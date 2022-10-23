Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 188189190191 Додано: Нед 23 жов, 2022 18:25 Denik написав: 1.Нажаль поки що більшість думає так само як @rjkz - що легше не чекати "поки з твого міста зроблять Алеппо", а кудись втекти у старий добрий "ідеалістичний" світ.

2.Є інший варіант протидіяти, але більшість його просто не бачить (впевнений, що @rjkz і в Україні і в США катається на авто з ДВЗ двигуном).



Подумаю трохи далі. Існує ще дуже несприятливий для емігрантів сценарій, при якому почнеться ескалація напруженості Китаєм, через диктатора Сі - для якого це залишиться єдиним сценарієм через економічні негаразди.



Зараз є великим плюсом, що Україні надається військова допомога в основному зі складів США, яке вироблялось/розроблялося ще +- за часів Холодної війни (ті самі, Стінгери, Харми, ракети Хаймарсів, Тоу тощо). Формально вона куштує мільярди, по факту всю цю зброю за 5-10 років довелося би лагодити або утилізувати. Європа хронічно не фінансувала збройні сили на рівні 3% від ВВП, в тому числі через те що ватна пропаганда діяла на ватних виборців, а ті обирали ватних політиків.

Так от, при ескалації з боку Китаю військовий бюджет в самих США стане відсотків під 10 від ВВП, а підтримка України стане проблемою Європи, що призведе в свою чергу до підняття до 10% від ВВП військових розходів. Крім того, закриється основний для Європи напрямок експорту при нестачі власної сировини, не тільки енергетичної...

І це все на фоні, енергетичної кризи та "зеленого переходу" та необхідності фінансувати мігрантів колишніх хвиль з війн розв'язаних росією та хвилі мігрантів з самої педерації, бо ситуація всередині рп теж буде лише погіршуватися.

3.При цьому ні про яку якість життя на рівні "ідеалістичного" світу, ні про яке власне житло та серйозні розміри пенсійних заощаджень не йдеться... 1.2.Подумаю трохи далі. Існує ще дуже несприятливий для емігрантів сценарій, при якому почнеться ескалація напруженості Китаєм, через диктатора Сі - для якого це залишиться єдиним сценарієм через економічні негаразди.Зараз є великим плюсом, що Україні надається військова допомога в основному зі складів США, яке вироблялось/розроблялося ще +- за часів Холодної війни (ті самі, Стінгери, Харми, ракети Хаймарсів, Тоу тощо). Формально вона куштує мільярди, по факту всю цю зброю за 5-10 років довелося би лагодити або утилізувати. Європа хронічно не фінансувала збройні сили на рівні 3% від ВВП, в тому числі через те що ватна пропаганда діяла на ватних виборців, а ті обирали ватних політиків.Так от, при ескалації з боку Китаю військовий бюджет в самих США стане відсотків під 10 від ВВП, а підтримка України стане проблемою Європи, що призведе в свою чергу до підняття до 10% від ВВП військових розходів. Крім того, закриється основний для Європи напрямок експорту при нестачі власної сировини, не тільки енергетичної...І це все на фоні, енергетичної кризи та "зеленого переходу" та необхідності фінансувати мігрантів колишніх хвиль з війн розв'язаних росією та хвилі мігрантів з самої педерації, бо ситуація всередині рп теж буде лише погіршуватися.3.



1. Почему нет? Естественное человеческое стремление уберечь свою семью от войны.

Насколько меньше жертв среди гражданского населения было-бы и насколько легче было-бы военным, если-бы из зоны боевых действий эвакуировались гражданские, как и призывало военно-политическое руководство Украины.

2. Вы ошибаетесь. Я свою крайнюю машину купил в 2007 году. И ездил на ней до отъезда. Когда покупал, надеялся что следующая машина будет электрическая, ждал развития технологий. Я за рулем с 1989 года. Когда-то это доставляло удовольствие, потом ездил как дышал, последние годы в Украине очень уставал за рулем, вылазил из-за баранки с облегчением, старался поменьше ездить. Сейчас без машины несколько лет и не хочу. Хотя, что дикий дефицит в НЙ, есть свое паркоместо в подземном паркинге. С удовольствием хожу пешком в среднем около часа в день плюс в выходные по набережной гуляю или летом до пляжа 20 минут.

