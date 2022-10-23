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rjkz написав:В НЙ вполне реально за 2-3 года выйти на 100+ куе в год. Даже если чуть меньше - не страшно. И при том, что кругом глобализация, то месячный продуктовый набор хоть и будет дороже, чем в Киеве, но не более, чем в 2 раза. Да и то это будет намного больше и качественней набор. После уплаты текущих расходов останется в конце года 30-50 куе на счету с которых уже уплачены налоги.
100куе для программиста нет? или гросс? а для не программиста за 2 года тоже 100куе как минимум гросс? от 100куе гросс 50 на счету за год - это фантастика. хотя в притулку для бездомных и на нудлз наверное можно год протянуть )
про продуктовый набор понятно. А что там с арендой за год в НЙ?
rjkz написав:С гораздо-гораздо бОльшей вероятностью. На примере Польши не уверен, поэтому на примере США, а конкретно НЙ. Предположим, БИГор в Киеве имел 1 куе зарплаты. около 300-400 уходило на аренду, а остальное на еду. На сэйвинг оставалось +/- 0.
В среднем по жизни в Киеве на сейвинг оставалось 200 долл. (при зп выше среднего). Это просто пустая трата жизни, поэтому и было решено сначала съехать в "батькивську хату" с прицелом дальше ехать на запад. В своем пгт сейвинг увеличился, так как можно 0,5 арендных плат отнять от расходов - на самом деле на фоне остальных 200 долл. - очень большие деньги.
Далеко не все это понимают. Да еще и вовремя. Вообше очень печально, что в Украине люди вынуждены выживать месяц на дневную зарплату в других странах. И эти деньги еще и надо заработать.
rjkz написав:С гораздо-гораздо бОльшей вероятностью. На примере Польши не уверен, поэтому на примере США, а конкретно НЙ. Предположим, БИГор в Киеве имел 1 куе зарплаты. около 300-400 уходило на аренду, а остальное на еду. На сэйвинг оставалось +/- 0.
В среднем по жизни в Киеве на сейвинг оставалось 200 долл. (при зп выше среднего). Это просто пустая трата жизни, поэтому и было решено сначала съехать в "батькивську хату" с прицелом дальше ехать на запад. В своем пгт сейвинг увеличился, так как можно 0,5 арендных плат отнять от расходов - на самом деле на фоне остальных 200 долл. - очень большие деньги.
Гастарбайтер пише, що все подорожчало на 20%-50%, не до сейвінга.
Яйця тут дуже дорого, 7,70 зл. за 10-ток (60 грн на хвилиночку!). Сири/ковбаси/молочка/мінералка/пиво дешевше ніж в Україні. Але якщо не розкидуватись грошима - можно і скирдувати. В планах осісти тут якщо сподобається.
rjkz написав:В НЙ вполне реально за 2-3 года выйти на 100+ куе в год. Даже если чуть меньше - не страшно. И при том, что кругом глобализация, то месячный продуктовый набор хоть и будет дороже, чем в Киеве, но не более, чем в 2 раза. Да и то это будет намного больше и качественней набор. После уплаты текущих расходов останется в конце года 30-50 куе на счету с которых уже уплачены налоги. Через 2 года стабильной работы, беспроблемной кредитной истории и FICO score 700+, на счету уже будет средств на даун. Теоретически можно брать мортгидж и платеж по нему будет примерно равен ренту.
Пан rjkz імовірно не розуміє, що всі ці розрахунки діяли до енергетичної кризи та до війни. І до того як затвердили Зелений перехід. І ще не враховує, що в Китаї режим може скотитися до диктаторського, в тому числі через економічну кризу, викликану дорогою сировиною. І взагалі поточна модель урбанізації та транспорту (з засиллям автомобільного та авіаційного) - на традиційній енергетиці. Перехід до вуглецевої нейтральності буде коштувати жителям сотні тисяч доларів на домогосподарство. Європа вже сплачує х10 ціну за газ і х7 ціну за вугілля. При цьому якщо Європа наступила на граблі залежності від російських енергоносії, то в США - свої граблі в сфері транспорту. Бо в США автомобільний з ДВЗ та авіаційний дуже сильно домінує над залізницею, а залізниця за рівнем розвитку інфраструктури відповідає десь європейській повоєнній... Понаписував я багато літер, але висновок такий: не буде в США класного життя для мігрантів з купівлею своєї нерухомості, бо підвищиться частка витрат на зелений перехід, в тому числі транспорт, та й частка видатків на безпеку буде значною, бо Європа через купівлю енергоносіїв вигодувала режим хуйла в педерації. США через необмежену купівлю товарів для дому (подивіться чим 2/3 Волмарту зайнято) вигодували майже такий самий авторитарний режим в Китаї. Так що в теперішньому суспільстві нормальні гроші зароблятимуть лише власники оборонно-промислового сектору, силовики (згадайте як запорожські козаки були найманцями на всіх війнах у Європі) та ті, хто розібрався в новій енергетиці.
