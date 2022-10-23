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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 187188189190
Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 16:25

  adeges написав:
  rjkz написав:В НЙ вполне реально за 2-3 года выйти на 100+ куе в год. Даже если чуть меньше - не страшно. И при том, что кругом глобализация, то месячный продуктовый набор хоть и будет дороже, чем в Киеве, но не более, чем в 2 раза. Да и то это будет намного больше и качественней набор.
После уплаты текущих расходов останется в конце года 30-50 куе на счету с которых уже уплачены налоги.


100куе для программиста нет? или гросс?
а для не программиста за 2 года тоже 100куе как минимум гросс?
от 100куе гросс 50 на счету за год - это фантастика. хотя в притулку для бездомных и на нудлз наверное можно год протянуть )

про продуктовый набор понятно. А что там с арендой за год в НЙ?

Програмісту нема змісту їхати в НЙ на $100куе.
https://www.numbeo.com/cost-of-living/in/New-York
Average Monthly Net Salary (After Tax) 5,982.61 $
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 16:50

  BIGor написав:
  rjkz написав:С гораздо-гораздо бОльшей вероятностью.
На примере Польши не уверен, поэтому на примере США, а конкретно НЙ.
Предположим, БИГор в Киеве имел 1 куе зарплаты.
около 300-400 уходило на аренду, а остальное на еду.
На сэйвинг оставалось +/- 0.

В среднем по жизни в Киеве на сейвинг оставалось 200 долл. (при зп выше среднего). Это просто пустая трата жизни, поэтому и было решено сначала съехать в "батькивську хату" с прицелом дальше ехать на запад.
В своем пгт сейвинг увеличился, так как можно 0,5 арендных плат отнять от расходов - на самом деле на фоне остальных 200 долл. - очень большие деньги.


Далеко не все это понимают. Да еще и вовремя.
Вообше очень печально, что в Украине люди вынуждены выживать месяц на дневную зарплату в других странах. И эти деньги еще и надо заработать.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 16:52

  flyman написав:
  BIGor написав:
  rjkz написав:С гораздо-гораздо бОльшей вероятностью.
На примере Польши не уверен, поэтому на примере США, а конкретно НЙ.
Предположим, БИГор в Киеве имел 1 куе зарплаты.
около 300-400 уходило на аренду, а остальное на еду.
На сэйвинг оставалось +/- 0.

В среднем по жизни в Киеве на сейвинг оставалось 200 долл. (при зп выше среднего). Это просто пустая трата жизни, поэтому и было решено сначала съехать в "батькивську хату" с прицелом дальше ехать на запад.
В своем пгт сейвинг увеличился, так как можно 0,5 арендных плат отнять от расходов - на самом деле на фоне остальных 200 долл. - очень большие деньги.

Гастарбайтер пише, що все подорожчало на 20%-50%, не до сейвінга.

Яйця тут дуже дорого, 7,70 зл. за 10-ток (60 грн на хвилиночку!). Сири/ковбаси/молочка/мінералка/пиво дешевше ніж в Україні. Але якщо не розкидуватись грошима - можно і скирдувати.
В планах осісти тут якщо сподобається.
BIGor
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