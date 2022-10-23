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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 23 жов, 2022 18:25
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Додано: Нед 23 жов, 2022 18:28
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Востаннє редагувалось rjkz
в Нед 23 жов, 2022 21:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 23 жов, 2022 18:30
rjkz написав:
Мир на пороге больших потрясений. МОгут быть массовые банкротства страховых компаний и финансовых институций, в том числе пенсионных.
Знаю, що пенсійні в ЕС вкладуються в нерухомість ЕС під рент. Що тут може бути не так?
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Додано: Нед 23 жов, 2022 18:46
vladimir07 написав:
rjkz написав:
Итак, я понял, что будет большая война. У меня на руках двое маленьких детей. Все заботы о содержании семьи на мне. Риски войны мгновенно помножат мои доходы на ноль.
Если бы сейчас проживали/остались в Киеве, то вообще не было бы доходов, правда ?
Кроме упавшей аренды - нет. И сдается сейчас 1 квартира за довоенную цену (ковидную) в гривне. Я и это оставляю оставшимся в Украине родственникам. Им нужнее. По еще одной арендаторы в ЕС, платят комуналь.
Хотя может мне так кажется отсюда. В моем понимании делать ремонты по немецким технологиям под ракетными обстрелами - верх идиотизма.
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Додано: Нед 23 жов, 2022 19:41
rjkz написав:
1. Почему нет? Естественное человеческое стремление уберечь свою семью от войны.
Насколько меньше жертв среди гражданского населения было-бы и насколько легче было-бы военным, если-бы из зоны боевых действий эвакуировались гражданские, как и призывало военно-политическое руководство Украины.
Чоловічим бажанням є захищати свою сім'ю та майно. Якщо б у 95 відсотків чоловіків інстинкт був би втікати, то орки б дійсно взяли Київ за 3 дні, а потім би дійсно пішли далі, імовірно синхронізувавши свої дії з Китаєм, тоді б, з урахуванням трофейної української техніки, підприємств ВПК, росіяни б дуже швидко дійшли б до Ла-Маншу, бо Угорщина і Австрія б не опиралася, про кількість танків Франції та ФРН ви знаєте...
Якщо б західний світ не допоміг Україні важким озброєнням, то ЗСУ б героїчно було розбите, було б мільйонів 25, а не 6 біженців і той самий Китай, що нападає на Тайвань, зі втягуванням США у війну...
rjkz написав:
Я за рулем с 1989 года.
Я щось думав, що Ви молодший. Емігрувати у віці біля 50 - це дуже великий ризик, бо Ви гарантовано не встигнете зробити пенсійні відрахування/накопичення, особливо з урахуванням "зеленого переходу" та найбільшого військового конфлікту в Світі з часів Другої світової війни.
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Додано: Нед 23 жов, 2022 20:09
Denik написав: rjkz написав:
1. Почему нет? Естественное человеческое стремление уберечь свою семью от войны.
Насколько меньше жертв среди гражданского населения было-бы и насколько легче было-бы военным, если-бы из зоны боевых действий эвакуировались гражданские, как и призывало военно-политическое руководство Украины.
Чоловічим бажанням є захищати свою сім'ю та майно. Якщо б у 95 відсотків чоловіків інстинкт був би втікати, то орки б дійсно взяли Київ за 3 дні, а потім би дійсно пішли далі, імовірно синхронізувавши свої дії з Китаєм, тоді б, з урахуванням трофейної української техніки, підприємств ВПК, росіяни б дуже швидко дійшли б до Ла-Маншу, бо Угорщина і Австрія б не опиралася, про кількість танків Франції та ФРН ви знаєте...
Якщо б західний світ не допоміг Україні важким озброєнням, то ЗСУ б героїчно було розбите, було б мільйонів 25, а не 6 біженців і той самий Китай, що нападає на Тайвань, зі втягуванням США у війну...
rjkz написав:
Я за рулем с 1989 года.
Я щось думав, що Ви молодший. Емігрувати у віці біля 50 - це дуже великий ризик, бо Ви гарантовано не встигнете зробити пенсійні відрахування/накопичення, особливо з урахуванням "зеленого переходу" та найбільшого військового конфлікту в Світі з часів Другої світової війни.
А якщо подумати?