В Україні всі процеси йдуть достатньо прискорено - згадайте останню ініціативу: сайт з продажу дров))).
Эк вас плющит от зеленой энергетики. Повторяю, США - энергонезависимая страна. На моменте самый большой экспортер сжиженного газа в мире. Своих месторождений нефти - хоть залейся. Большинство законсервированы. Да, цены на топливо выросли. Поднимается аренда для арендаторов и мейнтаненс для владельцев. На ...100-150 долларов в месяц. Большинство населения НЙ сейчас имеет рейт в диапазоне 30-50 долларов в час. Даже хоуматтендентам подняли до 20 в час рейты. Все просто плачут из-за этих 100-150 долларов, заправив на 60 баксов свой пикап и заточив джайро за 20 баксов. Ну реально, хватит уже пугать кактус голой задницей. То что в Украине неподъемная финансовая нагрузка, в США никто даже не обратит внимания. Хотя нет, обратит. Байден заявил (все таки выборы скоро), что цены ойл для отопления многоквартирных билдингов будут снижены за счет увеличения добычи нефти внутри СЩА. Это называется взять из тумбочки.
rjkz написав:Поднимается аренда для арендаторов и мейнтаненс для владельцев. На ...100-150 долларов в месяц. Большинство населения НЙ сейчас имеет рейт в диапазоне 30-50 долларов в час. Даже хоуматтендентам подняли до 20 в час рейты. Все просто плачут из-за этих 100-150 долларов, заправив на 60 баксов свой пикап и заточив джайро за 20 баксов.
Иногда просматриваю такого типа программы для расширения кругозора.
BIGor написав:В среднем по жизни в Киеве на сейвинг оставалось 200 долл. (при зп выше среднего). Это просто пустая трата жизни, поэтому и было решено сначала съехать в "батькивську хату" с прицелом дальше ехать на запад. В своем пгт сейвинг увеличился, так как можно 0,5 арендных плат отнять от расходов - на самом деле на фоне остальных 200 долл. - очень большие деньги.
Гастарбайтер пише, що все подорожчало на 20%-50%, не до сейвінга.
Яйця тут дуже дорого, 7,70 зл. за 10-ток (60 грн на хвилиночку!). Сири/ковбаси/молочка/мінералка/пиво дешевше ніж в Україні. Але якщо не розкидуватись грошима - можно і скирдувати. В планах осісти тут якщо сподобається.
rjkz написав:Эк вас плющит от зеленой энергетики. Повторяю, США - энергонезависимая страна. На моменте самый большой экспортер сжиженного газа в мире. Своих месторождений нефти - хоть залейся. Большинство законсервированы.
Ви не експерт в галузі енергетики. Це-брехня. Так само як ви і не розумієте ціноутворення на світовому нафтовому ринку.
rjkz написав:Да, цены на топливо выросли. Поднимается аренда для арендаторов и мейнтаненс для владельцев. На ...100-150 долларов в месяц. Большинство населения НЙ сейчас имеет рейт в диапазоне 30-50 долларов в час. Даже хоуматтендентам подняли до 20 в час рейты. Все просто плачут из-за этих 100-150 долларов, заправив на 60 баксов свой пикап и заточив джайро за 20 баксов.
Поясніть мені чим жителі Нью-Йорка відрізняються від жителів міст Європи, Канади, Автралії, Південної Кореї, Японії, Сінгапура, Великих міст Китаю? Всюди в світі мешкають набагато більш ощадливо в сфері енергетики. Це ж стосується і американського стилю життя мати величезний будинок фактично в селі, возити всіх дітей в школу на автобусі та їздити дуже далеко на роботу...
rjkz написав:То что в Украине неподъемная финансовая нагрузка, в США никто даже не обратит внимания.
Справа не в фінансах, а в продуктивності праці... Ресурси в світі коштують +- однаково. Житель Нью-Йорка не має якихось особливих переваг перед жителями локацій, які я наводив...
rjkz написав:Байден заявил (все таки выборы скоро), что цены ойл для отопления многоквартирных билдингов будут снижены за счет увеличения добычи нефти внутри СЩА. Это называется взять из тумбочки.
Вибори-вибори депутати-пі...ри.
Байден розуміється в енергетичному ринку приблизно так саме як і Ви...
rjkz написав:В НЙ вполне реально за 2-3 года выйти на 100+ куе в год. Даже если чуть меньше - не страшно. И при том, что кругом глобализация, то месячный продуктовый набор хоть и будет дороже, чем в Киеве, но не более, чем в 2 раза. Да и то это будет намного больше и качественней набор. После уплаты текущих расходов останется в конце года 30-50 куе на счету с которых уже уплачены налоги.
100куе для программиста нет? или гросс? а для не программиста за 2 года тоже 100куе как минимум гросс? от 100куе гросс 50 на счету за год - это фантастика. хотя в притулку для бездомных и на нудлз наверное можно год протянуть )
про продуктовый набор понятно. А что там с арендой за год в НЙ?