Если далеко надо или быстро, то очень удобный ОТ. Иногда беру Юбер или карсервис.

По невыделенному - вполне может быть.

3. С одной стороны не согласен, у США свои расклады. С другой, мы живем в таком мире, где никогда нельзя говорить "никогда". Я уже жил в режиме, когда не перезакладывался на форс мажор, сейчас его надо всегда держать в голове. Мир на пороге больших потрясений. МОгут быть массовые банкротства страховых компаний и финансовых институций, в том числе пенсионных. 1. Почему нет? Естественное человеческое стремление уберечь свою семью от войны.Насколько меньше жертв среди гражданского населения было-бы и насколько легче было-бы военным, если-бы из зоны боевых действий эвакуировались гражданские, как и призывало военно-политическое руководство Украины.2. Вы ошибаетесь. Я свою крайнюю машину купил в 2007 году. И ездил на ней до отъезда. Когда покупал, надеялся что следующая машина будет электрическая, ждал развития технологий. Я за рулем с 1989 года. Когда-то это доставляло удовольствие, потом ездил как дышал, последние годы в Украине очень уставал за рулем, вылазил из-за баранки с облегчением, старался поменьше ездить. Сейчас без машины несколько лет и не хочу. Хотя, что дикий дефицит в НЙ, есть свое паркоместо в подземном паркинге. С удовольствием хожу пешком в среднем около часа в день плюс в выходные по набережной гуляю или летом до пляжа 20 минут.Если далеко надо или быстро, то очень удобный ОТ. Иногда беру Юбер или карсервис.По невыделенному - вполне может быть.3. С одной стороны не согласен, у США свои расклады. С другой, мы живем в таком мире, где никогда нельзя говорить "никогда". Я уже жил в режиме, когда не перезакладывался на форс мажор, сейчас его надо всегда держать в голове. Мир на пороге больших потрясений. МОгут быть массовые банкротства страховых компаний и финансовых институций, в том числе пенсионных. rjkz

Повідомлень: 13842 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7226 раз. Подякували: 4300 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 жов, 2022 18:25 Denik написав: Нажаль поки що більшість думає так само як @rjkz - що легше не чекати "поки з твого міста зроблять Алеппо", а кудись втекти у старий добрий "ідеалістичний" світ.

Є інший варіант протидіяти, але більшість його просто не бачить (впевнений, що @rjkz і в Україні і в США катається на авто з ДВЗ двигуном).



Подумаю трохи далі. Існує ще дуже несприятливий для емігрантів сценарій, при якому почнеться ескалація напруженості Китаєм, через диктатора Сі - для якого це залишиться єдиним сценарієм через економічні негаразди.



Зараз є великим плюсом, що Україні надається військова допомога в основному зі складів США, яке вироблялось/розроблялося ще +- за часів Холодної війни (ті самі, Стінгери, Харми, ракети Хаймарсів, Тоу тощо). Формально вона куштує мільярди, по факту всю цю зброю за 5-10 років довелося би лагодити або утилізувати. Європа хронічно не фінансувала збройні сили на рівні 3% від ВВП, в тому числі через те що ватна пропаганда діяла на ватних виборців, а ті обирали ватних політиків.

Так от, при ескалації з боку Китаю військовий бюджет в самих США стане відсотків під 10 від ВВП, а підтримка України стане проблемою Європи, що призведе в свою чергу до підняття до 10% від ВВП військових розходів. Крім того, закриється основний для Європи напрямок експорту при нестачі власної сировини, не тільки енергетичної...

І це все на фоні, енергетичної кризи та "зеленого переходу" та необхідності фінансувати мігрантів колишніх хвиль з війн розв'язаних росією та хвилі мігрантів з самої педерації, бо ситуація всередині рп теж буде лише погіршуватися.

