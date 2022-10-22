Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:Но с началом войны вы попытались воспользоваться статусом своей визы в США, но как оказалось, это не сработало. Но вы пытались. СПустя какое-то время вы оказались в Вене. И начали петь, что вас ЗАСТАВИЛИ. Чуть-ли не силой. Боялись потерять супер-пупер работу. Люди сейчас жизни теряют тысячами в день. Работа!
В смысле "попытался воспользоваться"? Моя виза в США действует до 24 года. Могу въехать в любой день, но зачем? Я не буду эмигрировать в такой момент.
rjkz написав:И вот сидите вы в Вене и рассказываете какие все вокруг 3,14дарасы, и только вы один Д`Артаньян. Не призовут вас. Вы - сын пескова? "Решение о моей мобилизации будет приниматься на другом уровне" (с) С чего вас не мобилизовать? Примерное количество конечностей равно 4? Годен! Вперед! В окопы! Да не на запад! В ВЕне нет окопов!
Именно так. Потому что я - не в эмиграции, а в командировке. Скажут вернуться - вернусь на следующий день. А вы тут обсуждаете как сбежать навсегда.
Напоминает детское: "Вперед, орлы! А я за вами. А если шухер Вы за мной!"
BIGor написав:До речі, був дуже здивований деяким вакансіям на низькооплачувану роботу в Польщі - на хвилиночку до зарплати касира (3000 зл бруто + премії) дадають ще абонемент в жим і приватну страховку. В Україні таке бачив тільки в велики ІТ компаніях...
Так воно копійки коштує - чого б не дати?
Ну в Україні це було дичиною. Тільки в ІТ компаніях таке зустрічав.