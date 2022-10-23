Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 188189190191 Додано: Нед 23 жов, 2022 18:25 дел Востаннє редагувалось rjkz в Нед 23 жов, 2022 21:10, всього редагувалось 1 раз. rjkz

Повідомлень: 13844 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7227 раз. Подякували: 4300 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 жов, 2022 18:28 дел Востаннє редагувалось rjkz в Нед 23 жов, 2022 21:09, всього редагувалось 1 раз. rjkz

Повідомлень: 13844 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7227 раз. Подякували: 4300 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 жов, 2022 18:30 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Мир на пороге больших потрясений. МОгут быть массовые банкротства страховых компаний и финансовых институций, в том числе пенсионных. Мир на пороге больших потрясений. МОгут быть массовые банкротства страховых компаний и финансовых институций,

Знаю, що пенсійні в ЕС вкладуються в нерухомість ЕС під рент. Що тут може бути не так? Знаю, що пенсійні в ЕС вкладуються в нерухомість ЕС під рент. Що тут може бути не так? BIGor

Повідомлень: 6770 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1059 раз. Подякували: 1443 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 жов, 2022 18:46 vladimir07 написав: rjkz написав: Итак, я понял, что будет большая война. У меня на руках двое маленьких детей. Все заботы о содержании семьи на мне. Риски войны мгновенно помножат мои доходы на ноль. Итак, я понял, что будет большая война. У меня на руках двое маленьких детей. Все заботы о содержании семьи на мне. Риски войны мгновенно помножат мои доходы на ноль.



Если бы сейчас проживали/остались в Киеве, то вообще не было бы доходов, правда ? Если бы сейчас проживали/остались в Киеве, то вообще не было бы доходов, правда ?



Кроме упавшей аренды - нет. И сдается сейчас 1 квартира за довоенную цену (ковидную) в гривне. Я и это оставляю оставшимся в Украине родственникам. Им нужнее. По еще одной арендаторы в ЕС, платят комуналь.

Хотя может мне так кажется отсюда. В моем понимании делать ремонты по немецким технологиям под ракетными обстрелами - верх идиотизма. Кроме упавшей аренды - нет. И сдается сейчас 1 квартира за довоенную цену (ковидную) в гривне. Я и это оставляю оставшимся в Украине родственникам. Им нужнее. По еще одной арендаторы в ЕС, платят комуналь.Хотя может мне так кажется отсюда. В моем понимании делать ремонты по немецким технологиям под ракетными обстрелами - верх идиотизма. rjkz

Повідомлень: 13844 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7227 раз. Подякували: 4300 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 жов, 2022 19:41 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: 1. Почему нет? Естественное человеческое стремление уберечь свою семью от войны.

Насколько меньше жертв среди гражданского населения было-бы и насколько легче было-бы военным, если-бы из зоны боевых действий эвакуировались гражданские, как и призывало военно-политическое руководство Украины. 1. Почему нет? Естественное человеческое стремление уберечь свою семью от войны.Насколько меньше жертв среди гражданского населения было-бы и насколько легче было-бы военным, если-бы из зоны боевых действий эвакуировались гражданские, как и призывало военно-политическое руководство Украины.

Чоловічим бажанням є захищати свою сім'ю та майно. Якщо б у 95 відсотків чоловіків інстинкт був би втікати, то орки б дійсно взяли Київ за 3 дні, а потім би дійсно пішли далі, імовірно синхронізувавши свої дії з Китаєм, тоді б, з урахуванням трофейної української техніки, підприємств ВПК, росіяни б дуже швидко дійшли б до Ла-Маншу, бо Угорщина і Австрія б не опиралася, про кількість танків Франції та ФРН ви знаєте...

Якщо б західний світ не допоміг Україні важким озброєнням, то ЗСУ б героїчно було розбите, було б мільйонів 25, а не 6 біженців і той самий Китай, що нападає на Тайвань, зі втягуванням США у війну...

rjkz написав: Я за рулем с 1989 года. Я за рулем с 1989 года.