При цьому ні про яку якість життя на рівні "ідеалістичного" світу, ні про яке власне житло та серйозні розміри пенсійних заощаджень не йдеться... Нажаль поки що більшість думає так само як @rjkz - що легше не чекати "поки з твого міста зроблять Алеппо", а кудись втекти у старий добрий "ідеалістичний" світ.Є інший варіант протидіяти, але більшість його просто не бачить (впевнений, що @rjkz і в Україні і в США катається на авто з ДВЗ двигуном).Подумаю трохи далі. Існує ще дуже несприятливий для емігрантів сценарій, при якому почнеться ескалація напруженості Китаєм, через диктатора Сі - для якого це залишиться єдиним сценарієм через економічні негаразди.Зараз є великим плюсом, що Україні надається військова допомога в основному зі складів США, яке вироблялось/розроблялося ще +- за часів Холодної війни (ті самі, Стінгери, Харми, ракети Хаймарсів, Тоу тощо). Формально вона куштує мільярди, по факту всю цю зброю за 5-10 років довелося би лагодити або утилізувати. Європа хронічно не фінансувала збройні сили на рівні 3% від ВВП, в тому числі через те що ватна пропаганда діяла на ватних виборців, а ті обирали ватних політиків.Так от, при ескалації з боку Китаю військовий бюджет в самих США стане відсотків під 10 від ВВП, а підтримка України стане проблемою Європи, що призведе в свою чергу до підняття до 10% від ВВП військових розходів. Крім того, закриється основний для Європи напрямок експорту при нестачі власної сировини, не тільки енергетичної...І це все на фоні, енергетичної кризи та "зеленого переходу" та необхідності фінансувати мігрантів колишніх хвиль з війн розв'язаних росією та хвилі мігрантів з самої педерації, бо ситуація всередині рп теж буде лише погіршуватися.При цьому ні про яку якість життя на рівні "ідеалістичного" світу, ні про яке власне житло та серйозні розміри пенсійних заощаджень не йдеться...



1. Почему нет? Естественное человеческое стремление уберечь свою семью от войны.

Насколько меньше жертв среди гражданского населения было-бы и насколько легче было-бы военным, если-бы из зоны боевых действий эвакуировались гражданские, как и призывало военно-политическое руководство Украины.

2. Вы ошибаетесь. Я свою крайнюю машину купил в 2007 году. И ездил на ней до отъезда. Когда покупал, надеялся что следующая машина будет электрическая, ждал развития технологий. Я за рулем с 1989 года. Когда-то это доставляло удовольствие, потом ездил как дышал, последние годы в Украине очень уставал за рулем, вылазил из-за баранки с облегчением, старался поменьше ездить. Сейчас без машины несколько лет и не хочу. Хотя, что дикий дефицит в НЙ, есть свое паркоместо в подземном паркинге. С удовольствием хожу пешком в среднем около часа в день плюс в выходные по набережной гуляю или летом до пляжа 20 минут.

Если далеко надо или быстро, то очень удобный ОТ. Иногда беру Юбер или карсервис.

По невыделенному - вполне может быть.

3. С одной стороны не согласен, у США свои расклады. С другой, мы живем в таком мире, где никогда нельзя говорить "никогда". Я уже жил в режиме, когда не перезакладывался на форс мажор, сейчас его надо всегда держать в голове. Мир на пороге больших потрясений. МОгут быть массовые банкротства страховых компаний и финансовых институций, в том числе пенсионных. 1. Почему нет? Естественное человеческое стремление уберечь свою семью от войны.Насколько меньше жертв среди гражданского населения было-бы и насколько легче было-бы военным, если-бы из зоны боевых действий эвакуировались гражданские, как и призывало военно-политическое руководство Украины.2. Вы ошибаетесь. Я свою крайнюю машину купил в 2007 году. И ездил на ней до отъезда. Когда покупал, надеялся что следующая машина будет электрическая, ждал развития технологий. Я за рулем с 1989 года. Когда-то это доставляло удовольствие, потом ездил как дышал, последние годы в Украине очень уставал за рулем, вылазил из-за баранки с облегчением, старался поменьше ездить. Сейчас без машины несколько лет и не хочу. Хотя, что дикий дефицит в НЙ, есть свое паркоместо в подземном паркинге. С удовольствием хожу пешком в среднем около часа в день плюс в выходные по набережной гуляю или летом до пляжа 20 минут.Если далеко надо или быстро, то очень удобный ОТ. Иногда беру Юбер или карсервис.По невыделенному - вполне может быть.3. С одной стороны не согласен, у США свои расклады. С другой, мы живем в таком мире, где никогда нельзя говорить "никогда". Я уже жил в режиме, когда не перезакладывался на форс мажор, сейчас его надо всегда держать в голове. Мир на пороге больших потрясений. МОгут быть массовые банкротства страховых компаний и финансовых институций, в том числе пенсионных. rjkz

