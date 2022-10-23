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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 188189190191> Додано: Нед 23 жов, 2022 16:25 adeges написав: rjkz написав: В НЙ вполне реально за 2-3 года выйти на 100+ куе в год. Даже если чуть меньше - не страшно. И при том, что кругом глобализация, то месячный продуктовый набор хоть и будет дороже, чем в Киеве, но не более, чем в 2 раза. Да и то это будет намного больше и качественней набор.

После уплаты текущих расходов останется в конце года 30-50 куе на счету с которых уже уплачены налоги. В НЙ вполне реально за 2-3 года выйти на 100+ куе в год. Даже если чуть меньше - не страшно. И при том, что кругом глобализация, то месячный продуктовый набор хоть и будет дороже, чем в Киеве, но не более, чем в 2 раза. Да и то это будет намного больше и качественней набор.После уплаты текущих расходов останется в конце года 30-50 куе на счету с которых уже уплачены налоги.



100куе для программиста нет? или гросс?

а для не программиста за 2 года тоже 100куе как минимум гросс?

от 100куе гросс 50 на счету за год - это фантастика. хотя в притулку для бездомных и на нудлз наверное можно год протянуть )



про продуктовый набор понятно. А что там с арендой за год в НЙ? 100куе для программиста нет? или гросс?а для не программиста за 2 года тоже 100куе как минимум гросс?от 100куе гросс 50 на счету за год - это фантастика. хотя в притулку для бездомных и на нудлз наверное можно год протянуть )про продуктовый набор понятно. А что там с арендой за год в НЙ?

Програмісту нема змісту їхати в НЙ на $100куе.

https://www.numbeo.com/cost-of-living/in/New-York

Average Monthly Net Salary (After Tax) 5,982.61 $ Програмісту нема змісту їхати в НЙ на $100куе.Average Monthly Net Salary (After Tax) 5,982.61 $ flyman

Повідомлень: 29728 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1431 раз. Подякували: 2557 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 жов, 2022 16:50 BIGor написав: rjkz написав: С гораздо-гораздо бОльшей вероятностью.

На примере Польши не уверен, поэтому на примере США, а конкретно НЙ.

Предположим, БИГор в Киеве имел 1 куе зарплаты.

около 300-400 уходило на аренду, а остальное на еду.

На сэйвинг оставалось +/- 0. С гораздо-гораздо бОльшей вероятностью.На примере Польши не уверен, поэтому на примере США, а конкретно НЙ.Предположим, БИГор в Киеве имел 1 куе зарплаты.около 300-400 уходило на аренду, а остальное на еду.На сэйвинг оставалось +/- 0.

В среднем по жизни в Киеве на сейвинг оставалось 200 долл. (при зп выше среднего). Это просто пустая трата жизни, поэтому и было решено сначала съехать в "батькивську хату" с прицелом дальше ехать на запад.

В своем пгт сейвинг увеличился, так как можно 0,5 арендных плат отнять от расходов - на самом деле на фоне остальных 200 долл. - очень большие деньги. В среднем по жизни в Киеве на сейвинг оставалось 200 долл. (при зп выше среднего)., поэтому и было решено сначала съехать в "батькивську хату" с прицелом дальше ехать на запад.В своем пгт сейвинг увеличился, так как можно 0,5 арендных плат отнять от расходов - на самом деле на фоне остальных 200 долл. - очень большие деньги.



Далеко не все это понимают. Да еще и вовремя.

Вообше очень печально, что в Украине люди вынуждены выживать месяц на дневную зарплату в других странах. И эти деньги еще и надо заработать. Далеко не все это понимают. Да еще и вовремя.Вообше очень печально, что в Украине люди вынуждены выживать месяц на дневную зарплату в других странах. И эти деньги еще и надо заработать. rjkz

Повідомлень: 13842 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7226 раз. Подякували: 4300 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 жов, 2022 16:52 flyman написав: BIGor написав: rjkz написав: С гораздо-гораздо бОльшей вероятностью.

