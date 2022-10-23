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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 23 жов, 2022 18:25
Denik написав:
1.Нажаль поки що більшість думає так само як @rjkz - що легше не чекати "поки з твого міста зроблять Алеппо", а кудись втекти у старий добрий "ідеалістичний" світ.
2.Є інший варіант протидіяти, але більшість його просто не бачить (впевнений, що @rjkz і в Україні і в США катається на авто з ДВЗ двигуном).
Подумаю трохи далі. Існує ще дуже несприятливий для емігрантів сценарій, при якому почнеться ескалація напруженості Китаєм, через диктатора Сі - для якого це залишиться єдиним сценарієм через економічні негаразди.
Зараз є великим плюсом, що Україні надається військова допомога в основному зі складів США, яке вироблялось/розроблялося ще +- за часів Холодної війни (ті самі, Стінгери, Харми, ракети Хаймарсів, Тоу тощо). Формально вона куштує мільярди, по факту всю цю зброю за 5-10 років довелося би лагодити або утилізувати. Європа хронічно не фінансувала збройні сили на рівні 3% від ВВП, в тому числі через те що ватна пропаганда діяла на ватних виборців, а ті обирали ватних політиків.
Так от, при ескалації з боку Китаю військовий бюджет в самих США стане відсотків під 10 від ВВП, а підтримка України стане проблемою Європи, що призведе в свою чергу до підняття до 10% від ВВП військових розходів. Крім того, закриється основний для Європи напрямок експорту при нестачі власної сировини, не тільки енергетичної...
І це все на фоні, енергетичної кризи та "зеленого переходу" та необхідності фінансувати мігрантів колишніх хвиль з війн розв'язаних росією та хвилі мігрантів з самої педерації, бо ситуація всередині рп теж буде лише погіршуватися.
3.При цьому ні про яку якість життя на рівні "ідеалістичного" світу, ні про яке власне житло та серйозні розміри пенсійних заощаджень не йдеться...
1. Почему нет? Естественное человеческое стремление уберечь свою семью от войны.
Насколько меньше жертв среди гражданского населения было-бы и насколько легче было-бы военным, если-бы из зоны боевых действий эвакуировались гражданские, как и призывало военно-политическое руководство Украины.
2. Вы ошибаетесь. Я свою крайнюю машину купил в 2007 году. И ездил на ней до отъезда. Когда покупал, надеялся что следующая машина будет электрическая, ждал развития технологий. Я за рулем с 1989 года. Когда-то это доставляло удовольствие, потом ездил как дышал, последние годы в Украине очень уставал за рулем, вылазил из-за баранки с облегчением, старался поменьше ездить. Сейчас без машины несколько лет и не хочу. Хотя, что дикий дефицит в НЙ, есть свое паркоместо в подземном паркинге. С удовольствием хожу пешком в среднем около часа в день плюс в выходные по набережной гуляю или летом до пляжа 20 минут.
Если далеко надо или быстро, то очень удобный ОТ. Иногда беру Юбер или карсервис.
По невыделенному - вполне может быть.
3. С одной стороны не согласен, у США свои расклады. С другой, мы живем в таком мире, где никогда нельзя говорить "никогда". Я уже жил в режиме, когда не перезакладывался на форс мажор, сейчас его надо всегда держать в голове. Мир на пороге больших потрясений. МОгут быть массовые банкротства страховых компаний и финансовых институций, в том числе пенсионных.
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Додано: Нед 23 жов, 2022 18:25
Denik написав:
Нажаль поки що більшість думає так само як @rjkz - що легше не чекати "поки з твого міста зроблять Алеппо", а кудись втекти у старий добрий "ідеалістичний" світ.
Є інший варіант протидіяти, але більшість його просто не бачить (впевнений, що @rjkz і в Україні і в США катається на авто з ДВЗ двигуном).
Подумаю трохи далі. Існує ще дуже несприятливий для емігрантів сценарій, при якому почнеться ескалація напруженості Китаєм, через диктатора Сі - для якого це залишиться єдиним сценарієм через економічні негаразди.