Я щось думав, що Ви молодший. Емігрувати у віці біля 50 - це дуже великий ризик, бо Ви гарантовано не встигнете зробити пенсійні відрахування/накопичення, особливо з урахуванням "зеленого переходу" та найбільшого військового конфлікту в Світі з часів Другої світової війни. Чоловічим бажанням є захищати свою сім'ю та майно. Якщо б у 95 відсотків чоловіків інстинкт був би втікати, то орки б дійсно взяли Київ за 3 дні, а потім би дійсно пішли далі, імовірно синхронізувавши свої дії з Китаєм, тоді б, з урахуванням трофейної української техніки, підприємств ВПК, росіяни б дуже швидко дійшли б до Ла-Маншу, бо Угорщина і Австрія б не опиралася, про кількість танків Франції та ФРН ви знаєте...Якщо б західний світ не допоміг Україні важким озброєнням, то ЗСУ б героїчно було розбите, було б мільйонів 25, а не 6 біженців і той самий Китай, що нападає на Тайвань, зі втягуванням США у війну...Я щось думав, що Ви молодший. Емігрувати у віці біля 50 - це дуже великий ризик, бо Ви гарантовано не встигнете зробити пенсійні відрахування/накопичення, особливо з урахуванням "зеленого переходу" та найбільшого військового конфлікту в Світі з часів Другої світової війни. Denik Повідомлень: 1697 З нами з: 23.02.09 Подякував: 544 раз. Подякували: 1044 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 жов, 2022 20:09 Denik написав: rjkz написав: 1. Почему нет? Естественное человеческое стремление уберечь свою семью от войны.

Насколько меньше жертв среди гражданского населения было-бы и насколько легче было-бы военным, если-бы из зоны боевых действий эвакуировались гражданские, как и призывало военно-политическое руководство Украины. 1. Почему нет? Естественное человеческое стремление уберечь свою семью от войны.Насколько меньше жертв среди гражданского населения было-бы и насколько легче было-бы военным, если-бы из зоны боевых действий эвакуировались гражданские, как и призывало военно-политическое руководство Украины.

Чоловічим бажанням є захищати свою сім'ю та майно. Якщо б у 95 відсотків чоловіків інстинкт був би втікати, то орки б дійсно взяли Київ за 3 дні, а потім би дійсно пішли далі, імовірно синхронізувавши свої дії з Китаєм, тоді б, з урахуванням трофейної української техніки, підприємств ВПК, росіяни б дуже швидко дійшли б до Ла-Маншу, бо Угорщина і Австрія б не опиралася, про кількість танків Франції та ФРН ви знаєте...

Якщо б західний світ не допоміг Україні важким озброєнням, то ЗСУ б героїчно було розбите, було б мільйонів 25, а не 6 біженців і той самий Китай, що нападає на Тайвань, зі втягуванням США у війну...

rjkz написав: Я за рулем с 1989 года. Я за рулем с 1989 года.

Я щось думав, що Ви молодший. Емігрувати у віці біля 50 - це дуже великий ризик, бо Ви гарантовано не встигнете зробити пенсійні відрахування/накопичення, особливо з урахуванням "зеленого переходу" та найбільшого військового конфлікту в Світі з часів Другої світової війни. Чоловічим бажанням є захищати свою сім'ю та майно. Якщо б у 95 відсотків чоловіків інстинкт був би втікати, то орки б дійсно взяли Київ за 3 дні, а потім би дійсно пішли далі, імовірно синхронізувавши свої дії з Китаєм, тоді б, з урахуванням трофейної української техніки, підприємств ВПК, росіяни б дуже швидко дійшли б до Ла-Маншу, бо Угорщина і Австрія б не опиралася, про кількість танків Франції та ФРН ви знаєте...Якщо б західний світ не допоміг Україні важким озброєнням, то ЗСУ б героїчно було розбите, було б мільйонів 25, а не 6 біженців і той самий Китай, що нападає на Тайвань, зі втягуванням США у війну...Я щось думав, що Ви молодший. Емігрувати у віці біля 50 - це дуже великий ризик, бо Ви гарантовано не встигнете зробити пенсійні відрахування/накопичення, особливо з урахуванням "зеленого переходу" та найбільшого військового конфлікту в Світі з часів Другої світової війни.

А якщо подумати?

Відкладати в США на пенсійний рахунок, навіть $1K в місяць (і ще $1K роботодавець), за 15 років, порахуєте сумму?

