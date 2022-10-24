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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 24 жов, 2022 18:28
flyman написав:
Вас дивує, що роботодавець оплачує страховку і спортзал?
Спортзал - це добре, такі умови (безліміт у більшості спортивних залів, басейни, скалодроми і т.п. за 25 дол./міс.) доступні тільки через працедавця.
А от щодо медичної страховки - я б обрав персональну умову, хай і дорожчу.
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Додано: Пон 24 жов, 2022 18:48
Gastarbaiter написав: flyman написав:
Вас дивує, що роботодавець оплачує страховку і спортзал?
Спортзал - це добре, такі умови (безліміт у більшості спортивних залів, басейни, скалодроми і т.п. за 25 дол./міс.) доступні тільки через працедавця.
А от щодо медичної страховки - я б обрав персональну умову, хай і дорожчу.
на мінімалці ще персональну умову, оксюморон
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flyman
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Додано: Пон 24 жов, 2022 19:10
User253 написав: nekefer написав: flyman написав:
Да банально, но я даже 5% не хочу платить в Украине. Не стоит сервис своей цены.[/i]
Из секты государство это сервис, чиновники это наемные менеджеры?
ну купите другой сервис, этоже так легко как нажать кнопку в смартфоне
Сейчас это не так легко, а для многих невозможно.
Но как только окно возможностей откроется - многие так и сделают. Например студенты
Это очень очень непросто. Даже если обучение бесплатное (а это редкость), проживание - платное. И заработать на него студенту будет сложно, если вообще возможно. Это опуская сллжности с языком и поступлением.
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Додано: Пон 24 жов, 2022 19:30
flyman написав:
на мінімалці ще персональну умову, оксюморон
Хай би ці гроші на руки давали. Бо різниці між муніципальними поліклініками та оцими мережами по медпакету якось не видно. Що там, що там на цей рік вже нема вільних слотів до лікаря, а запис на наступний рік ще не відкрили
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Додано: Пон 24 жов, 2022 21:17
Faceless написав:
rjkz написав:На самом деле налог платится тем человеком, который сейчас его получает.
Если-бы я его получал, то имел-бы право не платить налог на этот доход, так как он намного ниже порогового значения.
Може я щось пропустив, але порогове значення 17 грн на місяць (неоподатковуваний мінімум), якщо мова йде про сплату ПДФО. Але ніхто в Україні податків з отриманої орендної плати як ФО не сплачує, бо це в принципі ніяк не проконтролювати. Можливо, хтось як ФОП таки сплачує
Получатель дохода -ФОП.
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Додано: Пон 24 жов, 2022 21:28
stm написав: NetSerpent написав: nekefer написав:
Из секты государство это сервис, чиновники это наемные менеджеры?
ну купите другой сервис, этоже так легко как нажать кнопку в смартфоне
Так він і купив: переїхав в Канаду. І хто від цього виграв? Явно не Україна, яка втратила висококваліфікованого спеціаліста і валютні надходження, які айтішники приносять в країну.
Незаменимых нет. Независимо от профессии: будет спрос -> будет расти цена услуги -> будет появляться предложение -> будет появляться конкуренция -> будет падать цена до обоснованного уровня.
Не совсем так.
В мире проживает около 65 млн украинцев. На момент развала совка было 52.
Сейчас, боюсь, уже менее 30.
Мало того, что каждый работающий - это плательщик в ПФУ и Бюджет, так еще и каждый раз покупая что-то человек платит налоги и поддерживает цепочку мультиплицирования. И это тоже дает поступления. Еще это называют внутренним спросом.
То есть, чем больше людей, тем больше транзакций и поступлений в бюджеь, тем больше внутренний рынок для национального производителя.
И заменить пока некем. Украина - не США, куда стремится попасть каждый первый потенциальный эмигрант.
Поэтому я и писал столько лет о важности демографического фактора для Украины.\
Население и территория - два самых важных для государства фактора.
Украина пытается сейчас отвоевать территорию и, надеюсь, ей это удастся.
Но теряет население. Уже не первое десятилетие. И скорей всего восстановить его количество не сможет в ближайшие десятилетия. Скорей всего процесс продолжится.
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