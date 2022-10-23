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#<1 ... 186187188189 Додано: Нед 23 жов, 2022 08:23 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: С гораздо-гораздо бОльшей вероятностью.

На примере Польши не уверен, поэтому на примере США, а конкретно НЙ.

Предположим, БИГор в Киеве имел 1 куе зарплаты.

около 300-400 уходило на аренду, а остальное на еду.

На сэйвинг оставалось +/- 0. С гораздо-гораздо бОльшей вероятностью.На примере Польши не уверен, поэтому на примере США, а конкретно НЙ.Предположим, БИГор в Киеве имел 1 куе зарплаты.около 300-400 уходило на аренду, а остальное на еду.На сэйвинг оставалось +/- 0.

В среднем по жизни в Киеве на сейвинг оставалось 200 долл. (при зп выше среднего). Это просто пустая трата жизни, поэтому и было решено сначала съехать в "батькивську хату" с прицелом дальше ехать на запад.

В своем пгт сейвинг увеличился, так как можно 0,5 арендных плат отнять от расходов - на самом деле на фоне остальных 200 долл. - очень большие деньги. В среднем по жизни в Киеве на сейвинг оставалось 200 долл. (при зп выше среднего). Это просто пустая трата жизни, поэтому и было решено сначала съехать в "батькивську хату" с прицелом дальше ехать на запад.В своем пгт сейвинг увеличился, так как можно 0,5 арендных плат отнять от расходов - на самом деле на фоне остальных 200 долл. - очень большие деньги. BIGor

Повідомлень: 6755 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1059 раз. Подякували: 1442 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 жов, 2022 11:52 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: В НЙ вполне реально за 2-3 года выйти на 100+ куе в год. Даже если чуть меньше - не страшно. И при том, что кругом глобализация, то месячный продуктовый набор хоть и будет дороже, чем в Киеве, но не более, чем в 2 раза. Да и то это будет намного больше и качественней набор.

После уплаты текущих расходов останется в конце года 30-50 куе на счету с которых уже уплачены налоги. Через 2 года стабильной работы, беспроблемной кредитной истории и FICO score 700+, на счету уже будет средств на даун.

Теоретически можно брать мортгидж и платеж по нему будет примерно равен ренту. В НЙ вполне реально за 2-3 года выйти на 100+ куе в год. Даже если чуть меньше - не страшно. И при том, что кругом глобализация, то месячный продуктовый набор хоть и будет дороже, чем в Киеве, но не более, чем в 2 раза. Да и то это будет намного больше и качественней набор.После уплаты текущих расходов останется в конце года 30-50 куе на счету с которых уже уплачены налоги. Через 2 года стабильной работы, беспроблемной кредитной истории и FICO score 700+, на счету уже будет средств на даун.Теоретически можно брать мортгидж и платеж по нему будет примерно равен ренту.

Пан rjkz імовірно не розуміє, що всі ці розрахунки діяли до енергетичної кризи та до війни. І до того як затвердили Зелений перехід. І ще не враховує, що в Китаї режим може скотитися до диктаторського, в тому числі через економічну кризу, викликану дорогою сировиною.

І взагалі поточна модель урбанізації та транспорту (з засиллям автомобільного та авіаційного) - на традиційній енергетиці. Перехід до вуглецевої нейтральності буде коштувати жителям сотні тисяч доларів на домогосподарство.

Європа вже сплачує х10 ціну за газ і х7 ціну за вугілля. При цьому якщо Європа наступила на граблі залежності від російських енергоносії, то в США - свої граблі в сфері транспорту. Бо в США автомобільний з ДВЗ та авіаційний дуже сильно домінує над залізницею, а залізниця за рівнем розвитку інфраструктури відповідає десь європейській повоєнній...

Понаписував я багато літер, але висновок такий: не буде в США класного життя для мігрантів з купівлею своєї нерухомості, бо підвищиться частка витрат на зелений перехід, в тому числі транспорт, та й частка видатків на безпеку буде значною, бо Європа через купівлю енергоносіїв вигодувала режим хуйла в педерації. США через необмежену купівлю товарів для дому (подивіться чим 2/3 Волмарту зайнято) вигодували майже такий самий авторитарний режим в Китаї.

