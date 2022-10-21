Gastarbaiter написав:
Так воно копійки коштує - чого б не дати?
Od 1 stycznia 2022 roku płaca minimalna wynosi 3010 zł brutto, czyli o 210 zł więcej niż w roku ubiegłym.
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 22:21
Мінімалка в Польщі
Od 1 stycznia 2022 roku płaca minimalna wynosi 3010 zł brutto, czyli o 210 zł więcej niż w roku ubiegłym.
Додано: Суб 22 жов, 2022 01:15
Ты уехал раньше меня , но как-то тяжело... Через силу что ли... Не понимаю надрыва. В моем случае я не парился. Потерял работу, потом повесил резюме... Мне позвонил представитель компании в которой я работал(прокси вердер, но из наших и головное подразделение общее- мог претендовать не только на H1, но и L визу). Поговорили. Обсудили. Пособеседовался. Понравился. Мне предложили уехать. Поторговался о компенсации. Обсудил с женой, получил визу и уехали. Курсы не проходил. В школе и универе учил немецкий. На месте выучил английский.
Додано: Суб 22 жов, 2022 01:22
Та я про Мультіспорт та медичну страховку. Щось близько 200 зл. виходить на місяць.
А 3000 брутто з сьогодняшніми цінами - це взагалі ніщо. Тільки на хостел та їжу вистачить. Якщо не в курсі, то ціни з початку року зросли десь на 20-50% майже на все.
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