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rjkz написав:В НЙ вполне реально за 2-3 года выйти на 100+ куе в год. Даже если чуть меньше - не страшно. И при том, что кругом глобализация, то месячный продуктовый набор хоть и будет дороже, чем в Киеве, но не более, чем в 2 раза. Да и то это будет намного больше и качественней набор. После уплаты текущих расходов останется в конце года 30-50 куе на счету с которых уже уплачены налоги.
100куе для программиста нет? или гросс? а для не программиста за 2 года тоже 100куе как минимум гросс? от 100куе гросс 50 на счету за год - это фантастика. хотя в притулку для бездомных и на нудлз наверное можно год протянуть )
про продуктовый набор понятно. А что там с арендой за год в НЙ?
rjkz написав:С гораздо-гораздо бОльшей вероятностью. На примере Польши не уверен, поэтому на примере США, а конкретно НЙ. Предположим, БИГор в Киеве имел 1 куе зарплаты. около 300-400 уходило на аренду, а остальное на еду. На сэйвинг оставалось +/- 0.
В среднем по жизни в Киеве на сейвинг оставалось 200 долл. (при зп выше среднего). Это просто пустая трата жизни, поэтому и было решено сначала съехать в "батькивську хату" с прицелом дальше ехать на запад. В своем пгт сейвинг увеличился, так как можно 0,5 арендных плат отнять от расходов - на самом деле на фоне остальных 200 долл. - очень большие деньги.
Далеко не все это понимают. Да еще и вовремя. Вообше очень печально, что в Украине люди вынуждены выживать месяц на дневную зарплату в других странах. И эти деньги еще и надо заработать.
rjkz написав:С гораздо-гораздо бОльшей вероятностью. На примере Польши не уверен, поэтому на примере США, а конкретно НЙ. Предположим, БИГор в Киеве имел 1 куе зарплаты. около 300-400 уходило на аренду, а остальное на еду. На сэйвинг оставалось +/- 0.
В среднем по жизни в Киеве на сейвинг оставалось 200 долл. (при зп выше среднего). Это просто пустая трата жизни, поэтому и было решено сначала съехать в "батькивську хату" с прицелом дальше ехать на запад. В своем пгт сейвинг увеличился, так как можно 0,5 арендных плат отнять от расходов - на самом деле на фоне остальных 200 долл. - очень большие деньги.
Гастарбайтер пише, що все подорожчало на 20%-50%, не до сейвінга.
Яйця тут дуже дорого, 7,70 зл. за 10-ток (60 грн на хвилиночку!). Сири/ковбаси/молочка/мінералка/пиво дешевше ніж в Україні. Але якщо не розкидуватись грошима - можно і скирдувати. В планах осісти тут якщо сподобається.