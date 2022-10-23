rjkz написав:
В НЙ вполне реально за 2-3 года выйти на 100+ куе в год. Даже если чуть меньше - не страшно. И при том, что кругом глобализация, то месячный продуктовый набор хоть и будет дороже, чем в Киеве, но не более, чем в 2 раза. Да и то это будет намного больше и качественней набор.
После уплаты текущих расходов останется в конце года 30-50 куе на счету с которых уже уплачены налоги. Через 2 года стабильной работы, беспроблемной кредитной истории и FICO score 700+, на счету уже будет средств на даун.
Теоретически можно брать мортгидж и платеж по нему будет примерно равен ренту.
Пан rjkz імовірно не розуміє, що всі ці розрахунки діяли до енергетичної кризи та до війни. І до того як затвердили Зелений перехід. І ще не враховує, що в Китаї режим може скотитися до диктаторського, в тому числі через економічну кризу, викликану дорогою сировиною.
І взагалі поточна модель урбанізації та транспорту (з засиллям автомобільного та авіаційного) - на традиційній енергетиці. Перехід до вуглецевої нейтральності буде коштувати жителям сотні тисяч доларів на домогосподарство.
Європа вже сплачує х10 ціну за газ і х7 ціну за вугілля. При цьому якщо Європа наступила на граблі залежності від російських енергоносії, то в США - свої граблі в сфері транспорту. Бо в США автомобільний з ДВЗ та авіаційний дуже сильно домінує над залізницею, а залізниця за рівнем розвитку інфраструктури відповідає десь європейській повоєнній...
Понаписував я багато літер, але висновок такий: не буде в США класного життя для мігрантів з купівлею своєї нерухомості, бо підвищиться частка витрат на зелений перехід, в тому числі транспорт, та й частка видатків на безпеку буде значною
, бо Європа через купівлю енергоносіїв вигодувала режим хуйла в педерації. США через необмежену купівлю товарів для дому (подивіться чим 2/3 Волмарту зайнято) вигодували майже такий самий авторитарний режим в Китаї.
Так що в теперішньому суспільстві нормальні гроші зароблятимуть лише власники оборонно-промислового сектору, силовики (згадайте як запорожські козаки були найманцями на всіх війнах у Європі) та ті, хто розібрався в новій енергетиці.
В Україні всі процеси йдуть достатньо прискорено - згадайте останню ініціативу: сайт з продажу дров))).