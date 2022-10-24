|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 24 жов, 2022 18:28
flyman написав:
Вас дивує, що роботодавець оплачує страховку і спортзал?
Спортзал - це добре, такі умови (безліміт у більшості спортивних залів, басейни, скалодроми і т.п. за 25 дол./міс.) доступні тільки через працедавця.
А от щодо медичної страховки - я б обрав персональну умову, хай і дорожчу.
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 2218
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 607 раз.
- Подякували: 336 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 24 жов, 2022 18:48
Gastarbaiter написав: flyman написав:
Вас дивує, що роботодавець оплачує страховку і спортзал?
Спортзал - це добре, такі умови (безліміт у більшості спортивних залів, басейни, скалодроми і т.п. за 25 дол./міс.) доступні тільки через працедавця.
А от щодо медичної страховки - я б обрав персональну умову, хай і дорожчу.
на мінімалці ще персональну умову, оксюморон
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 29731
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1432 раз.
- Подякували: 2559 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 24 жов, 2022 19:02
nekefer написав: flyman написав:
Да банально, но я даже 5% не хочу платить в Украине. Не стоит сервис своей цены.[/i]
Из секты государство это сервис, чиновники это наемные менеджеры?
ну купите другой сервис, этоже так легко как нажать кнопку в смартфоне
Сейчас это не так легко, а для многих невозможно.
Но как только окно возможностей откроется - многие так и сделают. Например студенты
-
User253
-
-
- Повідомлень: 34
- З нами з: 11.09.22
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 24 жов, 2022 19:10
User253 написав: nekefer написав: flyman написав:
Да банально, но я даже 5% не хочу платить в Украине. Не стоит сервис своей цены.[/i]
Из секты государство это сервис, чиновники это наемные менеджеры?
ну купите другой сервис, этоже так легко как нажать кнопку в смартфоне
Сейчас это не так легко, а для многих невозможно.
Но как только окно возможностей откроется - многие так и сделают. Например студенты
Это очень очень непросто. Даже если обучение бесплатное (а это редкость), проживание - платное. И заработать на него студенту будет сложно, если вообще возможно. Это опуская сллжности с языком и поступлением.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 41131
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 950 раз.
- Подякували: 5089 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 24 жов, 2022 19:30
flyman написав:
на мінімалці ще персональну умову, оксюморон
Хай би ці гроші на руки давали. Бо різниці між муніципальними поліклініками та оцими мережами по медпакету якось не видно. Що там, що там на цей рік вже нема вільних слотів до лікаря, а запис на наступний рік ще не відкрили
.
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 2218
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 607 раз.
- Подякували: 336 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|