Повідомлень: 13842 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7226 раз. Подякували: 4300 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 жов, 2022 18:28 Denik написав: 1Нажаль поки що більшість думає так само як @rjkz - що легше не чекати "поки з твого міста зроблять Алеппо", а кудись втекти у старий добрий "ідеалістичний" світ.

2Є інший варіант протидіяти, але більшість його просто не бачить (впевнений, що @rjkz і в Україні і в США катається на авто з ДВЗ двигуном).



Подумаю трохи далі. Існує ще дуже несприятливий для емігрантів сценарій, при якому почнеться ескалація напруженості Китаєм, через диктатора Сі - для якого це залишиться єдиним сценарієм через економічні негаразди.



Зараз є великим плюсом, що Україні надається військова допомога в основному зі складів США, яке вироблялось/розроблялося ще +- за часів Холодної війни (ті самі, Стінгери, Харми, ракети Хаймарсів, Тоу тощо). Формально вона куштує мільярди, по факту всю цю зброю за 5-10 років довелося би лагодити або утилізувати. Європа хронічно не фінансувала збройні сили на рівні 3% від ВВП, в тому числі через те що ватна пропаганда діяла на ватних виборців, а ті обирали ватних політиків.

Так от, при ескалації з боку Китаю військовий бюджет в самих США стане відсотків під 10 від ВВП, а підтримка України стане проблемою Європи, що призведе в свою чергу до підняття до 10% від ВВП військових розходів. Крім того, закриється основний для Європи напрямок експорту при нестачі власної сировини, не тільки енергетичної...

І це все на фоні, енергетичної кризи та "зеленого переходу" та необхідності фінансувати мігрантів колишніх хвиль з війн розв'язаних росією та хвилі мігрантів з самої педерації, бо ситуація всередині рп теж буде лише погіршуватися.

3При цьому ні про яку якість життя на рівні "ідеалістичного" світу, ні про яке власне житло та серйозні розміри пенсійних заощаджень не йдеться... Подумаю трохи далі. Існує ще дуже несприятливий для емігрантів сценарій, при якому почнеться ескалація напруженості Китаєм, через диктатора Сі - для якого це залишиться єдиним сценарієм через економічні негаразди.Зараз є великим плюсом, що Україні надається військова допомога в основному зі складів США, яке вироблялось/розроблялося ще +- за часів Холодної війни (ті самі, Стінгери, Харми, ракети Хаймарсів, Тоу тощо). Формально вона куштує мільярди, по факту всю цю зброю за 5-10 років довелося би лагодити або утилізувати. Європа хронічно не фінансувала збройні сили на рівні 3% від ВВП, в тому числі через те що ватна пропаганда діяла на ватних виборців, а ті обирали ватних політиків.Так от, при ескалації з боку Китаю військовий бюджет в самих США стане відсотків під 10 від ВВП, а підтримка України стане проблемою Європи, що призведе в свою чергу до підняття до 10% від ВВП військових розходів. Крім того, закриється основний для Європи напрямок експорту при нестачі власної сировини, не тільки енергетичної...І це все на фоні, енергетичної кризи та "зеленого переходу" та необхідності фінансувати мігрантів колишніх хвиль з війн розв'язаних росією та хвилі мігрантів з самої педерації, бо ситуація всередині рп теж буде лише погіршуватися.