На примере Польши не уверен, поэтому на примере США, а конкретно НЙ.

Предположим, БИГор в Киеве имел 1 куе зарплаты.

около 300-400 уходило на аренду, а остальное на еду.

На сэйвинг оставалось +/- 0. С гораздо-гораздо бОльшей вероятностью.На примере Польши не уверен, поэтому на примере США, а конкретно НЙ.Предположим, БИГор в Киеве имел 1 куе зарплаты.около 300-400 уходило на аренду, а остальное на еду.На сэйвинг оставалось +/- 0.

В среднем по жизни в Киеве на сейвинг оставалось 200 долл. (при зп выше среднего). Это просто пустая трата жизни, поэтому и было решено сначала съехать в "батькивську хату" с прицелом дальше ехать на запад.

В своем пгт сейвинг увеличился, так как можно 0,5 арендных плат отнять от расходов - на самом деле на фоне остальных 200 долл. - очень большие деньги. В среднем по жизни в Киеве на сейвинг оставалось 200 долл. (при зп выше среднего). Это просто пустая трата жизни, поэтому и было решено сначала съехать в "батькивську хату" с прицелом дальше ехать на запад.В своем пгт сейвинг увеличился, так как можно 0,5 арендных плат отнять от расходов - на самом деле на фоне остальных 200 долл. - очень большие деньги.

Гастарбайтер пише, що все подорожчало на 20%-50%, не до сейвінга. Гастарбайтер пише, що все подорожчало на 20%-50%, не до сейвінга.

Яйця тут дуже дорого, 7,70 зл. за 10-ток (60 грн на хвилиночку!). Сири/ковбаси/молочка/мінералка/пиво дешевше ніж в Україні. Але якщо не розкидуватись грошима - можно і скирдувати.

В планах осісти тут якщо сподобається. Яйця тут дуже дорого, 7,70 зл. за 10-ток (60 грн на хвилиночку!). Сири/ковбаси/молочка/мінералка/пиво дешевше ніж в Україні. Але якщо не розкидуватись грошима - можно і скирдувати.В планах осісти тут якщо сподобається. BIGor

Повідомлень: 6775 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1059 раз. Подякували: 1444 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 жов, 2022 17:00 rjkz написав: Итак, я понял, что будет большая война. У меня на руках двое маленьких детей. Все заботы о содержании семьи на мне. Риски войны мгновенно помножат мои доходы на ноль. Итак, я понял, что будет большая война. У меня на руках двое маленьких детей. Все заботы о содержании семьи на мне. Риски войны мгновенно помножат мои доходы на ноль.



Если бы сейчас проживали/остались в Киеве, то вообще не было бы доходов, правда ? Если бы сейчас проживали/остались в Киеве, то вообще не было бы доходов, правда ? vladimir07 Повідомлень: 1744 З нами з: 30.01.14 Подякував: 51 раз. Подякували: 135 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 жов, 2022 17:04 Denik написав: rjkz написав: В НЙ вполне реально за 2-3 года выйти на 100+ куе в год. Даже если чуть меньше - не страшно. И при том, что кругом глобализация, то месячный продуктовый набор хоть и будет дороже, чем в Киеве, но не более, чем в 2 раза. Да и то это будет намного больше и качественней набор.

После уплаты текущих расходов останется в конце года 30-50 куе на счету с которых уже уплачены налоги. Через 2 года стабильной работы, беспроблемной кредитной истории и FICO score 700+, на счету уже будет средств на даун.

Теоретически можно брать мортгидж и платеж по нему будет примерно равен ренту. В НЙ вполне реально за 2-3 года выйти на 100+ куе в год. Даже если чуть меньше - не страшно. И при том, что кругом глобализация, то месячный продуктовый набор хоть и будет дороже, чем в Киеве, но не более, чем в 2 раза. Да и то это будет намного больше и качественней набор.После уплаты текущих расходов останется в конце года 30-50 куе на счету с которых уже уплачены налоги. Через 2 года стабильной работы, беспроблемной кредитной истории и FICO score 700+, на счету уже будет средств на даун.Теоретически можно брать мортгидж и платеж по нему будет примерно равен ренту.

