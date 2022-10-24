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flyman написав:https://dou.ua/forums/topic/40550/#2504088 Более 10 лет прожил и проработал в Харькове. Вырос с джуна до техлида. Прошёл путь от аренды 1к кв до своего собственного дома в Харькове. Ощутил на себе прелести Харьковгаз (горите в аду). Ощутил на себе прелести полицейской системы с вымогательством взяток. Ощутил на себе прелести судовой системы после ДТП, в котором в меня вьехали (но виновнику достаточно было сказать — «это он виноват», что бы меня 1 месяц таскали по даче показаний и судам). Ощутил на себе прелести бизнесс системы. Когда купил тачку, её вовремя не привезли. А потом война и как оказывается, не так то и просто потребовать вернуть предоплату за автомобиль в нашй стране (салону Вольво в Харькове пламенный привет).
И внезапно из-за войны я сначала переезжаю в Португалию на более, чем 4 месяца. И после в Оттаву (уже 3 месяца почти).
Пожив в Португалии и в Канаде у меня крутится один вопрос — Какого хрена в Украине не так? Один просто пример — новейшие Украинские дороги. Они в разы лучше Португальских и тем более Канадских по качеству поверхности. Но в дождь на них стоит вода. Нету водостоков. Система вьезда/выезда не продумана. Иногда налево повернуть просто невозможно.
Тротуары, парковки, парки, велосипедные дорожки, работа полиции, работа служб (как вспомню как решал вопрос с нашей налоговой... бррррр) и еще 100500 мелочей из которых складывается наша рутинная жизнь.
Так вот, прожив такое небольшое время здесь я поймал себя на мысли что я хочу платить 47.5% налогов в Португалии или 36.4% налогов в Канаде. Потому что я вижу куда они идут!
Еще раз банальная мысль — увидеть куда идут твои налоги!
А в Харькове даже сейчас Седой дед (мэра мы так зовём) отмывает бабло на цветочках, рельсах и асфальте, за мои 5%. А в этом время в частный сектор(60% Харьковского жилья между прочем) на танке только можно проехать. И всем пох. __
Да банально, но я даже 5% не хочу платить в Украине. Не стоит сервис своей цены.
rjkz написав:Когда в Украине в местной валюте была ипотека под 2,71, иксперд?
Ставка-инфляция бьіла. Ипотека для бедньіх...
rjkz написав:Иксперд, ты знаешь сколько на внутреннем рынке Египта стоит бензин и почему так происходит?
Рьінок бензина Египта - вещь в себе: они всю внутреннюю добьічу пускают на внутренний рьінок + им помогают богатьіе нефтью арабские страньі, Саудитьі или ОАЄ.
rjkz написав:Почему США, ПОВТОРЯЮ, на моменте самый крупный экспортер газа в мире?
Процентов 50 - єто сланцевая добьіча (направленное бурение с гидрогазрьівом пласта), работают десятки тьісяч мелких компаний.
rjkz написав:Почему в США цена на бенз в 2 почти раза ниже, чем в Украине, раз ресурсы везде стоят одинаково?
Разница в налогах. В США дороги ремонтируются за налоги физлиц и корпоративньіе налоги. В Украине и ЕС дорожньій фонд формируется за счет акцизов. Кроме того в Украине НДС больше, в США налог типа НДСа 10%. Тут вопрос справедливости: почему все подряд скидіьваются на инфраструктуру дальнобойщикам, которьіе прибили жд-перевозки... Тут вопрос и в углеродной нейтральности, жд-транспорт "зеленее" раз в 10...
flyman написав:Более 10 лет прожил и проработал в Харькове. Вырос с джуна до техлида.
flyman написав:Да банально, но я даже 5% не хочу платить в Украине. Не стоит сервис своей цены.
Думка егоїстичного довбойоба, якому не подобається калюжа на дорогах, при цьому чудо не розуміє, що його вчили 12-17 років (якщо був дитячий садочок + перші курси вишу) зі стану "тваринки", яка не може сама їсти ложкою до стану, що він зміг пройти інтерв'ю на джуна зі знанням іноземної мови. Такі щось зрозуміють тільки тоді, як заплатять півмільйона доларів за навчання та утримання 2-3 дітей протягом їх навчання хоча б до бакалавра. Таким однозначно рекомендується іміграція в країни з платною освітою, як лікування дурості...