1. Почему нет? Естественное человеческое стремление уберечь свою семью от войны.

Насколько меньше жертв среди гражданского населения было-бы и насколько легче было-бы военным, если-бы из зоны боевых действий эвакуировались гражданские, как и призывало военно-политическое руководство Украины.

2. Вы ошибаетесь. Я свою крайнюю машину купил в 2007 году. И ездил на ней до отъезда. Когда покупал, надеялся что следующая машина будет электрическая, ждал развития технологий. Я за рулем с 1989 года. Когда-то это доставляло удовольствие, потом ездил как дышал, последние годы в Украине очень уставал за рулем, вылазил из-за баранки с облегчением, старался поменьше ездить. Сейчас без машины несколько лет и не хочу. Хотя, что дикий дефицит в НЙ, есть свое паркоместо в подземном паркинге. С удовольствием хожу пешком в среднем около часа в день плюс в выходные по набережной гуляю или летом до пляжа 20 минут.

Если далеко надо или быстро, то очень удобный ОТ. Иногда беру Юбер или карсервис.

По невыделенному - вполне может быть.

3. С одной стороны не согласен, у США свои расклады. С другой, мы живем в таком мире, где никогда нельзя говорить "никогда". Я уже жил в режиме, когда не перезакладывался на форс мажор, сейчас его надо всегда держать в голове. Мир на пороге больших потрясений. МОгут быть массовые банкротства страховых компаний и финансовых институций, в том числе пенсионных. 1. Почему нет? Естественное человеческое стремление уберечь свою семью от войны.Насколько меньше жертв среди гражданского населения было-бы и насколько легче было-бы военным, если-бы из зоны боевых действий эвакуировались гражданские, как и призывало военно-политическое руководство Украины.2. Вы ошибаетесь. Я свою крайнюю машину купил в 2007 году. И ездил на ней до отъезда. Когда покупал, надеялся что следующая машина будет электрическая, ждал развития технологий. Я за рулем с 1989 года. Когда-то это доставляло удовольствие, потом ездил как дышал, последние годы в Украине очень уставал за рулем, вылазил из-за баранки с облегчением, старался поменьше ездить. Сейчас без машины несколько лет и не хочу. Хотя, что дикий дефицит в НЙ, есть свое паркоместо в подземном паркинге. С удовольствием хожу пешком в среднем около часа в день плюс в выходные по набережной гуляю или летом до пляжа 20 минут.Если далеко надо или быстро, то очень удобный ОТ. Иногда беру Юбер или карсервис.По невыделенному - вполне может быть.3. С одной стороны не согласен, у США свои расклады. С другой, мы живем в таком мире, где никогда нельзя говорить "никогда". Я уже жил в режиме, когда не перезакладывался на форс мажор, сейчас его надо всегда держать в голове. Мир на пороге больших потрясений. МОгут быть массовые банкротства страховых компаний и финансовых институций, в том числе пенсионных. rjkz

Повідомлень: 13842 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7226 раз. Подякували: 4300 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 жов, 2022 18:30 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Мир на пороге больших потрясений. МОгут быть массовые банкротства страховых компаний и финансовых институций, в том числе пенсионных. Мир на пороге больших потрясений. МОгут быть массовые банкротства страховых компаний и финансовых институций,

Знаю, що пенсійні в ЕС вкладуються в нерухомість ЕС під рент. Що тут може бути не так? Знаю, що пенсійні в ЕС вкладуються в нерухомість ЕС під рент. Що тут може бути не так? BIGor

Повідомлень: 6775 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1059 раз. Подякували: 1444 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 жов, 2022 18:46 vladimir07 написав: rjkz написав: Итак, я понял, что будет большая война. У меня на руках двое маленьких детей. Все заботы о содержании семьи на мне. Риски войны мгновенно помножат мои доходы на ноль. Итак, я понял, что будет большая война. У меня на руках двое маленьких детей. Все заботы о содержании семьи на мне. Риски войны мгновенно помножат мои доходы на ноль.