І в Україні $35 в місяць.



А потім перебратися в дешевий штат, або на Філіпіни, чи в ту ж Україну? А якщо подумати?Відкладати в США на пенсійний рахунок, навіть $1K в місяць (і ще $1K роботодавець), за 15 років, порахуєте сумму?І в Україні $35 в місяць.А потім перебратися в дешевий штат, або на Філіпіни, чи в ту ж Україну? flyman

Повідомлень: 29728 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1432 раз. Подякували: 2558 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 жов, 2022 20:52 BIGor написав: rjkz написав: Поднимается аренда для арендаторов и мейнтаненс для владельцев. На ...100-150 долларов в месяц. Большинство населения НЙ сейчас имеет рейт в диапазоне 30-50 долларов в час. Даже хоуматтендентам подняли до 20 в час рейты.

Все просто плачут из-за этих 100-150 долларов, заправив на 60 баксов свой пикап и заточив джайро за 20 баксов. Поднимается аренда для арендаторов и мейнтаненс для владельцев. На ...100-150 долларов в месяц. Большинство населения НЙ сейчас имеет рейт в диапазоне 30-50 долларов в час. Даже хоуматтендентам подняли до 20 в час рейты.Все просто плачут из-за этих 100-150 долларов, заправив на 60 баксов свой пикап и заточив джайро за 20 баксов.

Иногда просматриваю такого типа программы для расширения кругозора.

Иногда просматриваю такого типа программы для расширения кругозора.



Ну, с точки зрения импрувинга Инглиша можно.

А для того, чтобы иметь актуальные цифры по ренту, идите на зиллоу или трулию.

Сразу увидите и где и почем.

Это рыночные цены, там нет всяких социальных вариантов или вариантов с рент-контрол или рент-стайбелейзд.

Кроме того, встретив чувака на улице и спросив СКОКА?

1. Не факт, что услыщищь правду.

2. НЕ учитывается сколько он рентует лет. Знаю человека, она живет лет 40 в ренте в одной квартире, ее рент сейчас 1100, а в доме аналогичные 1700. А ее дочь тоже долго живет в ренте за 1300, а если съедет, то новые жильцы получат 2000+. Ну, с точки зрения импрувинга Инглиша можно.А для того, чтобы иметь актуальные цифры по ренту, идите на зиллоу или трулию.Сразу увидите и где и почем.Это рыночные цены, там нет всяких социальных вариантов или вариантов с рент-контрол или рент-стайбелейзд.Кроме того, встретив чувака на улице и спросив СКОКА?1. Не факт, что услыщищь правду.2. НЕ учитывается сколько он рентует лет. Знаю человека, она живет лет 40 в ренте в одной квартире, ее рент сейчас 1100, а в доме аналогичные 1700. А ее дочь тоже долго живет в ренте за 1300, а если съедет, то новые жильцы получат 2000+. rjkz

Повідомлень: 13844 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7227 раз. Подякували: 4300 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 жов, 2022 21:04 Denik написав: rjkz написав: Эк вас плющит от зеленой энергетики.

Повторяю, США - энергонезависимая страна. На моменте самый большой экспортер сжиженного газа в мире. Своих месторождений нефти - хоть залейся. Большинство законсервированы. Эк вас плющит от зеленой энергетики.Повторяю, США - энергонезависимая страна. На моменте самый большой экспортер сжиженного газа в мире. Своих месторождений нефти - хоть залейся. Большинство законсервированы.

Ви не експерт в галузі енергетики. Це-брехня. Так само як ви і не розумієте ціноутворення на світовому нафтовому ринку.

rjkz написав: Да, цены на топливо выросли. Поднимается аренда для арендаторов и мейнтаненс для владельцев. На ...100-150 долларов в месяц. Большинство населения НЙ сейчас имеет рейт в диапазоне 30-50 долларов в час. Даже хоуматтендентам подняли до 20 в час рейты.