НЕ, программисты - это выше. 100 куе по нынещним временам - это не очень много. Вернее и не скажешь, что много. Но жить можно. Особенно, если чуть больше. Есть стартовые позиции, на которые идут ньюкамеры. Некоторые на них остаются надолго, некоторые ненадолго. Одна из самых низкоквалифицированных и низкооплачиваемых - ННА, 40 куе в год сейчас, подняли им рейт. Ни языка не надо ни каких-то специальных знаний. Неделя обучения за 500-800 долларов и лайсенс в кармане. И их не хватает, агентства без проблем дают овертаймы, что уже 30 в час в добавок к тем 20,что до 40 часов в неделю. Знакомый месяца 2 как пощел в КЬЮЭЙ, на старте 45 в час, это 90 в год. Плюс годовой бонус.
Аренда - странная штука, я впервые увидел как при падении цен продажи, аренда прет вверх. Потом вроде как цены успокоились, но сейчас в НЙ наплыв беженцев. Украина, раша, Латинская Америка. Все недорогое выметается. На дорогие объекты цена практически не меняется. Хотя случаются и удачные варианты...ну как удачные, раньше это было-бы по верхней границе рынка. К парню из Львова, который тут лет 8, снимал комнату, присоединилась по беженской программе его девушка из Украины. Пришлось снимать 1 бдрм в неплохом районе Бруклина. Нашли за 1800. Это цена 3-х летней давности для той локации. Сейчас реально за 2100-2200 сдать. В том доме, где я раньше снимал, сейчас ничего не сдается и не продается. В моем доме продались квартиры, которые почти 2 года висели на маркете. Но продавцы хорошо подвинулись.
Denik написав:1.Нажаль поки що більшість думає так само як @rjkz - що легше не чекати "поки з твого міста зроблять Алеппо", а кудись втекти у старий добрий "ідеалістичний" світ. 2.Є інший варіант протидіяти, але більшість його просто не бачить (впевнений, що @rjkz і в Україні і в США катається на авто з ДВЗ двигуном).
Подумаю трохи далі. Існує ще дуже несприятливий для емігрантів сценарій, при якому почнеться ескалація напруженості Китаєм, через диктатора Сі - для якого це залишиться єдиним сценарієм через економічні негаразди.
Зараз є великим плюсом, що Україні надається військова допомога в основному зі складів США, яке вироблялось/розроблялося ще +- за часів Холодної війни (ті самі, Стінгери, Харми, ракети Хаймарсів, Тоу тощо). Формально вона куштує мільярди, по факту всю цю зброю за 5-10 років довелося би лагодити або утилізувати. Європа хронічно не фінансувала збройні сили на рівні 3% від ВВП, в тому числі через те що ватна пропаганда діяла на ватних виборців, а ті обирали ватних політиків. Так от, при ескалації з боку Китаю військовий бюджет в самих США стане відсотків під 10 від ВВП, а підтримка України стане проблемою Європи, що призведе в свою чергу до підняття до 10% від ВВП військових розходів. Крім того, закриється основний для Європи напрямок експорту при нестачі власної сировини, не тільки енергетичної... І це все на фоні, енергетичної кризи та "зеленого переходу" та необхідності фінансувати мігрантів колишніх хвиль з війн розв'язаних росією та хвилі мігрантів з самої педерації, бо ситуація всередині рп теж буде лише погіршуватися. 3.При цьому ні про яку якість життя на рівні "ідеалістичного" світу, ні про яке власне житло та серйозні розміри пенсійних заощаджень не йдеться...
1. Почему нет? Естественное человеческое стремление уберечь свою семью от войны. Насколько меньше жертв среди гражданского населения было-бы и насколько легче было-бы военным, если-бы из зоны боевых действий эвакуировались гражданские, как и призывало военно-политическое руководство Украины. 2. Вы ошибаетесь. Я свою крайнюю машину купил в 2007 году. И ездил на ней до отъезда. Когда покупал, надеялся что следующая машина будет электрическая, ждал развития технологий. Я за рулем с 1989 года. Когда-то это доставляло удовольствие, потом ездил как дышал, последние годы в Украине очень уставал за рулем, вылазил из-за баранки с облегчением, старался поменьше ездить. Сейчас без машины несколько лет и не хочу. Хотя, что дикий дефицит в НЙ, есть свое паркоместо в подземном паркинге. С удовольствием хожу пешком в среднем около часа в день плюс в выходные по набережной гуляю или летом до пляжа 20 минут. Если далеко надо или быстро, то очень удобный ОТ. Иногда беру Юбер или карсервис. По невыделенному - вполне может быть. 3. С одной стороны не согласен, у США свои расклады. С другой, мы живем в таком мире, где никогда нельзя говорить "никогда". Я уже жил в режиме, когда не перезакладывался на форс мажор, сейчас его надо всегда держать в голове. Мир на пороге больших потрясений. МОгут быть массовые банкротства страховых компаний и финансовых институций, в том числе пенсионных.