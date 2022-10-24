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#<1 ... 189190191192 Додано: Пон 24 жов, 2022 09:57 flyman написав: https://dou.ua/forums/topic/40550/#2504088



Более 10 лет прожил и проработал в Харькове. Вырос с джуна до техлида.

Прошёл путь от аренды 1к кв до своего собственного дома в Харькове.

Ощутил на себе прелести Харьковгаз (горите в аду).

Ощутил на себе прелести полицейской системы с вымогательством взяток.

Ощутил на себе прелести судовой системы после ДТП, в котором в меня вьехали (но виновнику достаточно было сказать — «это он виноват», что бы меня 1 месяц таскали по даче показаний и судам).

Ощутил на себе прелести бизнесс системы. Когда купил тачку, её вовремя не привезли. А потом война и как оказывается, не так то и просто потребовать вернуть предоплату за автомобиль в нашй стране (салону Вольво в Харькове пламенный привет).



И внезапно из-за войны я сначала переезжаю в Португалию на более, чем 4 месяца. И после в Оттаву (уже 3 месяца почти).



Пожив в Португалии и в Канаде у меня крутится один вопрос — Какого хрена в Украине не так?

Один просто пример — новейшие Украинские дороги. Они в разы лучше Португальских и тем более Канадских по качеству поверхности. Но в дождь на них стоит вода. Нету водостоков. Система вьезда/выезда не продумана. Иногда налево повернуть просто невозможно.



Тротуары, парковки, парки, велосипедные дорожки, работа полиции, работа служб (как вспомню как решал вопрос с нашей налоговой... бррррр) и еще 100500 мелочей из которых складывается наша рутинная жизнь.



Так вот, прожив такое небольшое время здесь я поймал себя на мысли что я хочу платить 47.5% налогов в Португалии или 36.4% налогов в Канаде. Потому что я вижу куда они идут!



Еще раз банальная мысль — увидеть куда идут твои налоги!



А в Харькове даже сейчас Седой дед (мэра мы так зовём) отмывает бабло на цветочках, рельсах и асфальте, за мои 5%. А в этом время в частный сектор(60% Харьковского жилья между прочем) на танке только можно проехать. И всем пох.

__



Да банально, но я даже 5% не хочу платить в Украине. Не стоит сервис своей цены. Более 10 лет прожил и проработал в Харькове. Вырос с джуна до техлида.Прошёл путь от аренды 1к кв до своего собственного дома в Харькове.Ощутил на себе прелести Харьковгаз (горите в аду).Ощутил на себе прелести полицейской системы с вымогательством взяток.Ощутил на себе прелести судовой системы после ДТП, в котором в меня вьехали (но виновнику достаточно было сказать — «это он виноват», что бы меня 1 месяц таскали по даче показаний и судам).Ощутил на себе прелести бизнесс системы. Когда купил тачку, её вовремя не привезли. А потом война и как оказывается, не так то и просто потребовать вернуть предоплату за автомобиль в нашй стране (салону Вольво в Харькове пламенный привет).И внезапно из-за войны я сначала переезжаю в Португалию на более, чем 4 месяца. И после в Оттаву (уже 3 месяца почти).Пожив в Португалии и в Канаде у меня крутится один вопрос — Какого хрена в Украине не так?Один просто пример — новейшие Украинские дороги. Они в разы лучше Португальских и тем более Канадских по качеству поверхности. Но в дождь на них стоит вода. Нету водостоков. Система вьезда/выезда не продумана. Иногда налево повернуть просто невозможно.Тротуары, парковки, парки, велосипедные дорожки, работа полиции, работа служб (как вспомню как решал вопрос с нашей налоговой... бррррр) и еще 100500 мелочей из которых складывается наша рутинная жизнь.Так вот, прожив такое небольшое время здесь я поймал себя на мысли что я хочу платить 47.5% налогов в Португалии или 36.4% налогов в Канаде. Потому что я вижу куда они идут!Еще раз банальная мысль — увидеть куда идут твои налоги!А в Харькове даже сейчас Седой дед (мэра мы так зовём) отмывает бабло на цветочках, рельсах и асфальте, за мои 5%. А в этом время в частный сектор(60% Харьковского жилья между прочем) на танке только можно проехать. И всем пох.__Да банально, но я даже 5% не хочу платить в Украине. Не стоит сервис своей цены.

В нас Садовий на закупке противогаз ов для мьськрады по 6кг /шт бабло пиляет.

https://zakupki.prom.ua/gov/tenders/UA- ... 9-009491-a В нас Садовий на закупке противогаз ов для мьськрады по 6кг /шт бабло пиляет. Bolt Повідомлень: 1349 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 88 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 жов, 2022 10:21 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Когда в Украине в местной валюте была ипотека под 2,71, иксперд? Когда в Украине в местной валюте была ипотека под 2,71, иксперд?