Все просто плачут из-за этих 100-150 долларов, заправив на 60 баксов свой пикап и заточив джайро за 20 баксов. Да, цены на топливо выросли. Поднимается аренда для арендаторов и мейнтаненс для владельцев. На ...100-150 долларов в месяц. Большинство населения НЙ сейчас имеет рейт в диапазоне 30-50 долларов в час. Даже хоуматтендентам подняли до 20 в час рейты.Все просто плачут из-за этих 100-150 долларов, заправив на 60 баксов свой пикап и заточив джайро за 20 баксов.

Поясніть мені чим жителі Нью-Йорка відрізняються від жителів міст Європи, Канади, Автралії, Південної Кореї, Японії, Сінгапура, Великих міст Китаю?

Всюди в світі мешкають набагато більш ощадливо в сфері енергетики. Це ж стосується і американського стилю життя мати величезний будинок фактично в селі, возити всіх дітей в школу на автобусі та їздити дуже далеко на роботу...

rjkz написав: То что в Украине неподъемная финансовая нагрузка, в США никто даже не обратит внимания. То что в Украине неподъемная финансовая нагрузка, в США никто даже не обратит внимания.

Справа не в фінансах, а в продуктивності праці... Ресурси в світі коштують +- однаково. Житель Нью-Йорка не має якихось особливих переваг перед жителями локацій, які я наводив... rjkz написав: Байден заявил (все таки выборы скоро), что цены ойл для отопления многоквартирных билдингов будут снижены за счет увеличения добычи нефти внутри СЩА. Это называется взять из тумбочки. Байден заявил (все таки выборы скоро), что цены ойл для отопления многоквартирных билдингов будут снижены за счет увеличения добычи нефти внутри СЩА. Это называется взять из тумбочки.

Вибори-вибори депутати-пі...ри.



Байден розуміється в енергетичному ринку приблизно так саме як і Ви... Ви не експерт в галузі енергетики. Це-брехня. Так само як ви і не розумієте ціноутворення на світовому нафтовому ринку.Поясніть мені чим жителі Нью-Йорка відрізняються від жителів міст Європи, Канади, Автралії, Південної Кореї, Японії, Сінгапура, Великих міст Китаю?Всюди в світі мешкають набагато більш ощадливо в сфері енергетики. Це ж стосується і американського стилю життя мати величезний будинок фактично в селі, возити всіх дітей в школу на автобусі та їздити дуже далеко на роботу...Справа не в фінансах, а в продуктивності праці... Ресурси в світі коштують +- однаково. Житель Нью-Йорка не має якихось особливих переваг перед жителями локацій, які я наводив...Вибори-вибори депутати-пі...ри.Байден розуміється в енергетичному ринку приблизно так саме як і Ви...



Ух ты, вот это рвань.

Ну, ок, раз вы у нас такой иксперд, то сидите со своим мнением.

Ресурсы у него в мире стоят одинаково.

Когда в Украине в местной валюте была ипотека под 2,71, иксперд?

Не слышу ответа?

Иксперд, ты знаешь сколько на внутреннем рынке Египта стоит бензин и почему так происходит?

Почему США, ПОВТОРЯЮ, на моменте самый крупный экспортер газа в мире?

Почему в США цена на бенз в 2 почти раза ниже, чем в Украине, раз ресурсы везде стоят одинаково?

Почему весь штат советников Президента США в подметки не годится 25 летнему никнейму на украинском форуме?



Жду развернутого ответа с выкладками и графиками по всем вопросам без исключения. До этого, просьба не реагировать на мои посты. Ух ты, вот это рвань.Ну, ок, раз вы у нас такой иксперд, то сидите со своим мнением.Ресурсы у него в мире стоят одинаково.Когда в Украине в местной валюте была ипотека под 2,71, иксперд?Не слышу ответа?Иксперд, ты знаешь сколько на внутреннем рынке Египта стоит бензин и почему так происходит?Почему США, ПОВТОРЯЮ, на моменте самый крупный экспортер газа в мире?Почему в США цена на бенз в 2 почти раза ниже, чем в Украине, раз ресурсы везде стоят одинаково?Почему весь штат советников Президента США в подметки не годится 25 летнему никнейму на украинском форуме?Жду развернутого ответа с выкладками и графиками по всем вопросам без исключения. До этого, просьба не реагировать на мои посты. rjkz

Повідомлень: 13844 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7227 раз. Подякували: 4300 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 188189190191 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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