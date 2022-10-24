Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 190191192193 Додано: Пон 24 жов, 2022 18:28 flyman написав: Вас дивує, що роботодавець оплачує страховку і спортзал? Вас дивує, що роботодавець оплачує страховку і спортзал?

Спортзал - це добре, такі умови (безліміт у більшості спортивних залів, басейни, скалодроми і т.п. за 25 дол./міс.) доступні тільки через працедавця.

А от щодо медичної страховки - я б обрав персональну умову, хай і дорожчу. Спортзал - це добре, такі умови (безліміт у більшості спортивних залів, басейни, скалодроми і т.п. за 25 дол./міс.) доступні тільки через працедавця.А от щодо медичної страховки - я б обрав персональну умову, хай і дорожчу. Gastarbaiter Повідомлень: 2218 З нами з: 26.02.18 Подякував: 607 раз. Подякували: 336 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 жов, 2022 18:48 Gastarbaiter написав: flyman написав: Вас дивує, що роботодавець оплачує страховку і спортзал? Вас дивує, що роботодавець оплачує страховку і спортзал?

Спортзал - це добре, такі умови (безліміт у більшості спортивних залів, басейни, скалодроми і т.п. за 25 дол./міс.) доступні тільки через працедавця.

А от щодо медичної страховки - я б обрав персональну умову, хай і дорожчу. Спортзал - це добре, такі умови (безліміт у більшості спортивних залів, басейни, скалодроми і т.п. за 25 дол./міс.) доступні тільки через працедавця.А от щодо медичної страховки - я б обрав персональну умову, хай і дорожчу.

на мінімалці ще персональну умову, оксюморон на мінімалці ще персональну умову, оксюморон flyman

Повідомлень: 29732 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1432 раз. Подякували: 2559 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 жов, 2022 19:10 User253 написав: nekefer написав: flyman написав: Да банально, но я даже 5% не хочу платить в Украине. Не стоит сервис своей цены.[/i] Да банально, но я даже 5% не хочу платить в Украине. Не стоит сервис своей цены.[/i]

Из секты государство это сервис, чиновники это наемные менеджеры?

ну купите другой сервис, этоже так легко как нажать кнопку в смартфоне Из секты государство это сервис, чиновники это наемные менеджеры?ну купите другой сервис, этоже так легко как нажать кнопку в смартфоне

Сейчас это не так легко, а для многих невозможно.

Но как только окно возможностей откроется - многие так и сделают. Например студенты Сейчас это не так легко, а для многих невозможно.Но как только окно возможностей откроется - многие так и сделают. Например студенты

Это очень очень непросто. Даже если обучение бесплатное (а это редкость), проживание - платное. И заработать на него студенту будет сложно, если вообще возможно. Это опуская сллжности с языком и поступлением. Это очень очень непросто. Даже если обучение бесплатное (а это редкость), проживание - платное. И заработать на него студенту будет сложно, если вообще возможно. Это опуская сллжности с языком и поступлением. airmax78 Повідомлень: 41132 З нами з: 25.10.12 Подякував: 950 раз. Подякували: 5089 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 жов, 2022 19:30 flyman написав: на мінімалці ще персональну умову, оксюморон на мінімалці ще персональну умову, оксюморон

Хай би ці гроші на руки давали. Бо різниці між муніципальними поліклініками та оцими мережами по медпакету якось не видно. Що там, що там на цей рік вже нема вільних слотів до лікаря, а запис на наступний рік ще не відкрили . Хай би ці гроші на руки давали. Бо різниці між муніципальними поліклініками та оцими мережами по медпакету якось не видно. Що там, що там на цей рік вже нема вільних слотів до лікаря, а запис на наступний рік ще не відкрили Gastarbaiter Повідомлень: 2218 З нами з: 26.02.18 Подякував: 607 раз. Подякували: 336 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 жов, 2022 21:17 Faceless написав: rjkz написав: На самом деле налог платится тем человеком, который сейчас его получает.

Если-бы я его получал, то имел-бы право не платить налог на этот доход, так как он намного ниже порогового значения.

