ни в чем не бывало. Типа как само собой разумеющееся.

Я не можу зрозуміти, Ви втікли, і що хочете з того? Ввести цензуру що типу цього не було? Чи як?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 16:37

  BIGor написав:Я не можу зрозуміти, Ви втікли, і що хочете з того? Ввести цензуру що типу цього не було? Чи як?

Ви якщо досі не зрозуміли - то вже не зрозумієте.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 18:14

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:rjkz, очень удобная позиция: брать от Западной цивилизации только то, что тебе подходит в данный момент. Но если бы Запад был таким сборищем ссыкливых ублюдков, то британцы погрузились бы на пароходы в 1940м и дружно отплыли бы в свои бывшие колонии от ужасов войны и необходимости "защиты государства". А американцы просто положили бы х на все что творилось в Европе. Поэтому впитывая западные ценности, важно впитывать их полностью, а не выборочно. А то ни западных ценностей не будет ни восточных.


Как вы себя позиционируете в контексте выщеизложенного, отчалив в Вену, а не под Бахмут?
Наверное осуществляете стратегическое командование?

Вы же знаете, что я выехал когда уже другого выхода не было: или едешь или давай досвидания. До этого выезжать категорически отказывался и выехал уже после начала войны. При этом я все равно чувствую себя хреново. Хотя оставшись - все равно не был бы призван - просто работу потерял бы. Но если бы на границе меня с моими документами завернули - я бы развернулся и вернулся в Киев.
Неужели это надо объяснять, что вот это вот всеми правдами и неправдами тикать из Украины в то время как твои соотечественники погибают на фронте - это х*ево в любой системе ценностей: что в западной, что в ордынской (в ордынской за такое вообще смерть полагается). А вы тут обсуждаете это как ни в чем не бывало. Типа как само собой разумеющееся.

Силою вивезли, через прикордонні кордони, з одною дитиною на руках і жінкою. Але аірмакс опирався скільки міг.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 18:37

  flyman написав:
  airmax78 написав:
  rjkz написав:Как вы себя позиционируете в контексте выщеизложенного, отчалив в Вену, а не под Бахмут?
Наверное осуществляете стратегическое командование?

Вы же знаете, что я выехал когда уже другого выхода не было: или едешь или давай досвидания. До этого выезжать категорически отказывался и выехал уже после начала войны. При этом я все равно чувствую себя хреново. Хотя оставшись - все равно не был бы призван - просто работу потерял бы. Но если бы на границе меня с моими документами завернули - я бы развернулся и вернулся в Киев.
Неужели это надо объяснять, что вот это вот всеми правдами и неправдами тикать из Украины в то время как твои соотечественники погибают на фронте - это х*ево в любой системе ценностей: что в западной, что в ордынской (в ордынской за такое вообще смерть полагается). А вы тут обсуждаете это как ни в чем не бывало. Типа как само собой разумеющееся.

Силою вивезли, через прикордонні кордони, з одною дитиною на руках і жінкою. Але аірмакс опирався скільки міг.

Саме так. Майже силою. Тричі до початку війни відмовлявся. З трьома жінками та дитиною.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 19:46

Re: Еміграція, заробітчанство

Кто кому должен будет 20%?
Кто и как докажет что €йр там хоть что то заработал, а если и капнуло - то налоги с этого на вермахт и гЭстапо не оплатил?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 20:13

  барабашов написав:Кто кому должен будет 20%?
Кто и как докажет что €йр там хоть что то заработал, а если и капнуло - то налоги с этого на вермахт и гЭстапо не оплатил?

так запрацює обмін фінінфою
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 20:20

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:rjkz, очень удобная позиция: брать от Западной цивилизации только то, что тебе подходит в данный момент. Но если бы Запад был таким сборищем ссыкливых ублюдков, то британцы погрузились бы на пароходы в 1940м и дружно отплыли бы в свои бывшие колонии от ужасов войны и необходимости "защиты государства". А американцы просто положили бы х на все что творилось в Европе. Поэтому впитывая западные ценности, важно впитывать их полностью, а не выборочно. А то ни западных ценностей не будет ни восточных.


Как вы себя позиционируете в контексте выщеизложенного, отчалив в Вену, а не под Бахмут?
Наверное осуществляете стратегическое командование?

Вы же знаете, что я выехал когда уже другого выхода не было: или едешь или давай досвидания. До этого выезжать категорически отказывался и выехал уже после начала войны. При этом я все равно чувствую себя хреново. Хотя оставшись - все равно не был бы призван - просто работу потерял бы. Но если бы на границе меня с моими документами завернули - я бы развернулся и вернулся в Киев.
Неужели это надо объяснять, что вот это вот всеми правдами и неправдами тикать из Украины в то время как твои соотечественники погибают на фронте - это х*ево в любой системе ценностей: что в западной, что в ордынской (в ордынской за такое вообще смерть полагается). А вы тут обсуждаете это как ни в чем не бывало. Типа как само собой разумеющееся.


