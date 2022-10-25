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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 25 жов, 2022 09:20
BIGor написав: airmax78 написав: BIGor написав:
А у нас проживание и обучение бесплатное? Вы наверное из какой-то параллельной реальности пишете.
У нас нет проблем поступить на бюджет, общага бесплатная + можно вообще в своем городе поступить. Еда - дешевле. Я за свое первое образование ни копейки не заплатил. Даже еще какую-то стипендию получал.
На бюджет у нас все хреновые специальности, на хорошие - блат. Сам пробовал поступить - никак не выходило. Общага - 100% платная. Да еще при любом случае вышвирывают к лендлордам - у нас был проходной балл что бы жить в общаге (платно). Еда дешевле - сказки для детей, в Польше еда дешевле выходит.
ПС ну своих же детей будете обучать в Украине надеюсь?
ПС, поражаюсь тому, как существует две разных Украины - одна где все шикарно, просто и бесплатно - для блатных и их приближенных, и другая - где не все так кучеряво для обычных "пересичных".
100%Дочь поступала в позапрошлом году на иняз-бюджет около 190 проходной был, на ІТ львовский полутех 185.Для сравнения на механико-машиностроительный, на котором учился 25 лет назад и после которого будешь, скорее всего, безработным бюджет 125 баллов. Общага 700 грн, что по меркам венской стоимости аренды ничего.
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Bolt
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Додано: Вів 25 жов, 2022 09:50
Bolt написав:
на ІТ львовский полутех 185.Для сравнения на механико-машиностроительный, на котором учился 25 лет назад и после которого будешь, скорее всего, безработным бюджет 125 баллов
самое смешное что ИТ можно научиться самому
а вот машиностроению врядли
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nekefer
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Додано: Вів 25 жов, 2022 10:13
nekefer написав: Bolt написав:
на ІТ львовский полутех 185.Для сравнения на механико-машиностроительный, на котором учился 25 лет назад и после которого будешь, скорее всего, безработным бюджет 125 баллов
самое смешное что ИТ можно научиться самому
а вот машиностроению врядли
Туда, наверное, больше идут не для научится, а диплом получить для профессиональной эмиграции ну и попутно пацанам от армии отмазаться.
Пы. Сы. У меня племяш жены тестировщиком после метрологии работает, а затащил его в тестировщики друг, который вообще инфиз окончил😎🤷♂️А бывший сослуживец по ЛАЗу, который сейчас на Електроне конструктором уже 5 месяцев ЗП не получает, телефон пополнить нечем🤦♂️
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Bolt
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Додано: Вів 25 жов, 2022 10:28
Bolt написав:
100%Дочь поступала в позапрошлом году на иняз-бюджет около 190 проходной был, на ІТ львовский полутех 185.Для сравнения на механико-машиностроительный, на котором учился 25 лет назад и после которого будешь, скорее всего, безработным бюджет 125 баллов. Общага 700 грн, что по меркам венской стоимости аренды ничего.
В Вене общежитие - 400 ойро в месяц. Но, конечно, это лухури по сравнению с тем что у нас. Надо отдать должное, тут еще имперско-советский подход: лучшие локации, лучшие здания - у университетов. Общежития (те что видел) выглядят как наш бизнес-класс от Саги какой-нибудь. Студенческие кампусы тоже очень нарядные. Тут ничего не могу сказать. Уровень совершенно другой.
Но при этом преподы, как я понимаю, не жируют. Некоторые на Франта похожи - бухтят постоянно (это по рассказам жены).
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airmax78
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