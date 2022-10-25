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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 25 жов, 2022 09:20
BIGor написав: airmax78 написав: BIGor написав:
А у нас проживание и обучение бесплатное? Вы наверное из какой-то параллельной реальности пишете.
У нас нет проблем поступить на бюджет, общага бесплатная + можно вообще в своем городе поступить. Еда - дешевле. Я за свое первое образование ни копейки не заплатил. Даже еще какую-то стипендию получал.
На бюджет у нас все хреновые специальности, на хорошие - блат. Сам пробовал поступить - никак не выходило. Общага - 100% платная. Да еще при любом случае вышвирывают к лендлордам - у нас был проходной балл что бы жить в общаге (платно). Еда дешевле - сказки для детей, в Польше еда дешевле выходит.
ПС ну своих же детей будете обучать в Украине надеюсь?
ПС, поражаюсь тому, как существует две разных Украины - одна где все шикарно, просто и бесплатно - для блатных и их приближенных, и другая - где не все так кучеряво для обычных "пересичных".
100%Дочь поступала в позапрошлом году на иняз-бюджет около 190 проходной был, на ІТ львовский полутех 185.Для сравнения на механико-машиностроительный, на котором учился 25 лет назад и после которого будешь, скорее всего, безработным бюджет 125 баллов. Общага 700 грн, что по меркам венской стоимости аренды ничего.
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Додано: Вів 25 жов, 2022 09:50
Bolt написав:
на ІТ львовский полутех 185.Для сравнения на механико-машиностроительный, на котором учился 25 лет назад и после которого будешь, скорее всего, безработным бюджет 125 баллов
самое смешное что ИТ можно научиться самому
а вот машиностроению врядли
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nekefer
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Додано: Вів 25 жов, 2022 10:13
nekefer написав: Bolt написав:
на ІТ львовский полутех 185.Для сравнения на механико-машиностроительный, на котором учился 25 лет назад и после которого будешь, скорее всего, безработным бюджет 125 баллов
самое смешное что ИТ можно научиться самому
а вот машиностроению врядли
Туда, наверное, больше идут не для научится, а диплом получить для профессиональной эмиграции ну и попутно пацанам от армии отмазаться.
Пы. Сы. У меня племяш жены тестировщиком после метрологии работает, а затащил его в тестировщики друг, который вообще инфиз окончил😎🤷♂️А бывший сослуживец по ЛАЗу, который сейчас на Електроне конструктором уже 5 месяцев ЗП не получает, телефон пополнить нечем🤦♂️
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Додано: Вів 25 жов, 2022 10:28
Bolt написав:
100%Дочь поступала в позапрошлом году на иняз-бюджет около 190 проходной был, на ІТ львовский полутех 185.Для сравнения на механико-машиностроительный, на котором учился 25 лет назад и после которого будешь, скорее всего, безработным бюджет 125 баллов. Общага 700 грн, что по меркам венской стоимости аренды ничего.
В Вене общежитие - 400 ойро в месяц. Но, конечно, это лухури по сравнению с тем что у нас. Надо отдать должное, тут еще имперско-советский подход: лучшие локации, лучшие здания - у университетов. Общежития (те что видел) выглядят как наш бизнес-класс от Саги какой-нибудь. Студенческие кампусы тоже очень нарядные. Тут ничего не могу сказать. Уровень совершенно другой.
Но при этом преподы, как я понимаю, не жируют. Некоторые на Франта похожи - бухтят постоянно (это по рассказам жены).
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airmax78
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Додано: Вів 25 жов, 2022 10:38
airmax78 написав: Bolt написав:
100%Дочь поступала в позапрошлом году на иняз-бюджет около 190 проходной был, на ІТ львовский полутех 185.Для сравнения на механико-машиностроительный, на котором учился 25 лет назад и после которого будешь, скорее всего, безработным бюджет 125 баллов. Общага 700 грн, что по меркам венской стоимости аренды ничего.
В Вене общежитие - 400 ойро в месяц. Но, конечно, это лухури по сравнению с тем что у нас. Надо отдать должное, тут еще имперско-советский подход: лучшие локации, лучшие здания - у университетов. Общежития (те что видел) выглядят как наш бизнес-класс от Саги какой-нибудь. Студенческие кампусы тоже очень нарядные. Тут ничего не могу сказать. Уровень совершенно другой.
Но при этом преподы, как я понимаю, не жируют. Некоторые на Франта похожи - бухтят постоянно (это по рассказам жены).
Был рядом с венским политехом, ну, что сказать во львовском главный корпус монументальне. На этом пожалуй все плюсы и заканчиваются.
Пы. Сы. Когда в 2000-м ездили во Францию в Тезе, назад через Вену возвращались, парканулись на Пратере и имели пол дня на екскурсии. Ну, что сказать Австрия единственное место в Европе, где хотелось бы жить. После немцев показалось, что народ намного доброделательнее. В 19 году когда в Вене был, парковался возле Хундертвассер хауз, у местного спросил, где можна купить паркшайн, он из бардачка пачку достал и дал мне часовай(ЕМНИП три евро тогда стоил) Или женщину с коляской спросили, где оперный театр, она наверное метров сто нас провела и показала. Во Львове бы так 😏Одни жулики типа Долярчика крутятся, думают как на тебе бабла срубить.
Востаннє редагувалось Bolt
в Вів 25 жов, 2022 10:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 25 жов, 2022 10:43
BIGor написав: airmax78 написав: BIGor написав:
А у нас проживание и обучение бесплатное? Вы наверное из какой-то параллельной реальности пишете.
У нас нет проблем поступить на бюджет, общага бесплатная + можно вообще в своем городе поступить. Еда - дешевле. Я за свое первое образование ни копейки не заплатил. Даже еще какую-то стипендию получал.