Пан rjkz імовірно не розуміє, що всі ці розрахунки діяли до енергетичної кризи та до війни. І до того як затвердили Зелений перехід. І ще не враховує, що в Китаї режим може скотитися до диктаторського, в тому числі через економічну кризу, викликану дорогою сировиною.

І взагалі поточна модель урбанізації та транспорту (з засиллям автомобільного та авіаційного) - на традиційній енергетиці. Перехід до вуглецевої нейтральності буде коштувати жителям сотні тисяч доларів на домогосподарство.

Європа вже сплачує х10 ціну за газ і х7 ціну за вугілля. При цьому якщо Європа наступила на граблі залежності від російських енергоносії, то в США - свої граблі в сфері транспорту. Бо в США автомобільний з ДВЗ та авіаційний дуже сильно домінує над залізницею, а залізниця за рівнем розвитку інфраструктури відповідає десь європейській повоєнній...

Понаписував я багато літер, але висновок такий: не буде в США класного життя для мігрантів з купівлею своєї нерухомості, бо підвищиться частка витрат на зелений перехід, в тому числі транспорт, та й частка видатків на безпеку буде значною, бо Європа через купівлю енергоносіїв вигодувала режим хуйла в педерації. США через необмежену купівлю товарів для дому (подивіться чим 2/3 Волмарту зайнято) вигодували майже такий самий авторитарний режим в Китаї.

Так що в теперішньому суспільстві нормальні гроші зароблятимуть лише власники оборонно-промислового сектору, силовики (згадайте як запорожські козаки були найманцями на всіх війнах у Європі) та ті, хто розібрався в новій енергетиці.



В Україні всі процеси йдуть достатньо прискорено - згадайте останню ініціативу: сайт з продажу дров))). Пан rjkz імовірно не розуміє, що всі ці розрахунки діяли до енергетичної кризи та до війни. І до того як затвердили Зелений перехід. І ще не враховує, що в Китаї режим може скотитися до диктаторського, в тому числі через економічну кризу, викликану дорогою сировиною.І взагалі поточна модель урбанізації та транспорту (з засиллям автомобільного та авіаційного) - на традиційній енергетиці. Перехід до вуглецевої нейтральності буде коштувати жителям сотні тисяч доларів на домогосподарство.Європа вже сплачує х10 ціну за газ і х7 ціну за вугілля. При цьому якщо Європа наступила на граблі залежності від російських енергоносії, то в США - свої граблі в сфері транспорту. Бо в США автомобільний з ДВЗ та авіаційний дуже сильно домінує над залізницею, а залізниця за рівнем розвитку інфраструктури відповідає десь європейській повоєнній...Понаписував я багато літер, але висновок такий:, бо Європа через купівлю енергоносіїв вигодувала режим хуйла в педерації. США через необмежену купівлю товарів для дому (подивіться чим 2/3 Волмарту зайнято) вигодували майже такий самий авторитарний режим в Китаї.Так що в теперішньому суспільстві нормальні гроші зароблятимуть лише власники оборонно-промислового сектору, силовики (згадайте як запорожські козаки були найманцями на всіх війнах у Європі) та ті, хто розібрався в новій енергетиці.В Україні всі процеси йдуть достатньо прискорено - згадайте останню ініціативу: сайт з продажу дров))).



Эк вас плющит от зеленой энергетики.

Повторяю, США - энергонезависимая страна. На моменте самый большой экспортер сжиженного газа в мире. Своих месторождений нефти - хоть залейся. Большинство законсервированы.

