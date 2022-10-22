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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 184185186187 Додано: П'ят 21 жов, 2022 22:21 Мінімалка в Польщі Gastarbaiter написав: BIGor написав: До речі, був дуже здивований деяким вакансіям на низькооплачувану роботу в Польщі - на хвилиночку до зарплати касира (3000 зл бруто + премії) дадають ще абонемент в жим і приватну страховку. В Україні таке бачив тільки в велики ІТ компаніях... До речі, був дуже здивований деяким вакансіям на низькооплачувану роботу в Польщі - на хвилиночку до зарплати касира (3000 зл бруто + премії) дадають ще абонемент в жим і приватну страховку. В Україні таке бачив тільки в велики ІТ компаніях...

Так воно копійки коштує - чого б не дати? Так воно копійки коштує - чого б не дати?

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-minimalne-wynagrodzenie-za-prace

Od 1 stycznia 2022 roku płaca minimalna wynosi 3010 zł brutto, czyli o 210 zł więcej niż w roku ubiegłym. Od 1 stycznia 2022 roku płaca minimalna wynosi 3010 zł brutto, czyli o 210 zł więcej niż w roku ubiegłym. flyman

Повідомлень: 29694 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1429 раз. Подякували: 2557 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 жов, 2022 01:15 rjkz написав: Перепрыгивал из группы в группу, потому что обгонял свои группы. Жена пошла на курсы, старший ребенок тогда еще дошкольного возраста.

Был момент, ходил одновременно на 2 курсов. Посещал все что предлагалось.

В месяц семья тратила на Инглиш сумму в размере месячной аренды недорогой квартиры в Киеве. Я когда обмолвился об этом, надо мной ржал весь форум. Перепрыгивал из группы в группу, потому что обгонял свои группы. Жена пошла на курсы, старший ребенок тогда еще дошкольного возраста.Был момент, ходил одновременно на 2 курсов. Посещал все что предлагалось.В месяц семья тратила на Инглиш сумму в размере месячной аренды недорогой квартиры в Киеве. Я когда обмолвился об этом, надо мной ржал весь форум.

Ты уехал раньше меня , но как-то тяжело... Через силу что ли... Не понимаю надрыва. В моем случае я не парился. Потерял работу, потом повесил резюме... Мне позвонил представитель компании в которой я работал(прокси вердер, но из наших и головное подразделение общее- мог претендовать не только на H1, но и L визу). Поговорили. Обсудили. Пособеседовался. Понравился. Мне предложили уехать. Поторговался о компенсации. Обсудил с женой, получил визу и уехали. Курсы не проходил. В школе и универе учил немецкий. На месте выучил английский. Ты уехал раньше меня , но как-то тяжело... Через силу что ли... Не понимаю надрыва. В моем случае я не парился. Потерял работу, потом повесил резюме... Мне позвонил представитель компании в которой я работал(прокси вердер, но из наших и головное подразделение общее- мог претендовать не только на H1, но и L визу). Поговорили. Обсудили. Пособеседовался. Понравился. Мне предложили уехать. Поторговался о компенсации. Обсудил с женой, получил визу и уехали. Курсы не проходил. В школе и универе учил немецкий. На месте выучил английский. Понаехал

Повідомлень: 4056 З нами з: 22.05.16 Подякував: 79 раз. Подякували: 178 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 жов, 2022 01:22 flyman написав: Gastarbaiter написав: Так воно копійки коштує - чого б не дати? Так воно копійки коштує - чого б не дати?

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-minimalne-wynagrodzenie-za-prace

Od 1 stycznia 2022 roku płaca minimalna wynosi 3010 zł brutto, czyli o 210 zł więcej niż w roku ubiegłym. Od 1 stycznia 2022 roku płaca minimalna wynosi 3010 zł brutto, czyli o 210 zł więcej niż w roku ubiegłym.

Та я про Мультіспорт та медичну страховку. Щось близько 200 зл. виходить на місяць.

