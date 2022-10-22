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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 22 жов, 2022 15:49
airmax78 написав: rjkz написав:
Но с началом войны вы попытались воспользоваться статусом своей визы в США, но как оказалось, это не сработало. Но вы пытались.
СПустя какое-то время вы оказались в Вене. И начали петь, что вас ЗАСТАВИЛИ.
Чуть-ли не силой. Боялись потерять супер-пупер работу. Люди сейчас жизни теряют тысячами в день. Работа!
В смысле "попытался воспользоваться"? Моя виза в США действует до 24 года. Могу въехать в любой день, но зачем? Я не буду эмигрировать в такой момент.
rjkz написав:
И вот сидите вы в Вене и рассказываете какие все вокруг 3,14дарасы, и только вы один Д`Артаньян. Не призовут вас. Вы - сын пескова? "Решение о моей мобилизации будет приниматься на другом уровне" (с) С чего вас не мобилизовать? Примерное количество конечностей равно 4? Годен! Вперед! В окопы! Да не на запад! В ВЕне нет окопов!
Именно так. Потому что я - не в эмиграции, а в командировке. Скажут вернуться - вернусь на следующий день. А вы тут обсуждаете как сбежать навсегда.
Напоминает детское:
"Вперед, орлы!
А я за вами.
А если шухер
Вы за мной!"
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Додано: Суб 22 жов, 2022 16:27
"Вы все тут дезертитры, а я - на трудовом фронте"
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Додано: Суб 22 жов, 2022 18:50
airmax78 написав: BIGor написав:
Я не можу зрозуміти, Ви втікли, і що хочете з того? Ввести цензуру що типу цього не було? Чи як?
Ви якщо досі не зрозуміли - то вже не зрозумієте.
Ви вже починаєте нагадувати Франта - професора який накатує 100 грам і несе нісенітнецю.
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Додано: Суб 22 жов, 2022 18:59
Gastarbaiter написав: BIGor написав:
До речі, був дуже здивований деяким вакансіям на низькооплачувану роботу в Польщі - на хвилиночку до зарплати касира (3000 зл бруто + премії) дадають ще абонемент в жим і приватну страховку. В Україні таке бачив тільки в велики ІТ компаніях...
Так воно копійки коштує - чого б не дати?
Ну в Україні це було дичиною. Тільки в ІТ компаніях таке зустрічав.
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Додано: Суб 22 жов, 2022 19:00
airmax78 написав: stm написав: airmax78 написав:
Именно так. Потому что я - не в эмиграции, а в командировке. Скажут вернуться - вернусь на следующий день.
Вот, правильный ответ )))
А все просто обсуждают как после нашей победы можно ездить в командировки и куда.
Ніт. Тут обговорюють як здриснути назавжди. Треба припинити ці гнилі розмови.
Сам ти гнилий. У тебе є куди вертатись - в мене нема. Сам вертася підарас-мажор.
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