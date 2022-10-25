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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 25 жов, 2022 11:16
BIGor написав: Faceless написав:
BIGor написав:На бюджет у нас все хреновые специальности, на хорошие - блат. Сам пробовал поступить - никак не выходило. Общага - 100% платная. Да еще при любом случае вышвирывают к лендлордам - у нас был проходной балл что бы жить в общаге (платно). Еда дешевле - сказки для детей, в Польше еда дешевле выходит.
ПС ну своих же детей будете обучать в Украине надеюсь?
ПС, поражаюсь тому, как существует две разных Украины - одна где все шикарно, просто и бесплатно - для блатных и их приближенных, и другая - где не все так кучеряво для обычных "пересичных".
Та ну, брехня. Можливо, в деяких найбільш популярних ВНЗ дуже складно потрапити на бюджет і то на пальцях перерахувати разом зі спеціальностями, а так - все цілком можливо, якщо вчився добре.
У мене гуртожиток теж був умовно платний, в місяць - дешевше за один обід в їдальні універу. Який жах
Можливо зараз стало мало студентів (демографія), але коли я поступав КПІ та Шевченко були взагалі недосяжними. Гуртожиток коштував дуже дорого - памятаю 1,5 стипендії.
На скільки пам'ятаю в 96-98 роках степуха була 14, підвищена 17 грн. Так, що гуртожиток цілком міг коштувати 1, 5 степухи😎
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Bolt
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Додано: Вів 25 жов, 2022 11:17
Bolt написав: airmax78 написав: Bolt написав:
100%Дочь поступала в позапрошлом году на иняз-бюджет около 190 проходной был, на ІТ львовский полутех 185.Для сравнения на механико-машиностроительный, на котором учился 25 лет назад и после которого будешь, скорее всего, безработным бюджет 125 баллов. Общага 700 грн, что по меркам венской стоимости аренды ничего.
В Вене общежитие - 400 ойро в месяц. Но, конечно, это лухури по сравнению с тем что у нас. Надо отдать должное, тут еще имперско-советский подход: лучшие локации, лучшие здания - у университетов. Общежития (те что видел) выглядят как наш бизнес-класс от Саги какой-нибудь. Студенческие кампусы тоже очень нарядные. Тут ничего не могу сказать. Уровень совершенно другой.
Но при этом преподы, как я понимаю, не жируют. Некоторые на Франта похожи - бухтят постоянно (это по рассказам жены).
Был рядом с венским политехом, ну, что сказать во львовском главный корпус монументальне. На этом пожалуй все плюсы и заканчиваются.
Пы. Сы. Когда в 2000-м ездили во Францию в Тезе, назад через Вену возвращались, парканулись на Пратере и имели пол дня на екскурсии. Ну, что сказать Австрия единственное место в Европе, где хотелось бы жить. После немцев показалось, что народ намного доброделательнее. В 19 году когда в Вене был, парковался возле Хундертвассер хауз, у местного спросил, где можна купить паркшайн, он из бардачка пачку достал и дал мне часовай(ЕМНИП три евро тогда стоил) Или женщину с коляской спросили, где оперный театр, она наверное метров сто нас провела и показала. Во Львове бы так 😏Одни жулики типа Долярчика крутятся, думают как на тебе бабла срубить.
Почекайте ще трохи, і Долярчик нашкребе на кавалірку у Відні...
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Додано: Вів 25 жов, 2022 11:31
Bolt написав:
На скільки пам'ятаю в 96-98 роках степуха була 14, підвищена 17 грн. Так, що гуртожиток цілком міг коштувати 1, 5 степухи😎
Я не такий старий))
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BIGor
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Додано: Вів 25 жов, 2022 11:38
BIGor написав: Bolt написав:
На скільки пам'ятаю в 96-98 роках степуха була 14, підвищена 17 грн. Так, що гуртожиток цілком міг коштувати 1, 5 степухи😎
Я не такий старий))
Білою заздрісстю заздрив студентам нульових, бо якщо в 90-х за степуху можна було купити 3 пляшки паленки на Привокзальному базарі, то в нульових вже ящик. 😎
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Bolt
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Додано: Вів 25 жов, 2022 11:45
Bolt написав: BIGor написав: Bolt написав:
На скільки пам'ятаю в 96-98 роках степуха була 14, підвищена 17 грн. Так, що гуртожиток цілком міг коштувати 1, 5 степухи😎
Я не такий старий))
Білою заздрісстю заздрив студентам нульових, бо якщо в 90-х за степуху можна було купити 3 пляшки паленки на Привокзальному базарі, то в нульових вже ящик. 😎
Треба було уточнювати чи повертаються покупці знов.
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finuser521
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Додано: Вів 25 жов, 2022 12:01
BIGor написав: Faceless написав:
BIGor написав:На бюджет у нас все хреновые специальности, на хорошие - блат. Сам пробовал поступить - никак не выходило. Общага - 100% платная. Да еще при любом случае вышвирывают к лендлордам - у нас был проходной балл что бы жить в общаге (платно). Еда дешевле - сказки для детей, в Польше еда дешевле выходит.
ПС ну своих же детей будете обучать в Украине надеюсь?
ПС, поражаюсь тому, как существует две разных Украины - одна где все шикарно, просто и бесплатно - для блатных и их приближенных, и другая - где не все так кучеряво для обычных "пересичных".
Та ну, брехня. Можливо, в деяких найбільш популярних ВНЗ дуже складно потрапити на бюджет і то на пальцях перерахувати разом зі спеціальностями, а так - все цілком можливо, якщо вчився добре.
У мене гуртожиток теж був умовно платний, в місяць - дешевше за один обід в їдальні універу. Який жах
Можливо зараз стало мало студентів (демографія), але коли я поступав КПІ та Шевченко були взагалі недосяжними. Гуртожиток коштував дуже дорого - памятаю 1,5 стипендії.
Я не про зараз пишу, а про часи, коли сам вчився, підозрюю, десь у суміжні роки з вами
Стипендію ніколи не рахував, як якийсь базовий дохід студента, це просто типу соцдопомоги, якої на початку вистачало поїсти пару разів у їдальні, потім як отримував підвищену то трохи більше, але навіть близько не жити за неї.
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Додано: Вів 25 жов, 2022 12:11
finuser521 написав: Bolt написав: BIGor написав:
Я не такий старий))
Білою заздрісстю заздрив студентам нульових, бо якщо в 90-х за степуху можна було купити 3 пляшки паленки на Привокзальному базарі, то в нульових вже ящик. 😎
Треба було уточнювати чи повертаються покупці знов.
Та живий ніби ще. 😎
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Bolt
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Додано: Вів 25 жов, 2022 12:26
Faceless написав:
Я не про зараз пишу, а про часи, коли сам вчився, підозрюю, десь у суміжні роки з вами
Стипендію ніколи не рахував, як якийсь базовий дохід студента, це просто типу соцдопомоги, якої на початку вистачало поїсти пару разів у їдальні, потім як отримував підвищену то трохи більше, але навіть близько не жити за неї.
Мажор, в мене стипендія була на пів-місяця витрат. Недаром "Київ Фейслесса".
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