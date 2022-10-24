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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 23 жов, 2022 18:25
дел
Востаннє редагувалось rjkz в Нед 23 жов, 2022 21:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 23 жов, 2022 18:28
дел
Востаннє редагувалось rjkz в Нед 23 жов, 2022 21:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 23 жов, 2022 18:30
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Нед 23 жов, 2022 18:46
Кроме упавшей аренды - нет. И сдается сейчас 1 квартира за довоенную цену (ковидную) в гривне. Я и это оставляю оставшимся в Украине родственникам. Им нужнее. По еще одной арендаторы в ЕС, платят комуналь.
Хотя может мне так кажется отсюда. В моем понимании делать ремонты по немецким технологиям под ракетными обстрелами - верх идиотизма.
Додано: Нед 23 жов, 2022 19:41
Re: Еміграція, заробітчанство
Чоловічим бажанням є захищати свою сім'ю та майно. Якщо б у 95 відсотків чоловіків інстинкт був би втікати, то орки б дійсно взяли Київ за 3 дні, а потім би дійсно пішли далі, імовірно синхронізувавши свої дії з Китаєм, тоді б, з урахуванням трофейної української техніки, підприємств ВПК, росіяни б дуже швидко дійшли б до Ла-Маншу, бо Угорщина і Австрія б не опиралася, про кількість танків Франції та ФРН ви знаєте...
Якщо б західний світ не допоміг Україні важким озброєнням, то ЗСУ б героїчно було розбите, було б мільйонів 25, а не 6 біженців і той самий Китай, що нападає на Тайвань, зі втягуванням США у війну...
Я щось думав, що Ви молодший. Емігрувати у віці біля 50 - це дуже великий ризик, бо Ви гарантовано не встигнете зробити пенсійні відрахування/накопичення, особливо з урахуванням "зеленого переходу" та найбільшого військового конфлікту в Світі з часів Другої світової війни.
Додано: Нед 23 жов, 2022 20:09
А якщо подумати?
Відкладати в США на пенсійний рахунок, навіть $1K в місяць (і ще $1K роботодавець), за 15 років, порахуєте сумму?
І в Україні $35 в місяць.
А потім перебратися в дешевий штат, або на Філіпіни, чи в ту ж Україну?
Додано: Нед 23 жов, 2022 20:52
Ну, с точки зрения импрувинга Инглиша можно.
А для того, чтобы иметь актуальные цифры по ренту, идите на зиллоу или трулию.
Сразу увидите и где и почем.
Это рыночные цены, там нет всяких социальных вариантов или вариантов с рент-контрол или рент-стайбелейзд.
Кроме того, встретив чувака на улице и спросив СКОКА?
1. Не факт, что услыщищь правду.
2. НЕ учитывается сколько он рентует лет. Знаю человека, она живет лет 40 в ренте в одной квартире, ее рент сейчас 1100, а в доме аналогичные 1700. А ее дочь тоже долго живет в ренте за 1300, а если съедет, то новые жильцы получат 2000+.
Додано: Нед 23 жов, 2022 21:04
Ух ты, вот это рвань.
Ну, ок, раз вы у нас такой иксперд, то сидите со своим мнением.
Ресурсы у него в мире стоят одинаково.
Когда в Украине в местной валюте была ипотека под 2,71, иксперд?
Не слышу ответа?
Иксперд, ты знаешь сколько на внутреннем рынке Египта стоит бензин и почему так происходит?
Почему США, ПОВТОРЯЮ, на моменте самый крупный экспортер газа в мире?
Почему в США цена на бенз в 2 почти раза ниже, чем в Украине, раз ресурсы везде стоят одинаково?
Почему весь штат советников Президента США в подметки не годится 25 летнему никнейму на украинском форуме?
Жду развернутого ответа с выкладками и графиками по всем вопросам без исключения. До этого, просьба не реагировать на мои посты.
Додано: Пон 24 жов, 2022 07:18
Re: Еміграція, заробітчанство
Более 10 лет прожил и проработал в Харькове. Вырос с джуна до техлида.
Прошёл путь от аренды 1к кв до своего собственного дома в Харькове.
Ощутил на себе прелести Харьковгаз (горите в аду).
Ощутил на себе прелести полицейской системы с вымогательством взяток.
Ощутил на себе прелести судовой системы после ДТП, в котором в меня вьехали (но виновнику достаточно было сказать — «это он виноват», что бы меня 1 месяц таскали по даче показаний и судам).
Ощутил на себе прелести бизнесс системы. Когда купил тачку, её вовремя не привезли. А потом война и как оказывается, не так то и просто потребовать вернуть предоплату за автомобиль в нашй стране (салону Вольво в Харькове пламенный привет).
И внезапно из-за войны я сначала переезжаю в Португалию на более, чем 4 месяца. И после в Оттаву (уже 3 месяца почти).
Пожив в Португалии и в Канаде у меня крутится один вопрос — Какого хрена в Украине не так?
Один просто пример — новейшие Украинские дороги. Они в разы лучше Португальских и тем более Канадских по качеству поверхности. Но в дождь на них стоит вода. Нету водостоков. Система вьезда/выезда не продумана. Иногда налево повернуть просто невозможно.
Тротуары, парковки, парки, велосипедные дорожки, работа полиции, работа служб (как вспомню как решал вопрос с нашей налоговой... бррррр) и еще 100500 мелочей из которых складывается наша рутинная жизнь.
Так вот, прожив такое небольшое время здесь я поймал себя на мысли что я хочу платить 47.5% налогов в Португалии или 36.4% налогов в Канаде. Потому что я вижу куда они идут!
Еще раз банальная мысль — увидеть куда идут твои налоги!
А в Харькове даже сейчас Седой дед (мэра мы так зовём) отмывает бабло на цветочках, рельсах и асфальте, за мои 5%. А в этом время в частный сектор(60% Харьковского жилья между прочем) на танке только можно проехать. И всем пох.
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Да банально, но я даже 5% не хочу платить в Украине. Не стоит сервис своей цены.
Додано: Пон 24 жов, 2022 09:47
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