Зараз є великим плюсом, що Україні надається військова допомога в основному зі складів США, яке вироблялось/розроблялося ще +- за часів Холодної війни (ті самі, Стінгери, Харми, ракети Хаймарсів, Тоу тощо). Формально вона куштує мільярди, по факту всю цю зброю за 5-10 років довелося би лагодити або утилізувати. Європа хронічно не фінансувала збройні сили на рівні 3% від ВВП, в тому числі через те що ватна пропаганда діяла на ватних виборців, а ті обирали ватних політиків.
Так от, при ескалації з боку Китаю військовий бюджет в самих США стане відсотків під 10 від ВВП, а підтримка України стане проблемою Європи, що призведе в свою чергу до підняття до 10% від ВВП військових розходів. Крім того, закриється основний для Європи напрямок експорту при нестачі власної сировини, не тільки енергетичної...
І це все на фоні, енергетичної кризи та "зеленого переходу" та необхідності фінансувати мігрантів колишніх хвиль з війн розв'язаних росією та хвилі мігрантів з самої педерації, бо ситуація всередині рп теж буде лише погіршуватися.
При цьому ні про яку якість життя на рівні "ідеалістичного" світу, ні про яке власне житло та серйозні розміри пенсійних заощаджень не йдеться...
1. Почему нет? Естественное человеческое стремление уберечь свою семью от войны.
Насколько меньше жертв среди гражданского населения было-бы и насколько легче было-бы военным, если-бы из зоны боевых действий эвакуировались гражданские, как и призывало военно-политическое руководство Украины.
2. Вы ошибаетесь. Я свою крайнюю машину купил в 2007 году. И ездил на ней до отъезда. Когда покупал, надеялся что следующая машина будет электрическая, ждал развития технологий. Я за рулем с 1989 года. Когда-то это доставляло удовольствие, потом ездил как дышал, последние годы в Украине очень уставал за рулем, вылазил из-за баранки с облегчением, старался поменьше ездить. Сейчас без машины несколько лет и не хочу. Хотя, что дикий дефицит в НЙ, есть свое паркоместо в подземном паркинге. С удовольствием хожу пешком в среднем около часа в день плюс в выходные по набережной гуляю или летом до пляжа 20 минут.
Если далеко надо или быстро, то очень удобный ОТ. Иногда беру Юбер или карсервис.
По невыделенному - вполне может быть.
3. С одной стороны не согласен, у США свои расклады. С другой, мы живем в таком мире, где никогда нельзя говорить "никогда". Я уже жил в режиме, когда не перезакладывался на форс мажор, сейчас его надо всегда держать в голове. Мир на пороге больших потрясений. МОгут быть массовые банкротства страховых компаний и финансовых институций, в том числе пенсионных.
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Додано: Нед 23 жов, 2022 18:28
Denik написав:
1Нажаль поки що більшість думає так само як @rjkz - що легше не чекати "поки з твого міста зроблять Алеппо", а кудись втекти у старий добрий "ідеалістичний" світ.
2Є інший варіант протидіяти, але більшість його просто не бачить (впевнений, що @rjkz і в Україні і в США катається на авто з ДВЗ двигуном).
Подумаю трохи далі. Існує ще дуже несприятливий для емігрантів сценарій, при якому почнеться ескалація напруженості Китаєм, через диктатора Сі - для якого це залишиться єдиним сценарієм через економічні негаразди.
Зараз є великим плюсом, що Україні надається військова допомога в основному зі складів США, яке вироблялось/розроблялося ще +- за часів Холодної війни (ті самі, Стінгери, Харми, ракети Хаймарсів, Тоу тощо). Формально вона куштує мільярди, по факту всю цю зброю за 5-10 років довелося би лагодити або утилізувати. Європа хронічно не фінансувала збройні сили на рівні 3% від ВВП, в тому числі через те що ватна пропаганда діяла на ватних виборців, а ті обирали ватних політиків.
Так от, при ескалації з боку Китаю військовий бюджет в самих США стане відсотків під 10 від ВВП, а підтримка України стане проблемою Європи, що призведе в свою чергу до підняття до 10% від ВВП військових розходів. Крім того, закриється основний для Європи напрямок експорту при нестачі власної сировини, не тільки енергетичної...
І це все на фоні, енергетичної кризи та "зеленого переходу" та необхідності фінансувати мігрантів колишніх хвиль з війн розв'язаних росією та хвилі мігрантів з самої педерації, бо ситуація всередині рп теж буде лише погіршуватися.
