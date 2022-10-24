RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 190191192193
Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 18:28

  flyman написав:Вас дивує, що роботодавець оплачує страховку і спортзал?

Спортзал - це добре, такі умови (безліміт у більшості спортивних залів, басейни, скалодроми і т.п. за 25 дол./міс.) доступні тільки через працедавця.
А от щодо медичної страховки - я б обрав персональну умову, хай і дорожчу.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 2218
З нами з: 26.02.18
Подякував: 607 раз.
Подякували: 336 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 18:48

  Gastarbaiter написав:
  flyman написав:Вас дивує, що роботодавець оплачує страховку і спортзал?

Спортзал - це добре, такі умови (безліміт у більшості спортивних залів, басейни, скалодроми і т.п. за 25 дол./міс.) доступні тільки через працедавця.
А от щодо медичної страховки - я б обрав персональну умову, хай і дорожчу.

на мінімалці ще персональну умову, оксюморон
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29731
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1432 раз.
Подякували: 2559 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 19:02

  nekefer написав:
  flyman написав:Да банально, но я даже 5% не хочу платить в Украине. Не стоит сервис своей цены.[/i]

Из секты государство это сервис, чиновники это наемные менеджеры? :lol:
ну купите другой сервис, этоже так легко как нажать кнопку в смартфоне :lol:

Сейчас это не так легко, а для многих невозможно.
Но как только окно возможностей откроется - многие так и сделают. Например студенты
User253
 
Повідомлень: 34
З нами з: 11.09.22
Подякував: 5 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 19:10

  User253 написав:
  nekefer написав:
  flyman написав:Да банально, но я даже 5% не хочу платить в Украине. Не стоит сервис своей цены.[/i]

Из секты государство это сервис, чиновники это наемные менеджеры? :lol:
ну купите другой сервис, этоже так легко как нажать кнопку в смартфоне :lol:

Сейчас это не так легко, а для многих невозможно.
Но как только окно возможностей откроется - многие так и сделают. Например студенты

Это очень очень непросто. Даже если обучение бесплатное (а это редкость), проживание - платное. И заработать на него студенту будет сложно, если вообще возможно. Это опуская сллжности с языком и поступлением.
airmax78
 
Повідомлень: 41131
З нами з: 25.10.12
Подякував: 950 раз.
Подякували: 5089 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 19:30

  flyman написав:на мінімалці ще персональну умову, оксюморон

Хай би ці гроші на руки давали. Бо різниці між муніципальними поліклініками та оцими мережами по медпакету якось не видно. Що там, що там на цей рік вже нема вільних слотів до лікаря, а запис на наступний рік ще не відкрили :mrgreen: .
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 2218
З нами з: 26.02.18
Подякував: 607 раз.
Подякували: 336 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 190191192193
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (695)
24.10.2022 21:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.