Да, цены на топливо выросли. Поднимается аренда для арендаторов и мейнтаненс для владельцев. На ...100-150 долларов в месяц. Большинство населения НЙ сейчас имеет рейт в диапазоне 30-50 долларов в час. Даже хоуматтендентам подняли до 20 в час рейты.

Все просто плачут из-за этих 100-150 долларов, заправив на 60 баксов свой пикап и заточив джайро за 20 баксов.

Ну реально, хватит уже пугать кактус голой задницей.

То что в Украине неподъемная финансовая нагрузка, в США никто даже не обратит внимания. Хотя нет, обратит. Байден заявил (все таки выборы скоро), что цены ойл для отопления многоквартирных билдингов будут снижены за счет увеличения добычи нефти внутри СЩА. Это называется взять из тумбочки. Эк вас плющит от зеленой энергетики.Повторяю, США - энергонезависимая страна. На моменте самый большой экспортер сжиженного газа в мире. Своих месторождений нефти - хоть залейся. Большинство законсервированы.Да, цены на топливо выросли. Поднимается аренда для арендаторов и мейнтаненс для владельцев. На ...100-150 долларов в месяц. Большинство населения НЙ сейчас имеет рейт в диапазоне 30-50 долларов в час. Даже хоуматтендентам подняли до 20 в час рейты.Все просто плачут из-за этих 100-150 долларов, заправив на 60 баксов свой пикап и заточив джайро за 20 баксов.Ну реально, хватит уже пугать кактус голой задницей.То что в Украине неподъемная финансовая нагрузка, в США никто даже не обратит внимания. Хотя нет, обратит. Байден заявил (все таки выборы скоро), что цены ойл для отопления многоквартирных билдингов будут снижены за счет увеличения добычи нефти внутри СЩА.Это называется взять из тумбочки. rjkz

Повідомлень: 13842 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7226 раз. Подякували: 4300 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 жов, 2022 17:13 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Поднимается аренда для арендаторов и мейнтаненс для владельцев. На ...100-150 долларов в месяц. Большинство населения НЙ сейчас имеет рейт в диапазоне 30-50 долларов в час. Даже хоуматтендентам подняли до 20 в час рейты.

Все просто плачут из-за этих 100-150 долларов, заправив на 60 баксов свой пикап и заточив джайро за 20 баксов. Поднимается аренда для арендаторов и мейнтаненс для владельцев. На ...100-150 долларов в месяц. Большинство населения НЙ сейчас имеет рейт в диапазоне 30-50 долларов в час. Даже хоуматтендентам подняли до 20 в час рейты.Все просто плачут из-за этих 100-150 долларов, заправив на 60 баксов свой пикап и заточив джайро за 20 баксов.

Иногда просматриваю такого типа программы для расширения кругозора.

Иногда просматриваю такого типа программы для расширения кругозора. BIGor

Повідомлень: 6775 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1059 раз. Подякували: 1444 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 жов, 2022 17:20 BIGor написав: flyman написав: BIGor написав: В среднем по жизни в Киеве на сейвинг оставалось 200 долл. (при зп выше среднего). Это просто пустая трата жизни, поэтому и было решено сначала съехать в "батькивську хату" с прицелом дальше ехать на запад.

В своем пгт сейвинг увеличился, так как можно 0,5 арендных плат отнять от расходов - на самом деле на фоне остальных 200 долл. - очень большие деньги. В среднем по жизни в Киеве на сейвинг оставалось 200 долл. (при зп выше среднего). Это просто пустая трата жизни, поэтому и было решено сначала съехать в "батькивську хату" с прицелом дальше ехать на запад.В своем пгт сейвинг увеличился, так как можно 0,5 арендных плат отнять от расходов - на самом деле на фоне остальных 200 долл. - очень большие деньги.

Гастарбайтер пише, що все подорожчало на 20%-50%, не до сейвінга. Гастарбайтер пише, що все подорожчало на 20%-50%, не до сейвінга.