А что со мной не так?
Да, я уехал\убежал от этой войны.
Но за несколько лет до ее начала.
В конце 2015 или начале 2016 смотрю по ящику на развалины Алеппо и как паззл в голове сложился. Говорю жене - "нам надо уезжать". Она на меня глаза выпучила - "Зачем? У нас тут все нормально". Я на яшик показываю - "У нас скоро будет такое-же". Она поверила и согласилась.
Итак, я понял, что будет большая война. У меня на руках двое маленьких детей. Все заботы о содержании семьи на мне. Риски войны мгновенно помножат мои доходы на ноль. Мне=бы никто не слал чеки из-за океана как вам.
Что мне делать в этой ситуации. Будет война. Когда? Не знал на тот момент.
Смысла заниматься бизнесом не было, планировать будущее детей в Украине?
Я в большей мере патриот своей семьи, пардоньте. Лучше моя семья будет в безопасности, чем пополнит печальную статистику.
Начал искать пути в США или Канаду.
В 2016 спрашивал вашего совета по поводу курсов языка, во второй половине 2016 первый раз в жизни увидел английский алфавит и начал учить первые слова.
через 2,6 года у меня был завершенный интемидиэйт как минимум.
Мне это не легко совсем далось. Доходило до 18 часов в сутки самостоятельных занятий кроме курсов. Перепрыгивал из группы в группу, потому что обгонял свои группы. Жена пошла на курсы, старший ребенок тогда еще дошкольного возраста.
Был момент, ходил одновременно на 2 курсов. Посещал все что предлагалось.
В месяц семья тратила на Инглиш сумму в размере месячной аренды недорогой квартиры в Киеве. Я когда обмолвился об этом, надо мной ржал весь форум. Нахера?
Параллельно шли поиски пути. Когда все было найдено - уехал.
Вам в личке несколько раз писал чтобы релокейтились, но вам комфортнее было чувствовать себя избранным в Украине, чем таким как все в США.
Но с началом войны вы попытались воспользоваться статусом своей визы в США, но как оказалось, это не сработало. Но вы пытались.
СПустя какое-то время вы оказались в Вене. И начали петь, что вас ЗАСТАВИЛИ.
Чуть-ли не силой. Боялись потерять супер-пупер работу. Люди сейчас жизни теряют тысячами в день. Работа!
Я себе представляю, пришла вам повестка. " Я не могу, мне утром на работу".
Мой друг 2-е суток отстоял в очереди в военкомат. С первого раза не взяли. Пошел потом еще раз. СО второго взяли. Семью в Германию отправил, закрыл квартиры и пошел в военкомат. И про работу не думал совсем.
И вот сидите вы в Вене и рассказываете какие все вокруг 3,14дарасы, и только вы один Д`Артаньян. Не призовут вас. Вы - сын пескова? "Решение о моей мобилизации будет приниматься на другом уровне" (с) С чего вас не мобилизовать? Примерное количество конечностей равно 4? Годен! Вперед! В окопы! Да не на запад! В ВЕне нет окопов!
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 20:24

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  airmax78 написав:Вы же знаете, что я выехал когда уже другого выхода не было: или едешь или давай досвидания. До этого выезжать категорически отказывался и выехал уже после начала войны. При этом я все равно чувствую себя хреново. Хотя оставшись - все равно не был бы призван - просто работу потерял бы. Но если бы на границе меня с моими документами завернули - я бы развернулся и вернулся в Киев.
Неужели это надо объяснять, что вот это вот всеми правдами и неправдами тикать из Украины в то время как твои соотечественники погибают на фронте - это х*ево в любой системе ценностей: что в западной, что в ордынской (в ордынской за такое вообще смерть полагается). А вы тут обсуждаете это как ни в чем не бывало. Типа как само собой разумеющееся.

Силою вивезли, через прикордонні кордони, з одною дитиною на руках і жінкою. Але аірмакс опирався скільки міг.

Саме так. Майже силою. Тричі до початку війни відмовлявся. З трьома жінками та дитиною.


Читаю и плАчу!
Какой героизм! :mrgreen:
И какое лицемерие.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 20:26

  antey1969 написав:flyman
Не будет он никуда возвращаться. Даже прелесть иначе как по доверенности продавать не будет.
Судя по его крайним постам, Макс откровенно стебется, угорая в душе над теми, кто его высказывания принимает за чистую монету.


Конечно он стебется.
И тем циничнее этот "плач Ярославны".
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 22:11

  BIGor написав:До речі, був дуже здивований деяким вакансіям на низькооплачувану роботу в Польщі - на хвилиночку до зарплати касира (3000 зл бруто + премії) дадають ще абонемент в жим і приватну страховку. В Україні таке бачив тільки в велики ІТ компаніях...

Так воно копійки коштує - чого б не дати?
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