На бюджет у нас все хреновые специальности, на хорошие - блат. Сам пробовал поступить - никак не выходило. Общага - 100% платная. Да еще при любом случае вышвирывают к лендлордам - у нас был проходной балл что бы жить в общаге (платно). Еда дешевле - сказки для детей, в Польше еда дешевле выходит.
ПС ну своих же детей будете обучать в Украине надеюсь?
ПС, поражаюсь тому, как существует две разных Украины - одна где все шикарно, просто и бесплатно - для блатных и их приближенных, и другая - где не все так кучеряво для обычных "пересичных".
Та ну, брехня. Можливо, в деяких найбільш популярних ВНЗ дуже складно потрапити на бюджет і то на пальцях перерахувати разом зі спеціальностями, а так - все цілком можливо, якщо вчився добре.
У мене гуртожиток теж був умовно платний, в місяць - дешевше за один обід в їдальні універу. Який жах
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Додано: Вів 25 жов, 2022 10:47
Bolt написав: BIGor написав: airmax78 написав:
У нас нет проблем поступить на бюджет, общага бесплатная + можно вообще в своем городе поступить. Еда - дешевле. Я за свое первое образование ни копейки не заплатил. Даже еще какую-то стипендию получал.
На бюджет у нас все хреновые специальности, на хорошие - блат. Сам пробовал поступить - никак не выходило. Общага - 100% платная. Да еще при любом случае вышвирывают к лендлордам - у нас был проходной балл что бы жить в общаге (платно). Еда дешевле - сказки для детей, в Польше еда дешевле выходит.
ПС ну своих же детей будете обучать в Украине надеюсь?
ПС, поражаюсь тому, как существует две разных Украины - одна где все шикарно, просто и бесплатно - для блатных и их приближенных, и другая - где не все так кучеряво для обычных "пересичных".
100%Дочь поступала в позапрошлом году на иняз-бюджет около 190 проходной был, на ІТ львовский полутех 185.Для сравнения на механико-машиностроительный, на котором учился 25 лет назад и после которого будешь, скорее всего, безработным бюджет 125 баллов. Общага 700 грн, что по меркам венской стоимости аренды ничего.
Інязи то парадокс всіх років незалежності (та й до неї теж) - не дають по суті нічого, перспективи ті самі, що і після інших педів (майже ніякі), а туди пруться й пруться. Навіть аргумент "зате вивчити мову" не допомагає, бо і результат не дуже, і витрачений час неадекватний
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Додано: Вів 25 жов, 2022 10:48
Faceless написав: BIGor написав: airmax78 написав:
У нас нет проблем поступить на бюджет, общага бесплатная + можно вообще в своем городе поступить. Еда - дешевле. Я за свое первое образование ни копейки не заплатил. Даже еще какую-то стипендию получал.
На бюджет у нас все хреновые специальности, на хорошие - блат. Сам пробовал поступить - никак не выходило. Общага - 100% платная. Да еще при любом случае вышвирывают к лендлордам - у нас был проходной балл что бы жить в общаге (платно). Еда дешевле - сказки для детей, в Польше еда дешевле выходит.
ПС ну своих же детей будете обучать в Украине надеюсь?
ПС, поражаюсь тому, как существует две разных Украины - одна где все шикарно, просто и бесплатно - для блатных и их приближенных, и другая - где не все так кучеряво для обычных "пересичных".
Та ну, брехня. Можливо, в деяких найбільш популярних ВНЗ дуже складно потрапити на бюджет і то на пальцях перерахувати разом зі спеціальностями, а так - все цілком можливо, якщо вчився добре.
У мене гуртожиток теж був умовно платний, в місяць - дешевше за один обід в їдальні універу. Який жах
Зараз, якби і хотів добре вчитись то майже не реально, по причині, що ті вчителя, мабудь самі ЗНО зі свого предмета не здадуть.
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Додано: Вів 25 жов, 2022 11:12
Faceless написав: BIGor написав: airmax78 написав:
У нас нет проблем поступить на бюджет, общага бесплатная + можно вообще в своем городе поступить. Еда - дешевле. Я за свое первое образование ни копейки не заплатил. Даже еще какую-то стипендию получал.
На бюджет у нас все хреновые специальности, на хорошие - блат. Сам пробовал поступить - никак не выходило. Общага - 100% платная. Да еще при любом случае вышвирывают к лендлордам - у нас был проходной балл что бы жить в общаге (платно). Еда дешевле - сказки для детей, в Польше еда дешевле выходит.
ПС ну своих же детей будете обучать в Украине надеюсь?
ПС, поражаюсь тому, как существует две разных Украины - одна где все шикарно, просто и бесплатно - для блатных и их приближенных, и другая - где не все так кучеряво для обычных "пересичных".
Та ну, брехня. Можливо, в деяких найбільш популярних ВНЗ дуже складно потрапити на бюджет і то на пальцях перерахувати разом зі спеціальностями, а так - все цілком можливо, якщо вчився добре.
У мене гуртожиток теж був умовно платний, в місяць - дешевше за один обід в їдальні універу. Який жах
Можливо зараз стало мало студентів (демографія), але коли я поступав КПІ та Шевченко були взагалі недосяжними. Гуртожиток коштував дуже дорого - памятаю 1,5 стипендії.
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Додано: Вів 25 жов, 2022 11:12
nekefer написав: Bolt написав:
на ІТ львовский полутех 185.Для сравнения на механико-машиностроительный, на котором учился 25 лет назад и после которого будешь, скорее всего, безработным бюджет 125 баллов
самое смешное что ИТ можно научиться самому
а вот машиностроению врядли
щоб стати веб-макакою можна і самому навчитися
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