Яйця тут дуже дорого, 7,70 зл. за 10-ток (60 грн на хвилиночку!). Сири/ковбаси/молочка/мінералка/пиво дешевше ніж в Україні. Але якщо не розкидуватись грошима - можно і скирдувати.

В планах осісти тут якщо сподобається. Яйця тут дуже дорого, 7,70 зл. за 10-ток (60 грн на хвилиночку!). Сири/ковбаси/молочка/мінералка/пиво дешевше ніж в Україні. Але якщо не розкидуватись грошима - можно і скирдувати.В планах осісти тут якщо сподобається.

В нас яйце вже дорожче ніж по 60😡 В нас яйце вже дорожче ніж по 60😡 Bolt Повідомлень: 1347 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 88 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 жов, 2022 17:43 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Эк вас плющит от зеленой энергетики.

Повторяю, США - энергонезависимая страна. На моменте самый большой экспортер сжиженного газа в мире. Своих месторождений нефти - хоть залейся. Большинство законсервированы. Эк вас плющит от зеленой энергетики.Повторяю, США - энергонезависимая страна. На моменте самый большой экспортер сжиженного газа в мире. Своих месторождений нефти - хоть залейся. Большинство законсервированы.

Ви не експерт в галузі енергетики. Це-брехня. Так само як ви і не розумієте ціноутворення на світовому нафтовому ринку.

rjkz написав: Да, цены на топливо выросли. Поднимается аренда для арендаторов и мейнтаненс для владельцев. На ...100-150 долларов в месяц. Большинство населения НЙ сейчас имеет рейт в диапазоне 30-50 долларов в час. Даже хоуматтендентам подняли до 20 в час рейты.

Все просто плачут из-за этих 100-150 долларов, заправив на 60 баксов свой пикап и заточив джайро за 20 баксов. Да, цены на топливо выросли. Поднимается аренда для арендаторов и мейнтаненс для владельцев. На ...100-150 долларов в месяц. Большинство населения НЙ сейчас имеет рейт в диапазоне 30-50 долларов в час. Даже хоуматтендентам подняли до 20 в час рейты.Все просто плачут из-за этих 100-150 долларов, заправив на 60 баксов свой пикап и заточив джайро за 20 баксов.

Поясніть мені чим жителі Нью-Йорка відрізняються від жителів міст Європи, Канади, Автралії, Південної Кореї, Японії, Сінгапура, Великих міст Китаю?

Всюди в світі мешкають набагато більш ощадливо в сфері енергетики. Це ж стосується і американського стилю життя мати величезний будинок фактично в селі, возити всіх дітей в школу на автобусі та їздити дуже далеко на роботу...

rjkz написав: То что в Украине неподъемная финансовая нагрузка, в США никто даже не обратит внимания. То что в Украине неподъемная финансовая нагрузка, в США никто даже не обратит внимания.

Справа не в фінансах, а в продуктивності праці... Ресурси в світі коштують +- однаково. Житель Нью-Йорка не має якихось особливих переваг перед жителями локацій, які я наводив... rjkz написав: Байден заявил (все таки выборы скоро), что цены ойл для отопления многоквартирных билдингов будут снижены за счет увеличения добычи нефти внутри СЩА. Это называется взять из тумбочки. Байден заявил (все таки выборы скоро), что цены ойл для отопления многоквартирных билдингов будут снижены за счет увеличения добычи нефти внутри СЩА. Это называется взять из тумбочки.

Вибори-вибори депутати-пі...ри.



