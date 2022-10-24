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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 189190191192
Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 14:51

Re: Еміграція, заробітчанство

rjkz написав:
  Faceless написав:
Denik написав:[quote="5499732:rjkz"]Кроме упавшей аренды - нет. И сдается сейчас 1 квартира за довоенную цену (ковидную) в гривне.

І податок на доходи фізичних осіб з цього не сплачується...?
Типу його хтось сплачує

На самом деле налог платится тем человеком, который сейчас его получает.
Если-бы я его получал, то имел-бы право не платить налог на этот доход, так как он намного ниже порогового значения.[/quote]
Може я щось пропустив, але порогове значення 17 грн на місяць (неоподатковуваний мінімум), якщо мова йде про сплату ПДФО. Але ніхто в Україні податків з отриманої орендної плати як ФО не сплачує, бо це в принципі ніяк не проконтролювати. Можливо, хтось як ФОП таки сплачує
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 15:29

Re: Еміграція, заробітчанство

  nekefer написав:Из секты государство это сервис, чиновники это наемные менеджеры? :lol:
ну купите другой сервис, этоже так легко как нажать кнопку в смартфоне :lol:

Так він і купив: переїхав в Канаду. І хто від цього виграв? Явно не Україна, яка втратила висококваліфікованого спеціаліста і валютні надходження, які айтішники приносять в країну.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 15:44

  NetSerpent написав:
  nekefer написав:Из секты государство это сервис, чиновники это наемные менеджеры? :lol:
ну купите другой сервис, этоже так легко как нажать кнопку в смартфоне :lol:

Так він і купив: переїхав в Канаду. І хто від цього виграв? Явно не Україна, яка втратила висококваліфікованого спеціаліста і валютні надходження, які айтішники приносять в країну.

Незаменимых нет. Независимо от профессии: будет спрос -> будет расти цена услуги -> будет появляться предложение -> будет появляться конкуренция -> будет падать цена до обоснованного уровня.
stm
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  #<1 ... 189190191192
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