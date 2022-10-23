Тут ціни так не ростуть і є можливісь донакопичити. Ще є варіант іпотеки.
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Додано: Нед 23 жов, 2022 08:14
Тут ціни так не ростуть і є можливісь донакопичити. Ще є варіант іпотеки.
Додано: Нед 23 жов, 2022 08:23
Re: Еміграція, заробітчанство
В среднем по жизни в Киеве на сейвинг оставалось 200 долл. (при зп выше среднего). Это просто пустая трата жизни, поэтому и было решено сначала съехать в "батькивську хату" с прицелом дальше ехать на запад.
В своем пгт сейвинг увеличился, так как можно 0,5 арендных плат отнять от расходов - на самом деле на фоне остальных 200 долл. - очень большие деньги.
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