Если бы сейчас проживали/остались в Киеве, то вообще не было бы доходов, правда ? Если бы сейчас проживали/остались в Киеве, то вообще не было бы доходов, правда ?



Кроме упавшей аренды - нет. И сдается сейчас 1 квартира за довоенную цену (ковидную) в гривне. Я и это оставляю оставшимся в Украине родственникам. Им нужнее. По еще одной арендаторы в ЕС, платят комуналь.

Хотя может мне так кажется отсюда. В моем понимании делать ремонты по немецким технологиям под ракетными обстрелами - верх идиотизма. Кроме упавшей аренды - нет. И сдается сейчас 1 квартира за довоенную цену (ковидную) в гривне. Я и это оставляю оставшимся в Украине родственникам. Им нужнее. По еще одной арендаторы в ЕС, платят комуналь.Хотя может мне так кажется отсюда. В моем понимании делать ремонты по немецким технологиям под ракетными обстрелами - верх идиотизма. rjkz

Повідомлень: 13842 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7226 раз. Подякували: 4300 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 жов, 2022 19:41 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: 1. Почему нет? Естественное человеческое стремление уберечь свою семью от войны.

Насколько меньше жертв среди гражданского населения было-бы и насколько легче было-бы военным, если-бы из зоны боевых действий эвакуировались гражданские, как и призывало военно-политическое руководство Украины. 1. Почему нет? Естественное человеческое стремление уберечь свою семью от войны.Насколько меньше жертв среди гражданского населения было-бы и насколько легче было-бы военным, если-бы из зоны боевых действий эвакуировались гражданские, как и призывало военно-политическое руководство Украины.

Чоловічим бажанням є захищати свою сім'ю та майно. Якщо б у 95 відсотків чоловіків інстинкт був би втікати, то орки б дійсно взяли Київ за 3 дні, а потім би дійсно пішли далі, імовірно синхронізувавши свої дії з Китаєм, тоді б, з урахуванням трофейної української техніки, підприємств ВПК, росіяни б дуже швидко дійшли б до Ла-Маншу, бо Угорщина і Австрія б не опиралася, про кількість танків Франції та ФРН ви знаєте...

Якщо б західний світ не допоміг Україні важким озброєнням, то ЗСУ б героїчно було розбите, було б мільйонів 25, а не 6 біженців і той самий Китай, що нападає на Тайвань, зі втягуванням США у війну...

rjkz написав: Я за рулем с 1989 года. Я за рулем с 1989 года.

Я щось думав, що Ви молодший. Емігрувати у віці біля 50 - це дуже великий ризик, бо Ви гарантовано не встигнете зробити пенсійні відрахування/накопичення, особливо з урахуванням "зеленого переходу" та найбільшого військового конфлікту в Світі з часів Другої світової війни. Чоловічим бажанням є захищати свою сім'ю та майно. Якщо б у 95 відсотків чоловіків інстинкт був би втікати, то орки б дійсно взяли Київ за 3 дні, а потім би дійсно пішли далі, імовірно синхронізувавши свої дії з Китаєм, тоді б, з урахуванням трофейної української техніки, підприємств ВПК, росіяни б дуже швидко дійшли б до Ла-Маншу, бо Угорщина і Австрія б не опиралася, про кількість танків Франції та ФРН ви знаєте...Якщо б західний світ не допоміг Україні важким озброєнням, то ЗСУ б героїчно було розбите, було б мільйонів 25, а не 6 біженців і той самий Китай, що нападає на Тайвань, зі втягуванням США у війну...Я щось думав, що Ви молодший. Емігрувати у віці біля 50 - це дуже великий ризик, бо Ви гарантовано не встигнете зробити пенсійні відрахування/накопичення, особливо з урахуванням "зеленого переходу" та найбільшого військового конфлікту в Світі з часів Другої світової війни. Denik Повідомлень: 1697 З нами з: 23.02.09 Подякував: 544 раз. Подякували: 1044 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 188189190191 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: akurt і 4 гостейМодератори: Faceless