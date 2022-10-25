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#<1 ... 192193194195 Додано: Вів 25 жов, 2022 11:16 BIGor написав: Faceless написав: BIGor написав: На бюджет у нас все хреновые специальности, на хорошие - блат. Сам пробовал поступить - никак не выходило. Общага - 100% платная. Да еще при любом случае вышвирывают к лендлордам - у нас был проходной балл что бы жить в общаге (платно). Еда дешевле - сказки для детей, в Польше еда дешевле выходит.

ПС ну своих же детей будете обучать в Украине надеюсь?

ПС, поражаюсь тому, как существует две разных Украины - одна где все шикарно, просто и бесплатно - для блатных и их приближенных, и другая - где не все так кучеряво для обычных "пересичных".



Та ну, брехня. Можливо, в деяких найбільш популярних ВНЗ дуже складно потрапити на бюджет і то на пальцях перерахувати разом зі спеціальностями, а так - все цілком можливо, якщо вчився добре.

У мене гуртожиток теж був умовно платний, в місяць - дешевше за один обід в їдальні універу. Який жах Та ну, брехня. Можливо, в деяких найбільш популярних ВНЗ дуже складно потрапити на бюджет і то на пальцях перерахувати разом зі спеціальностями, а так - все цілком можливо, якщо вчився добре.У мене гуртожиток теж був умовно платний, в місяць - дешевше за один обід в їдальні універу. Який жах

Можливо зараз стало мало студентів (демографія), але коли я поступав КПІ та Шевченко були взагалі недосяжними. Гуртожиток коштував дуже дорого - памятаю 1,5 стипендії. Можливо зараз стало мало студентів (демографія), але коли я поступав КПІ та Шевченко були взагалі недосяжними. Гуртожиток коштував дуже дорого - памятаю 1,5 стипендії.

На скільки пам'ятаю в 96-98 роках степуха була 14, підвищена 17 грн. Так, що гуртожиток цілком міг коштувати 1, 5 степухи😎 На скільки пам'ятаю в 96-98 роках степуха була 14, підвищена 17 грн. Так, що гуртожиток цілком міг коштувати 1, 5 степухи😎 Bolt Повідомлень: 1356 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 88 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 жов, 2022 11:17 Bolt написав: airmax78 написав: Bolt написав: 100%Дочь поступала в позапрошлом году на иняз-бюджет около 190 проходной был, на ІТ львовский полутех 185.Для сравнения на механико-машиностроительный, на котором учился 25 лет назад и после которого будешь, скорее всего, безработным бюджет 125 баллов. Общага 700 грн, что по меркам венской стоимости аренды ничего. 100%Дочь поступала в позапрошлом году на иняз-бюджет около 190 проходной был, на ІТ львовский полутех 185.Для сравнения на механико-машиностроительный, на котором учился 25 лет назад и после которого будешь, скорее всего, безработным бюджет 125 баллов. Общага 700 грн, что по меркам венской стоимости аренды ничего.

В Вене общежитие - 400 ойро в месяц. Но, конечно, это лухури по сравнению с тем что у нас. Надо отдать должное, тут еще имперско-советский подход: лучшие локации, лучшие здания - у университетов. Общежития (те что видел) выглядят как наш бизнес-класс от Саги какой-нибудь. Студенческие кампусы тоже очень нарядные. Тут ничего не могу сказать. Уровень совершенно другой.

Но при этом преподы, как я понимаю, не жируют. Некоторые на Франта похожи - бухтят постоянно (это по рассказам жены). В Вене общежитие - 400 ойро в месяц. Но, конечно, это лухури по сравнению с тем что у нас. Надо отдать должное, тут еще имперско-советский подход: лучшие локации, лучшие здания - у университетов. Общежития (те что видел) выглядят как наш бизнес-класс от Саги какой-нибудь. Студенческие кампусы тоже очень нарядные. Тут ничего не могу сказать. Уровень совершенно другой.Но при этом преподы, как я понимаю, не жируют. Некоторые на Франта похожи - бухтят постоянно (это по рассказам жены).

Был рядом с венским политехом, ну, что сказать во львовском главный корпус монументальне. На этом пожалуй все плюсы и заканчиваются.