3При цьому ні про яку якість життя на рівні "ідеалістичного" світу, ні про яке власне житло та серйозні розміри пенсійних заощаджень не йдеться...
1. Почему нет? Естественное человеческое стремление уберечь свою семью от войны.
Насколько меньше жертв среди гражданского населения было-бы и насколько легче было-бы военным, если-бы из зоны боевых действий эвакуировались гражданские, как и призывало военно-политическое руководство Украины.
2. Вы ошибаетесь. Я свою крайнюю машину купил в 2007 году. И ездил на ней до отъезда. Когда покупал, надеялся что следующая машина будет электрическая, ждал развития технологий. Я за рулем с 1989 года. Когда-то это доставляло удовольствие, потом ездил как дышал, последние годы в Украине очень уставал за рулем, вылазил из-за баранки с облегчением, старался поменьше ездить. Сейчас без машины несколько лет и не хочу. Хотя, что дикий дефицит в НЙ, есть свое паркоместо в подземном паркинге. С удовольствием хожу пешком в среднем около часа в день плюс в выходные по набережной гуляю или летом до пляжа 20 минут.
Если далеко надо или быстро, то очень удобный ОТ. Иногда беру Юбер или карсервис.
По невыделенному - вполне может быть.
3. С одной стороны не согласен, у США свои расклады. С другой, мы живем в таком мире, где никогда нельзя говорить "никогда". Я уже жил в режиме, когда не перезакладывался на форс мажор, сейчас его надо всегда держать в голове. Мир на пороге больших потрясений. МОгут быть массовые банкротства страховых компаний и финансовых институций, в том числе пенсионных.
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Додано: Нед 23 жов, 2022 18:30
rjkz написав:
Мир на пороге больших потрясений. МОгут быть массовые банкротства страховых компаний и финансовых институций, в том числе пенсионных.
Знаю, що пенсійні в ЕС вкладуються в нерухомість ЕС під рент. Що тут може бути не так?
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Додано: Нед 23 жов, 2022 18:46
vladimir07 написав:
rjkz написав:
Итак, я понял, что будет большая война. У меня на руках двое маленьких детей. Все заботы о содержании семьи на мне. Риски войны мгновенно помножат мои доходы на ноль.
Если бы сейчас проживали/остались в Киеве, то вообще не было бы доходов, правда ?
Кроме упавшей аренды - нет. И сдается сейчас 1 квартира за довоенную цену (ковидную) в гривне. Я и это оставляю оставшимся в Украине родственникам. Им нужнее. По еще одной арендаторы в ЕС, платят комуналь.
Хотя может мне так кажется отсюда. В моем понимании делать ремонты по немецким технологиям под ракетными обстрелами - верх идиотизма.
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Додано: Нед 23 жов, 2022 19:41
rjkz написав:
1. Почему нет? Естественное человеческое стремление уберечь свою семью от войны.
Насколько меньше жертв среди гражданского населения было-бы и насколько легче было-бы военным, если-бы из зоны боевых действий эвакуировались гражданские, как и призывало военно-политическое руководство Украины.
Чоловічим бажанням є захищати свою сім'ю та майно. Якщо б у 95 відсотків чоловіків інстинкт був би втікати, то орки б дійсно взяли Київ за 3 дні, а потім би дійсно пішли далі, імовірно синхронізувавши свої дії з Китаєм, тоді б, з урахуванням трофейної української техніки, підприємств ВПК, росіяни б дуже швидко дійшли б до Ла-Маншу, бо Угорщина і Австрія б не опиралася, про кількість танків Франції та ФРН ви знаєте...
Якщо б західний світ не допоміг Україні важким озброєнням, то ЗСУ б героїчно було розбите, було б мільйонів 25, а не 6 біженців і той самий Китай, що нападає на Тайвань, зі втягуванням США у війну...
rjkz написав:
Я за рулем с 1989 года.
Я щось думав, що Ви молодший. Емігрувати у віці біля 50 - це дуже великий ризик, бо Ви гарантовано не встигнете зробити пенсійні відрахування/накопичення, особливо з урахуванням "зеленого переходу" та найбільшого військового конфлікту в Світі з часів Другої світової війни.
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