Так що в теперішньому суспільстві нормальні гроші зароблятимуть лише власники оборонно-промислового сектору, силовики (згадайте як запорожські козаки були найманцями на всіх війнах у Європі) та ті, хто розібрався в новій енергетиці.



В Україні всі процеси йдуть достатньо прискорено - згадайте останню ініціативу: сайт з продажу дров))). Пан rjkz імовірно не розуміє, що всі ці розрахунки діяли до енергетичної кризи та до війни. І до того як затвердили Зелений перехід. І ще не враховує, що в Китаї режим може скотитися до диктаторського, в тому числі через економічну кризу, викликану дорогою сировиною.І взагалі поточна модель урбанізації та транспорту (з засиллям автомобільного та авіаційного) - на традиційній енергетиці. Перехід до вуглецевої нейтральності буде коштувати жителям сотні тисяч доларів на домогосподарство.Європа вже сплачує х10 ціну за газ і х7 ціну за вугілля. При цьому якщо Європа наступила на граблі залежності від російських енергоносії, то в США - свої граблі в сфері транспорту. Бо в США автомобільний з ДВЗ та авіаційний дуже сильно домінує над залізницею, а залізниця за рівнем розвитку інфраструктури відповідає десь європейській повоєнній...Понаписував я багато літер, але висновок такий:, бо Європа через купівлю енергоносіїв вигодувала режим хуйла в педерації. США через необмежену купівлю товарів для дому (подивіться чим 2/3 Волмарту зайнято) вигодували майже такий самий авторитарний режим в Китаї.Так що в теперішньому суспільстві нормальні гроші зароблятимуть лише власники оборонно-промислового сектору, силовики (згадайте як запорожські козаки були найманцями на всіх війнах у Європі) та ті, хто розібрався в новій енергетиці.В Україні всі процеси йдуть достатньо прискорено - згадайте останню ініціативу: сайт з продажу дров))). Denik Повідомлень: 1695 З нами з: 23.02.09 Подякував: 544 раз. Подякували: 1044 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 жов, 2022 11:59 Denik перестань зловживати горілкою зранку. BIGor

Повідомлень: 6755 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1059 раз. Подякували: 1442 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 жов, 2022 12:04 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Denik перестань зловживати горілкою зранку. Denik перестань зловживати горілкою зранку.

Я не пам'ятаю коли пив останній раз, бо зловживання горілкою коштує 100 тис. грн...))) Я не пам'ятаю коли пив останній раз, бо зловживання горілкою коштує 100 тис. грн...))) Denik Повідомлень: 1695 З нами з: 23.02.09 Подякував: 544 раз. Подякували: 1044 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 жов, 2022 12:24 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Denik перестань зловживати горілкою зранку. Denik перестань зловживати горілкою зранку.

Є світ теперішній, ідеалістичний, такий як "мрія блондинок":

Мешкати в великому особистому будинку (який опалюється газом, бо дрова тягати не комільфо) і який отримує електроенергію з газової електростанції (яка споживає газ), їздити на крутій та відносно дешевій машині з ДВЗ (яка споживає нафту, і зроблена з імпортованої сталі) і їздить по дорозі з асфальту (зробленого з тієї самої імпортованої нафти). В тому самому "ідеалістичному" світі класним вважається з'їздити у відпустку на крайсвіту (а авіапереліт вимагає десь 25 кг імпортованого пального для пасажира на 1000 км) для фоток в Інстаграмі.

При тому що більша частина енергії та сталі (в ЄС) купляється у режимів, які трохи по іншому дивляться на права людини відсотків не розуміє, бо їм це нецікаво...

А потім чомусь виникають війни, гібридні конфлікти і хвилі біженців...



