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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 186187188189
Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 08:23

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:С гораздо-гораздо бОльшей вероятностью.
На примере Польши не уверен, поэтому на примере США, а конкретно НЙ.
Предположим, БИГор в Киеве имел 1 куе зарплаты.
около 300-400 уходило на аренду, а остальное на еду.
На сэйвинг оставалось +/- 0.

В среднем по жизни в Киеве на сейвинг оставалось 200 долл. (при зп выше среднего). Это просто пустая трата жизни, поэтому и было решено сначала съехать в "батькивську хату" с прицелом дальше ехать на запад.
В своем пгт сейвинг увеличился, так как можно 0,5 арендных плат отнять от расходов - на самом деле на фоне остальных 200 долл. - очень большие деньги.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 11:52

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:В НЙ вполне реально за 2-3 года выйти на 100+ куе в год. Даже если чуть меньше - не страшно. И при том, что кругом глобализация, то месячный продуктовый набор хоть и будет дороже, чем в Киеве, но не более, чем в 2 раза. Да и то это будет намного больше и качественней набор.
После уплаты текущих расходов останется в конце года 30-50 куе на счету с которых уже уплачены налоги. Через 2 года стабильной работы, беспроблемной кредитной истории и FICO score 700+, на счету уже будет средств на даун.
Теоретически можно брать мортгидж и платеж по нему будет примерно равен ренту.

Пан rjkz імовірно не розуміє, що всі ці розрахунки діяли до енергетичної кризи та до війни. І до того як затвердили Зелений перехід. І ще не враховує, що в Китаї режим може скотитися до диктаторського, в тому числі через економічну кризу, викликану дорогою сировиною.
І взагалі поточна модель урбанізації та транспорту (з засиллям автомобільного та авіаційного) - на традиційній енергетиці. Перехід до вуглецевої нейтральності буде коштувати жителям сотні тисяч доларів на домогосподарство.
Європа вже сплачує х10 ціну за газ і х7 ціну за вугілля. При цьому якщо Європа наступила на граблі залежності від російських енергоносії, то в США - свої граблі в сфері транспорту. Бо в США автомобільний з ДВЗ та авіаційний дуже сильно домінує над залізницею, а залізниця за рівнем розвитку інфраструктури відповідає десь європейській повоєнній...
Понаписував я багато літер, але висновок такий: не буде в США класного життя для мігрантів з купівлею своєї нерухомості, бо підвищиться частка витрат на зелений перехід, в тому числі транспорт, та й частка видатків на безпеку буде значною, бо Європа через купівлю енергоносіїв вигодувала режим хуйла в педерації. США через необмежену купівлю товарів для дому (подивіться чим 2/3 Волмарту зайнято) вигодували майже такий самий авторитарний режим в Китаї.
Так що в теперішньому суспільстві нормальні гроші зароблятимуть лише власники оборонно-промислового сектору, силовики (згадайте як запорожські козаки були найманцями на всіх війнах у Європі) та ті, хто розібрався в новій енергетиці.

В Україні всі процеси йдуть достатньо прискорено - згадайте останню ініціативу: сайт з продажу дров))).
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 11:59

Denik перестань зловживати горілкою зранку.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 12:04

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:Denik перестань зловживати горілкою зранку.

Я не пам'ятаю коли пив останній раз, бо зловживання горілкою коштує 100 тис. грн...)))
Denik
 
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