Ставка-инфляция бьіла. Ипотека для бедньіх... rjkz написав: Иксперд, ты знаешь сколько на внутреннем рынке Египта стоит бензин и почему так происходит? Иксперд, ты знаешь сколько на внутреннем рынке Египта стоит бензин и почему так происходит?

Рьінок бензина Египта - вещь в себе: они всю внутреннюю добьічу пускают на внутренний рьінок + им помогают богатьіе нефтью арабские страньі, Саудитьі или ОАЄ.

rjkz написав: Почему США, ПОВТОРЯЮ, на моменте самый крупный экспортер газа в мире? Почему США, ПОВТОРЯЮ, на моменте самый крупный экспортер газа в мире?

Процентов 50 - єто сланцевая добьіча (направленное бурение с гидрогазрьівом пласта), работают десятки тьісяч мелких компаний.

rjkz написав: Почему в США цена на бенз в 2 почти раза ниже, чем в Украине, раз ресурсы везде стоят одинаково? Почему в США цена на бенз в 2 почти раза ниже, чем в Украине, раз ресурсы везде стоят одинаково?

Разница в налогах. В США дороги ремонтируются за налоги физлиц и корпоративньіе налоги. В Украине и ЕС дорожньій фонд формируется за счет акцизов. Кроме того в Украине НДС больше, в США налог типа НДСа 10%.

Тут вопрос справедливости: почему все подряд скидіьваются на инфраструктуру дальнобойщикам, которьіе прибили жд-перевозки... Тут вопрос и в углеродной нейтральности, жд-транспорт "зеленее" раз в 10... Ставка-инфляция бьіла. Ипотека для бедньіх...Рьінок бензина Египта - вещь в себе: они всю внутреннюю добьічу пускают на внутренний рьінок + им помогают богатьіе нефтью арабские страньі, Саудитьі или ОАЄ.Процентов 50 - єто сланцевая добьіча (направленное бурение с гидрогазрьівом пласта), работают десятки тьісяч мелких компаний.Разница в налогах. В США дороги ремонтируются за налоги физлиц и корпоративньіе налоги. В Украине и ЕС дорожньій фонд формируется за счет акцизов. Кроме того в Украине НДС больше, в США налог типа НДСа 10%.Тут вопрос справедливости: почему все подряд скидіьваются на инфраструктуру дальнобойщикам, которьіе прибили жд-перевозки... Тут вопрос и в углеродной нейтральности, жд-транспорт "зеленее" раз в 10... Denik Повідомлень: 1700 З нами з: 23.02.09 Подякував: 544 раз. Подякували: 1044 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 жов, 2022 10:51 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: Более 10 лет прожил и проработал в Харькове. Вырос с джуна до техлида. Более 10 лет прожил и проработал в Харькове. Вырос с джуна до техлида. flyman написав: Да банально, но я даже 5% не хочу платить в Украине. Не стоит сервис своей цены. Да банально, но я даже 5% не хочу платить в Украине. Не стоит сервис своей цены.

Думка егоїстичного довбойоба, якому не подобається калюжа на дорогах, при цьому чудо не розуміє, що його вчили 12-17 років (якщо був дитячий садочок + перші курси вишу) зі стану "тваринки", яка не може сама їсти ложкою до стану, що він зміг пройти інтерв'ю на джуна зі знанням іноземної мови.

Такі щось зрозуміють тільки тоді, як заплатять півмільйона доларів за навчання та утримання 2-3 дітей протягом їх навчання хоча б до бакалавра.

Таким однозначно рекомендується іміграція в країни з платною освітою, як лікування дурості... Думка егоїстичного довбойоба, якому не подобається калюжа на дорогах, при цьому чудо не розуміє, що його вчили 12-17 років (якщо був дитячий садочок + перші курси вишу) зі стану "тваринки", яка не може сама їсти ложкою до стану, що він зміг пройти інтерв'ю на джуна зі знанням іноземної мови.Такі щось зрозуміють тільки тоді, як заплатять півмільйона доларів за навчання та утримання 2-3 дітей протягом їх навчання хоча б до бакалавра.Таким однозначно рекомендується іміграція в країни з платною освітою, як лікування дурості... Denik Повідомлень: 1700 З нами з: 23.02.09 Подякував: 544 раз. Подякували: 1044 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 жов, 2022 11:03 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Кроме упавшей аренды - нет. И сдается сейчас 1 квартира за довоенную цену (ковидную) в гривне. Кроме упавшей аренды - нет. И сдается сейчас 1 квартира за довоенную цену (ковидную) в гривне.

І податок на доходи фізичних осіб з цього не сплачується...? І податок на доходи фізичних осіб з цього не сплачується...? Denik Повідомлень: 1700 З нами з: 23.02.09 Подякував: 544 раз. Подякували: 1044 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 189190191192 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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