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#<1 ... 187188189190 Додано: Нед 23 жов, 2022 16:25 adeges написав: rjkz написав: В НЙ вполне реально за 2-3 года выйти на 100+ куе в год. Даже если чуть меньше - не страшно. И при том, что кругом глобализация, то месячный продуктовый набор хоть и будет дороже, чем в Киеве, но не более, чем в 2 раза. Да и то это будет намного больше и качественней набор.

После уплаты текущих расходов останется в конце года 30-50 куе на счету с которых уже уплачены налоги. В НЙ вполне реально за 2-3 года выйти на 100+ куе в год. Даже если чуть меньше - не страшно. И при том, что кругом глобализация, то месячный продуктовый набор хоть и будет дороже, чем в Киеве, но не более, чем в 2 раза. Да и то это будет намного больше и качественней набор.После уплаты текущих расходов останется в конце года 30-50 куе на счету с которых уже уплачены налоги.



100куе для программиста нет? или гросс?

а для не программиста за 2 года тоже 100куе как минимум гросс?

от 100куе гросс 50 на счету за год - это фантастика. хотя в притулку для бездомных и на нудлз наверное можно год протянуть )



про продуктовый набор понятно. А что там с арендой за год в НЙ? 100куе для программиста нет? или гросс?а для не программиста за 2 года тоже 100куе как минимум гросс?от 100куе гросс 50 на счету за год - это фантастика. хотя в притулку для бездомных и на нудлз наверное можно год протянуть )про продуктовый набор понятно. А что там с арендой за год в НЙ?

Програмісту нема змісту їхати в НЙ на $100куе.

https://www.numbeo.com/cost-of-living/in/New-York

Average Monthly Net Salary (After Tax) 5,982.61 $ Програмісту нема змісту їхати в НЙ на $100куе.Average Monthly Net Salary (After Tax) 5,982.61 $ flyman

Повідомлень: 29704 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1430 раз. Подякували: 2557 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 жов, 2022 16:50 BIGor написав: rjkz написав: С гораздо-гораздо бОльшей вероятностью.

На примере Польши не уверен, поэтому на примере США, а конкретно НЙ.

Предположим, БИГор в Киеве имел 1 куе зарплаты.

около 300-400 уходило на аренду, а остальное на еду.

На сэйвинг оставалось +/- 0. С гораздо-гораздо бОльшей вероятностью.На примере Польши не уверен, поэтому на примере США, а конкретно НЙ.Предположим, БИГор в Киеве имел 1 куе зарплаты.около 300-400 уходило на аренду, а остальное на еду.На сэйвинг оставалось +/- 0.

В среднем по жизни в Киеве на сейвинг оставалось 200 долл. (при зп выше среднего). Это просто пустая трата жизни, поэтому и было решено сначала съехать в "батькивську хату" с прицелом дальше ехать на запад.

В своем пгт сейвинг увеличился, так как можно 0,5 арендных плат отнять от расходов - на самом деле на фоне остальных 200 долл. - очень большие деньги. В среднем по жизни в Киеве на сейвинг оставалось 200 долл. (при зп выше среднего)., поэтому и было решено сначала съехать в "батькивську хату" с прицелом дальше ехать на запад.В своем пгт сейвинг увеличился, так как можно 0,5 арендных плат отнять от расходов - на самом деле на фоне остальных 200 долл. - очень большие деньги.



Далеко не все это понимают. Да еще и вовремя.

Вообше очень печально, что в Украине люди вынуждены выживать месяц на дневную зарплату в других странах. И эти деньги еще и надо заработать. Далеко не все это понимают. Да еще и вовремя.Вообше очень печально, что в Украине люди вынуждены выживать месяц на дневную зарплату в других странах. И эти деньги еще и надо заработать. rjkz

Повідомлень: 13835 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7226 раз. Подякували: 4300 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 жов, 2022 16:52 flyman написав: BIGor написав: rjkz написав: С гораздо-гораздо бОльшей вероятностью.

На примере Польши не уверен, поэтому на примере США, а конкретно НЙ.

Предположим, БИГор в Киеве имел 1 куе зарплаты.

около 300-400 уходило на аренду, а остальное на еду.

На сэйвинг оставалось +/- 0. С гораздо-гораздо бОльшей вероятностью.На примере Польши не уверен, поэтому на примере США, а конкретно НЙ.Предположим, БИГор в Киеве имел 1 куе зарплаты.около 300-400 уходило на аренду, а остальное на еду.На сэйвинг оставалось +/- 0.

В среднем по жизни в Киеве на сейвинг оставалось 200 долл. (при зп выше среднего). Это просто пустая трата жизни, поэтому и было решено сначала съехать в "батькивську хату" с прицелом дальше ехать на запад.

В своем пгт сейвинг увеличился, так как можно 0,5 арендных плат отнять от расходов - на самом деле на фоне остальных 200 долл. - очень большие деньги. В среднем по жизни в Киеве на сейвинг оставалось 200 долл. (при зп выше среднего). Это просто пустая трата жизни, поэтому и было решено сначала съехать в "батькивську хату" с прицелом дальше ехать на запад.В своем пгт сейвинг увеличился, так как можно 0,5 арендных плат отнять от расходов - на самом деле на фоне остальных 200 долл. - очень большие деньги.

Гастарбайтер пише, що все подорожчало на 20%-50%, не до сейвінга. Гастарбайтер пише, що все подорожчало на 20%-50%, не до сейвінга.

Яйця тут дуже дорого, 7,70 зл. за 10-ток (60 грн на хвилиночку!). Сири/ковбаси/молочка/мінералка/пиво дешевше ніж в Україні. Але якщо не розкидуватись грошима - можно і скирдувати.

В планах осісти тут якщо сподобається. Яйця тут дуже дорого, 7,70 зл. за 10-ток (60 грн на хвилиночку!). Сири/ковбаси/молочка/мінералка/пиво дешевше ніж в Україні. Але якщо не розкидуватись грошима - можно і скирдувати.В планах осісти тут якщо сподобається. BIGor

Повідомлень: 6761 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1059 раз. Подякували: 1443 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 187188189190 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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