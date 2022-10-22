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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 184185186187
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 22:21

Мінімалка в Польщі

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:До речі, був дуже здивований деяким вакансіям на низькооплачувану роботу в Польщі - на хвилиночку до зарплати касира (3000 зл бруто + премії) дадають ще абонемент в жим і приватну страховку. В Україні таке бачив тільки в велики ІТ компаніях...

Так воно копійки коштує - чого б не дати?

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-minimalne-wynagrodzenie-za-prace
Od 1 stycznia 2022 roku płaca minimalna wynosi 3010 zł brutto, czyli o 210 zł więcej niż w roku ubiegłym.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 01:15

  rjkz написав:Перепрыгивал из группы в группу, потому что обгонял свои группы. Жена пошла на курсы, старший ребенок тогда еще дошкольного возраста.
Был момент, ходил одновременно на 2 курсов. Посещал все что предлагалось.
В месяц семья тратила на Инглиш сумму в размере месячной аренды недорогой квартиры в Киеве. Я когда обмолвился об этом, надо мной ржал весь форум.

Ты уехал раньше меня , но как-то тяжело... Через силу что ли... Не понимаю надрыва. В моем случае я не парился. Потерял работу, потом повесил резюме... Мне позвонил представитель компании в которой я работал(прокси вердер, но из наших и головное подразделение общее- мог претендовать не только на H1, но и L визу). Поговорили. Обсудили. Пособеседовался. Понравился. Мне предложили уехать. Поторговался о компенсации. Обсудил с женой, получил визу и уехали. Курсы не проходил. В школе и универе учил немецкий. На месте выучил английский.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 01:22

  flyman написав:
  Gastarbaiter написав:Так воно копійки коштує - чого б не дати?

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-minimalne-wynagrodzenie-za-prace
Od 1 stycznia 2022 roku płaca minimalna wynosi 3010 zł brutto, czyli o 210 zł więcej niż w roku ubiegłym.

Та я про Мультіспорт та медичну страховку. Щось близько 200 зл. виходить на місяць.
А 3000 брутто з сьогодняшніми цінами - це взагалі ніщо. Тільки на хостел та їжу вистачить. Якщо не в курсі, то ціни з початку року зросли десь на 20-50% майже на все.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 03:41

  Понаехал написав:
  rjkz написав:Перепрыгивал из группы в группу, потому что обгонял свои группы. Жена пошла на курсы, старший ребенок тогда еще дошкольного возраста.
Был момент, ходил одновременно на 2 курсов. Посещал все что предлагалось.
В месяц семья тратила на Инглиш сумму в размере месячной аренды недорогой квартиры в Киеве. Я когда обмолвился об этом, надо мной ржал весь форум.

Ты уехал раньше меня , но как-то тяжело... Через силу что ли... Не понимаю надрыва. В моем случае я не парился. Потерял работу, потом повесил резюме... Мне позвонил представитель компании в которой я работал(прокси вердер, но из наших и головное подразделение общее- мог претендовать не только на H1, но и L визу). Поговорили. Обсудили. Пособеседовался. Понравился. Мне предложили уехать. Поторговался о компенсации. Обсудил с женой, получил визу и уехали. Курсы не проходил. В школе и универе учил немецкий. На месте выучил английский.


ЛС
rjkz
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