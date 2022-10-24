|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 24 жов, 2022 14:51
rjkz написав: Faceless написав:
Denik написав:[quote="5499732:rjkz"]Кроме упавшей аренды - нет. И сдается сейчас 1 квартира за довоенную цену (ковидную) в гривне.
І податок на доходи фізичних осіб з цього не сплачується...?
Типу його хтось сплачує
На самом деле налог платится тем человеком, который сейчас его получает.
Если-бы я его получал, то имел-бы право не платить налог на этот доход, так как он намного ниже порогового значения.[/quote]
Може я щось пропустив, але порогове значення 17 грн на місяць (неоподатковуваний мінімум), якщо мова йде про сплату ПДФО. Але ніхто в Україні податків з отриманої орендної плати як ФО не сплачує, бо це в принципі ніяк не проконтролювати. Можливо, хтось як ФОП таки сплачує
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 32168
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1357 раз.
- Подякували: 7607 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
Додано: Пон 24 жов, 2022 15:44
NetSerpent написав: nekefer написав:
Из секты государство это сервис, чиновники это наемные менеджеры?
ну купите другой сервис, этоже так легко как нажать кнопку в смартфоне
Так він і купив: переїхав в Канаду. І хто від цього виграв? Явно не Україна, яка втратила висококваліфікованого спеціаліста і валютні надходження, які айтішники приносять в країну.
Незаменимых нет. Независимо от профессии: будет спрос -> будет расти цена услуги -> будет появляться предложение -> будет появляться конкуренция -> будет падать цена до обоснованного уровня.
-
stm
-
-
- Повідомлень: 3541
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 590 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 24 жов, 2022 16:11
stm написав: NetSerpent написав: nekefer написав:
Из секты государство это сервис, чиновники это наемные менеджеры?
ну купите другой сервис, этоже так легко как нажать кнопку в смартфоне
Так він і купив: переїхав в Канаду. І хто від цього виграв? Явно не Україна, яка втратила висококваліфікованого спеціаліста і валютні надходження, які айтішники приносять в країну.
Незаменимых нет. Независимо от профессии: будет спрос -> будет расти цена услуги -> будет появляться предложение -> будет появляться конкуренция -> будет падать цена до обоснованного уровня.
Так в Канаде спрос-то тоже никуда не денется
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 7195
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 486 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 24 жов, 2022 16:28
stm написав: _hunter написав:
Так в Канаде спрос-то тоже никуда не денется
Конкуренция с индусами у этого супермозга будет
\\\
Все еще не понимаю как это поможет Украине...
Вы, кстати, зря все сводите к школьной концепции Маркса "спрос = предложение" -- там несколько более сложный знак: спрос на специалистов по системам ПВО сейчас зашкаливает, вроде как, а специалистов больше "почему-то" не становится.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 7195
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 486 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 24 жов, 2022 16:31
_hunter написав: stm написав: _hunter написав:
Так в Канаде спрос-то тоже никуда не денется
Конкуренция с индусами у этого супермозга будет
\\\
Все еще не понимаю как это поможет Украине...
Вы, кстати, зря все сводите к школьной концепции Маркса "спрос = предложение" -- там несколько более сложный знак: спрос на специалистов по системам ПВО сейчас зашкаливает, вроде как, а специалистов больше "почему-то" не становится.
Вам кажется, ПВО системы со скрипом но дают и специалисты откуда-то да берутся, не стоят на месте ПВО без специалиста правда?
-
stm
-
-
- Повідомлень: 3541
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 590 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 24 жов, 2022 16:34
stm написав: _hunter написав: stm написав:
Конкуренция с индусами у этого супермозга будет
\\\
Все еще не понимаю как это поможет Украине...
Вы, кстати, зря все сводите к школьной концепции Маркса "спрос = предложение" -- там несколько более сложный знак: спрос на специалистов по системам ПВО сейчас зашкаливает, вроде как, а специалистов больше "почему-то" не становится.
Вам кажется, ПВО системы со скрипом но дают и специалисты откуда-то да берутся
Там, вроде, очевидно было: специалистов по _разработке_ ПВО (_оператор_ ПВО -- то не _специалист_ если что -- их даже в СА готовили
).
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 7195
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 486 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 24 жов, 2022 17:03
_hunter написав: stm написав: _hunter написав:
Так в Канаде спрос-то тоже никуда не денется
Конкуренция с индусами у этого супермозга будет
\\\
Все еще не понимаю как это поможет Украине...
Вы, кстати, зря все сводите к школьной концепции Маркса "спрос = предложение" -- там несколько более сложный знак: спрос на специалистов по системам ПВО сейчас зашкаливает, вроде как, а специалистов больше "почему-то" не становится.
мені пропонували недавно зайнятися безпілотниками
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 29731
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1432 раз.
- Подякували: 2559 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 24 жов, 2022 18:14
flyman написав:
мені пропонували недавно зайнятися безпілотниками
Тема - бімба. В усіх значеннях.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 41130
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 950 раз.
- Подякували: 5089 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|