Байден розуміється в енергетичному ринку приблизно так саме як і Ви... Ви не експерт в галузі енергетики. Це-брехня. Так само як ви і не розумієте ціноутворення на світовому нафтовому ринку.Поясніть мені чим жителі Нью-Йорка відрізняються від жителів міст Європи, Канади, Автралії, Південної Кореї, Японії, Сінгапура, Великих міст Китаю?Всюди в світі мешкають набагато більш ощадливо в сфері енергетики. Це ж стосується і американського стилю життя мати величезний будинок фактично в селі, возити всіх дітей в школу на автобусі та їздити дуже далеко на роботу...Справа не в фінансах, а в продуктивності праці... Ресурси в світі коштують +- однаково. Житель Нью-Йорка не має якихось особливих переваг перед жителями локацій, які я наводив...Вибори-вибори депутати-пі...ри.Байден розуміється в енергетичному ринку приблизно так саме як і Ви... Denik Повідомлень: 1697 З нами з: 23.02.09 Подякував: 544 раз. Подякували: 1044 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 жов, 2022 18:00 adeges написав: rjkz написав: В НЙ вполне реально за 2-3 года выйти на 100+ куе в год. Даже если чуть меньше - не страшно. И при том, что кругом глобализация, то месячный продуктовый набор хоть и будет дороже, чем в Киеве, но не более, чем в 2 раза. Да и то это будет намного больше и качественней набор.

После уплаты текущих расходов останется в конце года 30-50 куе на счету с которых уже уплачены налоги. В НЙ вполне реально за 2-3 года выйти на 100+ куе в год. Даже если чуть меньше - не страшно. И при том, что кругом глобализация, то месячный продуктовый набор хоть и будет дороже, чем в Киеве, но не более, чем в 2 раза. Да и то это будет намного больше и качественней набор.После уплаты текущих расходов останется в конце года 30-50 куе на счету с которых уже уплачены налоги.



100куе для программиста нет? или гросс?

а для не программиста за 2 года тоже 100куе как минимум гросс?

от 100куе гросс 50 на счету за год - это фантастика. хотя в притулку для бездомных и на нудлз наверное можно год протянуть )



про продуктовый набор понятно. А что там с арендой за год в НЙ? 100куе для программиста нет? или гросс?а для не программиста за 2 года тоже 100куе как минимум гросс?от 100куе гросс 50 на счету за год - это фантастика. хотя в притулку для бездомных и на нудлз наверное можно год протянуть )про продуктовый набор понятно. А что там с арендой за год в НЙ?



НЕ, программисты - это выше.

100 куе по нынещним временам - это не очень много. Вернее и не скажешь, что много. Но жить можно. Особенно, если чуть больше.

Есть стартовые позиции, на которые идут ньюкамеры. Некоторые на них остаются надолго, некоторые ненадолго.

Одна из самых низкоквалифицированных и низкооплачиваемых - ННА, 40 куе в год сейчас, подняли им рейт. Ни языка не надо ни каких-то специальных знаний. Неделя обучения за 500-800 долларов и лайсенс в кармане. И их не хватает, агентства без проблем дают овертаймы, что уже 30 в час в добавок к тем 20,что до 40 часов в неделю.

Знакомый месяца 2 как пощел в КЬЮЭЙ, на старте 45 в час, это 90 в год. Плюс годовой бонус.



Аренда - странная штука, я впервые увидел как при падении цен продажи, аренда прет вверх. Потом вроде как цены успокоились, но сейчас в НЙ наплыв беженцев.

Украина, раша, Латинская Америка. Все недорогое выметается. На дорогие объекты цена практически не меняется.

Хотя случаются и удачные варианты...ну как удачные, раньше это было-бы по верхней границе рынка. К парню из Львова, который тут лет 8, снимал комнату, присоединилась по беженской программе его девушка из Украины. Пришлось снимать 1 бдрм в неплохом районе Бруклина. Нашли за 1800. Это цена 3-х летней давности для той локации. Сейчас реально за 2100-2200 сдать.

В том доме, где я раньше снимал, сейчас ничего не сдается и не продается.