Пы. Сы. Когда в 2000-м ездили во Францию в Тезе, назад через Вену возвращались, парканулись на Пратере и имели пол дня на екскурсии. Ну, что сказать Австрия единственное место в Европе, где хотелось бы жить. После немцев показалось, что народ намного доброделательнее. В 19 году когда в Вене был, парковался возле Хундертвассер хауз, у местного спросил, где можна купить паркшайн, он из бардачка пачку достал и дал мне часовай(ЕМНИП три евро тогда стоил) Или женщину с коляской спросили, где оперный театр, она наверное метров сто нас провела и показала. Во Львове бы так 😏Одни жулики типа Долярчика крутятся, думают как на тебе бабла срубить. Был рядом с венским политехом, ну, что сказать во львовском главный корпус монументальне. На этом пожалуй все плюсы и заканчиваются.Пы. Сы. Когда в 2000-м ездили во Францию в Тезе, назад через Вену возвращались, парканулись на Пратере и имели пол дня на екскурсии. Ну, что сказать Австрия единственное место в Европе, где хотелось бы жить. После немцев показалось, что народ намного доброделательнее. В 19 году когда в Вене был, парковался возле Хундертвассер хауз, у местного спросил, где можна купить паркшайн, он из бардачка пачку достал и дал мне часовай(ЕМНИП три евро тогда стоил) Или женщину с коляской спросили, где оперный театр, она наверное метров сто нас провела и показала. Во Львове бы так 😏Одни жулики типа Долярчика крутятся, думают как на тебе бабла срубить.

Почекайте ще трохи, і Долярчик нашкребе на кавалірку у Відні... Почекайте ще трохи, і Долярчик нашкребе на кавалірку у Відні... flyman

Повідомлень: 29742 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1432 раз. Подякували: 2559 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 жов, 2022 11:31 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: На скільки пам'ятаю в 96-98 роках степуха була 14, підвищена 17 грн. Так, що гуртожиток цілком міг коштувати 1, 5 степухи😎 На скільки пам'ятаю в 96-98 роках степуха була 14, підвищена 17 грн. Так, що гуртожиток цілком міг коштувати 1, 5 степухи😎

Я не такий старий)) Я не такий старий)) BIGor

Повідомлень: 6774 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1060 раз. Подякували: 1443 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 жов, 2022 11:38 BIGor написав: Bolt написав: На скільки пам'ятаю в 96-98 роках степуха була 14, підвищена 17 грн. Так, що гуртожиток цілком міг коштувати 1, 5 степухи😎 На скільки пам'ятаю в 96-98 роках степуха була 14, підвищена 17 грн. Так, що гуртожиток цілком міг коштувати 1, 5 степухи😎

Я не такий старий)) Я не такий старий))

Білою заздрісстю заздрив студентам нульових, бо якщо в 90-х за степуху можна було купити 3 пляшки паленки на Привокзальному базарі, то в нульових вже ящик. 😎 Білою заздрісстю заздрив студентам нульових, бо якщо в 90-х за степуху можна було купити 3 пляшки паленки на Привокзальному базарі, то в нульових вже ящик. 😎 Bolt Повідомлень: 1356 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 88 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 жов, 2022 11:45 Bolt написав: BIGor написав: Bolt написав: На скільки пам'ятаю в 96-98 роках степуха була 14, підвищена 17 грн. Так, що гуртожиток цілком міг коштувати 1, 5 степухи😎 На скільки пам'ятаю в 96-98 роках степуха була 14, підвищена 17 грн. Так, що гуртожиток цілком міг коштувати 1, 5 степухи😎

Я не такий старий)) Я не такий старий))

Білою заздрісстю заздрив студентам нульових, бо якщо в 90-х за степуху можна було купити 3 пляшки паленки на Привокзальному базарі, то в нульових вже ящик. 😎 Білою заздрісстю заздрив студентам нульових, бо якщо в 90-х за степуху можна було купити 3 пляшки паленки на Привокзальному базарі, то в нульових вже ящик. 😎



Треба було уточнювати чи повертаються покупці знов. Треба було уточнювати чи повертаються покупці знов. finuser521

Повідомлень: 4 З нами з: 29.06.22 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 жов, 2022 12:01 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Faceless написав: BIGor написав: На бюджет у нас все хреновые специальности, на хорошие - блат. Сам пробовал поступить - никак не выходило. Общага - 100% платная. Да еще при любом случае вышвирывают к лендлордам - у нас был проходной балл что бы жить в общаге (платно). Еда дешевле - сказки для детей, в Польше еда дешевле выходит.