Може я щось пропустив, але порогове значення 17 грн на місяць (неоподатковуваний мінімум), якщо мова йде про сплату ПДФО. Але ніхто в Україні податків з отриманої орендної плати як ФО не сплачує, бо це в принципі ніяк не проконтролювати. Можливо, хтось як ФОП таки сплачує Може я щось пропустив, але порогове значення 17 грн на місяць (неоподатковуваний мінімум), якщо мова йде про сплату ПДФО. Але ніхто в Україні податків з отриманої орендної плати як ФО не сплачує, бо це в принципі ніяк не проконтролювати. Можливо, хтось як ФОП таки сплачує



Получатель дохода -ФОП. Получатель дохода -ФОП. rjkz

Повідомлень: 13850 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7227 раз. Подякували: 4310 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 жов, 2022 21:28 stm написав: NetSerpent написав: nekefer написав: Из секты государство это сервис, чиновники это наемные менеджеры?

ну купите другой сервис, этоже так легко как нажать кнопку в смартфоне Из секты государство это сервис, чиновники это наемные менеджеры?ну купите другой сервис, этоже так легко как нажать кнопку в смартфоне

Так він і купив: переїхав в Канаду. І хто від цього виграв? Явно не Україна, яка втратила висококваліфікованого спеціаліста і валютні надходження, які айтішники приносять в країну. Так він і купив: переїхав в Канаду. І хто від цього виграв? Явно не Україна, яка втратила висококваліфікованого спеціаліста і валютні надходження, які айтішники приносять в країну.

Незаменимых нет. Независимо от профессии: будет спрос -> будет расти цена услуги -> будет появляться предложение -> будет появляться конкуренция -> будет падать цена до обоснованного уровня. Незаменимых нет. Независимо от профессии: будет спрос -> будет расти цена услуги -> будет появляться предложение -> будет появляться конкуренция -> будет падать цена до обоснованного уровня.



Не совсем так.

В мире проживает около 65 млн украинцев. На момент развала совка было 52.

Сейчас, боюсь, уже менее 30.

Мало того, что каждый работающий - это плательщик в ПФУ и Бюджет, так еще и каждый раз покупая что-то человек платит налоги и поддерживает цепочку мультиплицирования. И это тоже дает поступления. Еще это называют внутренним спросом.

То есть, чем больше людей, тем больше транзакций и поступлений в бюджеь, тем больше внутренний рынок для национального производителя.

И заменить пока некем. Украина - не США, куда стремится попасть каждый первый потенциальный эмигрант.

Поэтому я и писал столько лет о важности демографического фактора для Украины.\

Население и территория - два самых важных для государства фактора.

Украина пытается сейчас отвоевать территорию и, надеюсь, ей это удастся.

Но теряет население. Уже не первое десятилетие. И скорей всего восстановить его количество не сможет в ближайшие десятилетия. Скорей всего процесс продолжится. Не совсем так.В мире проживает около 65 млн украинцев. На момент развала совка было 52.Сейчас, боюсь, уже менее 30.Мало того, что каждый работающий - это плательщик в ПФУ и Бюджет, так еще и каждый раз покупая что-то человек платит налоги и поддерживает цепочку мультиплицирования. И это тоже дает поступления. Еще это называют внутренним спросом.То есть, чем больше людей, тем больше транзакций и поступлений в бюджеь, тем больше внутренний рынок для национального производителя.И заменить пока некем. Украина - не США, куда стремится попасть каждый первый потенциальный эмигрант.Поэтому я и писал столько лет о важности демографического фактора для Украины.\Население и территория - два самых важных для государства фактора.Украина пытается сейчас отвоевать территорию и, надеюсь, ей это удастся.Но теряет население. Уже не первое десятилетие. И скорей всего восстановить его количество не сможет в ближайшие десятилетия. Скорей всего процесс продолжится. rjkz

Повідомлень: 13850 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7227 раз. Подякували: 4310 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 190191192193 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостейМодератори: Faceless