В моем доме продались квартиры, которые почти 2 года висели на маркете. Но продавцы хорошо подвинулись. НЕ, программисты - это выше.100 куе по нынещним временам - это не очень много. Вернее и не скажешь, что много. Но жить можно. Особенно, если чуть больше.Есть стартовые позиции, на которые идут ньюкамеры. Некоторые на них остаются надолго, некоторые ненадолго.Одна из самых низкоквалифицированных и низкооплачиваемых - ННА, 40 куе в год сейчас, подняли им рейт. Ни языка не надо ни каких-то специальных знаний. Неделя обучения за 500-800 долларов и лайсенс в кармане. И их не хватает, агентства без проблем дают овертаймы, что уже 30 в час в добавок к тем 20,что до 40 часов в неделю.Знакомый месяца 2 как пощел в КЬЮЭЙ, на старте 45 в час, это 90 в год. Плюс годовой бонус.Аренда - странная штука, я впервые увидел как при падении цен продажи, аренда прет вверх. Потом вроде как цены успокоились, но сейчас в НЙ наплыв беженцев.Украина, раша, Латинская Америка. Все недорогое выметается. На дорогие объекты цена практически не меняется.Хотя случаются и удачные варианты...ну как удачные, раньше это было-бы по верхней границе рынка. К парню из Львова, который тут лет 8, снимал комнату, присоединилась по беженской программе его девушка из Украины. Пришлось снимать 1 бдрм в неплохом районе Бруклина. Нашли за 1800. Это цена 3-х летней давности для той локации. Сейчас реально за 2100-2200 сдать.В том доме, где я раньше снимал, сейчас ничего не сдается и не продается.В моем доме продались квартиры, которые почти 2 года висели на маркете. Но продавцы хорошо подвинулись. rjkz

Повідомлень: 13842 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7226 раз. Подякували: 4300 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 жов, 2022 18:24 Denik написав: 1.Нажаль поки що більшість думає так само як @rjkz - що легше не чекати "поки з твого міста зроблять Алеппо", а кудись втекти у старий добрий "ідеалістичний" світ.

2.Є інший варіант протидіяти, але більшість його просто не бачить (впевнений, що @rjkz і в Україні і в США катається на авто з ДВЗ двигуном).



Подумаю трохи далі. Існує ще дуже несприятливий для емігрантів сценарій, при якому почнеться ескалація напруженості Китаєм, через диктатора Сі - для якого це залишиться єдиним сценарієм через економічні негаразди.



Зараз є великим плюсом, що Україні надається військова допомога в основному зі складів США, яке вироблялось/розроблялося ще +- за часів Холодної війни (ті самі, Стінгери, Харми, ракети Хаймарсів, Тоу тощо). Формально вона куштує мільярди, по факту всю цю зброю за 5-10 років довелося би лагодити або утилізувати. Європа хронічно не фінансувала збройні сили на рівні 3% від ВВП, в тому числі через те що ватна пропаганда діяла на ватних виборців, а ті обирали ватних політиків.

Так от, при ескалації з боку Китаю військовий бюджет в самих США стане відсотків під 10 від ВВП, а підтримка України стане проблемою Європи, що призведе в свою чергу до підняття до 10% від ВВП військових розходів. Крім того, закриється основний для Європи напрямок експорту при нестачі власної сировини, не тільки енергетичної...

І це все на фоні, енергетичної кризи та "зеленого переходу" та необхідності фінансувати мігрантів колишніх хвиль з війн розв'язаних росією та хвилі мігрантів з самої педерації, бо ситуація всередині рп теж буде лише погіршуватися.

