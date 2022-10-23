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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 186187188189
Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 08:14

  airmax78 написав:
  BIGor написав:
  airmax78 написав:Ніт. Тут обговорюють як здриснути назавжди. Треба припинити ці гнилі розмови.

Сам ти гнилий. У тебе є куди вертатись - в мене нема.

Якщо ти не зміг придбати житло в Києві, де воно копійки коштує, як ти плануєшь це зробити в більш розвинутій країні?

Тут ціни так не ростуть і є можливісь донакопичити. Ще є варіант іпотеки.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 08:23

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:С гораздо-гораздо бОльшей вероятностью.
На примере Польши не уверен, поэтому на примере США, а конкретно НЙ.
Предположим, БИГор в Киеве имел 1 куе зарплаты.
около 300-400 уходило на аренду, а остальное на еду.
На сэйвинг оставалось +/- 0.

В среднем по жизни в Киеве на сейвинг оставалось 200 долл. (при зп выше среднего). Это просто пустая трата жизни, поэтому и было решено сначала съехать в "батькивську хату" с прицелом дальше ехать на запад.
В своем пгт сейвинг увеличился, так как можно 0,5 арендных плат отнять от расходов - на самом деле на фоне остальных 200 долл. - очень большие деньги.
BIGor
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