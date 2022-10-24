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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 190191192193
Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 18:28

  flyman написав:Вас дивує, що роботодавець оплачує страховку і спортзал?

Спортзал - це добре, такі умови (безліміт у більшості спортивних залів, басейни, скалодроми і т.п. за 25 дол./міс.) доступні тільки через працедавця.
А от щодо медичної страховки - я б обрав персональну умову, хай і дорожчу.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 18:48

  Gastarbaiter написав:
  flyman написав:Вас дивує, що роботодавець оплачує страховку і спортзал?

Спортзал - це добре, такі умови (безліміт у більшості спортивних залів, басейни, скалодроми і т.п. за 25 дол./міс.) доступні тільки через працедавця.
А от щодо медичної страховки - я б обрав персональну умову, хай і дорожчу.

на мінімалці ще персональну умову, оксюморон
flyman
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  #<1 ... 190191192193
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