Так і більшість американців турбує ціна на бензин, і мало турбує те, як від бензину відмовитися і при цьому сплачувати менше... Є світ теперішній, ідеалістичний, такий як "мрія блондинок":Мешкати в великому особистому будинку (який опалюється газом, бо дрова тягати не комільфо) і який отримує електроенергію з газової електростанції (яка споживає газ), їздити на крутій та відносно дешевій машині з ДВЗ (яка споживає нафту, і зроблена з імпортованої сталі) і їздить по дорозі з асфальту (зробленого з тієї самої імпортованої нафти). В тому самому "ідеалістичному" світі класним вважається з'їздити у відпустку на крайсвіту (а авіапереліт вимагає десь 25 кг імпортованого пального для пасажира на 1000 км) для фоток в Інстаграмі.При тому що більша частина енергії та сталі (в ЄС) купляється у режимів, які трохи по іншому дивляться на права людини відсотків не розуміє, бо їм це нецікаво...А потім чомусь виникають війни, гібридні конфлікти і хвилі біженців...Так і, і мало турбує те, як від бензину відмовитися і при цьому сплачувати менше... Denik Повідомлень: 1695 З нами з: 23.02.09 Подякував: 544 раз. Подякували: 1044 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 жов, 2022 12:33 rjkz написав: В НЙ вполне реально за 2-3 года выйти на 100+ куе в год. Даже если чуть меньше - не страшно. И при том, что кругом глобализация, то месячный продуктовый набор хоть и будет дороже, чем в Киеве, но не более, чем в 2 раза. Да и то это будет намного больше и качественней набор.

После уплаты текущих расходов останется в конце года 30-50 куе на счету с которых уже уплачены налоги. В НЙ вполне реально за 2-3 года выйти на 100+ куе в год. Даже если чуть меньше - не страшно. И при том, что кругом глобализация, то месячный продуктовый набор хоть и будет дороже, чем в Киеве, но не более, чем в 2 раза. Да и то это будет намного больше и качественней набор.После уплаты текущих расходов останется в конце года 30-50 куе на счету с которых уже уплачены налоги.



100куе для программиста нет? или гросс?

а для не программиста за 2 года тоже 100куе как минимум гросс?

от 100куе гросс 50 на счету за год - это фантастика. хотя в притулку для бездомных и на нудлз наверное можно год протянуть )



про продуктовый набор понятно. А что там с арендой за год в НЙ? 100куе для программиста нет? или гросс?а для не программиста за 2 года тоже 100куе как минимум гросс?от 100куе гросс 50 на счету за год - это фантастика. хотя в притулку для бездомных и на нудлз наверное можно год протянуть )про продуктовый набор понятно. А что там с арендой за год в НЙ? adeges Повідомлень: 4037 З нами з: 14.03.06 Подякував: 315 раз. Подякували: 816 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 жов, 2022 12:56 Re: Еміграція, заробітчанство Нажаль поки що більшість думає так само як @rjkz - що легше не чекати "поки з твого міста зроблять Алеппо", а кудись втекти у старий добрий "ідеалістичний" світ.

Є інший варіант протидіяти, але більшість його просто не бачить (впевнений, що @rjkz і в Україні і в США катається на авто з ДВЗ двигуном).



Подумаю трохи далі. Існує ще дуже несприятливий для емігрантів сценарій, при якому почнеться ескалація напруженості Китаєм, через диктатора Сі - для якого це залишиться єдиним сценарієм через економічні негаразди.



Зараз є великим плюсом, що Україні надається військова допомога в основному зі складів США, яке вироблялось/розроблялося ще +- за часів Холодної війни (ті самі, Стінгери, Харми, ракети Хаймарсів, Тоу тощо). Формально вона куштує мільярди, по факту всю цю зброю за 5-10 років довелося би лагодити або утилізувати. Європа хронічно не фінансувала збройні сили на рівні 3% від ВВП, в тому числі через те що ватна пропаганда діяла на ватних виборців, а ті обирали ватних політиків.

Так от, при ескалації з боку Китаю військовий бюджет в самих США стане відсотків під 10 від ВВП, а підтримка України стане проблемою Європи, що призведе в свою чергу до підняття до 10% від ВВП військових розходів. Крім того, закриється основний для Європи напрямок експорту при нестачі власної сировини, не тільки енергетичної...

І це все на фоні, енергетичної кризи та "зеленого переходу" та необхідності фінансувати мігрантів колишніх хвиль з війн розв'язаних росією та хвилі мігрантів з самої педерації, бо ситуація всередині рп теж буде лише погіршуватися.

При цьому ні про яку якість життя на рівні "ідеалістичного" світу, ні про яке власне житло та серйозні розміри пенсійних заощаджень не йдеться... Denik Повідомлень: 1695 З нами з: 23.02.09 Подякував: 544 раз. Подякували: 1044 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 186187188189 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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