А 3000 брутто з сьогодняшніми цінами - це взагалі ніщо. Тільки на хостел та їжу вистачить. Якщо не в курсі, то ціни з початку року зросли десь на 20-50% майже на все. Та я про Мультіспорт та медичну страховку. Щось близько 200 зл. виходить на місяць.А 3000 брутто з сьогодняшніми цінами - це взагалі ніщо. Тільки на хостел та їжу вистачить. Якщо не в курсі, то ціни з початку року зросли десь на 20-50% майже на все. Gastarbaiter Повідомлень: 2216 З нами з: 26.02.18 Подякував: 607 раз. Подякували: 336 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 жов, 2022 03:41 Понаехал написав: rjkz написав: Перепрыгивал из группы в группу, потому что обгонял свои группы. Жена пошла на курсы, старший ребенок тогда еще дошкольного возраста.

Был момент, ходил одновременно на 2 курсов. Посещал все что предлагалось.

В месяц семья тратила на Инглиш сумму в размере месячной аренды недорогой квартиры в Киеве. Я когда обмолвился об этом, надо мной ржал весь форум. Перепрыгивал из группы в группу, потому что обгонял свои группы. Жена пошла на курсы, старший ребенок тогда еще дошкольного возраста.Был момент, ходил одновременно на 2 курсов. Посещал все что предлагалось.В месяц семья тратила на Инглиш сумму в размере месячной аренды недорогой квартиры в Киеве. Я когда обмолвился об этом, надо мной ржал весь форум.

Ты уехал раньше меня , но как-то тяжело... Через силу что ли... Не понимаю надрыва. В моем случае я не парился. Потерял работу, потом повесил резюме... Мне позвонил представитель компании в которой я работал(прокси вердер, но из наших и головное подразделение общее- мог претендовать не только на H1, но и L визу). Поговорили. Обсудили. Пособеседовался. Понравился. Мне предложили уехать. Поторговался о компенсации. Обсудил с женой, получил визу и уехали. Курсы не проходил. В школе и универе учил немецкий. На месте выучил английский. Ты уехал раньше меня , но как-то тяжело... Через силу что ли... Не понимаю надрыва. В моем случае я не парился. Потерял работу, потом повесил резюме... Мне позвонил представитель компании в которой я работал(прокси вердер, но из наших и головное подразделение общее- мог претендовать не только на H1, но и L визу). Поговорили. Обсудили. Пособеседовался. Понравился. Мне предложили уехать. Поторговался о компенсации. Обсудил с женой, получил визу и уехали. Курсы не проходил. В школе и универе учил немецкий. На месте выучил английский.



ЛС ЛС rjkz

Повідомлень: 13829 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7217 раз. Подякували: 4295 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 жов, 2022 05:34 Gastarbaiter написав: flyman написав: Gastarbaiter написав: Так воно копійки коштує - чого б не дати? Так воно копійки коштує - чого б не дати?

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-minimalne-wynagrodzenie-za-prace

Od 1 stycznia 2022 roku płaca minimalna wynosi 3010 zł brutto, czyli o 210 zł więcej niż w roku ubiegłym. Od 1 stycznia 2022 roku płaca minimalna wynosi 3010 zł brutto, czyli o 210 zł więcej niż w roku ubiegłym.

Та я про Мультіспорт та медичну страховку. Щось близько 200 зл. виходить на місяць.

А 3000 брутто з сьогодняшніми цінами - це взагалі ніщо. Тільки на хостел та їжу вистачить. Якщо не в курсі, то ціни з початку року зросли десь на 20-50% майже на все. Та я про Мультіспорт та медичну страховку. Щось близько 200 зл. виходить на місяць.А 3000 брутто з сьогодняшніми цінами - це взагалі ніщо. Тільки на хостел та їжу вистачить. Якщо не в курсі, то ціни з початку року зросли десь на 20-50% майже на все.