Відкладати в США на пенсійний рахунок, навіть $1K в місяць (і ще $1K роботодавець), за 15 років, порахуєте сумму?
І в Україні $35 в місяць.
А потім перебратися в дешевий штат, або на Філіпіни, чи в ту ж Україну?
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Додано: Нед 23 жов, 2022 20:52
BIGor написав: rjkz написав:
Поднимается аренда для арендаторов и мейнтаненс для владельцев. На ...100-150 долларов в месяц. Большинство населения НЙ сейчас имеет рейт в диапазоне 30-50 долларов в час. Даже хоуматтендентам подняли до 20 в час рейты.
Все просто плачут из-за этих 100-150 долларов, заправив на 60 баксов свой пикап и заточив джайро за 20 баксов.
Иногда просматриваю такого типа программы для расширения кругозора.
Ну, с точки зрения импрувинга Инглиша можно.
А для того, чтобы иметь актуальные цифры по ренту, идите на зиллоу или трулию.
Сразу увидите и где и почем.
Это рыночные цены, там нет всяких социальных вариантов или вариантов с рент-контрол или рент-стайбелейзд.
Кроме того, встретив чувака на улице и спросив СКОКА?
1. Не факт, что услыщищь правду.
2. НЕ учитывается сколько он рентует лет. Знаю человека, она живет лет 40 в ренте в одной квартире, ее рент сейчас 1100, а в доме аналогичные 1700. А ее дочь тоже долго живет в ренте за 1300, а если съедет, то новые жильцы получат 2000+.
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Додано: Нед 23 жов, 2022 21:04
Denik написав: rjkz написав:
Эк вас плющит от зеленой энергетики.
Повторяю, США - энергонезависимая страна. На моменте самый большой экспортер сжиженного газа в мире. Своих месторождений нефти - хоть залейся. Большинство законсервированы.
Ви не експерт в галузі енергетики. Це-брехня. Так само як ви і не розумієте ціноутворення на світовому нафтовому ринку.
rjkz написав:
Да, цены на топливо выросли. Поднимается аренда для арендаторов и мейнтаненс для владельцев. На ...100-150 долларов в месяц. Большинство населения НЙ сейчас имеет рейт в диапазоне 30-50 долларов в час. Даже хоуматтендентам подняли до 20 в час рейты.
Все просто плачут из-за этих 100-150 долларов, заправив на 60 баксов свой пикап и заточив джайро за 20 баксов.
Поясніть мені чим жителі Нью-Йорка відрізняються від жителів міст Європи, Канади, Автралії, Південної Кореї, Японії, Сінгапура, Великих міст Китаю?
Всюди в світі мешкають набагато більш ощадливо в сфері енергетики. Це ж стосується і американського стилю життя мати величезний будинок фактично в селі, возити всіх дітей в школу на автобусі та їздити дуже далеко на роботу...
rjkz написав:
То что в Украине неподъемная финансовая нагрузка, в США никто даже не обратит внимания.
Справа не в фінансах, а в продуктивності праці... Ресурси в світі коштують +- однаково. Житель Нью-Йорка не має якихось особливих переваг перед жителями локацій, які я наводив...
rjkz написав:
Байден заявил (все таки выборы скоро), что цены ойл для отопления многоквартирных билдингов будут снижены за счет увеличения добычи нефти внутри СЩА. Это называется взять из тумбочки.
Вибори-вибори депутати-пі...ри.
Байден розуміється в енергетичному ринку приблизно так саме як і Ви...
Ух ты, вот это рвань.
Ну, ок, раз вы у нас такой иксперд, то сидите со своим мнением.
Ресурсы у него в мире стоят одинаково.
Когда в Украине в местной валюте была ипотека под 2,71, иксперд?
Не слышу ответа?
Иксперд, ты знаешь сколько на внутреннем рынке Египта стоит бензин и почему так происходит?
Почему США, ПОВТОРЯЮ, на моменте самый крупный экспортер газа в мире?
Почему в США цена на бенз в 2 почти раза ниже, чем в Украине, раз ресурсы везде стоят одинаково?
Почему весь штат советников Президента США в подметки не годится 25 летнему никнейму на украинском форуме?
Жду развернутого ответа с выкладками и графиками по всем вопросам без исключения. До этого, просьба не реагировать на мои посты.
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