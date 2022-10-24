Спортзал - це добре, такі умови (безліміт у більшості спортивних залів, басейни, скалодроми і т.п. за 25 дол./міс.) доступні тільки через працедавця.
А от щодо медичної страховки - я б обрав персональну умову, хай і дорожчу.
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Додано: Пон 24 жов, 2022 18:28
Додано: Пон 24 жов, 2022 18:48
на мінімалці ще персональну умову, оксюморон
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