Во-во. Брутто 3000 то 2000 на руки. Вартість оренди кавалірки у Вроці без комунальних. Во-во. Брутто 3000 то 2000 на руки. Вартість оренди кавалірки у Вроці без комунальних. Bolt Повідомлень: 1345 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 88 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 жов, 2022 10:26 rjkz написав: Но с началом войны вы попытались воспользоваться статусом своей визы в США, но как оказалось, это не сработало. Но вы пытались.

СПустя какое-то время вы оказались в Вене. И начали петь, что вас ЗАСТАВИЛИ.

Чуть-ли не силой. Боялись потерять супер-пупер работу. Люди сейчас жизни теряют тысячами в день. Работа!

Но с началом войны вы попытались воспользоваться статусом своей визы в США, но как оказалось, это не сработало. Но вы пытались.СПустя какое-то время вы оказались в Вене. И начали петь, что вас ЗАСТАВИЛИ.Чуть-ли не силой. Боялись потерять супер-пупер работу. Люди сейчас жизни теряют тысячами в день. Работа!

В смысле "попытался воспользоваться"? Моя виза в США действует до 24 года. Могу въехать в любой день, но зачем? Я не буду эмигрировать в такой момент.

rjkz написав: И вот сидите вы в Вене и рассказываете какие все вокруг 3,14дарасы, и только вы один Д`Артаньян. Не призовут вас. Вы - сын пескова? "Решение о моей мобилизации будет приниматься на другом уровне" (с) С чего вас не мобилизовать? Примерное количество конечностей равно 4? Годен! Вперед! В окопы! Да не на запад! В ВЕне нет окопов!

И вот сидите вы в Вене и рассказываете какие все вокруг 3,14дарасы, и только вы один Д`Артаньян. Не призовут вас. Вы - сын пескова? "Решение о моей мобилизации будет приниматься на другом уровне" (с) С чего вас не мобилизовать? Примерное количество конечностей равно 4? Годен! Вперед! В окопы! Да не на запад! В ВЕне нет окопов!

Именно так. Потому что я - не в эмиграции, а в командировке. Скажут вернуться - вернусь на следующий день. А вы тут обсуждаете как сбежать навсегда. В смысле "попытался воспользоваться"? Моя виза в США действует до 24 года. Могу въехать в любой день, но зачем? Я не буду эмигрировать в такой момент.Именно так. Потому что я - не в эмиграции, а в командировке. Скажут вернуться - вернусь на следующий день. А вы тут обсуждаете как сбежать навсегда. airmax78 Повідомлень: 41122 З нами з: 25.10.12 Подякував: 950 раз. Подякували: 5089 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 жов, 2022 11:10 airmax78 написав: Именно так. Потому что я - не в эмиграции, а в командировке. Скажут вернуться - вернусь на следующий день. Именно так. Потому что я - не в эмиграции, а в командировке. Скажут вернуться - вернусь на следующий день.

Вот, правильный ответ )))

А все просто обсуждают как после нашей победы можно ездить в командировки и куда. Вот, правильный ответ )))А все просто обсуждают как после нашей победы можно ездить в командировки и куда. stm

Повідомлень: 3537 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 589 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 жов, 2022 11:38 stm написав: airmax78 написав: Именно так. Потому что я - не в эмиграции, а в командировке. Скажут вернуться - вернусь на следующий день. Именно так. Потому что я - не в эмиграции, а в командировке. Скажут вернуться - вернусь на следующий день.

Вот, правильный ответ )))

А все просто обсуждают как после нашей победы можно ездить в командировки и куда. Вот, правильный ответ )))А все просто обсуждают как после нашей победы можно ездить в командировки и куда.

Ніт. Тут обговорюють як здриснути назавжди. Треба припинити ці гнилі розмови. Ніт. Тут обговорюють як здриснути назавжди. Треба припинити ці гнилі розмови. airmax78 Повідомлень: 41122 З нами з: 25.10.12 Подякував: 950 раз. Подякували: 5089 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 184185186187 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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