3.При цьому ні про яку якість життя на рівні "ідеалістичного" світу, ні про яке власне житло та серйозні розміри пенсійних заощаджень не йдеться... 1.2.Подумаю трохи далі. Існує ще дуже несприятливий для емігрантів сценарій, при якому почнеться ескалація напруженості Китаєм, через диктатора Сі - для якого це залишиться єдиним сценарієм через економічні негаразди.Зараз є великим плюсом, що Україні надається військова допомога в основному зі складів США, яке вироблялось/розроблялося ще +- за часів Холодної війни (ті самі, Стінгери, Харми, ракети Хаймарсів, Тоу тощо). Формально вона куштує мільярди, по факту всю цю зброю за 5-10 років довелося би лагодити або утилізувати. Європа хронічно не фінансувала збройні сили на рівні 3% від ВВП, в тому числі через те що ватна пропаганда діяла на ватних виборців, а ті обирали ватних політиків.Так от, при ескалації з боку Китаю військовий бюджет в самих США стане відсотків під 10 від ВВП, а підтримка України стане проблемою Європи, що призведе в свою чергу до підняття до 10% від ВВП військових розходів. Крім того, закриється основний для Європи напрямок експорту при нестачі власної сировини, не тільки енергетичної...І це все на фоні, енергетичної кризи та "зеленого переходу" та необхідності фінансувати мігрантів колишніх хвиль з війн розв'язаних росією та хвилі мігрантів з самої педерації, бо ситуація всередині рп теж буде лише погіршуватися.3.



1. Почему нет? Естественное человеческое стремление уберечь свою семью от войны.

Насколько меньше жертв среди гражданского населения было-бы и насколько легче было-бы военным, если-бы из зоны боевых действий эвакуировались гражданские, как и призывало военно-политическое руководство Украины.

2. Вы ошибаетесь. Я свою крайнюю машину купил в 2007 году. И ездил на ней до отъезда. Когда покупал, надеялся что следующая машина будет электрическая, ждал развития технологий. Я за рулем с 1989 года. Когда-то это доставляло удовольствие, потом ездил как дышал, последние годы в Украине очень уставал за рулем, вылазил из-за баранки с облегчением, старался поменьше ездить. Сейчас без машины несколько лет и не хочу. Хотя, что дикий дефицит в НЙ, есть свое паркоместо в подземном паркинге. С удовольствием хожу пешком в среднем около часа в день плюс в выходные по набережной гуляю или летом до пляжа 20 минут.

Если далеко надо или быстро, то очень удобный ОТ. Иногда беру Юбер или карсервис.

По невыделенному - вполне может быть.

3. С одной стороны не согласен, у США свои расклады. С другой, мы живем в таком мире, где никогда нельзя говорить "никогда". Я уже жил в режиме, когда не перезакладывался на форс мажор, сейчас его надо всегда держать в голове. Мир на пороге больших потрясений. МОгут быть массовые банкротства страховых компаний и финансовых институций, в том числе пенсионных. 1. Почему нет? Естественное человеческое стремление уберечь свою семью от войны.Насколько меньше жертв среди гражданского населения было-бы и насколько легче было-бы военным, если-бы из зоны боевых действий эвакуировались гражданские, как и призывало военно-политическое руководство Украины.2. Вы ошибаетесь. Я свою крайнюю машину купил в 2007 году. И ездил на ней до отъезда. Когда покупал, надеялся что следующая машина будет электрическая, ждал развития технологий. Я за рулем с 1989 года. Когда-то это доставляло удовольствие, потом ездил как дышал, последние годы в Украине очень уставал за рулем, вылазил из-за баранки с облегчением, старался поменьше ездить. Сейчас без машины несколько лет и не хочу. Хотя, что дикий дефицит в НЙ, есть свое паркоместо в подземном паркинге. С удовольствием хожу пешком в среднем около часа в день плюс в выходные по набережной гуляю или летом до пляжа 20 минут.Если далеко надо или быстро, то очень удобный ОТ. Иногда беру Юбер или карсервис.По невыделенному - вполне может быть.3. С одной стороны не согласен, у США свои расклады. С другой, мы живем в таком мире, где никогда нельзя говорить "никогда". Я уже жил в режиме, когда не перезакладывался на форс мажор, сейчас его надо всегда держать в голове. Мир на пороге больших потрясений. МОгут быть массовые банкротства страховых компаний и финансовых институций, в том числе пенсионных. rjkz

Повідомлень: 13842 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7226 раз. Подякували: 4300 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 188189190191> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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