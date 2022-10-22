Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:До речі, був дуже здивований деяким вакансіям на низькооплачувану роботу в Польщі - на хвилиночку до зарплати касира (3000 зл бруто + премії) дадають ще абонемент в жим і приватну страховку. В Україні таке бачив тільки в велики ІТ компаніях...
rjkz написав:Перепрыгивал из группы в группу, потому что обгонял свои группы. Жена пошла на курсы, старший ребенок тогда еще дошкольного возраста. Был момент, ходил одновременно на 2 курсов. Посещал все что предлагалось. В месяц семья тратила на Инглиш сумму в размере месячной аренды недорогой квартиры в Киеве. Я когда обмолвился об этом, надо мной ржал весь форум.
Ты уехал раньше меня , но как-то тяжело... Через силу что ли... Не понимаю надрыва. В моем случае я не парился. Потерял работу, потом повесил резюме... Мне позвонил представитель компании в которой я работал(прокси вердер, но из наших и головное подразделение общее- мог претендовать не только на H1, но и L визу). Поговорили. Обсудили. Пособеседовался. Понравился. Мне предложили уехать. Поторговался о компенсации. Обсудил с женой, получил визу и уехали. Курсы не проходил. В школе и универе учил немецкий. На месте выучил английский.
Та я про Мультіспорт та медичну страховку. Щось близько 200 зл. виходить на місяць. А 3000 брутто з сьогодняшніми цінами - це взагалі ніщо. Тільки на хостел та їжу вистачить. Якщо не в курсі, то ціни з початку року зросли десь на 20-50% майже на все.
rjkz написав:Перепрыгивал из группы в группу, потому что обгонял свои группы. Жена пошла на курсы, старший ребенок тогда еще дошкольного возраста. Был момент, ходил одновременно на 2 курсов. Посещал все что предлагалось. В месяц семья тратила на Инглиш сумму в размере месячной аренды недорогой квартиры в Киеве. Я когда обмолвился об этом, надо мной ржал весь форум.
Ты уехал раньше меня , но как-то тяжело... Через силу что ли... Не понимаю надрыва. В моем случае я не парился. Потерял работу, потом повесил резюме... Мне позвонил представитель компании в которой я работал(прокси вердер, но из наших и головное подразделение общее- мог претендовать не только на H1, но и L визу). Поговорили. Обсудили. Пособеседовался. Понравился. Мне предложили уехать. Поторговался о компенсации. Обсудил с женой, получил визу и уехали. Курсы не проходил. В школе и универе учил немецкий. На месте выучил английский.
Та я про Мультіспорт та медичну страховку. Щось близько 200 зл. виходить на місяць. А 3000 брутто з сьогодняшніми цінами - це взагалі ніщо. Тільки на хостел та їжу вистачить. Якщо не в курсі, то ціни з початку року зросли десь на 20-50% майже на все.
Во-во. Брутто 3000 то 2000 на руки. Вартість оренди кавалірки у Вроці без комунальних.
rjkz написав:Но с началом войны вы попытались воспользоваться статусом своей визы в США, но как оказалось, это не сработало. Но вы пытались. СПустя какое-то время вы оказались в Вене. И начали петь, что вас ЗАСТАВИЛИ. Чуть-ли не силой. Боялись потерять супер-пупер работу. Люди сейчас жизни теряют тысячами в день. Работа!
В смысле "попытался воспользоваться"? Моя виза в США действует до 24 года. Могу въехать в любой день, но зачем? Я не буду эмигрировать в такой момент.
rjkz написав:И вот сидите вы в Вене и рассказываете какие все вокруг 3,14дарасы, и только вы один Д`Артаньян. Не призовут вас. Вы - сын пескова? "Решение о моей мобилизации будет приниматься на другом уровне" (с) С чего вас не мобилизовать? Примерное количество конечностей равно 4? Годен! Вперед! В окопы! Да не на запад! В ВЕне нет окопов!
Именно так. Потому что я - не в эмиграции, а в командировке. Скажут вернуться - вернусь на следующий день. А вы тут обсуждаете как сбежать навсегда.
rjkz написав:Перепрыгивал из группы в группу, потому что обгонял свои группы. Жена пошла на курсы, старший ребенок тогда еще дошкольного возраста. Был момент, ходил одновременно на 2 курсов. Посещал все что предлагалось. В месяц семья тратила на Инглиш сумму в размере месячной аренды недорогой квартиры в Киеве. Я когда обмолвился об этом, надо мной ржал весь форум.
Ты уехал раньше меня , но как-то тяжело... Через силу что ли... Не понимаю надрыва. В моем случае я не парился. Потерял работу, потом повесил резюме... Мне позвонил представитель компании в которой я работал(прокси вердер, но из наших и головное подразделение общее- мог претендовать не только на H1, но и L визу). Поговорили. Обсудили. Пособеседовался. Понравился. Мне предложили уехать. Поторговался о компенсации. Обсудил с женой, получил визу и уехали. Курсы не проходил. В школе и универе учил немецкий. На месте выучил английский.
Немецкий сильно отличается от английского Был пример в моей группе в вузе как парень что учил французский начал долбить технический английский, он тупо даже прочитать мало что мог, не то чтоб написать на инглиш рекомендацию и техзадание И потом к примеру 99% всей музыки что я слушаю - это инглиш и редко когда национальный язык исполнителя(это металл) Как оно было ассимилироваться и начать общение с рэднэками?