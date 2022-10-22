Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 185186187188 Додано: Суб 22 жов, 2022 15:49 airmax78 написав: rjkz написав: Но с началом войны вы попытались воспользоваться статусом своей визы в США, но как оказалось, это не сработало. Но вы пытались.

СПустя какое-то время вы оказались в Вене. И начали петь, что вас ЗАСТАВИЛИ.

Чуть-ли не силой. Боялись потерять супер-пупер работу. Люди сейчас жизни теряют тысячами в день. Работа!

Но с началом войны вы попытались воспользоваться статусом своей визы в США, но как оказалось, это не сработало. Но вы пытались.СПустя какое-то время вы оказались в Вене. И начали петь, что вас ЗАСТАВИЛИ.Чуть-ли не силой. Боялись потерять супер-пупер работу. Люди сейчас жизни теряют тысячами в день. Работа!

В смысле "попытался воспользоваться"? Моя виза в США действует до 24 года. Могу въехать в любой день, но зачем? Я не буду эмигрировать в такой момент.

rjkz написав: И вот сидите вы в Вене и рассказываете какие все вокруг 3,14дарасы, и только вы один Д`Артаньян. Не призовут вас. Вы - сын пескова? "Решение о моей мобилизации будет приниматься на другом уровне" (с) С чего вас не мобилизовать? Примерное количество конечностей равно 4? Годен! Вперед! В окопы! Да не на запад! В ВЕне нет окопов!

И вот сидите вы в Вене и рассказываете какие все вокруг 3,14дарасы, и только вы один Д`Артаньян. Не призовут вас. Вы - сын пескова? "Решение о моей мобилизации будет приниматься на другом уровне" (с) С чего вас не мобилизовать? Примерное количество конечностей равно 4? Годен! Вперед! В окопы! Да не на запад! В ВЕне нет окопов!

Именно так. Потому что я - не в эмиграции, а в командировке. Скажут вернуться - вернусь на следующий день. А вы тут обсуждаете как сбежать навсегда. В смысле "попытался воспользоваться"? Моя виза в США действует до 24 года. Могу въехать в любой день, но зачем? Я не буду эмигрировать в такой момент.Именно так. Потому что я - не в эмиграции, а в командировке. Скажут вернуться - вернусь на следующий день. А вы тут обсуждаете как сбежать навсегда.



Напоминает детское:

"Вперед, орлы!

А я за вами.

А если шухер

Вы за мной!"

Напоминает детское:"Вперед, орлы!А я за вами.А если шухерВы за мной!" rjkz

Повідомлень: 13831 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7224 раз. Подякували: 4299 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 жов, 2022 16:27 "Вы все тут дезертитры, а я - на трудовом фронте" fox767676 Повідомлень: 441 З нами з: 13.06.20 Подякував: 213 раз. Подякували: 67 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 жов, 2022 18:50 airmax78 написав: BIGor написав: Я не можу зрозуміти, Ви втікли, і що хочете з того? Ввести цензуру що типу цього не було? Чи як? Я не можу зрозуміти, Ви втікли, і що хочете з того? Ввести цензуру що типу цього не було? Чи як?

Ви якщо досі не зрозуміли - то вже не зрозумієте. Ви якщо досі не зрозуміли - то вже не зрозумієте.

Ви вже починаєте нагадувати Франта - професора який накатує 100 грам і несе нісенітнецю. Ви вже починаєте нагадувати Франта - професора який накатує 100 грам і несе нісенітнецю. BIGor

Повідомлень: 6748 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1058 раз. Подякували: 1439 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 жов, 2022 18:59 Gastarbaiter написав: BIGor написав: До речі, був дуже здивований деяким вакансіям на низькооплачувану роботу в Польщі - на хвилиночку до зарплати касира (3000 зл бруто + премії) дадають ще абонемент в жим і приватну страховку. В Україні таке бачив тільки в велики ІТ компаніях... До речі, був дуже здивований деяким вакансіям на низькооплачувану роботу в Польщі - на хвилиночку до зарплати касира (3000 зл бруто + премії) дадають ще абонемент в жим і приватну страховку. В Україні таке бачив тільки в велики ІТ компаніях...

Так воно копійки коштує - чого б не дати? Так воно копійки коштує - чого б не дати?

Ну в Україні це було дичиною. Тільки в ІТ компаніях таке зустрічав. Ну в Україні це було дичиною. Тільки в ІТ компаніях таке зустрічав. BIGor

Повідомлень: 6748 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1058 раз. Подякували: 1439 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 жов, 2022 19:00 airmax78 написав: stm написав: airmax78 написав: Именно так. Потому что я - не в эмиграции, а в командировке. Скажут вернуться - вернусь на следующий день. Именно так. Потому что я - не в эмиграции, а в командировке. Скажут вернуться - вернусь на следующий день.

Вот, правильный ответ )))

А все просто обсуждают как после нашей победы можно ездить в командировки и куда. Вот, правильный ответ )))А все просто обсуждают как после нашей победы можно ездить в командировки и куда.

Ніт. Тут обговорюють як здриснути назавжди. Треба припинити ці гнилі розмови. Ніт. Тут обговорюють як здриснути назавжди. Треба припинити ці гнилі розмови.

Сам ти гнилий. У тебе є куди вертатись - в мене нема. Сам вертася підарас-мажор. Сам ти гнилий. У тебе є куди вертатись - в мене нема. Сам вертася підарас-мажор. BIGor

Повідомлень: 6748 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1058 раз. Подякували: 1439 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 жов, 2022 19:10 Re: Еміграція, заробітчанство

https://censor.net/ua/news/3375567/dobr ... y_u_kyyevi Еще одна причина эмигрировать - в Украине можно легко получить пулю от владельца лексуса BIGor

Повідомлень: 6748 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1058 раз. Подякували: 1439 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 жов, 2022 22:16 fox767676 написав: "Вы все тут дезертитры, а я - на трудовом фронте" "Вы все тут дезертитры, а я - на трудовом фронте"

Наконец-то. Наконец-то. airmax78 Повідомлень: 41124 З нами з: 25.10.12 Подякував: 950 раз. Подякували: 5089 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 жов, 2022 22:19 BIGor написав: airmax78 написав: Ніт. Тут обговорюють як здриснути назавжди. Треба припинити ці гнилі розмови. Ніт. Тут обговорюють як здриснути назавжди. Треба припинити ці гнилі розмови.

Сам ти гнилий. У тебе є куди вертатись - в мене нема. Сам ти гнилий. У тебе є куди вертатись - в мене нема.

Якщо ти не зміг придбати житло в Києві, де воно копійки коштує, як ти плануєшь це зробити в більш розвинутій країні? Якщо ти не зміг придбати житло в Києві, де воно копійки коштує, як ти плануєшь це зробити в більш розвинутій країні? airmax78 Повідомлень: 41124 З нами з: 25.10.12 Подякував: 950 раз. Подякували: 5089 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 185186187188 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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