ПС ну своих же детей будете обучать в Украине надеюсь?

ПС, поражаюсь тому, как существует две разных Украины - одна где все шикарно, просто и бесплатно - для блатных и их приближенных, и другая - где не все так кучеряво для обычных "пересичных".



Та ну, брехня. Можливо, в деяких найбільш популярних ВНЗ дуже складно потрапити на бюджет і то на пальцях перерахувати разом зі спеціальностями, а так - все цілком можливо, якщо вчився добре.

У мене гуртожиток теж був умовно платний, в місяць - дешевше за один обід в їдальні універу. Який жах Та ну, брехня. Можливо, в деяких найбільш популярних ВНЗ дуже складно потрапити на бюджет і то на пальцях перерахувати разом зі спеціальностями, а так - все цілком можливо, якщо вчився добре.У мене гуртожиток теж був умовно платний, в місяць - дешевше за один обід в їдальні універу. Який жах

Можливо зараз стало мало студентів (демографія), але коли я поступав КПІ та Шевченко були взагалі недосяжними. Гуртожиток коштував дуже дорого - памятаю 1,5 стипендії. Можливо зараз стало мало студентів (демографія), але коли я поступав КПІ та Шевченко були взагалі недосяжними. Гуртожиток коштував дуже дорого - памятаю 1,5 стипендії.

Я не про зараз пишу, а про часи, коли сам вчився, підозрюю, десь у суміжні роки з вами

Стипендію ніколи не рахував, як якийсь базовий дохід студента, це просто типу соцдопомоги, якої на початку вистачало поїсти пару разів у їдальні, потім як отримував підвищену то трохи більше, але навіть близько не жити за неї. Я не про зараз пишу, а про часи, коли сам вчився, підозрюю, десь у суміжні роки з вамиСтипендію ніколи не рахував, як якийсь базовий дохід студента, це просто типу соцдопомоги, якої на початку вистачало поїсти пару разів у їдальні, потім як отримував підвищену то трохи більше, але навіть близько не жити за неї. Faceless

Модератор Повідомлень: 32174 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1357 раз. Подякували: 7609 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 жов, 2022 12:11 finuser521 написав: Bolt написав: BIGor написав: Я не такий старий)) Я не такий старий))

Білою заздрісстю заздрив студентам нульових, бо якщо в 90-х за степуху можна було купити 3 пляшки паленки на Привокзальному базарі, то в нульових вже ящик. 😎 Білою заздрісстю заздрив студентам нульових, бо якщо в 90-х за степуху можна було купити 3 пляшки паленки на Привокзальному базарі, то в нульових вже ящик. 😎



Треба було уточнювати чи повертаються покупці знов. Треба було уточнювати чи повертаються покупці знов.

Та живий ніби ще. 😎 Та живий ніби ще. 😎 Bolt Повідомлень: 1356 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 88 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 жов, 2022 12:26 Faceless написав: Я не про зараз пишу, а про часи, коли сам вчився, підозрюю, десь у суміжні роки з вами

Стипендію ніколи не рахував, як якийсь базовий дохід студента, це просто типу соцдопомоги, якої на початку вистачало поїсти пару разів у їдальні, потім як отримував підвищену то трохи більше, але навіть близько не жити за неї. Я не про зараз пишу, а про часи, коли сам вчився, підозрюю, десь у суміжні роки з вамиСтипендію ніколи не рахував, як якийсь базовий дохід студента, це просто типу соцдопомоги, якої на початку вистачало поїсти пару разів у їдальні, потім як отримував підвищену то трохи більше, але навіть близько не жити за неї.

Мажор, в мене стипендія була на пів-місяця витрат. Недаром "Київ Фейслесса". Мажор, в мене стипендія була на пів-місяця витрат. Недаром "Київ Фейслесса". BIGor

Повідомлень: 6774 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1060 раз. Подякували: 1443 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 192193194195 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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